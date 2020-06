Hace un par de semanas recibí de Logitech Perú un ‘combo gamer’. Se trata de un mouse y unos auriculares. En el caso del primero, es el G502 Hero SE (special edition); mientras que el segundo es el G332 SE. Hasta aquí, todo bien ¿verdad? Tengo en casa una máquina que, en los últimos años he ido repotenciando, para tenerla no solo como herramienta de trabajo sino también para jugar un poco. Aunque mi teclado es mecánico, tanto este como el mouse son bastantes simples. Así que al recibir los equipos de Logitech, se trató de una actualización bastante interesante.

EL MOUSE

El mouse G502 HERO SE de Logitech ofrece un buen desempeño para los 'gamers' y los que no lo son. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Estuve buscando un poco de información, y el que recibí es una edición especial del G502 Hero, un mouse ‘gamer’ de alto desempeño. Para esta edición especial, se le han hecho algunas actualizaciones. Pero, primero repasaremos las especificaciones de este periférico.

MODELO G502 HERO SE Dimensiones 132 mm x 75 mm x 40 mm Peso 121 gramos (peso extra hasta 18 gramos – 5 piezas de 3,6 gramos) Longitud del cable 2,10 metros Sensor Hero Resolución 100 – 16.000 dpi Aceleración máxima >40 G Velocidad máxima >400 IPS USB data format: 16 bits/axis USB report rate: 1.000 Hz (1ms) Microprocesador 32-bit ARM Durabilidad 250 kilómetros Memoria interna hasta 5 perfiles (con firmware) Lightsync RGB 1 zona Cable Trenzado Requerimientos Windows 7 o superior; macOS 10.11 o superior; Chrome OS; puerto USB; acceso a Internet a través de Logitech G Hub.

DISEÑO

Desde este punto de vista, ambos modelos son exactamente iguales, salvo algunos aspectos muy específicos. Por ejemplo, el G502 HERO tiene un diseño ergonómico con una pinta bastante futurista, como si estuviera hecho de varias partes que se unen caprichosamente formando el mouse, en un elegante color negro. En la versión SE, las juntas se reemplazan por líneas blancas brillantes, que le dan un toque más llamativo.

La ergonomía del mouse G502 HERO SE de Logitech permite un uso continuado sin problemas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otro de los cambios es que en la versión SE el logo no solamente se muestra iluminado por un LED interior de color celeste, sino que es RGB y puede cambiar de colores y tonalidades.

En la parte posterior tiene una compuerta que, al abrirse deja al descubierto una pequeña recámara en la que se pueden colocar hasta cinco barras de peso adicional (que vienen incluidas y que pesan 3,5 gramos cada una) y que permiten al mouse tener movimientos más precisos, de acuerdo a la necesidad del usuario.

La parte posterior del mouse G502 HERO SE de Logitech tiene una compuerta que permite agregarle peso si es necesario. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este es un mouse con cable trenzado. En lo particular, este tipo de cables me gustan porque me parece que se tienen a gastar menos rápido que los cables con el jebe regular. Además, el largo del cable me parece mucho más que adecuado.

DESEMPEÑO

Como cualquier mouse ‘gamer’ que se precie, este G502 Hero SE tiene una gran cantidad de botones que pueden ser programables al gusto del usuario. Son en total 11 botones que se pueden configurar para usarlas como teclas específicas, combinaciones de teclas, para ejecutar acciones, programar macros, etc. Lo que descubrí, si necesidad de programar nada es que, por ejemplo, los dos botones sobre la zona en donde descansa el pulgar de la mano derecha pueden servir para avanzar y retroceder la navegación de las páginas web.

Para configurar estos botones y el resto de funciones de este mouse, puedes descargar Logitech G HUB y hacerlo desde ahí.

Logitech G Hub permite configurar los botones, funciones y sensibilidad del G502 HERO SE.

En la parte superior del mouse hay dos botones ubicados justo antes de la rueda central. Estos permiten decidir la velocidad que tendrá este elemento: puede girar sin parar o avanzar paso a paso. Además, la rueda se puede usar para desplazarse hacia los lados.

La velocidad de la rueda del mouse G502 HERO SE de Logitech se puede controlar con algunos botones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Entre las especificaciones de este G502 Hero SE se menciona una resolución de 16.000 DPI. ¿Qué significa esto? El valor de DPI es la velocidad del ratón en la pantalla. Esto es fundamental para los juegos en línea, en donde se requiere un nivel de respuesta bastante alto.

Los apliques blancos del velocidad le dan al mouse G502 HERO SE de Logitech un aspecto bastante moderno. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Dejé el mouse a cargo del ‘gamer’ en mi casa: un adolescente que vive por aquí. Desde su opinión, el G502 Hero SE es bastante preciso, de configuración no tan complicada y al que la posibilidad de ajustar el peso le hace ganar bastante mayor control.

AHORA LOS AURICULARES

Pese a ser principalmente de plástico, los G332 SE de Logitech son cómodos y de muy buen ver. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A este tipo de dispositivos debo confesar que sí estoy más acostumbrado. Trabajo con los audífonos puestos casi todo el día. Pero, sí, entiendo que en este caso los G332 SE “no son solo unos audífonos). Y eso lo tomo en cuenta también en esta parte de esta reseña doble. Pero como ya es costumbre, empezaremos con las especificaciones técnicas de este dispositivo.

MODELO G332 SE DIMENSIONES 106,68 mm x 231,14 mm x 198,12 mm PESO 183 gramos

MODELO AUDÍFONOS G332 SE Modo de salida de sonido Estéreo Modo de entrada de sonido Estéreo Respuesta de frecuencia 20Hz-20KHz Sensitividad 107dB +/- 3dB Impedancia 39 ohm Diafragma 2 in Factor de forma Tamaño completo

MODELO MICRÓFONO G332 SE Ancho de banda de respuesta 100 Hz – 20 KHz Patrón Cardioide (unidireccional) Tamaño 6 mm Respuesta de frecuencia 100Hz-20KHz

DISEÑO

Con este G332 SE de Logitech pasa más o menos lo mismo que con el mouse, reseñado líneas antes: entre las diferencias más llamativas en este apartado tienen que ver con los detalles en blanco que se han agregado. Ojo, que vi en línea que también hay una versión con aplicaciones en rojo (aunque no sé si hay disponibilidad en el mercado local).

Este es el diseño externo del G332 SE de Logitech. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En los lados externo tiene el logo de apariencia metálica. Tiene almohadillas con redecilla que son bastante cómodas, al igual que en la zona interior de la vincha. Por cierto, esta parte se amplía para acomodarse al tamaño de la cabeza del usuario. Muestra una barra de metal, con una especie de riel de goma para que corra con facilidad.

Las almohadillas de los G332 SE de Logitech ofrecen bastante comodidad para jornadas largas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tanto las unidades de la izquierda como de la derecha pueden girar hasta un ángulo de 90 grados, de manera que ambas pueden ubicarse mostrando las almohadillas hacia el usuario cuando se toman frente a uno.

Los audífonos cuentan con una bisagra que permite acomodarlos a las necesidades del usuario. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Si bien esto permite que se puedan acomodar según las necesidades del usuario, esto también puede complicar si es que tenemos la mala costumbre de tomar los audífonos por las de no hacerlo por las unidades y no por la vincha.

El micrófono cae se muestra y se oculta como si fuera una cuchilla, desde el lado izquierdo. Está revestido en silicona y es flexible.

Este es el detalle del micrófono del audífono G332 SE de Logitech. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte posterior de la unidad izquierda del G332 SE está una rueda que nos permite controlar de manera muy sencilla el volumen. Desde esa misma unidad sale el cable. Esta vez no es trenzado.

DESEMPEÑO

Pero lo que interesa en este tipo de dispositivos es saber qué tal funcionan. En resumen, ofrece una calidad bastante buena. El sonido se percibe muy bien, en niveles más que correctos. No muestra una calidad superlativa, pero el desempeño global va bien para percibir la calidad de la música, los sonidos de nuestros juegos y hasta la comunicación de compañeros de juego en el chat. Eso sí, para mi gusto pudo haber un poco más de volumen. Lo tuve que colocar hasta el tope para disfrutarlo al máximo. En cuanto al micrófono, no tuve problemas en cuanto a su desempeño.

Los audífonos G332 SE de Logitech son bastante cómodos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pese a tratarse de audífonos netamente hechos de plástico, son bastante cómodos y lo suficientemente ligeros, de manera que se pueden llevar por largas jornadas sin sentir incomodidad. Sin embargo, por otro lado, este mismo material puede ofrecer resistencia en el tiempo pero no la certeza de mantenerse con la misma calidad estética.

CONCLUSIÓN

El G502 Hero SE es un mouse bastante eficiente, muy preciso, de alta comodidad y que permite un total control durante su uso. Por su parte, los G332 SE son unos audífonos bastante eficientes y cómodos. Pese a sus limitaciones, ambos conforman un combo bastante interesante que puede mejorarle la experiencia de uso no solo a quienes estén construyendo su propio ‘setup gamer’ en casa, sino para quienes somos jugadores casuales y queremos mejorar la manera en que usamos la computadora.

