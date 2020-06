Desde hace poco más de un año se inició, de manera formal, la era de los teléfonos con pantallas plegables. En este tiempo, diversos fabricantes han ido sacando al mercado sus propuestas sobre cómo entienden que esta nueva tecnología podría beneficiar a sus usuarios.

Samsung hizo debutar en el 2019 su Galaxy Fold. Aunque tuvieron algunos tropiezos, hacia el segundo semestre ya tenían una segunda versión que El Comercio tuvo oportunidad de probar en su momento. Sin embargo, este modelo yo llegó a comercializarse en este lado del mundo.

Este año, mientras esperamos al Galaxy Fold 2 y antes de la pandemia, la coreana presentó una nueva versión de dispositivo con pantalla plegable: el Galaxy Z Flip. Este móvil era todo lo contrario al Fold, pues su diseño era distinto, la pantalla se doblaba de otra manera… pero, sobre todo, este tenía más posibilidades de llegar al mercado local. Y así fue. El dispositivo fue presentado en el Perú y ya se empezó a comercializar.

El Comercio tiene desde hace varias semanas uno de los primeros modelos del Galaxy Z Flip. ¿El veredicto? Se trata de un equipo muy bueno, que cuenta con una tecnología que lo hace muy especial y, a la vez, muy caro. Aunque muchos lo pueden considerar como una inversión excesiva, es un smartphone que se puede acomodar fácilmente y con mucha eficiencia al ritmo de vida de su usuario. Un usuario que busca un dispositivo muy bueno en diversos aspectos, pero que llama más la atención porque se puede doblar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pero como ya es costumbre en estas reseñas, tenemos que empezar la evaluación del Galaxy Z Flip conociendo sus especificaciones técnicas.

MODELO SM-F700F/DS PANTALLA Interior: Foldable Dynamic AMOLED plegable 6,7″ (2636 x 1080 píxeles)

Exterior: Super AMOLED 1,06″ (300 x 112 píxeles). DIMENSIONES Desplegado: 167,9 x 73,6 x 7,2 mm / Plegado: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm. PESO 183 gramos. PROCESADOR Snapdragon 855+ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB SOFTWARE Android 10 + One UI 2.0 CÁMARA TRASERA Gran angular 12 MP, f/1.8, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS con una ultra gran angular 12 MP, f/2.2. CÁMARA FRONTAL 10 MP, f/2.4, PDAF BATERÍA 3.300 mAh con carga rápida y carga inalámbrica. CONECTIVIDAD Wi Fi ac, BT 5.0, NFC, USB-C. OTROS Altavoces estéreo AKG, sensor de huellas lateral.

DISEÑO

Es inevitable relacionar un dispositivo como este con los recordados “sapitos”. Pero, realmente, hay mucha distancia entre aquellos y este Galaxy X Flip. En el apartado del diseño, el dispositivo de Samsung destaca bastante, con puntos a favor y algunos en contra.

Cuando el Galaxy Z Flip está plegado es bastante portátil, aunque se vuelve voluminoso. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A favor, tiene que se ve bastante elegante y atractivo. Abierto, es un dispositivo bastante alargado (21:9). Justamente esas formas hacen que su 6,7″ de pantalla no se sientan excesivos. Aunque plegado se convierte en un equipo que se puede tomar con una mano, en esa posición es voluminoso y algo pesado. Sin embargo, pese a las dimensiones, se trata de un equipo que se puede manipular en líneas generales sin mucha dificultad.

El Galaxy Z Flip es un equipo con pantalla de 6,7", pero por sus dimensiones alargadas no son una incomodidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué punto en contra tiene apartado? Que el acabado brillante, que es justo uno de los ganchos en el diseño, es también un imán de huellas. Pero no solo la carcasa, sino también la pantalla. Quizás a algunas personas podría resultarle un dispositivo resbaloso. En lo personal, no me sucedió. Pero, ojo, con una carcasa adecuada, la sensación de seguridad sería mayor.

El sensor de huellas -que también funciona como botón de encendido- está ubicado en el filo derecho, debajo de los botones de control de volumen. El sensor es bastante preciso y rápido.

Este detalle puede parecer tonto, pero muchos de los equipos Samsung de alta gama tienen, en el filo superior, el acceso a la bandeja de la SIM y de la tarjeta microSD. En el caso del Galaxy Z Flip, en ese espacio solo está ubicado el micrófono. La bandeja de la SIM (porque no tiene espacio para expandir la memoria con microSD) está ubicada en el borde izquierdo.

En la parte posterior -del segmento superior- están ubicadas las dos cámaras principales, el flash y una pequeña pantalla exterior, de 1,06″ que tiene varios usos. Esta muestra la hora, la fecha y el estado de la batería. Además, aparece un punto rojo que avisa cuando hay notificaciones por revisar. Deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha se pueden ver si hay música en reproducción, alertas de mensajes por leer en WhatsApp, Messenger, entre otras.

Finalmente, en la zona exterior de la bisagra aparece el nombre del fabricante cuando el dispositivo está doblado. Un toque bastante interesante.

DESEMPEÑO

Quizás pueda parecer que el Galaxy Z Flip es un equipo un poco complicado de manejar. Pero en realidad, creo que el usuario se puede acostumbrar a usarlo rápidamente. Y lo más importante es que, indistintamente te das cuenta que, según lo que necesites, puedes dejarlo doblado o abierto. Eso sí, cuando lo tienes en el bolsillo (doblado) es voluminoso, pero mucho más fácil de movilizar que cualquier otro teléfono de alta gama.

En cuanto al desempeño en general, este Galaxy Z Flip me pareció un equipo muy bueno. No es el mejor del portafolio de Samsung, pero sí es muy bueno.

No estoy seguro si será la combinación del procesador Snapdragon 855+ con los 8GB de RAM (porque con otros equipos de la coreana con procesadores Exynos, mi experiencia hasta ahora han sido buenas), pero la experiencia ha sido muy satisfactoria. Sin problemas en la reproducción multimedia, ni con los juegos, ni con las cámaras. En suma, no tiene nada que envidiarle en este sentido a ninguno de los otros modelos de gama alta del fabricante.

Hoy, en cosas que puede hacer el #GalaxyZFlip:



1. Contestar llamadas mientras está doblado.

2. encajar justo con el diseño de las videollamadas por Instagram (cuando hay cuatro invitados).



Seguiremos informando. pic.twitter.com/N6dfXSXUOO — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) May 27, 2020

En cuanto a almacenamiento, pese a la imposibilidad de extenderlo, los 256 GB son más que suficiente.

En temas de seguridad, hay varias capas disponibles para el usuario. El patrón de seguridad funciona, como siempre; el sensor de huellas -como ya mencioné- es bastante rápido y eficiente; y el reconocimiento facial se porta bastante bien. Como el sensor de huellas está sobre la derecha, es recomendable añadir el registro de otros dedos sobre todo si el usuario es zurdo. Igual, al desplegar la pantalla, el reconocimiento facial desbloquea la pantalla y ya está listo para el uso.

Una de las cosas negativas que me llamó la atención es que, al ser exigido mucho en el tema multimedia (grabación de videos o reproducción en YouTube) el segmento superior del equipo calentó bastante más que lo normal.

- Tío Blogdenotas ¿y qué tal es el #GalaxyZFlip para videojuegos?



- Sobrino, te cuento cuando el chiquillo que lo tiene secuestrado termine de jugar Call of Duty. pic.twitter.com/P2jyCri1Fd — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) May 23, 2020

PANTALLA

Este es el apartado más importante, porque el Galaxy Z Flip está sirviendo para sentar las bases de la categoría de pantallas flexibles en el portafolio de la empresa surcoreana.

He tenido la oportunidad de probar el Galaxy Fold y equipos con pantalla flexible de otras marcas. La diferencia principal en este Galaxy Z Flip es que me pareció ser mucho más sensible al tacto que en otros modelos.

¿El doblez se siente débil? No. Se siente muy firme y resistente. No sé si llegue a soportar los cientos de miles de veces que se puede doblar, como asegura la misma Samsung, pero en el uso diario va muy bien.

Probando #GoogleMeets con el #GalaxyZFlip. Calienta un poco la parte trasera superior, pero todo OK. El tema de doblez ayuda bastante si no tienes un parante. pic.twitter.com/CRXBGHda2E — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) May 19, 2020

¿Se nota el doblez en la pantalla? Sí, pero pasa bastante desapercibido. Si te acercas a mirar la zona del pliegue, seguramente te des cuenta. A la distancia normal para el uso del smartphone, no lo notas. Pero cuando pasas el dedo por esa zona, sí lo notas.

¿Molesta? No. Eso sí, se hace mucho más evidente bajo la luz del Sol, condición en la que su desempeño no es tan bueno.

Pero, más allá de todo esto seguimos estando frente a un equipo Samsung y ya sabemos qué esperar de estos dispositivos. Y este Galaxy no decepciona en colores, contraste, brillo, etc.

CÁMARAS

En este apartado, una vez más la surcoreana ha ido a lo seguro: sensores conocidos y con resultados bastante buenos. Quizás, tras usarlo sentirás que lo que te ofrecen sus cámaras ya lo viste antes. Y es así: en el S10e.

¿Eso es malo? Para nada. La aplicación responde rápido, el menú de las cámaras ya es conocido y los resultados finales son bastante destacados. Incluso, mantiene la estabilización tan buena en la grabación de videos que siempre se agradece.

Hay tres aspectos en los que, considero, que queda una deuda. Primero, que el Modo Noche no ofrece los resultados que esperaríamos para un dispositivo de una gama tan exclusiva. Segundo, que solo tiene un acercamiento de hasta 8X. Y, tercero (aunque esto ya es un pedido personal), no cuenta con un Modo Macro.

En las fotos nocturnas es donde sufre el Z Flip. Aunque cuenta con el Modo Noche. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a los selfies, la cosa va bastante bien. La cámara externa puede ser usada como monitor si es que quieres tomarte un autorretrato con la cámara principal y saber a dónde mirar.

Queda claro que, en el apartado de las cámaras Samsung cumple bien pero no es la fortaleza de este dispositivo.

BATERÍA

En el papel, el tema de la batería me preocupaba bastante. Se trata de un dispositivo con batería de 3.300 mAh para atender las necesidades de una pantalla de 6,7 pulgadas. Felizmente, el equipo respondió mucho mejor de lo que esperaba. En promedio, la autonomía alcanzada fue de unas 20 horas. Sin embargo, en días de gran exigencia la batería superó las 12 horas.

Cuenta con un sistema de carga rápida de 25W, además de carga inalámbrica. En poco más de una hora y media se puede alcanzar el 100%.

¿QUÉ LE FALTA?

Como comprenderán, no se trata de un dispositivo infalible. Si bien es el segundo modelo flexible de Samsung, se trata del primer intento de la coreana por dispositivos con pantallas que se doblan de esta manera. Por eso mismo, este Galaxy Z Flip también tiene bastantes cosas por mejorar .

. Una de ellas es que solo tiene un parlante, en la parte inferior del teléfono, que puede ser cubierto sin querer al tomar el equipo de manera horizontal. Pese a contar con procesador Snapdragon, el Galaxy Z Flip no trae Radio FM.

Muy poco contenido se adapta al formato 21:9 que propone este equipo. Eso hace que se pierda espacio en la pantalla.

que propone este equipo. Eso hace que se pierda espacio en la pantalla. Son pocas las aplicaciones que aprovechan (o se adaptan) a la pantalla plegable . Mientras en algunas da gusto usarlas, en otras es todo lo contrario.

. Mientras en algunas da gusto usarlas, en otras es todo lo contrario. Quizás en versiones futuras se le pueda sacar mucho más provecho a la pantalla exterior.

CONCLUSIÓN

El Galaxy Z Flip es un muy buen teléfono, que tiene la particularidad de tener una pantalla que se dobla. Esto, al ser una tecnología de punta, hace que su precio sea bastante alto. ¿Es el equipo más poderoso del portafolio de Samsung? No, porque sin la pantalla flexible, palidece ante el Galaxy S20 Ultra. Mi apreciación personal es esta: es como si el Galaxy Z Flip fuera un Lamborghini y el Galaxy S20 Ultra fuera un tanque de guerra. ¿Me compraría un Z Flip? Si tuviera disponible lo que cuesta, sí. Por otro lado, lo que espero es que esta característica plegable empiece a llegar a dispositivos de otras gamas inferiores, para que empiece su popularización.

VIDEO RECOMENDADO

¿Conoce el precio y más detalles del Samsung Galaxy Z Flip lanzado en Perú. (Video: La Prensa)

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...