Conforme a los criterios de Saber más

Sin dudas, el segmento de los audífonos ha crecido mucho en los últimos años y se ha llenado de muchas alternativas para los usuarios. Hace muy poco, Huawei hizo un lanzamiento importante con un nuevo modelo: FreeBuds 4.

Se trata de la apuesta seria de Huawei en un mercado cada vez más complicado. ¿Cuál es el veredicto? Estos FreeBuds 4 muestran una mejora interesante con respecto a la versión anterior e intenta subir la valla . Sin embargo, en el camino deja de lado algunas cosas importantes.

Los FreeBuds 4 son los audífonos de formato abierto con cancelación de ruido que acaba de presentar Huawei en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO T0004/T0004C - FREEBUDS 4 DIMENSIONES Por audífono: 41,4 mmx 16,8 mm x 18,5 mm.

Estuche: 58 mm de diámetro por 21,2 mm PESO Por auricular: 4,1 gramos

Estuche: 38 gramos (sin audífonos) DRIVER 14,3 mm TECNOLOGÍA DE AUDIO Cancelación de ruido activa de formato abierto

Cancelación de ruido para llamadas BATERÍA Por audífono: 30 mAh

Estuche: 410 mAh CONECTIVIDAD Compatibilidad Bluetooth: BT 5.2

Soporta emparejamiento Pop-up

Soporta conexión vía Bluetooth con dos dispositivos SENSORES Micrófonos

Detección de uso CERTIFICACIÓN IPX4 para los audífonos [resistencia a salpicaduras, agua y polvo]





EL UNBOXING





CAMBIOS SUTILES, PERO IMPORTANTES

Lo primero que debemos recordar es que estos FreeBuds 4 son audífonos de ajuste o formato abierto , es decir, que encajan en esa zona de la oreja [conformada por la concha, el trago y antitrago] y cuyo parlante apunta hacia el conducto auditivo externo. Para que te sea más sencillo identificarlos: no tienen puntita de goma.





Este tipo de audífonos -de diseño muy similares a los AirPods de Apple- o te gustan o los odias: o te son muy cómodos o estás en un constante estado de temor, porque piensas que se te van a caer. En el caso particular de estos FreeBuds 4, se ajustan de manera muy firme y tendrías que hacer un movimiento súmamente violento para que se salgan . Eso es un punto positivo.

Pese a que el plástico es el material principal y, por lo tanto, es más resistente, hay posibilidad de que se arañe con facilidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La novedad más interesante es que Huawei ha logrado dotar de un sistema de cancelación de ruido activo bastante mejorado, pese a su formato abierto . Sin embargo, sobre eso te contaré con un poco más de detalle en un momento.

Debido a que son audífonos de formato abierto, queda la duda si es que no se fijarán bien a las orejas. En el caso de los FreeBuds 4, calzan bien y no se caen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Además, hay más cambios en estos FreeBuds 4 en comparación con el modelo anterior. Los audífonos son un poquito más pequeños y más ligeros. Del mismo modo, el estuche se redujo de tamaño. Además, el LED que indica el estado de carga del estuche pasa del costado del puerto USB tipo C al frente. Se mantiene el botón en el lado derecho para facilitar el emparejamiento y, en la parte posterior, la placa que está sobre la bisagra y que lleva el nombre de Huawei ya no reflejante sino que ahora tiene un color plateado opaco.

Para los FreeBuds 4, Huawei reemplazó la pieza de metal que servía como bisagra en el modelo anterior por una plástico. Esto contribuye a que el nuevo modelo sea más ligero. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Me tocó el color blanco brillante, por lo que las huellas no se notan tanto. Sin embargo, aunque el material predominante en los FreeBuds 4 es el plástico cabe la posibilidad de que se arañe con más facilidad.





TODO LO QUE PUEDEN HACER

Te voy a mencionar en detalle qué me gustó y qué no me gustó de estos nuevos FreeBuds 4. A mí se me acomodan más los audífonos con puntita de goma. Sin embargo, estos nuevos de Huawei me parecieron bastante ligeros cuando están puestos y no se tornaron demasiado incómodos. Calzaron muy bien en mi oreja -que de por sí es medio rara- y los pude soportar por periodos largos, para realizar las pruebas correspondientes. Y lo repito: no se caen.

Gracias a los diferentes micrófonos que tienen, los FreeBuds 4 cuentan con cancelación activa de ruido. Su desempeño en este aspecto es bastanhte bueno. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los FreeBuds 4 son bastante sencillos de emparejar . Si descargas la aplicación AI Life [compatible con iOS y Android] es mucho mejor, porque podrás acceder a más configuraciones y controles [activar la ANC, ver el estado de la carga, buscar los auriculares, detección de uso inteligente, actualizaciones, etc.].

A través de la aplicación AI Life de Huawei se pueden controlar diversas características de los FreeBuds 4, como, por ejemplo, la cancelación de ruido. (El Comercio)

Otra de las novedades es que puedes emparejarlos con dos dispositivos al mismo tiemp o y alternar el uso entre ellos sin complicaciones. Sin dudas, una función bastante útil si quieres saltar, por ejemplo, de tu tableta a tu smartphone.

En cuanto a los gestos disponibles, los FreeBuds 4 tienen tres y que funcionan bastante bien : presionar dos veces, mantener presionado y deslizar (sobre la zona del bastoncillo del audífono). Cuando estás en una llamada, con la doble presión respondes y finalizas llamadas, y si mantienes presionado rechazas la llamada.

Los gestos para controlar los FreeBuds 4 son programables y, además, bastante precisos al tacto. (El Comercio)

Para la reproducción de audio, puedes programar el doble toque para cada uno de los audífonos. Puedes elegir entre usarlo para reproducir/pausar [que es el que viene programado por defecto], pasar a la canción siguiente, retroceder de canción, activar el asistente de voz [Google Assistant o Siri] o para que no haga nada. También mientras estás reproduciendo el audio, si mantienes presionado el audífono habilitas o deshabilitas la cancelación de ruido.





Puedes mejorar la calidad de sonido activando las llamadas en HD [dándole un poco de mayor brillo a la voz, pero consumiendo un poco más rápido la batería de los audífonos]. La app no tiene un ecualizador tal cual, pero sí te permite definir “efectos de ecualizador”, eligiendo entre los prefeterminados, la amplificación de graves o la amplificación de agudos.

Cuando los configuras por primera vez, estos FreeBuds 4 usan la inteligencia artificial para detectar el tipo de canal auditivo que tienes y, así, adaptar el sonido de mejor manera según las necesidades del usuario . Como eso no lo puedes controlar ni ver luego en la app, solo queda confiar en ella. Lo que sí es cierto, es que el sonido es bastante bueno y no te revienta el oído. Si los buscas para escuchar música que te acompañe o, por ejemplo, un podcast, son una buena opción.





LO BUENO Y LO MALO

La idea no es solo señalar porque sí los puntos negativos de los FreeBuds 4 de Huawei, sino como oportunidades de mejora en sus futuros productos, por lo menos luego de mi humilde experiencia con ellos.

La cancelación de ruido activa [ANC] me pareció bastante buena , considerando que se trata de audífonos de formato abierto. La sentí incluso mejor que en el modelo anterior. Ya se sabe que los que usan puntas de goma pueden realizar una cancelación de ruido pasiva, debido a que esas puntitas sellan el canal de forma física. En cambio, en la cancelación activa el audífono requiere de micrófonos y sensores que detecten las frecuencias externas y generen otras que las anulen de forma constante, en cuestión de milisegundos. Para mí ese trabajo lo hace bastante bien. No es perfecto, porque en ciertas circunstancias se llega a filtrar algo del ruido exterior . Quizás le haría falta un control en la app para decidir si quiero una cancelación total o si quiero dejar pasar algo de ruido exterior para estar atento de lo que me rodea o, simplemente, poder interactuar con alguien más sin quitarme los audífonos.

La autonomía de los FreeBuds 4 ha sido el tema pendiente. Si te fijas en las horas de las capturas, te darás cuenta de lo rápido que se drenó la batería de los audífonos. (El Comercio)





Por otro lado, lo que sí no me dejó muy contento fue la autonomía de los audífonos . Usándolos de manera continua, con el ANC activo y con el volumen al 60% en promedio, no superé las tres horas. En algunas ocasiones fue un poco más de dos horas y media, pero nada más. Eso sí, el estuche permite recargarlos bastante rápido [en unos 15 minutos puede recargar hasta el 50%]. Si consideramos que vamos a usar estos FreeBuds 4 por momentos [entre 30 minutos y una hora y media], para luego guardarlos, y después volverlos a usar, el tema va perfecto. Pero si vamos a querer usarlos por una jornada completa, quedan en desventaja con lo que ofrecen otros productos en su mismo rango de precio. Ah, no son compatibles con carga inalámbrica.





¿VALEN LA PENA?

Los FreeBuds 4 de Huawei son unos buenos auriculares, muy ligeros y muy cómodos , sobre todo para quienes gusten de este formatro. Tiene una cancelación de ruido activo [ANC] buena, pero que no es la mejor. Aunque la autonomía es su prinicipal punto bajo, me parece que son los mejores que se pueden encontrar de su tipo. Ojo, que en su rango de precio no alcanzar por lo menos las cuatro horas de autonomía puede jugarles en contra. Se pueden encontrar a S/ 599 más una Huawei Band 6 de regalo.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Cómodos y muy ligeros No tienen cancelación de ruido pasiva Tienen un buen sonido y buenos bajos No llega a las 3 horas de autonomía continua Cancelación de ruido buena No es compatible con carga inalámbrica Carga rápida en el estuche - Listos para interactuar con otros dispositivos de la plataforma Harmony OS -









TE PUEDE INTERESAR