Este era un smartphone que, en principio, no iba a llegar al país. Luego, se confirmó que venía y he tenido la oportunidad de probar el nuevo P50 Pro de Huawei. Fue en el 2020 cuando pude probar el P40 Pro, un buen teléfono en el que se sentía la ausencia de los servicios de Google. Casi dos años después, ¿qué tanto ha cambiado la situación para Huawei? ¿Valdrá la pena apostar por el nuevo P50 Pro? Eso lo vas a conocer en esta reseña.

Me adelanto a la pregunta recurrente con los dispositivos móviles de esta marca: ¿se puede vivir sin los servicios móviles de Google (GMS)? Sí, pero con algunas condiciones. La respuesta es afirmativa porque no es que renuncies a los servicios de Google, sino que no podrás acceder a ellos a través de aplicaciones, sino por un navegador web. En líneas generales, y desde mi experiencia, es cuestión de asegurarse. Eso sí: yo soy un gran consumidor de YouTube y utilizo una app para edición de video muy específica, por la que pago una suscripción anual, y esta solo se reconoce al estar vinculada a mi Google ID.

Con el P50 Pro, Huawei mantiene las líneas tradicionales de la serie P. Es un dispositivo lindo, brillante, llamativo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Si no fuera por esos dos motivos, mi recomendación usar un Huawei sin GMS sería más firme. Igual, todo depende de la apertura que tenga el usuario para probar una opción nueva. Eso sí, creo que cuando el sistema operativo Harmony OS esté más afianzado, quizás esta parte de la charla, que aún sigue siendo recurrente, quedará en el olvido.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





EL UNBOXING





Buen diseño, va a lo seguro. En cuanto al diseño, este Huawei P50 Pro sigue la línea que se ha hecho reconocible en la serie P: acabado muy elegante, muchas curvas, siempre con aire de un producto premier . Pantalla con los lados curvos, pero tiene un buen agarre. La parte trasera brillante, llamativa, atractiva. Probé el color Cocoa Gold. Aprobado. Sin embargo, sigue siendo un interminable imán de huellas.

Eso que lo hace distinto es el módulo de cámaras: simple y llamativo a la vez. ¿Lo hemos visto en otros modelos? Sí, con el mismo Huawei en gamas inferiores y en algunos modelos de Honor. No obstante, es en el P50 Pro donde queda mejor.

La pantalla es FHD+ y ofrece una muy buena capacidad para mostrar las imágenes con colores vivos y brillantes. Va bastante bien bajo el Sol. Tiene una tasa de refresco de 120 Hz, que ya se empieza a hacer un estándar en este segmento. Tiene el sensor de huella bajo pantalla, pero en la misma ubicación que en los últimos dos o tres modelos, dejándolo ligeramente más abajo que en la zona de caída natural del pulgar, al tomar el equipo con la mano.

Le falta “armonía”. El P50 Pro de Huawei utiliza el nuevo sistema operativo Harmony OS solo en el mercado chino . En el resto del mundo utiliza la capa de personalización de Android EMUI en su versión 12. Ya con eso me parece que se perdió una oportunidad genial no solo para seguirle dando impulso al nuevo sistema operativo, sino para empoderar un poquito más a este nuevo equipo.

El P50 Pro de Huawei no trae Harmony OS. Entonces, al enfrentarnos al EMUI 12 no nos brinda mucha novedad. (El Comercio)

¿Hay problema con la descarga de aplicaciones? Ya no tanto como antes. El acceso a la descarga de aplicaciones a través de Petal Search cada vez está mejor lograda. En lo particular, cada vez que me toca probar un equipo de Huawei, ingreso a Petal Search y siempre hay alguna novedad en su funcionamiento. Hay una intención en ir afinando y puliendo algunos detalles. Es por ahí.

El Huawei P50 Pro ofrece diferentes actualizaciones de su sistema operativo. (El Comercio)

Se pueden descargar las aplicaciones más populares a través de archivos APK. Si bien este proceso cada vez es menos complejo, el problema viene cuando se hace necesaria alguna actualización. Esta no se suele hacer de manera automática y hay que descargar el APK nuevo y volverlo a ejecutar. Estos procesos no se pueden hacer en segundo plano. Punto en contra.

En este equipo, al hacer swipe hacia la derecha desde la pantalla principal, me encontré con Assistant Today, una selección de noticias y acceso rápido a funciones y aplicaciones, basado en lo que el smartphone asume que te puede interesar. Se trata de una iniciativa interesante, pero su limitante es que no permite la personalización de ese contenido.

Assistant Today es una interesante alternativa informativa, pero no permite mucha personalización. (El Comercio)

En general, el desempeño del equipo es muy bueno. Rápido, fluido, sin lags ni complicaciones. Se siente que está preparado para el trabajo exigente: va bien con juegos pesados y la multitarea.

A recuperar su lugar. En la campaña comunicacional del P50 Pro de Huawei se puede notar su intención de que todos sepan que el equipo cuenta con las mejores cámaras y que la fotografía es su mejor función. ¿Es verdad? Por lo que pude probar durante los últimos días, este smartphone de Huawei quiere que puedas tomar las mejores fotos de manera más simple.

El sensor principal, desarrollado en conjunto con Leica, ofrece muy buenos resultados. Regresa el lente monocromático [del que la marca viene hablando, y utilizando, desde las épocas del antiguo P9], ofrece muy buenas tomas, me gusta mucho el ultra gran angular, tiene buena estabilización en video, aunque las imágenes en movimiento con poca luz siguen siendo su punto débil.

Sin dudas con el P50 Pro, Huawei vuelve a pisar fuerte en la lucha por definir cuál es el smartphone que toma las mejores fotos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque Huawei sigue optando por las imágenes un poco tiradas hacia los colores fríos, se nota que hay calidad. Sin embargo, no todas son rosas. Me pasó varias veces con este P50 Pro que al realizar videos de más de 8 minutos, la temperatura alcanzada por el equipo hace que la grabación se detenga en automático . Esto es algo que ya había visto en otros teléfonos de la marca, pero que no me sucede ni con modelos de menor categoría con las otras marcas. Varios videos han tenido que ser regrabados por esta razón.

Tomar fotos y videos con el nuevo P50 Pro es una experiencia bastante gratificante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Rápido cuando hay que ser rápidos. Otro de sus puntos a favor tiene que ver con la autonomía del P50 Pro de Huawei. Aunque su batería es de 4.360 mAh, sin problemas tiene para un día de energía. Y si por cualquier motivo te quedas sin carga, incluye un adaptador de pared de 66W que te recarga la batería al 100% en menos de 40 minutos. Eso no es todo, porque también es compatible con la carga rápida inalámbrica de 50W.

Muy buenos resultados con el nuevo P50 Pro de Huawei. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su problema más serio no es con Google. Como te explicaba líneas arriba, la ausencia de los servicios móviles de Google en este dispositivo se puede suplir utilizando las herramientas existentes, utilizando aplicaciones alternativas, pero sobre todo con buena disposición. Sin embargo, este dispositivo tiene un aspecto que puede hacer tambalear la decisión final de compra.

El P50 Pro de Huawei no cuenta con 5G [también como parte de la cola del problema con EE.UU.]. Aunque la cobertura 5G en Lima aún no es total y las velocidades siguen siendo desequilibradas, al momento de escribir esta reseña, existen en el mercado peruano una gran cantidad de smartphones con capacidades 5G. No solo los de las gamas premium y gama alta premium, sino incluso teléfonos de gama media. Entonces, si hacemos la cuenta de todo lo positivo que nos da este smartphone y le restamos todo lo que no vamos a tener, no estoy seguro de que el precio de venta sugerido al público termine siendo el más atractivo.

Precio y disposición. Hablando de cifras, este nuevo P50 Pro de Huawei se puede comprar a través de la página web oficial de la marca, en versión dual SIM de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, a S/ 4.299, con 12 meses de garantía, seguro de pantalla por seis meses y unos Huawei FreeBuds Pro Black.

Conclusión: un gran teléfono al que no lo dejan ser más

Para mí, el P50 Pro de Huawei es un gran smartphone al que no lo dejan ser más. Sus problemas con Estados Unidos le siguen pasando factura , y luego de pasar por modelos que se fueron adaptando a las circunstancias, llega el momento de este teléfono, muy robusto, capaz de enfrentarse en competencia con otro de su gama, pero recortado.

De no ser por aquellos aspectos muy particulares que tiene el P50 Pro de Huawei, la recomendación se podría hacer sin chistar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin capacidades 5G, con algunos problemas por corregir, y por la ausencia de los servicios móviles de Google, este muy buen smartphone -capaz de tomar muy buenas fotografías y plantarle la lucha en ese campo a otro grande como es Samsung- queda mal parado. Sobre todo, por el precio al que se vende. Si no tuviera las complicaciones que hoy lo aquejan, el P50 Pro de Huawei incluso podría ser considerado como un equipo económico dentro de su gama. Pero hoy la historia es otra.





