Una vez más estamos en épocas navideñas y -aunque sea año de pandemia- los más chicos esperan con mucha expectativa sus regalos. Esta semana he evaluado una muñeca de la línea Baby Alive de Hasbro Perú. Es el modelo Baby grows up! o “La muñeca que crece”.

Se trata de un juguete para niños mayores de tres años, que requiere pilas (4 x AA) y que contiene algunas piezas chicas. La Baby Alive grows up! propone a quien juegue con ella pasar por la experiencia de encargarse de una recién nacida, pasar por la etapa de bebe y llegar hasta que sea una niña.

Para ello, trae una serie de accesorios que se utilizarán en cada etapa del crecimiento de la muñeca. Otro dato interesante es que tiene pregrabadas hasta 75 frases, que puede decir en inglés o en español. Si quieres cambiarle el idioma, solo tienes que presionar la pulserita en la mano izquierda de la muñeca.

Asimismo, puedes determinar si quieres que te diga “Mamá” o “Papá”. Para ello debes mover un switch en la parte posterior, debajo de la nuca. Recuerda que la Baby Alive viene “encendida”. Es decir, desde que la sacas de la caja empezará a balbucear, a moverse, a interactuar. Es -salvando las distancias- como un Furby.

Crece la muñeca

¿Qué se necesita para que la muñeca Baby Alive crezca? Hay que interactuar y bastante con ella, pero dependiendo en la etapa en que se encuentre. Cuando esté en etapa de recién nacido podrás darle de comer, mecerla, hacerla dormir, si le hablas te contestará. Necesitarás quitarle el gorrito para que descubras de qué color tiene el cabello: si rubio o castaño. Si dejas de interactuar con ella por más de un minuto, entrará en pausa.

En el modo recién nacido la bebé estará “empaquetada”. Será muy pequeña y estará envuelta en una mantita. En realidad, esto permite ocultar que la muñeca tiene las piernas hacia arriba. Tras alimentarla y atenderla, la muñeca empezará a mover las piernas hasta quitarse la manta y colocarlas en una posición más natural.

Aquí, en el modo Bebé, podrás sentar a la muñeca. Entre los accesorios está un babero y un bebedero para alimentarla. La Baby Alive empezará a decir algunas palabras más entendibles, se moverá más. Para que crezca, hay que jugar con ella, interactuar y conversar. De pronto, la muñeca empezará a decir palabras más entendibles y te pedirá que le presiones la pulsera de su mano izquierda. Allí se convertirá en una niña.

En ese proceso, la Baby Alive estirará por completo las piernas (estirándolas por completo) y, además, se le alargará ligeramente el torso. En ese modo, la muñeca dirá más frases, te invitará a jugar y más. Se le puede colocar sus zapatos de goma y una falda para que tenga un aspecto de niña más grande. El kit de este estadio incluye un cepillo.

Con el cabello pasa lo siguiente: gran parte de él está esculpido en la pieza de la cabeza del juguete. Sin embargo, tiene un orificio por donde asoma un mechón de cabello. Este se puede jalar para alargarlo hasta en tres longitudes. Esto ayudará a definir más en que estado de crecimiento se encuentra la Baby Alive. Al momento en que regresamos a la muñeca al modo recién nacido, el cabello regresa automáticamente a su modo inicial.

CONCLUSIÓN

La Baby Alive grows up! de Hasbro es una muñeca bastante interesante que invita a una interacción continua, pues sin esta el juguete no crece y esa es una parte clave del concepto del juego. Dos datos que me parecieron muy importantes: primero, que puedes “resetear” a la muñeca para que vuelva a ser un recién nacido en cualquier momento y empezar de nuevo; y, segundo, que el botón para decidir si dice “Mami” o “Papi” permite que este juguete pueda ser utilizado por cualquier niño o niña.





