Mientras estoy escribiendo esta reseña, tengo al lado de la computadora el Galaxy S20 Ultra que Samsung Perú me prestó hace más de 50 días atrás. Al igual que otros periodistas y especialistas que cubrimos tecnología, recibí el equipo con la promesa de tenerlo un par de semanas y, luego, publicar los resultados de la evaluación. Como el smartphone lo recibí varios días después que el resto, sus dueños decidieron dejármelo un fin de semana más. Entonces llegó la orden del aislamiento social obligatorio.

Lo que iba a ser una reseña tradicional tras un par de semanas de uso, se ha convertido en esta nota que no solo se centrará en contarte cómo se han portado las características más saltantes de el smartphone más moderno y potente de Samsung para este año, sino que estará algo aderezada con la experiencia de tenerlo casi dos meses para el uso diario. Como si realmente fuese mío. El equipo que he probado es el de 12 GB de RAM y de 128 GB de almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pero como ya es una costumbre, primero vamos a repasar cuáles son las características técnicas del nuevo Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Modelo Galaxy S20 Ultra Dimensiones 166,9 x 76 x 8,8 mm Pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas Peso 220 gramos Procesador 7nm 64-bit Octa-Core (Max. 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Memoria RAM 12 GB Almacenamiento 128 GB (expandible hasta 1TB) Cámara posterior Cuádruple: 12MP (ultrawide) + 108 MP (wide) + 48MP (telephoto) + DepthVision Space Zoom: Zoom Óptico híbrido 10X (acerca 100 veces al objetivo) Cámara frontal 40 MP Batería 5000 mAh

DISEÑO

Este año parece que Samsung se tomó en serio esto de dejar en claro que este va a ser el smartphone más “power” de su portafolio. El S20 Ultra es grande, imponente, llamativo. Tiene una gran pantalla que, como ya se ha hecho costumbre, sobrepasa las expectativas. En la cara frontal no encontramos ni un solo botón, ni una sola protuberancia. La cámara delantera sigue estando dentro de un orificio de la pantalla, solo que ahora ubicada en la parte superior y central de la misma.

El Galaxy S20 Ultra tiene un aspecto bastante sobrio y elegante, aunque el módulo de cámaras pueda no agradar a muchos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los biseles de la pantalla son mínimos, lo que brinda la impresión de que es aún más grande. Esta vez, el equipo viene con menos curvatura en sus bordes. Cualquiera pensaría que esto atenta contra la ergonomía, pero en realidad -por lo menos desde mi experiencia- debido a las dimensiones del equipo esto permite una mejor sujeción y evita que se toque la pantalla de manera casual, cosa que es básica para el buen funcionamiento de ciertas aplicaciones.

No hay mayores novedades en el diseño de los lados del equipo: nada a la izquierda; a la derecha los controles de volumen y de encendido; arriba la bandeja para la SIM/micro SD; y abajo el conector USB-C y un altavoz. Y no hay conector minijack de 3,5mm para audífonos u otros accesorios.

La real única novedad está en la parte posterior. Lo único que trae es el módulo de las cámaras: cuatro lentes y un flash ordenados en un rectángulo que sobresale del cuerpo del equipo. Sé que tiene que ver también con una tendencia en este segmento, pero en lo personal no me entusiasma demasiado. Pero como se ha dicho siempre: “sobre gustos y colores…”

En lo particular no soy fan de cómo se ha decidido mostrar el nuevo módulo de cámaras. Pero no es un problema exclusivo de Samsung, sino es una tendencia de la industria. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Solo permítanme compartir una reflexión final en este apartado, basado exclusivamente en mi uso del S20 Ultra como equipo principal por casi dos meses. Es un equipo grande, bastante grande. Y pesado. Pero aún así, uno se acostumbra a manipularlo. Eso sí, si eres de los que ha sufrido esos golpes en la cara por quedarte dormido mientras miras los últimos tiktoks del día, acostado y sosteniendo el celular con una mano sobre tu cara… con este equipo la cosa puede ser muy dolorosa. Muy.

Tampoco es muy cómodo para llevarlo en el bolsillo del pantalón. Sirve para el bolsillo de un saco o similar, o en un bolso.

Cosas que agradezco: la inclusión de una carcasa de silicona y una lámina de protección en la pantalla que vienen incluidas. Esto permite que no empecemos desde cero en el tema de la protección del equipo, mientras buscamos accesorios más resistentes… o no.

DESEMPEÑO GENERAL

Creo que en este apartado podrás intuir por dónde va la cosa. El Galaxy S20 Ultra es la apuesta definitiva de Samsung para la primera mitad del año. Y como tal, puso todas las fichas. Es un equipo con el que la marca quieres que hagas todo.

-¿Es un smartphone malo? Para nada. Siendo sincero, es uno de los mejores dispositivos que he probado en los últimos tiempos.

-¿Es el smartphone al que todos deberían aspirar? No, porque si no Samsung no tendría un nutrido portafolio para atender a necesidades más específicas.

-¿Entonces? Considero que es un dispositivo que muestra todo lo que puede hacer Samsung, pero que no está pensado para todo tipo de usuario.

Sigamos.

La pantalla, como lo adelanté, va muy bien: colores brillantes, buen desempeño bajo el sol. Una delicia -en lo personal- para reproducción de video y otro contenido multimedia.

Una de sus novedades es la posibilidad de configurar su tasa de refrescamiento. Se puede modificar de 60Hz a 120 Hz. Con esta última frecuencia de actualización de la pantalla, se aprecian animaciones más realistas y un desplazamiento más fluido. Cuando se activa, se nota la diferencia y -aunque no se trate de una función indispensable- sientes (ves) que tu equipo es bastante diferente al del resto. Es parte de esos detallitos que permiten que establezcas una conexión mayor con tu equipo. Sin embargo, tener activa la tasa de refrescamiento de 120Hz tiene un impacto directo sobre la duración de la batería. En promedio -y sin variar el tipo de uso- tranquilamente le puede acortar unas cinco horas de autonomía. Eso es bastante.

¿Pasa algo grave si mantienes tu equipo con la tasa de 60Hz? No. ¿Se ve mal? No. ¿Sientes que tu equipo vuelve a ser un smartphone más del montón? Ni pensarlo.

En el desempeño general el equipo, como se podría esperar, va muy bien. No hay lags, mucha fluidez, solvencia en las aplicaciones con altos requerimientos de procesamiento de gráficos, calentamiento dentro de lo normal. Muchos de ustedes deben saber que es distinto ver cómo te responde un equipo en las primeras dos semanas de uso, que uno o dos meses después. No solo desde el aspecto de la batería, sino del rendimiento y desempeño en general. En mi experiencia personal, ha sido bastante gratificante tenerlo durante esta cuarentena pues en casi dos meses, gracias a las actualizaciones que he recibido, ese rendimiento se ha mantenido sin problemas.

CÁMARAS

Aquí sí hay bastantes novedades, pero te adelanto mis impresiones generales. Desde hace varios años, Samsung no defrauda en este apartado. Sobre todo a los fanáticos de la marca. Pero si no eres fan, y estás pensando en cambiarte a la marca surcoreana, en realidad creo que tendrás una muy buena experiencia. MIRA LA GALERÍA COMPLETA AQUÍ

Al tener bastantes cámaras, tiene variados modos disponibles para el uso y diferentes configuraciones (proporciones, megapíxeles, etc.), te da espacio para jugar, experimentar y conocer cuál es la combinación más adecuada para cada situación.

Este es un ejemplo de una toma hecha en una tarde nublada de verano, con el modo gran angular. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La iluminación y el pulso no ayudaron mucho a que la toma hecha con el zoom de 100x fuera mejor. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Me agradó el trato de que le han dado al gran angular. La inteligencia artificial está siempre activada (salvo que la apagues manualmente), cosa que quienes no sabemos tomar fotos lo agradecemos bastante. Siento, sí, que ha mejorado bastante el tratamiento a las fotos con poca luz. Aún no está a la par de lo que ofrecen sus competidores (en los videos se nota demasiado ruido y en algunas configuraciones de fotos no hay gran diferencia), pero se agradece bastante el interés por mejorarlo. MIRA LA GALERÍA COMPLETA AQUÍ

Tiene como novedad el lente que captura fotos hasta el 108 MP. ¿Qué ganas con eso? Más detalle, pero siempre y cuando tomes las fotos en condiciones bastante específicas y así puedas sacarle el jugo. Igual, hay que buscar un poco si quieres tener esa configuración. Lo que no me gustó mucho (aunque lo entiendo) es que estas tomas demoren un poco más en procesar.

Con una mejor iluminación natural, el lente gran angular ofrece mejores resultados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La iluminación es la clave para una buena foto, sobre todo si se va a usar el lente 100x del S20 Ultra. (Foto: Bruno Ortiz B.)

También ofrece un zoom de 100x. Suena muy interesante en el papel, pero en la realidad no es necesariamente práctico. No siempre ofrece buenas imágenes y requieres de un buen pulso para mejorarlas. Eso sí, se agradece la guía en pantalla para que le usuario sepa en qué parte de la toma está haciendo el acercamiento y no se pierda en el intento. La cámara delantera ofrece bastante claridad.

En cuanto al video, se mantiene la impresionante estabilización que habíamos visto en modelos anteriores. En condiciones de buena iluminación, los videos ofrecen un resultado destacable. Ahora permite grabar en 8K, pero con una pobre estabilización.

No me gusta la ausencia de un buen modo de acercamiento o macro. Sí. Sé que es un pedido muy particular o personal, pero ante semejante equipo con tantas funcionalidades lo extrañé. MIRA LA GALERÍA COMPLETA AQUÍ

BATERÍA

El Galaxy S20 Ultra de Samsung es de 5.000 mAh. En el papel es bastante… y en la práctica también. Esto me sorprendió bastante, pues por las características del equipo pensé que la batería sería la justa y, quizás, hasta insuficiente. En promedio, la autonomía ha sido cercana a las 24 horas (claro, mientras se mantenga la tasa de refresco a 60Hz).

El desempeño de la batería fue mejorando con los días, porque empecé a desactivar funciones que no utilizaba -o que no eran imprescindibles, como el 5G- pero que venían listas por defecto. Toma su tiempo, pero hay que hacerlo.

¿Novedades? Trae un cargador de 25V que permite cargar rápidamente la batería completa (de 0% a 100%) en una hora, aproximadamente. También es compatible con cargador de 45V, pero solo lo hace bastante rápido desde 0% a 30%, de allí la carga retorna a su velocidad normal para el resto de la carga. Mantiene la posibilidad de carga inalámbrica y de cargar del mismo modo otros dispositivos, como los Galaxy Buds.

OTRAS CONSIDERACIONES

Solo he tenido la posibilidad de probar el Galaxy S20 Ultra. Sin embargo, he leído varios artículos y otras reseñas en las que señalan muchas características resaltantes de otros integrantes de la familia Galaxy S20. Por ahí algunos colegas señalan que no hay mucha diferencia entre los 12GB de RAM que ofrece el Ultra que he probado, mientras los 16GB de RAM del modelo más alto. Sería interesante confirmarlo.

Ah, este teléfono está listo para usarse con tecnología 5G, pero por lo menos en el Perú esa capacidad no será de utilidad en bastante tiempo.

CONCLUSIÓN

Te lo voy a poner en simple. El Galaxy S20 Ultra de Samsung es, teniendo en cuenta todo lo que he probado hasta hoy, el mejor smartphone que hay. Sus puntos a favor son más que los en contra. Pero esto no quiere decir que los puntos en contra sean los más débiles. Uno de ellos es el precio. Desbloqueado te puede costar casi S/ 5.500 soles. Creo que solo si estás seguro que vas a sacarle realmente el jugo al equipo o que se convertirá en una excelente herramienta de trabajo (no solo para creación de contenido, sino de productividad) vale la pena el esfuerzo. Si no, la marca tiene otros productos que se pueden ajustar a tus necesidades y a tu presupuesto, sin que pierdas calidad ni acceso a la última tecnología.

