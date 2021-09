Conforme a los criterios de Saber más

Los portrarretratos digitales son, quizás, de los aparatos decorativos tecnológicos más popularizados en los últimos años. Y, aunque no lo parezca, conseguir uno no es tan complicado. Pero la pregunta prinicpal es: ¿realmente se necesita uno de estos aparatos? No son indispensables, pero sí se tratan de una solución para quienes sufren por tener todos sus momentos registrados en fotografías digitales y no quieren compartirlos a través de las redes sociales.

Gracias a Nexxt Solutions Home he estado probando el Smart Wi-Fi Photo Frame, un portarretrato digital que, además, alcanza cierto nivel de dispositivo inteligente al controlarse desde el smartphone, a través de una aplicación y forma parte de un ecosistema smart particular. Por supuesto, no se trata de un aparato indispensable, pero sí de uno que puede darle un toque particular a tu decoración .

Este portarretrato inteligente de Nexxt Solutions Home puede contribuir de manera ingeniosa a la decoración de un ambiente. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO NHA-P600 DIMENSIONES 250 mm x 185 mm x 30 mm PANTALLA LCD de 8 pulgadas IPS, táctil, 16:10, resolución 800x1280p MEMORIA INTERNA 16 GB [12,19 GB disponibles] CONECTORES Ranura para tarjeta SD, puerto USB tipo A, mini USB y entrada. CONECTIVIDAD Wi-Fi GARANTÍA 2 años





LEVES MODIFICACIONES

Como es lógico, no hay muchas sorpresas en su diseño. En este caso, el portrarretrato de Nexxt Solutions combina un marco exterior de madera con el plástico . Un aspecto interesante es que tiene buen brillo [considerando que su uso será en interiores] y buen ángulo de visión.

Se puede encender de manera programada o manual. También permite restaurarlo, volverlo a cero, con su configuración de fábrica, como si recién hubiera sido sacado de su caja. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte posterior se le atornilla una vara que sirve como apoyo. Ahí mismo encontramos el orificio que puede servir para colgar en la pared. Hacia el lado derecho están la ranura para tarjeta SD/SDHC, un puerto USB tipo A, un puerto mini USB y el conector de energía.





SIN COMPLICACIONES

La experiencia con el portrarretratos inteligente de Nexxt Solutions Home es bastante sencilla. Lo único que necesitas es descargar primero en tu smartphone la aplicación Nexxt Home, que está disponible tanto en Google Play como en la App Store. El paso siguiente es conectar el aparato a la electricidad. Luego empieza la configuración.

Antes de empezar, debes descargar la app Nexxt Home a tu smartphone. Está disponible en Google Play y en la App Store. (El Comercio)

El menú es bastante simple, pero está en inglés. En la pestaña de ‘settings’ encontrarás la configuración del Wi-Fi [para que elijas tu red y coloques tu contraseña] y la configuración de los álbumes, en donde podrás definir el tipo de las transiciones, si quieres música de fondo, cuál será el intervalo de tiempo entre imágenes, y si quieres mostrar la imagen ajustada a la pantalla o en su tamaño original.

Aunque está en inglés, sus menús no son complicados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Finalmente está la opción de la configuración del sistema . Aquí podrás definir el nivel de volumen [si es que decides poner música de fondo], el brillo de la pantalla, ajustar la fecha y la hora, resetear el equipo y buscar actualizaciones del software.

La configuración es bastante sencilla. Solo hay que seguir los pasos que se muestran en pantalla. (El Comercio)

¿Cómo subes las imágenes al portarretrato inteligente ? Lo puedes hacer de varias formas . La primera es insertando una memoria USB [pendrive] o una tarjeta SD. La otra opción es utilizar la aplicación para cargar desde ahí las fotos a mostrar. En realidad, las subes a la nube de Nexxt y desde allí este portarretratos la muestra.

Tiene una pantalla táctil para ejecutar todas las acciones necesarias. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este portarretrato también reproduce video. Intenté subiendo una película en formato MP4 y la reprodujo sin problemas. Eso sí, el sonido es muy bajo... Claro, recordemos que es un portarretratos y no un monitor tradicional.

Sobre el lado derecho tiene todas sus entradas. Se le puede colocar una memoria USB o una tarjeta SD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Olvidé mencionar que la pantalla es táctil, entonces para que aparezca el menú que te permita volver a la pantalla de inicio, por ejemplo, solo deberás dar un toque. En esa pantalla principal podrás saber cuáles son las fotos que están colgadas en la nube, cuáles son las que se están reproduciendo de manera local [a través de las memorias conectadas al equipo], así como acceder a la configuración o a los videos. Para iniciar la reproducción en bucle de las fotos, solo tienes que seleccionar ‘Slideshow’. También puedes borrar fotos directamente desde el portarretratos o rotarlas o hacerles acercamientos, etc.

Sin dudas, es una manera muy ingeniosa para compartir en un ambiente más privado nuestras fotografías digitales. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Desde la aplicación se le puede asignar uno o varios horarios, determinando a qué hora se debe encender y apagar y cuáles días a la semana.





¿VALE LA PENA?

Como dije al inicio, este portarretrato inteligente de Nexxt Solutions Home no es un dispositivo indispensable. Sin embargo, es un aparato que le pone solución a un dilema de nuestros nuevos tiempos : tener tantas fotos digitales y poderlas mostrar, sin necesidad de colocarlas en una red social. Lo encuentras a S/ 419 en Coolbox, Sodimac y Promart.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Simple instalación y configuración Todo está en inglés Desde la app se configura y se puede programar su encendido y apagado - Se puede tener en el escritorio o colgar en la pared -





TE PUEDE INTERESAR