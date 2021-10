Conforme a los criterios de Saber más

MSI es una marca vinculada estrechamente con el mundo del ‘gaming’, pero tiene una familia de laptops orientadas hacia otro tipo de usuario. Las Modern están pensadas para un usuario más “tradicional” , con requerimientos más estandarizados, pero con máquinas que tengan configuraciones un poco más potentes. Durante un par de semanas tuve la Modern 15 A5M y en esta reseña podrán conocer más de mi experiencia con ella.

Como siempre, te adelanto el veredicto: la experiencia fue bastante buena. Solo algunos aspectos muy específicos para justar. Pero fue muy positiva este tiempo que he tenido, por primera vez, con una laptop de MSI. Aunque no ha sido la primera con procesador AMD, el chip móvil Ryzen de la serie 5000 se portó muy bien .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MSI Modern 15 A5M DIMENSIONES 356,8 mm x 233,75 mm x 18,9 mm PESO 1,6 kilos PANTALLA 15,6″ IPS, Full HD (1920 x 1080) TECLADO Qwerty Latinoamericano retroiluminado SISTEMA OPERATIVO Windows 10 [con actualización a Windows 11] PROCESADOR AMD Ryzen 5 5500U 7nm (Zen 2) Series 5000, 2,10 GHz – 4,00 GHz (Turbo), de 6 núcleos, 12 hilos TARJETA GRÁFICA AMD Radeon 7 Graphics de 2GB MEMORIA RAM 8GB DDR4 (3.200 MHz), expandible hasta 32GB. ALMACENAMIENTO 256GB en SSD (1 x M.2 SSD expandible hasta 1TB). BATERÍA 52.440 mWh, con adaptador de 52,4 KW/h CONEXIONES USB 3.2 Gen 1 tipo A x 3; USB 3.2 Gen 2 tipo-C x 1; lectora de tarjetas microSD x 1; HDMI x 1; DC-in y Audio combo. Bluetooth 5.1; Wi-Fi 6.





UN DISEÑO BASTANTE SOBRIO

Me llamó la atención mucho el diseño de esta laptop Modern 15. He visto otras de sus máquinas ‘gamer’ y, en este caso, el diseño es más convencional. Sin embargo, MSI se las ingenia para marcar aquí la diferencia.

Aunque parece un ultrabook, no lo es en el estricto sentido de la palabra. Su diseño es elegante y sobrio. Tiene al aluminio como material principal y apuesta por el minimalismo , incluso casi escondiendo el logo de la marca en la cubierta. Quizás, el toque más osado sea el de las rejillas de ventilación en el lado de la bisagra.

Las rejillas de ventilación le dan un toque moderno al diseño de la Modern 15 de MSI. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su pantalla es de 15 pulgadas. Tiene bordes bastante delgados. En el filo superior de esta laptop se ubican la cámara web y el micrófono. Su tasa de refresco es de 60Hz. Junto a su tecnología IPS le permite mostrar una fluidez bastante interesante. Tiene un tratamiento que trata de evitar los reflejos, sobre todo cuando recibe luz directa. Sin embargo, no es tan brillante como otras de su segmento. En ese caso, puede ser útil para quienes no necesiten un trabajo más exacto y calibrado con la pantalla.

Los bordes de la pantalla de la Modern 15 de MSI son bastante delgados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El teclado Qwerty es español, pero no incluye la distribución numérica del lado derecho, que suele ser aprovechado por quienes trabajan con cifras. Es bastante cómodo en su uso, aunque por el orden de ciertas teclas y comandos, tiene una curva de aprendizaje que se puede recorrer rápidamente . Con lo único que sí quedé incómodo fue con la ubicación del botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. La confundía mucho con los botones de borrar y suprimir, por lo que lo presionaba con mucha frecuencia. Además, tiene retroiluminación -algo que, en lo particular, yo siempre agradezco- de cuatro niveles. El trackpad de esta laptop va normal.

El teclado de la Modern 15 es Qwerty con distribución latinoamericana, aunque hay una curva de aprendizaje para las teclas de funciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tiene una muy buena cantidad de conectores. Sobre el lado izquierdo tenemos la entrada para energía, el puerto HDMI, un puerto USB tipo C 3.2 de segunda generación; un puerto USB tipo A 3.2 de primera generación; la entrada audio combo [para hands free] y dos indicadores LED para el encendido y la carga de batería.

La Modern 15 tiene una buena combinación de conectores. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por la izquierda, la laptop Modern 15 de MSI tiene dos puertos USB USB tipo A 3.2 de primera generación y una ranura que sirve como lector de tarjetas microSD.

La Modern 15 tiene una buena combinación de conectores. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Como trabajo mucho con el smartphone, agradezco la inclusión de esta lectora para ir trabajando con el contenido sin requerir un adaptador. ¿Se extraña la ausencia de una entrada Ethernet? Muchos fabricantes no la incluyen, privilegiando así la delgadez de los equipos. Creo que, al final, todo dependerá de la necesidad del usuario.

En lo personal, tuve algunas dificultades por la cercanía del botón de encendido y el de borrado en el teclado de la Modern 15 de MSI. (Foto: Bruno Ortiz B.)





UN DESEMPEÑO BUENO

Me llevé una buena impresión con esta Modern 15 de MSI. Para el trabajo promedio que se puede esperar, la laptop cumple sin problemas: ofimática, navegación web, consumo de streaming, etc.

La Modern 15 de MSI viene con el procesador Ryzen 5500 U, de la nueva serie 5000 de procesadores móviles de AMD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La máquina la recibí con el ofrecimiento de que aprovecha mucho del poder de sus líneas ‘gamer’ en atender las necesidades, por ejemplo, de creadores de contenido. Entonces, la usé para editar en el programa DaVinci Resolve un video de poco más de 3 minutos y medio, en resolución 4K y demoró 9 minutos en hacer el renderizado.

Cuenta con el programa MSI Center que permite tener un control de todo lo que pasa en la laptop : pueden identificar los componentes del equipo, administrar perfiles de energía, calibración de la batería, hacer copias de seguridad, controlar la temperatura, optimizar recursos, entre otras opciones más.

MSI Center permite hacer una supervisión completa de todo lo que le sucede a la Modern 15. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otro aspecto para destacar es que nunca sentí un sobrecalentamiento exagerado en la máquina. Tiene buena disipación del calor. Además, es bastante silenciosa. ¿Qué tal funciona la cámara y el audio en las videollamadas? Eso lo puedes ver en el video.

En cuanto a la batería, de acuerdo con el uso que le di durante los días de prueba, tuve una autonomía continuada de entre siete y siete horas y media. Además, con su adaptador de carga rápida, con una hora conectado puede recuperar hasta el 65% de la batería.





¿PERO FUNCIONA O NO CON VIDEOJUEGOS?

Con la asesoría del más joven de mi casa, procedimos a instalarle varios juegos para ver qué tal rendía esta Modern A15. ¿Cuáles juegos? Batman Arkham City, Valorant, Fall Guys, Brawhalla, Assassin’s Creed Brotherhood, FIFA 20, FIFA 21 y PES 2021. Ojo, que la máxima calidad que se pudo usar para este fin fue la de FHD. No les voy a mentir: quién más la utilizó en videojuegos fue mi hijo y, a continuación, les cuento sus pareceres:

La Modern 15 de MSI es capaz de correr diversos juegos, pero cuando hay mayor exigencia gráfica puede sufrir un poco. (Foto: Bruno Ortiz B.)

“Juegos como los de Batman y Assassin’s Creed son parecidos y corrían muy fluido. Estos, así como los otros, funcionaban sin problemas tanto en sus versiones online como offline. Sin embargo, el problema vino con los juegos de fútbol. Al inicio, tanto los FIFA como el PES corrían rápido, fluido y sin problemas. Sin embargo -en pleno FIFA 21- me aparece un mensaje de error, advirtiendo que uno de los drivers de la tarjeta gráfica se había detenido. Pensé que era algo del momento. Actualicé los drivers de la laptop, pero se repitió el error. Ahora decidí probar con el PES y me salió una advertencia, alertando que el juego no iba a correr correctamente porque la tarjeta gráfica de la computadora es de solo 2GB. Omití la advertencia y seguí jugando como si nada”.

La Modern 15 de MSI es capaz de correr diversos juegos, pero cuando hay mayor exigencia gráfica puede sufrir un poco. (Foto: Bruno Ortiz B.)

“Entonces, decidí instalar ahora el FIFA 20, para descartar que era por la versión más moderna o un tema con los juegos de la franquicia. Salió la advertencia solo una vez, y de ahí ni más”.

Luego de que le ha dedicado varias horas a jugar con la Modern A15 de MSI, mi hijo considera que “pese a las limitaciones, esta máquina puede correr juegos actuales con gran facilidad y con buena latencia , salvo por los problemas que hubo con los juegos de fútbol. Si se trata de juegos que no tengan una gran exigencia gráfica, junto a una buena conexión inalámbrica a Internet [porque la laptop no tiene entrada Ethernet], esta máquina brinda una buena experiencia”.





¿PARA QUIÉN ESTÁ RECOMENDADA?

Creo que con esta Modern 15, MSI cumple el ofrecimiento de una máquina de buen desempeño para el público en general. Si bien no tenemos un desempeño realmente destacado, la inclusión de la nueva generación de procesadores de AMD confirma el buen momento de esta marca al ofrecer estabilidad y rapidez en una máquina ligera y silenciosa. La recomiendo, como una opción a tomar en cuenta.

La Modern 15 de MSI es una alternativa interesante para quienes buscan renovar su laptop para trabajo portátil y remoto. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque el precio pueda parecer un poco alto (S/ 3.399 aunque se puede encontrar de oferta en diferentes tiendas), está dentro del rango para equipos con configuración similar y, sobre todo, que cuenten con la Serie 5000 de los procesadores móviles de AMD.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Es una máquina que no calienta en exceso y no hace mucho ruido. La pantalla es buena, pero ofrece solo lo justo. Sus siete horas, en promedio, de autonomía se agradecen mucho. La configuración con 8GB de RAM es hoy el mínimo. Su diseño sobrio y su ligereza. -





