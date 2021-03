Conforme a los criterios de Saber más

Desde hace algunos años he tenido la oportunidad de probar varias de las computadoras portátiles que Huawei ha ido presentando, y si hay algo que me quedó claro desde siempre es que su objetivo es convertirse en un importante competidor en ese segmento. Para eso -aunque haya una inevitable comparación- la estrategia fue combinar un buen desempeño con diseños disruptivos.

En el caso de la MateBook X (2020) —la máquina que tuve la oportunidad de probar por unas semanas—, creo que el fabricante chino ha alcanzado un equilibrio entre cómo deben lucir sus computadoras y cuánto pueden hacer.

Antes de continuar solo debo hacer una aclaración: la unidad que tuve a prueba fue una de color ‘forest green’ que realmente me encantó, no solo por ser un color inusual en este tipo de aparatos, sino cómo le daba un realce adicional. Lamentablemente, en el Perú solo se comercializará el color ‘silver frost’ , que es el más tradicional.

Ahora una última reflexión: con el paso de los años Huawei ha venido fabricando laptops que han ido acercándose cada vez más a las de Apple [digámoslo claro, incluso “inspirándose” mucho en su diseño], y aunque todavía hay ciertos aspectos en los que la empresa de la manzana mantiene ventaja , estas máquinas asiáticas son alternativas cada vez más competentes. Sin dudas, con esta MateBook X (2020) el objetivo de Huawei ha sido destacar entre el resto de equipos con Windows y tratar de que el reflector se mantenga sobre ellos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO EUL-W19P DIMENSIONES 284,4 mm x 206,7 mm x 13,6 mm. PANTALLA 13″ LTPS Proporción 3:2 3000x2000, contraste 1500:1, 178 grados como ángulo de visión. Táctil. PESO 1 kilo PROCESADOR Intel Core i5-10210U de décima generación. Cuatro núcleos a 1,6 GHz, turbo de hasta 4,2 GHz. Gráficos Intel UHD. SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home MEMORIA 16 GB LPDDR3 2133 MHz ALMACENAMIENTO 512 GB SSD PCIe NVMe BATERÍA Polímero de litio de 42 Wh. CÁMARA Retráctil HD 720p. Grabación de video/Chat de video. AUDIO Altavoz x 4 (2W x 2,1 W x 2). Micrófono x 2. PUERTOS USB-C x 2 (datos de soporte, carga y DisplayPort). Conector 2 en 1 para auriculares y micrófono de 3.5 mm x 1

DISEÑO

Desde el empaque, la MateBook X (2020) es una laptop premium, elegante, liviana . Y eso se puede comprobar desde el primer contacto con ella. Se nota que es una máquina compacta y sólida. A diferencia de otras computadoras, la puedes tomar desde cualquier esquina y no sentirás que por el peso el chasis empieza a doblarse. Sin dudas, haber logrado eso en una máquina tan ligera es muy destacable por parte de Huawei.

El diseño de la Huawei MateBook X 2020 es bastante llamativo y elegante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Si hacemos un poco de memoria, esta computadora entra en la categoría de las Ultrabooks: super ligeras, super delgadas, y super portátiles . Cerrada, cubre más o menos el área de una hoja A4. Como ya adelanté, me encantó el modelo de color verde, pero en el Perú solo estará disponible en color gris. ¿Hará Huawei el esfuerzo de traer al mercado local el otro color? Ojalá.

Huawei ya tiene disponible en el mercado local la ultraportatil MateBook X (2020), un equipo que pese a ser tan liviana es bastante potente. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero el buen diseño también se nota al abrir la laptop. Tenemos un panel táctil de 13 pulgadas que, para serles sincero, me provocó tocarlo muy pocas veces por el tipo de trabajo al que lo sometí (redacción en Word, reproducción de videos y música, algunos juegos y trabajo gráfico). Sus bordes son sumamente delgados . Ojo que la relación de aspecto de la pantalla es 3:2, pero no incomoda (por lo menos, no a mí).

Los bordes de la pantalla de la MateBook X (2020) de Huawei es mínima, dándole un aire más elegante y fino al equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al teclado, es compacto pero cómodo. Sobre la conectividad, solo tiene una entrada USB-C y el jack para los auriculares del lado izquierdo y otra entrada USB-C en el lado derecho. Nada más.

DESEMPEÑO

Por su configuración se podría pensar que se trata de una máquina limitada, pero esta MateBook X (2020) tiene un buen desempeño. Windows 10 funciona sin ninguna complicación , de manera rápida, y para tareas diarias rinde bastante bien.

La Huawei MateBook X 2020 utiliza un procesador Intel Core i5 de décima generación. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta máquina usa un procesador Core i5-10210U, que cumple. ¿Se le puede usar para editar imágenes? ¿Se le puede usar para editar videos? Se las arregla para lidiar con ese tipo de trabajos, pero es evidente que se le va a recargar el trabajo y demorará demasiado. No es una portátil de alto rendimiento , pero para el trabajo diario, para llevarla de un sitio a otro, es más que suficiente. Es bastante silenciosa, incluso cuando se le exige mayor poder. En el manejo de la parte gráfica es donde Apple sigue sacando ventaja a Windows.

Los acabados de la MateBook X (2020) de Huawei son minimalistas y elegantes. Tiene un sensor en la parte superior derecha de del teclado que sirve para encender la máquina y como sensor biométrico. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a la pantalla, esta muestra colores muy vívidos, con buena saturación y muy buen contraste. La cantidad de brillo de la pantalla permite utilizar la computadora en exteriores sin tener mayores complicaciones por reflejos indeseables.

En el lado derecho de la MateBook X (2020) de Huawei está uno de los conectores USB-C. El bisel está delicadamente diseñado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Para muchos, tener pocos conectores puede ser un problema. Aunque solo trae dos puertos USB-C estos son compatibles con Display Port (o sea que puedes conectarle un monitor adicional ), además que para la trasmisión de datos y la recarga de la batería. Un hub será importante para conectar otros dispositivos.

Sobre el lado derecho de la Huawei MateBook X (2020) está un conector USB-C, la entrada para los auriculares y un pequeño micrófono. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Hay un elemento distintivo en esta familia de máquinas que es muy polémico: la web cam. Para mantener los bordes sumamente delgados, Huawei no la ha ubicado ahí. Ha preferido mantenerla en la primera fila del teclado [entre las teclas F6 y F7]. Esta cámara es de resolución HD (720p), pero por su ubicación la imagen enfoca la papada. Sin dudas, un ángulo poco favorecedor para todas las personas.

La cámara de la MateBook X (2020) de Huawei está escondida en el teclado de la máquina, en una tecla entre el F6 y F7. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tiene una batería de 42 Wh, aunque el fabricante promete unas nueve horas de autonomía , a mí me brindó en promedio unas siete. Creo que rinde sin líos para una jornada de trabajo. ¿Los aspectos positivos? Que cuenta con carga rápida, que en una media hora la batería ya estás con el 50% de energía nuevamente. Otro: el cargador es tan pequeño [muy similar en tamaño al de varios smartphones de alta gama] que llevarlo consigo no es un dolor de cabeza.

El teclado de la MateBook X (2020) de Huawei es bastante cómodo y silencioso. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El teclado es bastante cómodo, no quedan los dedos demasiado juntos. Además, cuenta con un mecanismo silencioso. El touchpad usa tecnología háptica , que te permite tocar cualquier parte del panel para hacer “clic”. Sin embargo, los gestos de este panel requieren una pequeña curva de aprendizaje. Hay la posibilidad de configurar la sensibilidad del panel a través de una app de Huawei (Free Touch).

El teclado de la Huawei MateBook X (2020) es bastante cómodo, pese a que se trata de una máquina muy compacta. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Entre otras características, tiene un sensor de huella digital en la esquina superior derecha de la zona del teclado, que responde bastante rápido. Asimismo, el audio de la laptop es bastante bueno.

VEREDICTO FINAL

A mí la MateBook X (2020) de Huawei me gustó bastante y no solo desde la parte del diseño, sino por su desempeño. Bastante ligera y delgada para llevarla a cualquier lado y empezar a trabajar con ella. Sin embargo, al tener características de una computadora regular, tiene un precio elevado: S/ 5.499, pero que incluye como regalo un Huawei Bluetooth Mouse Grey y una mochila Classic Backpack Forest Green. Si quiere aprovechar el combo con los nuevos FreeBuds Pro, el precio se eleva a S/ 5.999.





