Conforme a los criterios de Saber más

Muchas personas tienen entre sus planes convertir algún espacio de su casa en un cine en casa. Aunque la labor es un poco complicada, conseguir un proyector con las condiciones mínimas y a un precio razonable es el primer paso. Epson tiene dentro de su portafolio el Home Cinema 880, un proyector sin muchas complicaciones.

Una vez más, en lugar de ser una reseña tradicional -y que fácilmente podrías encontrar en otro sitio web-, será un resumen de los aspectos que, considero, debes tener en cuenta antes si estás considerando comprar este proyector . Recuerda que, finalmente, se trata de mis opiniones tras las experiencias que he tenido con este aparato durante varios días.

Tu checklist

Sin sobresaltos en el diseño y no muy pesado. El Home Cinema 880 de Epson tiene unas dimensiones y peso bastante manejables. Tiene la versatilidad de poderse montar por la parte frontal, por la trasera o desde el techo. Cuenta con una patita retráctil en la parte frontal que sirve cuando se coloca el proyector sobre una superficie plana, como una mesa. Sin embargo, es posible que pueda quedarte muy baja la zona de proyección y requieras apoyar la patita sobre algún objeto adicional.

Buen brillo, pero va mejor con ambientes oscuros. Una de las particularidades de este proyector es que cuenta con una lámpara que ofrece mucho brillo. Tiene una luminosidad de 3.300 lúmenes tanto en color como en blanco. Y aunque en ambientes iluminados puede dejar ver el contenido, su mejor desempeño es en lugares oscuros. Los colores que muestra son, a mi parecer, un poco pálidos. Ofrece una resolución full HD (1080p).





Hay que decidir bien dónde colocarlo. El Home Cinema 880 de Epson no cuenta con zoom, por lo que dependerá de ser colocado a una distancia adecuada para obtener una buena proyección . Puede proyectar -según la ficha técnica del fabricante- entre 25″ y 386″ como máximo. En mis pruebas, a 1,6 metros de distancia de la pared, se proyectaba un área equivalente a unas 75″; mientras que al alejar hasta los 2,9 metros el proyector el área de protección crece, pero mejorando la calidad de la imagen.

Solo lo justo en conexiones. Sus capacidades inteligentes o Smart son muy limitadas y no cuenta con muchas entradas. Aunque no tiene problemas para conectarse con computadoras o dispositivos tipo Chromecast, Apple TV o Mi TV Stick, no reconoció un disco duro portátil que le conecté.





Control remoto con botones pequeños y menús indescifrables. El proyector Home Cinema 800 de Epson incluye un control remoto, que se amolda bien a la mano, pero que trae una infinidad de botones bastante pequeños. Lo bueno es que, probablemente, no pases de usarlo solo para encender y apagar el equipo. Y si hay una cosa que sigue sin gustarme de los proyectores en general es la cantidad de opciones que incluyen en sus menús. A veces hay que entrar hasta dos o tres submenús para encontrar la función que queremos modificar. Aunque se trata de dispositivos que requieren la configuración precisa para sus diferentes utilidades, ganarían bastante si se rediseñan sus menús pensando más en los usuarios.

No es silencioso y sus parlantes integrados no cumplen. Aunque tiene una opción silenciosa, el Home Cinema 880 de Epson hace ruido. No suena como un carro destartalado, pero se siente el trabajo que hacen sus mecanismos internos, sobre todo el ventilador para mantener frío el equipo. Para evitar ese problema, lo ideal es ubicarlo en un lugar en donde ese zumbido se convierta en imperceptible. De otro lado, el proyector viene con unos parlantes integrados que, por más que realicen su mejor esfuerzo, lo mejor no usarlos. Para tener una mejor experiencia en el tema del audio, yo recomiendo conectar un equipo de sonido adicional. El dispositivo de Epson cuenta con una salida de audio para conectarse con otros aparatos a través de un cable.





Precio. El proyector Home Cinema 880 de Epson se comercializa en el Perú a un precio de S/ 2.599 en diferentes tiendas especializadas.

¿Vale la pena?

Es una pregunta muy delicada, pero no por tratarse en particular de este modelo, sino porque decidir dar el salto hacia un proyector siempre puede ser polémico. No solo por temas técnicos, sino también económicos. Sin embargo, este Home Cinema 880 de Epson es un proyector interesante, bastante simple de instalar y empezar a utilizar . Pese a que se trata de un equipo básico, no es el más barato del mercado. Es entonces que debemos recordar que, aunque podamos encontrar proyectores más portátiles incluso desde los 400 soles en diferentes tiendas por Internet, en este caso se tiene la seguridad y confianza, sobre todo para el servicio posventa, que ofrece una marca como Epson. Considero que si estás decidido a iniciar tu proyector de cine en casa y quieres apostar por un proyector sin hacer una inversión bastante elevada, y siendo consciente de sus limitaciones, el Home Cinema 880 puede ser una buena opción.

TE PUEDE INTERESAR