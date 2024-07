Desde que ChatGPT entró a la conciencia global en 2022 la inteligencia artificial se ha vuelto la palabra mágica para marketeros, con esta tecnología siendo incorporada no solo a celulares y televisores, sino también a electrodomésticos como refrigeradores y accesorios como relojes. Por supuesto, las computadoras personales no se pueden quedar atrás y las compañías están buscando maneras de incorporar este avance a sus productos (y sus ventas). Una de las pioneras en estos esfuerzos es Acer con su nueva línea Swift Go 14, la primera en llegar a nuestro país incorporando los procesadores Intel Core Ultra, optimizados para las tareas de la inteligencia artificial gracias a la inclusión de las unidades de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés). Lo mejor, lo hace a un precio - relativamente- módico, con un precio comparable a otras computadoras de gama media en el mercado.

El Comercio tuvo oportunidad de probar una de estas computadoras, en particular el modelo SFG14-72T-54KD que viene con un procesador Intel Ultra 5 125H, 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB, aunque otros modelos más costosos utilizan el más poderoso procesador Intel Ultra 7 de 155H. De todos modos, esta versión del aparato permite ver sus capacidades, las cuales son destacables.

Tabla de Especificaciones

Acer Swift Go 14 Modelo SFG14-72T-54KD Procesador Intel Ultra 5 125H de 14 núcleos y 4,5 Ghz Memoria RAM LPDDR5x de 16 GB y 6400 MHz Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Pantalla táctil WUXGA IPS de 1920x1200 px y 60 Hz Tarjeta de video Tarjeta integrada Intel Arc Graphics Conectividad Bluetooth v5.2

Intel Wi-Fi 7 Cámara web QHD 1440 px con micrófono integrado Dimensiones 31 x 21.7 x 1.4 cm. 1.32 kilogramos Entradas y puertos 1 Puerto HDMI

2 Entradas USB 3.1

2 Entradas USB tipo C Thunderbolt Sistema operativo Windows 11 Precio Aprox. S/ 4,099. Depende del modelo.

Diseño

La Swift Go 14 presenta un modesto diseño plateado que parece fascinar tanto a los productos de Acer y que si bien no estimulará mucho los sentidos, mantiene un semblante de fortaleza gracias a estar construido enteramente de sólido aluminio. En cuanto a medidas, se trata de una laptop pequeña y liviana, con un tamaño de 31 x 21.7 cm y un peso de solo 1.32 kilogramos, lo que ayuda a sus capacidades de portabilidad.

El teclado es otra cosa que notar del aparato, el cual felizmente presenta unas teclas agradables al tacto y con la ventaja adicional de que ofrece iluminación para cuando tengas que - contra la recomendación de los oftalmólogos - escribir en la oscuridad. Una ventaja adicional es que el teclado se encuentra en la configuración del español latino, aunque cabe advertir que debido al tamaño de la laptop no cuenta con la conveniente parte numérica. El touchpad también presenta una superficie tersa y permite controlar al cursor de manera rápida y fiable.

Pero quizás lo más destacable del aparato es su extensa colección de conectores, contando con dos puertos USB-A, dos puertos USB-C Thunderbolt 4.0, un puerto HDMI y una ranura para una tarjeta microSD, además del habitual entrada de audio Jack 3.5 mm.

La Acer Swift Go 14 presenta una variedad de puertos y conectores, incluyendo dos puertos USB-A, dos puertos USB-C Thunderbolt 4.0, un puerto HDMI y una ranura para una tarjeta microSD.

Imagen y sonido

La versión de la Acer Swift Go 14 que pudimos probar contaba con una pantalla táctil WUXGA IPS de 14 pulgadas, la cual posee una resolución de 1920x1200 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz. En general, se trató de una pantalla adecuada, aunque con colores ligeramente pálidos para alguien que está acostumbrado a la vibrante coloración de un monitor OLED.con colores ligeramente pálidos para alguien que está acostumbrado a la vibrante coloración de un monitor OLED.

No soy muy fan de dejar las huellas de mis dedos en los monitores de mis computadoras, pero debo señalar que la Swift Go 14 cuenta con una pantalla táctil para quienes prefieran este sistema de interacción, el cual resultó lo suficientemente sensible y preciso para otorgar una experiencia aceptable. Eso sí, cabe señalar que a diferencia de otras líneas Acer como la Spin, este modelo no es convertible y solo logra abrirse en 180º, así que no esperes poder utilizarlo como si se tratara en una tableta.

El sonido tampoco fue muy destacable, consistiendo de dos parlantes ubicados debajo del monitor. Es funcional si quieres escuchar videos en YouTube o ver una serie en Netflix, pero carece de la riqueza que ofrecen parlantes más especializados o un buen par de audífonos, sobre todo en cuestión de generar sonidos más graves.

La Swift Go 14 cuenta con una potente cámara de 1440p - por encima del estándar de 1080p- que logra captar imágenes de 2,560x1,440 píxeles. El resultado son imágenes nítidas, aunque cabe señalar que la calidad de imagen sufre en situaciones de luz tenue.

Rendimiento

Con su procesador Intel Ultra 5 125H, la Acer Swift Go 14 está más que calificada para tareas cotidianas como utilizar programas como Word y Excel, responder correos, realizar videoconferencias y navegar la web, pudiendo con facilidad mantener un funcionamiento óptimo con varias ventanas abiertas.

Ahora, lo más interesante en las capacidades de la Acer Swift Go 14 radica en sus capacidades de inteligencia artificial, empoderadas por el potencial de las novedosas unidades de procesamiento neuronal (NPU) de Intel. La palabra potencial es particularmente relevante al tema, porque la verdad es que estas capacidades quedaron en gran parte en “se verá” para mí, salvo algunas funcionalidades extra por parte de la laptop.

Con un tamaño de 31x21.7x1.4, la Swift Go 14 es una computadora bastante portátil. En la foto podemos ver a la laptop encima de su 'hermana mayor', la Acer Inspire 3. / Juan Luis Del Campo

La principal es la inclusión del programa Copilot a la barra de tareas de Windows, permitiendo un acceso más rápido a la IA de Microsoft. Fuera de esto, las capacidades de inteligencia artificial fueron más notables en dos programas ciertamente útiles en el quehacer cotidiano.

El primero fue el Acer PurifiedView, un programa exclusivo para las computadoras con procesadores con NPU que trabaja con el Windows Studio Effects para modificar las imágenes de tu cámara en tiempo real, con funciones como encuadrado automático, mantener el contacto visual y desenfocar los fondos, algo también disponible en programas como Zoom pero que en esta ocasión se muestra más preciso.

El segundo programa fue el Acer PurifiedVoice, un programa de sonido que utiliza inteligencia artificial para reducir los ruidos fastidiosos durante videollamadas y grabaciones de audio con bastante efectividad. Lo probé poniendo una música de fondo durante una llamada de prueba por Zoom y mi interlocutor no se pudo percatar que estaba acompañado con las dulces melodías de Lady Gaga hasta que subí el volumen a un grado inaceptable. Realmente tecnología impresionante.

Por último, cabe destacar que aunque la Acer Swift Go 14 no está enfocada en videojuegos, el equipo cuenta con algo de potencial en la materia gracias a su tarjeta gráfica integrada Intel Arc, que si bien no es un reemplazo para un GPU especializado; al menos permite correr videojuegos como “Helldivers 2″ en los gráficos más básicos a30 FPS (cuadros por segundos). Eso sí, con algunos tropiezos y con la computadora los ventiladores del aparato funcionando al máximo, mostrando que no es el uso óptimo de las capacidades de la máquina. Pero no todo está perdido y tuve más suerte con juegos algo vetustos como “Skyrim”, que corrió de una manera mucho más aceptable incluso en gráficos altos, aunque contando con el mismo problema de ventiladores ruidosos.

A pesar de su pantalla táctil, la Acer Swift Go 14 no puede transformarse en una tablet como la línea Acer Spin.

Batería

La versión de la Swift Go 14 a la que tuve acceso contaba con una batería de 3 celdas y 65 Wh, la cual es promocionada como capaz de otorgar a la computadora una autonomía de hasta 10 horas. Lo que encontré tras varios días de prueba es que la máquina duraba entre 8 y 9 horas, dependiendo la intensidad de las labores a la que la sometía, un tiempo aceptable para realizar las tareas del día a día en la oficina o en el centro de estudios.

¿Vale la pena la Acer Swift Go 14?

La Acer Swift Go 14 se presenta como una computadora preparada para un futuro que todavía no ha llegado, aunque uno que se acerca a pasos agigantados. Mientras tanto, sirve como una computadora perfectamente capaz de acompañarte en la casa, la oficina o la academia con un costo promedio para la gama media.