Conforme a los criterios de Saber más

No cabe duda que entre los aparatos dedicados al audio que he tenido la oportunidad de probar en el último tiempo, los de Sony siempre han sobresalido, especialmente por su calidad. Luego de tener la oportunidad de evaluar sua auriculares in-ear y los over-ear, ahora pude probar un parlante que -por diseño y prestaciones- se ubica en los sitios más altos de su portafolio de sonido: los parlantes SRS-RA5000.

¿Qué es lo que te ofrece? La posibilidad de usar solo este parlante para llenar la habitación con música, de manera envolvente. ¿Cumple con lo cometido? Sí, aunque no todo es color de rosa. En esta reseña te contaré un poco más sobre mi experiencia con el SRS-RA5000 de Sony.

El SRS-RA5000 mantiene los colores negro y dorado, que son característicos para los dispositivos de audio de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO SRS-RA5000 DIMENSIONES 235 mm x 329 mm x 225 mm PESO 4,9 kilos NÚMERO DE ALTAVOCES 3 parlantes orientados hacia arriba, 3 parlantes de medios, 1 subwoofer TAMAÑO Parlante orientado: 46 mm

Parlante de medios: 46 mm

Subwoofer: 70 mm PRESINTONÍA DE EQ Sí (OFF/BASS/EXCITED/BRIGHT/VOCAL) EQ PERSONALIZADA Sí VOLUMEN AUTOMÁTICO Sí (ACTIVADO/DESACTIVADO) CALIBRACIÓN DE SONIDO AUTOMÁTICA Sí IMMERSIVE AUDIO ENHANCEMENT Sí COMPATIBILIDAD Asistente de Google, Alexa, Chromecast integrado, Spotify Connect, Bluetooth. CÓDECS COMPATIBLES SBC, AAC WI-FI 11a, 11b, 11g, 11n TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA Entrada de audio (3,5 mm) CONSUMO DE ENERGÍA 55 W





EL UNBOXING





UN DISEÑO MUY LLAMATIVO

El SRS-RA5000 de Sony es un parlante grande [aunque no se acerca ni por asomo a una torre] y algo pesado. Tal como sucede con otros equipos de la marca, los colores dorado y negro son los predominantes. Tiene una forma algo rara: no es un cilindro. Como las tres salidas superiores de sonido son las que dominan, es como si fuera una torre con tres ángulos redondeados. Sus líneas siguen bajando y se estrechan un poco, creando una especie de cintura, para volver a ampliarse en la base. Es inevitable encontrarle similitud con una máquina de afeitar eléctrica.

El SRS-RA5000 de Sony tiene un diseño bastante particular. Hay que tener eso en cuenta, pues la idea es que se coloque en el centro de una habitación. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tiene un forro de tela alrededor y en dos de sus tres lados encontramos algunos botones para ejecutar las funciones básicas: reproducción y pausa, y para subir y bajar el volumen, mientras que en el otro están los comandos para el encendido/emparejamiento por Bluetooth, selección de fuente de audio y la calibración del sonido. Aunque ese forro de tela se ve muy bonito, sospecho que con el tiempo podría engancharse con algo y rasgarse, sin contar que podría convertirse en un imán para las pelusas y partículas grandes de polvo de la casa.

En uno de los lados del SRS-RA5000 de Sony encontramos el botón de encendido/emparejamiento, cambio de fuente y para que el aparato pueda calibrarse de acuerdo a la forma del ambiente y emitir mejor el sonido. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por sus características, la idea es que el SRS-RA5000 sea ubicado en el centro de una habitación, para llenar todos los espacios con su sonido envolvente. Sin embargo, un punto en contra es que su cable alimentador es considerablemente corto [y además utiliza un adaptador]. A menos que no tengas un enchufe en el piso, cerca al lugar en donde colocarás el parlante, tendrás que tener una extensión a la mano y tener cuidado para no tropezarte con el cable.

En otro de sus lados, el SRS-RA5000 de Sony tiene el control de reproducción y pausa, y los botones para aumentar o disminuir el volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)





DESTACABLE DESEMPEÑO

Su configuración es algo larga, pero necesaria por la cantidad de ajustes y funciones que podemos encontrar. Todo a través de la app Sony Music Center [compatible para iOS y Android]. Incluso te permite hacer modificaciones al ecualizador desde allí. El emparejamiento se hace vía Bluetooth, pero también hay la posibilidad de conectarlo al Wi Fi de la casa, permitiendo, además, enviar audio desdse YouTube, Spotify o Tidal. Tiene la opción de también conectarlo a través de un cable físico de 3,5 mm en la parte posterior.

Es clave el uso de una aplicación de Sony para controlar de manera eficaz el SRS-RA5000. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Vamos a lo que importa: el sonido. Desde mi modesto punto de vista, es muy bueno [como se suele esperar en uno de estos aparatos de Sony]. La idea es que se coloque en el centro de una habitación -de mediana a grande- para que se logre el efecto envolvente. Sus tres parlantes superiores, los tres centrales y el subwoofer inferior lanzan el sonido en diferentes direcciones, con la intención de que este rebote en las paredes y vuelva, llenando el espacio. Claro que para que esta labor se realice correctamente, el equipo debe hacer un reconocimiento del espacio. Para eso lanza un sonido que es recogido con un micrófono incorporado.

El recubrimiento de tela del SRS-RA5000 de Sony le da elegancia, pero también se puede convertir en un imán para el polvo o puede desgastarse o dañarse si es mal manipulado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este SRS-RA5000 es compatible también con 360 Reality Audio, una tecnología de Sony que, a diferencia del sonido estéreo convencional, propone que el sonido venga de diferentes ubicaciones alrededor del usuario, separando voces e instrumentos, incrementando la experiencia auditiva. Aunque es muy buena, el principal punto en contra es que necesitas suscribirte a un servicio de streaming compatible con 360 Reality Audio [y no todas las canciones están preparadas para este formato].

Uno de los puntos en contra del SRS-RA5000 de Sony es que su cable de poder es muy corto y, además, necesita de este adaptador para funcionar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este parlante requiere estar siempre conectado [no es inalámbrico] y, aunque no es inteligente independiente, sí se le puede usar como uno. No tiene un asistente inteligente incorporado, pero se puede emparejar con un Google Nest Mini o con un Echo de Amazon para usar el Google Assistant o Alexa.





¿VALE LA PENA?

El SRS-RA5000 de Sony es un parlante con un gran desempeño que invita a disfrutar la música, que gana mucho al conseguir asistencia de voz con Google o Alexa de Amazon. Aunque su diseño es llamativo, las dimensiones y el peso del equipo puedan no ser del agrado de todos.

El SRS-RA5000 de Sony es un parlante que brinda un excelente sonido y que es compatible con asistentes inteligentes. Sin embargo, su alto precio puede ser un impedimento para muchos usuarios. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Si bien figura en la web de Sony, el parlante aún no cuenta con stock ni precio disponible localmente. Pero si nos llevamos por el precio que tiene en Amazon (US$ 698), se trata de una suma bastante alta. Sin dudas, un exclente parlante si se cuenta con la plata necesaria.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Muy buena calidad de sonido Tiene un cable de alimentación muy corto Tiene buenas opciones de conectividad El catálogo disponible de 360 Reality Audio es aún limitado Su diseño es bastante llamativo e interesante Tiene un precio muy alto





TE PUEDE INTERESAR