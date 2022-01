Conforme a los criterios de Saber más

Huawei inició el 2022 con una serie de lanzamientos en el Perú relacionados con su portafolio de relojes inteligentes. Uno de ellos es el nuevo Huawei Watch GT3, la tercera versión de su smartwatch más populares.

El Huawei Watch GT3 ya tiene un tiempo en el mercado mundial, pero recién llega a nuestro país. ¿Cuáles son las principales novedades? La utilización de Harmony OS como sistema operativo, una renovación en el tema de los sensores y la amplia variedad para el control de la actividad física. Ah, y mantiene la promesa de los 14 días de autonomía.





El modelo anterior -el Watch GT2- lo pude probar y reseñar en noviembre del 2019 y, el año pasado, probé el Huawei Watch 3. Este nuevo Watch GT3 trae una especie de combinación entre las mejores cosas de los dos modelos previos.

El nuevo Huawei Watch GT 3 mantiene el mismo estilo de otros relojes inteligentes de la marca. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Tu checklist

Bonito diseño, con cambios mínimos. A mí me tocó probar el Huawei Watch GT 3 de 46 mm en su versión clásica. En líneas generales, tiene un diseño que no solo es muy tradicional, sino que es parte de la fórmula que ha sabido trabajar muy bien la marca asiática en los útimos años. Desde mi punto de vista -más allá de aspectos que claramente puedan haber sido adoptados de otras marcas-, Huawei ha encontrado y definido una manera de hacer sus relojes inteligentes y sobre eso realiza su trabajo. Sobre el borde derecho tiene dos espacios que son los altavoces, y sobre el izquierdo uno más pequeño, que es el micrófono.

A diferencia de la versión anterior, el Huawei Watch GT 3 ahora incluye un botón/corona y, abajo, un botón de acceso directo. Además, sobre la derecha tiene dos espacios que sirven de altavoces. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El cambio más saltante, en relación con el Watch GT 2, es que la segunda perilla, la que se ubicaba más abajo en el lado derecho, ha sido reemplazada por un botón. Tal y como lo vimos en el diseño del Watch 3. El botón de arriba (la corona) lo presionas y te da acceso al menú de aplicaciones. Girándolo puedes navegar entre ellas, así como navegar entre otros menús. El botón de abajo es programable, pero por defecto permite usarlo de acceso rápido al asistente de ejercicios.

El Watch GT3 está hecho de cristal, acero inoxidable y correas de cuero, cosa que no agradará a los veganos. La buena noticia es que mantiene el mecanismo con un botón deslizable, que permite reemplazar sin muchas complicaciones las correas. Volviendo a las correas de cuero que vienen con el modelo que probé, hay que tener cuidado. Vienen con un aviso que recalca que no es un material resistente al agua y que es posible que una salpicadura pueda causar manchas irreparables. También se advierte sobre potenciales complicaciones con condiciones de humedad o de altas temperaturas. Es decir, muy lindas las correas, pero requieren de mucho cuidado.

Sobre el lado izquierdo no hay más que un pequeño orificio que sirve como micrófono del Huawei Watch GT 3. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El smartwatch tal cual -sin correas- no es muy voluminoso (pesa solo 42,6 gramos). Es bastante cómodo y realmente no se convierte en una complicación ir a dormir con él puesto.

La parte posterior del Huawei Watch GT 3 es de plástico. Ahí se encuentra el nuevo juego de sensores de la marca. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Buena pantalla y novedades en el software. La pantalla es de 1,43″ AMOLED y tiene muy buen desempeño . Se ve muy bien, colores vivos, lo suficientemente brillante para visualizarla en exteriores. Tiene la posibilidad de ajustar el brillo de manera automática. Tiene la opción de activar el Always On Display (AOD), que impactará sin dudas en la autonomía del reloj, pues mantiene siempre activa la pantalla, mostrando la hora. Lo malo es que solo en algunas carátulas mantiene el mismo diseño.

Aunque se puede usar en cualquier ocasiòn, hay que tener cuidado con las correas de cuero del Huawei Watch GT 3 pues son bastante delicadas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Una de las novedades de este Huawei Watch GT 3 es que viene con Harmony OS. Sin embargo, se nota una experiencia que, me parece, queda corta en comparación con el Huawei Watch 3. Aunque recorrer la interfaz y sus opciones es fluido y sin retrasos, y se ha mejorado mucho la toma de datos a partir de la actividad física [sobre eso te cuento en un momento]. Permite la instalación de aplicaciones desde AppGallery. Pero allí lo primero que se encuentras es una serie apps que no comprendes cómo te ayudarán a sacarle provecho al reloj. Y cuando hallas alguna, es probable que le falte algún componente adicional para funcionar bien. Solo están disponibles un número limitado de aplicaciones.

Aunque el Watch GT 3 de Huawei permite descargar aplicaciones directamente desde App Gallery, estas son limitadas y, muchas veces, requieren de una compatibilidad previa con el smartphone o de instalar algún componente adicional. (Foto: Bruno Ortiz B.)

No está disponible el asistente de voz, el reproductor de música me permite controlar lo que se reproduce en el teléfono y también almacenar canciones localmente (el fabricante asegura que unas 500) para escucharlas, por ejemplo, mientras se realiza un ejercicio, emparejado con audífonos Bluetooth. No está disponible la app de Spotify ni menos la de Huawei Music.

Como sucede con otros aparatos de generaciones anteriores, solo te permite revisar las notificaciones de mensajes recibidos [desde SMS hasta mensajes de WhatsApp, pasando por cualquier otra notificación]. No puedes responderlas, ni siquiera con mensajes predeterminados. Ah, pero sí puedes usarlo para contestar llamadas telefónicas [aunque siempre tiene que estar cerca el smartphone, porque no cuenta con eSIM].

El Huawei Watch GT 3 solo permite leer notificaciones. No se pueden responder. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ojo: es compatible con dispositivos iOS y Android [se empareja por Bluetooth, pero requiere de la app Huawei Salud], pero funciona y se empareja mucho más fluido con smartphones de Huawei.

El software del Huawei Watch GT 3 permite hacer diferentes monitoreos y luego se muestran recomendaciones para mejorar nuestros hábitos diarios. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Enfocado en el monitoreo de actividad física. Pero en lo que sí hay una mejora sustancial es en el registro de los datos. Todos los nuevos sensores están reunidos en la parte posterior del Watch GT 3 de Huawei y, desde ahí, gracias al software TruSeen 5.0+ y el módulo PPG 5.0 el dispositivo es capaz de realizar monitoreos de manera más precisa en comparación con equipos previos. Así, constantemente, el reloj está midiendo nuestro ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en la sangre (aunque esto durante el día lo puede hacer a pedido), la temperatura de la piel, actividad física en general, entre otros. Además, mejora el monitoreo del sueño, estado del tiempo, ciclos de la luna, etc. Todo este trabajo, que sería en otros dispositivos adicional, este reloj inteligente lo considera dentro de sus rutinas y no tiene un mayor efecto en la autonomía.

Aunque en esta animación se nota poca fluidez, en realidad al rastreo por GPS del #WatchGT3 de @HuaweiMobilePe es bastante preciso. pic.twitter.com/el7C5L2Cup — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) January 17, 2022

Cosa interesante con la cantidad de ejercicios a monitorear: se incluyen rutinas preestablecidas, pero también hay la posibilidad de personalizarlas o de realizar ejercicios específicos. Antes de iniciar una rutina se activarán algunos sensores [dependiendo de la actividad], una voz te dará algunas indicaciones y empiezas. Un arco de colores te ayudará a saber cómo estás yendo con tu ritmo cardíaco, si ya estás quemando calorías [y cuántas]. Presionando por algunos segundos la corona se detiene la actividad.

Antes de empezar alguna actividad física, el Huawei Watch GT 3 hará algunas mediciones y calibración de funciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Huawei Watch GT 3 incluye GPS que es bastante preciso. En combinación con la inteligencia artificial puede generarte rutas de regreso al punto de inicio, así como mejores animaciones para recrear tus recorridos.

Durante la actividad física, el Huiawei Watch GT 3 mostrará un arco de colores que facilitará el monitoreo de nuestro estado físico. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Autonomía destacable. Este es, sin dudas, otro de los puntos fuertes de Huawei en este segmento. Desde hace mucho tiempo, los relojes inteligentes de la marca asiática prometen dos semanas de autonomía. Pero salvo un traspié algo reciente, siempre se han acercado a cumplir esa promesa. Cuando saqué de la caja el equipo, estaba con 48% de batería. Tras configurarlo y, desde ese momento, solo sacármelo cuando me iba a duchar, el reloj tuvo un funcionamiento sin problemas durante siete días. Luego, tras cargarlo una media hora se recargó hasta un 35%. Un día después, la batería está al 21%.

Lo interesante es que, además de necesitar el cargador magnético que se incluye en la caja, es compatible con cargadores inalámbricos Qi y hasta se puede cargar con otros dispositivos Huawei que permitan carga reversa.

Precio. El lunes 17 de enero se inició la preventa del Huawei Watch GT 3 de 46mm [que es el modelo que me ha tocado evaluar]. Su precio regular es de S/ 1.099, pero hasta el 27 de enero se puede acceder vía la web oficial de Huawei a la preventa y reservarlo con S/ 100. Bajo esa modalidad, el reloj inteligente cuesta S/ 799.

¿Vale la pena ir por uno?

El Huawei Watch GT 3 es hoy el reloj inteligente que tiene el sistema de sensores más precisos en el mercado local. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque no creo que sea el mejor reloj inteligente disponible en el mercado peruano, me parece que decidirse por el Huawei Watch GT 3 es una buena opción. Primero, porque tiene una autonomía envidiable por otros dispositivos de la competencia. Segundo, porque tiene un diseño conocido, pero atractivo y funcional. Quizás no sean las correas más adecuadas para hacer ejercicio, pero te puedes conseguir unas especiales e intercambiarlas sin problemas. Y tercero, porque demuestra un gran avance en el tema de la recopilación de datos a partir de la actividad física del usuario. El trabajo ahí es destacable.

Lo interesante es que, junto con este reloj, Huawei está presentando otros modelos : uno de 42 mm, más pequeño, y otro pensado especialmente para quienes requieren de un reloj de monitoreo de actividad física de gran precisión. No solo el Watch GT 3, sino los otros dos modelos se encuentran por preventa a precios rebajados.





