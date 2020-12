He tenido la suerte de tener en mis manos -algunos por más tiempo que otros- varios teléfonos inteligentes con pantallas plegables. En el caso de los de Samsung, pude experimentar con el Galaxy Fold, con el Galaxy Z Flip y ahora con el nuevo Galaxy Z Fold 2, que se efectivamente se convierte en una mezcla de las dos propuestas bajo un mismo formato hechas por el fabricante sucoreano.

Aquí te contamos todos los detalles del Galaxy Z Fold 2, el smartphone plegable de Samsung. (Foto: Samsung)

Es un teléfono caro. No. Es carísimo. No exagero, pues es la realidad. Sin embargo, es el precio a pagar por tres cosas muy particulares: primero, tener un equipo con un buen desempeño; segundo, tener en tus manos una tecnología exclusiva, que realmente solo unos cuantos en el mundo tienen; y, justamente por eso, ahora sí destacar, ser realmente diferente, con un teléfono en una realidad en la que los dispositivos móviles cada vez son más parecidos [en diseño y características]. Esta no será una reseña convencional. Será más bien, un testimonio luego de haberlo tenido como dispositivo principal durante varios días. ¿Vale la pena comprarlo? Si tienes la plata [y las ganas], sí.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 PANTALLA PRINCIPAL Dynamic AMOLED de 7,6″ FullHD+ con resolución 2.208 x 1.768 PANTALLA EXTERNA Super AMOLED de 6,2 pulgadas. HD+ con resolución 2.260 x 816 DIMENSIONES Abierto: 159,2 x 128,2 x 6,9mm / Cerrado: 159,2 x 68 x 16,88. PESO 282 gramos. PROCESADOR Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ Octa core de 7 nanómetros. RAM 12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB. CÁMARA TRASERA 12 megapíxeles f/2.2 OIS. 12 megapixeles f/1.8 OIS Super Gran Angular. 12 megapíxeles f/2.4 Zoom. CÁMARA FRONTAL 10 megapíxeles f/2.2. CÁMARA EXTERIOR 10 megapíxeles f/2.2. SISTEMA OPERATIVO Android 10 con One UI 2.1. BATERÍA 4.500 mAh con carga rápida. Carga inalámbrica. OTROS Lector de huellas lateral. Altavoces estéreo duales

DESEMPEÑO

Partamos de una idea clara: Samsung ha optado por dos alternativas para sus pantallas plegables, las que se abren como un libro (Fold) y las que se abren como los antiguos teléfono ‘sapito’ (Z Flip). Esto, evidentemente, direcciona el tipo de uso que se le va a dar al dispositivo.

Teniendo esto en cuenta, el Galaxy Z Fold2 (que se abre como libro) evidentemente es un dispositivo para un usuario más sofisticado, que busca (pese a que se dobla) un equipo que resalte, que sea un poco más voluminoso, que se note.

Si bien termina siendo un poco más ligero, con un diseño más delicado y hasta ligeramente más delgado (cuando está plegado) que el Galaxy Fold, no es un equipo que puedas llevar con facilidad en el bolsillo. Tendrás que llevarlo en el bolsillo, pero del saco, o en tu bolso, o en una mochila. O siempre en la mano (con todos los riesgos que esto conlleva), para asegurarte un acceso rápido al teléfono.

Esta es la posición "L", que permite utilizar el Galaxy Z Fold 2 apoyándolo en una superficie plana. (Foto: Samsung)

En cuanto a su modo de apertura -tipo libro- me parece que se acomoda mejor para quienes requieren un espacio más amplio, ya sea para trabajar o para el entretenimiento. Recordemos que también se ha ampliado la pantalla delantera, con lo cual uno puede estar utilizando las funciones del Galaxy Z Fold2 sin problemas, y luego abrirlo cuando se requiera mayor espacio. Eso sí, cuando se coloca en modo “L” -que asemeja a una laptop para apoyarlo sobre una superficie plana- se desperdicia algo de pantalla. Ese es un punto en contra. Por otro lado, se aprovecha mejor cuando en esa posición, en lugar de apoyarlo sobre la parte anterior o posterior del equipo, se apoya en uno de sus lados.

Un aspecto muy interesante es cómo este modelo ha adoptado la tecnología de la bisagra del Galaxy Z Flip, de manera que al momento de plegar y desplegar la pantalla el movimiento es más natural y los mecanismos internos de la pieza permiten limpiar constantemente de impurezas la parte más sensible de la pantalla.

Cuando está con la pantalla plegada, el Galaxy Z Fold 2 adquiere una forma mucho más manejable. (Samsung)

Yo no soy muy fan de los nuevos módulos de cámaras principales que tan de moda se han puesto este año. Sin embargo, debo decir que el que presenta el Galaxy Z Fold2 es uno de los que más me agrada. Y ya que estamos en este apartado, debo decirles que -como es una costumbre desde hace bastante tiempo- Samsung ofrece resultados destacables y equilibrados en fotografía y video. En estos puntos no tienes pierde.

¿Con que smartphone grabé este video? pic.twitter.com/pYEdwlzjAh — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 22, 2020





¿Dónde pueden empezar los problemas? Quizás en el software. No me malinterpretes, que el desempeño general de este smartphone es muy bueno. El problema es que desde Android no hay aún una solución que se adapte a las nuevas proporciones de pantallas y funcionalidades que ofrece el Galaxy Z Fold2. Samsung hace todo lo posible, colocando software propietario para tratar de aprovechar el espacio, impulsando la multitarea con varias aplicaciones funcionando al mismo tiempo y de manera bastante cómoda con la pantalla del equipo desplegada… pero basta que, por ejemplo, ejecutes Gmail y te encuentres con una interfaz que trata de hacer su mejor esfuerzo pero no logra el objetivo. Lo positivo es que es una dificultad que fácilmente -aunque con un poco de tiempo- se podrá solucionar. ¿Se extrañó un S Pen? Creo que hubiera sido interesante.

Otra dificultad está relacionada con la protección. Me prestaron el equipo con un par de carcasas. Estas solo protegen [por lo menos en apariencia] la carcasa posterior [en la que está el módulo de cámaras]. La pantalla frontal queda medio desprotegida. Por lo menos, es la sensación que me dejó. Y, digamos, que si voy a hacer una inversión tan grande, voy a necesitar protegerlo lo más posible. Pero, por otro lado, te aseguro que no le perderás la vista a tu teléfono e instintivamente lo vas a vigilar bastante.





CONCLUSIÓN

¿El Galaxy Z Fold2 vale la pena? Sí. Es un smartphone muy bueno, al que su pantalla que se dobla le da una característica única. ¿Me lo compraría? Si tuviera el dinero disponible, claro que sí. Aunque, para serte sincero me acomoda más el Galaxy Z Flip [que tiene un público objetivo más ‘sport’]. Entonces, si buscas un muy buen dispositivo, que te brinde exclusividad y sofisticación, sin dudas el Galaxy Z Fold2 es lo que necesitas.





