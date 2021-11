Conforme a los criterios de Saber más

Con solo tres años de existencia, Poco es una marca que ha sorprendido por la cantidad de smartphones comercializados [más de 20 millones] en más de 35 mercados en el planeta. En nuestro país algunos de sus modelos ya se comercializan desde hace varios meses.

El Poco M3 es la apuesta de la marca en el segmento de móviles de entrada y es el primer modelo comercializado por una operadora [Entel Perú] . En esta nota te contaré cómo me fue con ese equipo.

Si se tiene que resumir, el Poco M3 es un smartphone en el que se ha apostado por una configuración interesante y una batería destacable a un precio bastante atractivo. A todo esto, hay que sumarle un diseño muy particular que puede hacer que lo ames… o que lo odies. Para conocer más detalles sobre este teléfono móvil lee completa esta reseña.

El Poco M3 es el primer smartphone de la marca asiática que comercializa un operador móvil en el Perú: Entel. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO POCO M3 DIMENSIONES 162,3 mm x 77,3 mm x 9,6 mm PESO 198 gramos PANTALLA 6,53″ IPS LCD, 400 nits, resolución 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19.5:9, protecció Corning Gorilla Glass 3 SISTEMA OPERATIVO Android 10, capa de personalización MIUI 12 PROCESADOR Chipset Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)

CPU Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver)

GPU Adreno 610 RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 128 GB (expandible vía microSDXC) UFS 2.2 CÁMARAS Principal triple 48 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF

2 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (profundidad)

Grabación de video a 1080p@30fps

Frontal 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0″, 1.12µm

Grabación de video a 1080p@30fps BATERÍA 6.000 mAh, con carga rápida de 18W. Carga reversa. AUDIO Doble parlante, conector 3,5mm para auriculares, audio de 24-bit/192kHz CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE OTROS No tiene NFC; tiene sensor infrarrojo; tiene Radio FM; USB On-The-Go









EL UNBOXING





LA PRIMERA APUESTA FUERTE

Como mencioné, el diseño del Poco M3 puede convertirse en el primer elemento por el que te decidas o no a seguir indagando más por este dispositivo. Su parte trasera rompe con las convenciones que se han tenido hasta hoy, sobre todo en lo referido con la implementación de módulos de cámara.

El módulo de cámaras del Poco M3 es parte de lo más llamativo del diseño, así como el acabado de la caracasa que simula al cuero. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Poco apuesta con el M3 por un bloque rectangular, de esquinas redondeadas, que ocupa la franja superior, de lado a lado del dispositivo. Dentro de esta se encuentra, al lado izquierdo el módulo de cámaras en sí [que en triple, pero que en realidad es una sola… ya te lo explico luego] y sobre el lado derecho el nombre de la marca.

El Poco M3 tiene ligeros detalles adicionales en su diseño, como en los lados del equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero no es solo eso. Pese a tener como material principal al policarbonato, se le ha dado un acabado muy particular que simula la textura del cuero. Es un toque interesante, que hace más particular aún al diseño.

La bandeja del Poco M3 tiene espacio para una tarjeta micro SDXC y dos nano SIM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por delante tiene un notch en la parte central para la cámara frontal, y los bordes de la pantalla no son tan pronunciados [a excepción del inferior]. Sobre el lado derecho tiene el botón de inicio, que también sirve como sensor de huellas digitales, en una hendidura. Después, la distribución del resto de elementos es la usual. Quizás la principal novedad es la inclusión de dos parlantes [uno en el lado inferior y otro en el superior] para la salida del audio.

El Poco M3 tiene un conector jack 3,5 mm para audífonos con cable.(Foto: Bruno Ortiz B.)

Así como menciono lo audaz de la apuesta en diseño [con la que, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo], también debo decir que, por su construcción, este equipo no solo parece grande, sino que también se siente así. Creo que voluminoso sería la palabra adecuada. Entonces, como una recomendación adicional, te digo que sería bueno si puedes acercarte y manipularlo antes de tomar una decisión. Me olvidaba, y no es un dato menor: su bandeja es para doble nano SIM .

Una de las características del Poco M3 es que cuenta con dos parlantes. (Foto: Bruno Ortiz B.)





DESEMPEÑO EN LO JUSTO

El Poco M3 tiene un desempeño global correcto. Solo eso. Aunque a través de la capa de personalización MIUI [que usan dispositivos Xiaomi y Redmi] va mejorando con cada actualización, parece que en el caso de este equipo no se ha podido lograr un punto de equilibrio entre el hardware y el software.

Así es como arranca el Poco M3 en cuanto almacenamiento. (El Comercio)

Me refiero a que, en general, todo va fluido, sin muchos problemas. Pero según avanzan los días de uso, pueden empezar a presentarse ciertos ‘lags’ o hasta lapsos de tiempo notorios entre la pulsación de la pantalla y el cumplimiento de la tarea. No me mal entiendan: no es que se demore, por ejemplo, dos minutos entre que se toma una foto y que el dispositivo esté listo para capturar la siguiente, pero son fracciones de segundo que se van haciendo notorias.

Tanto el sensor de huellas como el reconocimiento facial son dos medidas de seguridad disponibles en el Poco M3. No van muy rápido, pero funcionan. Ojo que viene con Android 10.

La pantalla del equipo va bastante bien para su categoría, aunque sus ángulos de visión no son tan buenos. Ofrece una calidad de brillo y contraste para nada despreciable. Bajo la luz natural, en exteriores, hace su mejor esfuerzo y cumple.

Así son los resultados de una foto en modo automático del Poco M3, en un día nublado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra foto en modo automático, con el lente por defecto, del Poco M3. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cámaras este Poco M3 no hace mucha diferencia con respecto a su competencia. Como suele pasar, funciona mucho mejor cuando las condiciones de luz son buenas. Sorprendentemente, el modo nocturno hace trabajo interesante en exteriores. En los retratos es donde más cariño han recibido estas cámaras.

Otra foto con el Poco M3 en modo automático. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Estos son los resultados con el modo Macro del Poco M3. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Líneas arriba señalaba que, aunque se anuncie que el Poco M3 tiene tres cámaras traseras, en realidad la que siempre se usa es la principal, de 48 MP. Las otras son de profundidad y macro (ambas de 2 MP) que no necesariamente están en constante uso para la composición de los diferentes modos de tomas. El macro iría mejor, pero la cantidad de megapíxeles lo limita. Creo que la inclusión de un lente gran angular hubiera sido beneficiosa.

Así es como trabaja los retratos con fondo desenfocado con la cámara frontal del Poco M3. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Una foto noctura con el Poco M3. (Foto: Bruno Ortiz B.)





EMPIEZA LA VENTA DEL POCO M3 A TRAVÉS DE OPERADORES





A LO QUE VINIMOS

Sin dudas, la batería de 6.000 mAh de este Poco M3 es su principal característica. Para un uso regular, sin exagerar, puedes tener una autonomía de hasta dos días completos. Si eres un usuario intensivo, es probable que la energía te dure menos. En particular, pude tener poco más de siete horas de pantalla.

Los resultados con la batería del Poco M3 fueron bastante buenos. (El Comercio)

¿Cuál es el problema? Que la caja solo incluye un adaptador de pared de 18W , con lo cual -aunque el Poco M3 es compatible con carga rápida- demorará más de dos horas en recargar completamente la batería.





¿VALE LA PENA?

Considero que el Poco M3 es un smartphone de entrada, que tiene como principales diferenciales su muy buena autonomía, una pantalla que resalta entre otros dispositivos de su misma gama. Y, como señalé antes, el diseño puede ser amado u odiado. A mí me gusta bastante.

Sin embargo, sigue siendo un dispositivo básico que tiene lógicas limitaciones y eso no se puede perder de vista.

Este dispositivo lo comercializa Entel Perú. Se puede conseguir, como equipo libre, a S/ 749. Está disponible en los diferentes planes, desde /35,90, como línea nueva, renovación o migración, según sea el caso.

El Poco M3 se encuentra disponible a través de Entel Perú. (Foto: Bruno Ortiz B.)





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Su pantalla bastante competente. El rendimiento es solo correcto. Una gran autonomía. El rendimiento de las cámaras está dentro del promedio. Diseño disruptivo. - Interesante precio. -









