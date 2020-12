Conforme a los criterios de Saber más

Tengo 41 años y soy cachivachero. Colecciono todo tipo de artefactos, piezas, tickets, juguetes antiguos; estampas que han significado algo tuve que dejar de ser un niño irresponsable. Y si no pude conservarlos, o si en el orden de mi madre se perdieron o si sencillamente, mi padre no tenía dinero suficiente para comprarlos, ahora voy y los consigo. Y le cuento a mi hijo de 9 años por qué cada juguete es más que plástico: es una armadura para crecer. Esta es una muy particular guía de dónde conseguir/admirar juguetes nostálgicos. Si puedes, anda. Si tienes dinero, compra. Pero lo más importante, si llega Navidad y ves a un niño cerca, regálale lo que te nazca. Quizá se olvide del juguete, pero nunca del desconocido que lo abrazó sin darle un abrazo. Le vas a cambiar la vida.

Perú Colecciones

Paciente curador de juguetes Playmobil de finales de los 70, entusiasta emprendedor que ha hecho de sus recuerdos, un trabajo, Marco Antonio Chávez es el rostro de Perú Colecciones, una tienda física y virtual de juguetes vintage cuyas vitrinas han ido creciendo con el paso de los años. Hay quienes lo conocemos de su época en la Galería Lima Park, entre Lampa y Nicolás de Piérola en el Centro; otros lo conocen de su mudanza a su nuevo local, frente al Parque Universitario. Entre sus bellezas se pueden encontrar, por ejemplo: Repollitos o Chichobellos, de BASA; Sets de Playmobil de los años 90 fabricados en Perú, cuadernos Loro, Popular o Atlas, para los escolares que fuimos en los 90, entre otros. La paciencia de Marco Antonio Chávez para explicar y servir de guia turística en su tienda-museo es infinita. Ya eso solo es noble.

DÓNDE ENCONTRARLO:

Nicolás de Piérola 1308, stand 124.

En FB como Perú Colecciones.

Perú Colecciones. Viejos cuadernos de los 90.

Set de Karate Kid, fabricación peruana.

Fortaleza de Playmobil. En stock.

Zeppelin Store Perú

Sus rostros lozanos y su sonrisa dibujada no delatan nunca su edad: los muñecos Playmobil tienen ya 46 años y su magnetismo tiene que ver con la posibilidad de construir situaciones, historias, de padre a hijo, al infinito. Playmobil es una línea de juguetes de plástico fabricados por el grupo Brandstäter con sede en Zirndorf, Alemania. La base de estos juguetes es un muñeco de 7,5 cm de alto, pero su grandeza es mayor: sienta a grandes y chicos en el piso para armarlos, transformarlos, y así jugar juntos sin necesidad de un televisor.

En el Perú, Zeppelin Store es acaso la tienda de estos juguetes con mayor stock: hace una semana me enviaron su nuevo catálogo que incluían más de 200 sets, entre los cuáles destacaba una mascarilla de plástico reutilizable cuya compra suma 1 euro en la lucha contra el Covid a nivel mundial. Los envíos son rápidos y puntuales. Y aunque esta vez no tendrá showroom físico, visitarlos en sus redes sociales es un viaje al pasado que no tiene paralelo. Menos en Navidad, en que se trata de volver a ser un niño

DÓNDE ENCONTRARLOS

Zeppelin Store Perú en FB.

Zeppelin Store Perú, tienda especializada en Playmobil en Perú.

Zeppelin Store Perú, tienda especializada en Playmobil en Perú.





La Vieja

En los 80, tajar era un arte: mitad porque la precisión con que uno debía burilar sus lápices Mongol necesitaba de paciencia y cariño, mitad porque los tajadores eran piezas de metal de las más distintas formas. Un violín, por ejemplo. Un arpa. Un campanario. Un teléfono. Un automóvil. La Vieja es una casa de antigüedades y juguetes vintage que tiene aún en stock estas y otras creaciones de otro tiempo, cuando había menos prisa y las tareas se escribían, no se digitaban. Su colección de polaroids -que van desde 95 a 120 soles, todas en funcionamiento-, son un lujo.

DÓNDE ENCONTRARLOS

La Vieja en FB

Loncheras de BASA de los 90.

Tajadores de metal para el colegio. En stock en La Vieja. Cada uno a 30 soles.





Feria del Juguete

“Bienvenidos a todos los coleccionistas, vendedores y expositores de La Feria del Juguete Perú. Aquí publicaremos todo lo referente al coleccionismo de juguetes vintage en el Perú”. Esa es la bienvenida virtual que el fan page de Feria del Juguete Perú tiene en FB y ya cuenta con un ejército religioso que renueva su fe cada sábado en los altos de un edificio a la espalda del Centro Comercial Polvos Azules. Muñecas recortables, juguete de papel que entretenía los dedos antes de ser adormecidos por las tablets, relojes QUARTZ que se transformaban en robots o aviones, Nintendos y casetes del Nintendo, loncheras escolares de BASA en perfecto estado, figuras Transformers en su estuche original, cuando la seria de TV apareció en Perú a inicios de los 90; decenas de juguetes que funcionan como máquina del tiempo. Precios cómodos y seguridad, además de todos los protocolos. Será un sábado al que solo le faltaría ver Trampolín a la Fama y ser un niño, otra vez.

DÓNDE ENCONTRARLO

Jr. Antonio Raimondi 255, La Victoria (a espaldas de Polvos Azules).

Hora: sábados de 2 pm. a 7 pm.

Robot reloj, sueño de los adolescentes en los 90.

Muñecas recortables de papel.

Tajadores robots de los 90. En la Feria del Juguete.

Rescatando Recuerdos - Tienda de Antigüedades

Esta es una tienda más sofisticada. Este es un refugio donde antigüedades, radios de colecciones, vitrlas, filmadoras, juguetes de lata, tocadiscos, etc., han encontrado una segunda vida. La primera vez que visité sus dominios, una Maxplay de finales de los 80, cartuchos de Pacman y Road Fighter teletransportan a tiempos mejores. Lo custodian unos robots de lata sobre un Pinball en mesa de pino, una especie en peligro de extinción.

DÓNDE ENCONTRARLO

Jirón Camaná, a una cuadra del Bar Queirolo en el Centro de Lima.

Rescatando Recuerdos - Tienda de Antigüedades.

Rescatando Recuerdos - Tienda de Antigüedades.

Rescatando Recuerdos - Tienda de Antigüedades.

