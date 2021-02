Si algo se puede decir del mercado de los teléfonos inteligentes es que, además de la lucha encarnizada entre quienes quieren ser los líderes, de cuando en cuando se pone interesante cuando en gamas más básicas aparecen más actores y le ponen más movimiento. ¿Es el caso de CoolPad, la nueva marca asiática que ha ingresado hace poco al mercado peruano? Eso solo el tiempo (y lo que decidan hacer) lo dirá.

Hace unas semanas recibí para evaluación dos de los modelos con los que han ingresado tanto al Perú como a otros mercados de la región: el 3504L y el 3503L. Quizás por sus especificaciones, para muchos sean smartphones de gama baja, mientras que para otras serán equipos de gama media o media baja. El hecho es que, sin dudas, son equipos bastante básicos . ¿Eso es malo? En lo particular, creo que no, pues está claro que se dirigen a un segmento bastante específico del mercado con algunas características . ¿A quiénes? A los que necesitan más que crear, consumir contenido: ver algún video de manera incidental, revisar sus redes sociales, enviar y recibir correos, ver contenido en streaming y hasta jugar un poco. En lo que ofrecen, cumplen bastante.

Ahora, seguro te preguntarás ¿por qué unir en un solo texto la reseña de dos equipos? Pues bueno, tienen muy poquitas diferencias entre sí y dependerá si es que quieres más cámaras, más almacenamiento y más memoria RAM pagar unos cuantos soles adicionales.





UNBOXING DEL COOLPAD 3504





UNBOXING DEL COOLPAD 3503





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO CP3504L PANTALLA 6,21″ HD+ 19:9 720 x 1.560 píxeles. PROCESADOR SC9863A UNISOC (Octa-Core) RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 64 GB (expandible con microSD) SISTEMA OPERATIVO Android 10 BATERÍA 4.000 mAh. CÁMARA PRINCIPAL Triple: 13 MP, 5 MP; 2 MP. CÁMARA FRONTAL 8 MP. CONECTIVIDAD 2G / 3G / 4G LTE (Dual SIM). OTROS Reconocimiento facial y sensor de huella digital. COLORES Azul y negro.





MODELO CP3503L PANTALLA 6,09″ HD+ 19:9 720 x 1.560 píxeles. PROCESADOR SC9863A UNISOC (Octa-Core). RAM 3 GB. ALMACENAMIENTO 32 GB (expandible con microSD) SISTEMA OPERATIVO Android 10. BATERÍA 4.000 mAh. CÁMARA PRINCIPAL Doble: 12 MP; 12 MP. CÁMARA FRONTAL 5 MP. OTROS Reconocimiento facial y sensor de huella digital CONECTIVIDAD 2G / 3G / 4G LTE (Dual SIM). COLORES Azul y negro.





¿Qué hay con el diseño?

En este apartado ambos modelos de CoolPad siguen la línea de la tendencia actual de diseño , con algunas características un poco más antiguas que son entendibles, pues gracias a ellas pueden mantener un precio bastante bajo. Luego, tiene esquinas redondeadas, un tamaño no tan grande y dimensiones que permiten una maniobrabilidad interesante. Digamos que están yendo sobre seguro.

Así encontramos que en la parte frontal del smartphone presenta su cámara delantera dentro de un notch o cerquillo, tipo gota; pero en la parte trasera las cámaras principales están agrupadas en un módulo tal y como indica la tendencia actual. Estos 3504L y 3503L cuentan un sensor de huellas en la parte trasera.

Una de las constantes que percibo en muchas marcas con equipos de precios más económicos tiene que ver con el cuidado del diseño, pese a ser conscientes de sus limitaciones. En el caso de los 3504L y 3503L de CoolPad, son terminales baratos, de plástico, pero eso no les impide tener un acabado muy atractivo en la parte posterior. A través de tramas, zonas lisas y el nombre de la marca impreso en la parte posterior, consiguen un estilo muy agradable. No son los primeros que lo hacen, pero consiguen dar personalidad a equipos de entrada.

Otro punto que pudiera parecer como negativo, pero se entiende por las cuestiones económicas antes mencionadas, es que cuenta con una entrada micro USB. Pero, para balancear, entre lo positivo está que -a la antigua usanza- los dos modelos incluyen una serie de accesorios que son muy útiles como: carcasas de silicona transparente (y con las esquinas reforzadas), láminas para proteger la pantalla, audífonos, etc.

¿Qué tal funcionaron?

Ambos modelos de CoolPad funcionaron dentro de lo esperable . No les puedo exigir cosas que correspondan a smartphones de gamas superiores. En líneas generales, cumplen con los que trabajos que tienen que hacer y lo hacen de la manera adecuada.

Sus pantallas n o son las más grandes ni las mejores, pero ofrecen una calidad aceptable tanto para la reproducción de videos, la navegación web, contenido en streaming y hasta en videojuegos. No ofrece los colores más brillantes ni altos rangos de contraste (incluso su pantalla sufre bastante bajo la luz solar), pero cumplen con su cometido bien.

Con respecto al procesador que usan -que es exactamente el mismo en el 3504L y el 3504L-, jamás había escuchado de él. No obstante, no detecté ‘lags’ considerables ni demoras fuera de lo normal (convengamos que no es una bala, pero tampoco le puedo exigir eso a un teléfono básico). En videojuegos se defendió, aunque exigió la menor calidad de gráficos para correr sin problemas.

¿Qué tal las cámaras y la batería?

En cuánto a las cámaras no son las mejores . Sus aplicaciones nativas son bastante simples, pero me llamó la atención la cantidad de posibilidades de combinaciones, sobre todo en el 3504L para grabar y para tomar fotos. Eso puede llegar a ser desconcertante.

Como para cambiar de tema, te muestro algunos ejemplos de la cámara de foto de noche con el #3504 de #CoolPad. pic.twitter.com/stSfuWA7K3 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) January 25, 2021

Normalmente, hasta la cámara más simple mejora mucho con buenas condiciones de luz (especialmente con la natural). En este caso, bajo un Sol esplendoroso, las cámaras principales del 3504L sufrieron para manejar la gran cantidad de luz disponible . Sin embargo, un punto positivo es que ambos modelos tienen la posibilidad de grabar videos en resolución estándar (SD) y así tener clips menos pesados y poder compartirlos sin dificultades.

Algunos ejemplos de la cámara de foto de noche con el #3503 de #CoolPad. pic.twitter.com/XuLRG40R2P — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) January 25, 2021

En cuanto a la batería, tanto el 3504L como el 3503L de CoolPad llevan una de 4.000 mAh que brinda una buena autonomía, teniendo en cuenta que no son dispositivos que demanden de muchos recursos. Ambos teléfonos los tuve varios días como dispositivos principales y con carga completa superaron ampliamente una jornada laboral , incluso tranquilamente pueden pasar las 20 horas. Eso sí, su cargador es uno regular, por lo que llevar la batería al 100% toma un poco más de dos horas.

Y ahora toca compartir algunas fotos tomadas con el #3504 de #CoolPad. pic.twitter.com/xG1NvvIOww — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) January 22, 2021





¿Otras cosas a considerar?

El sensor de huellas en ambos smartphones es bastante preciso, al igual que el reconocimiento facial. También cuentan con radio FM, aplicaciones de streaming como Netflix y Disney+ funcionan sin problemas , y -al usar Android con Google como sistema operativo- son pueden compartir contenido a televisores inteligentes u otros dispositivos vía Chromecast. Los emparejé sin problemas con audífonos inalámbricos de distintas marcas, vía Bluetooth. Ojo, con esto: su audio no es tan bueno. Pese a que desde el diseño ambos modelos parecen contar con dos altavoces, en realidad solo tienen uno (el otro es ornamental).

¿Valen la pena?

Como señalé al inicio de esta reseña, tanto el 3504L como el 3503L de CoolPad son dos smartphones de gama de entrada, pensados más para consumir que para crear contenidos . Creo que sí valen la pena en este 2021, sobre todo para quienes tienen necesidades básicas muy bien definidas, que no se quieren hacer tanto problema y que no quieren gastar mucha plata. Estos dispositivos te permitirán estar comunicado, usar redes sociales, consumir contenido en línea (videos, música, etc.) y capturar de manera incidental alguna foto y video.

¿Cuánto cuestan y dónde los consigues?

Tanto el 3504L como el 3503L de CoolPad se comercializan de manera libre en el mercado peruano, en todos los puntos de venta de telefonía libre y en diversas tiendas de comercio electrónico. Los equipos vienen desbloqueados (se les puede colocar la SIM de cualquier operador) y los precios fluctúan entre S/ 499 y S/ 520 para el 3503L y entre los S/ 589 y los S/ 620 para el 3504L .









