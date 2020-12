Después de mucho tiempo, me ha tocado reseñar otra de las populares lanzaderas Nerf. En un segmento en donde uno puede pensar que no habrá mucha innovación, Hasbro sorprende con un dispositivo de diseño bastante particular y que puede lanzar sus dardos mucho más lejos que cualquier otro: el Ultra Three.

En la caja no viene mucho: solo la lanzadera y el paquete que incluye siete dardos y el manual de instrucciones. Nada más. Esa es una de las cosas interesantes de este tipo de productos: no se complican la vida, los sacas de la caja y puedes empezar a jugar con ellos.





MODO DE EMPLEO

Por su diseño -la recámara que almacenará los dardos está hacia delante de la lanzadera- esta Ultra Three tiene distribuido el peso hacia adelante. Por eso, siempre será indispensable que la utilices con las dos manos. Mientras que con una sostienes la empuñadura y pones el dedo en el gatillo, con la otra podrás accionar la corredera y podrás sostener la parte delantera, para tener un mejor control.

Esta Ultra Three de Nerf funciona como una retrocarga, es decir, que deberás mover hacia atrás la corredera para dejar abierta la cámara de abastecimiento e ir colocando los dardos. Luego, deberás correr hacia adelante la corredera para cerrar la compuerta y, además, uno de los dardos se coloque en la posición adecuada para ser lanzado.

Aquí es donde hay que tener cuidado: para cada lanzamiento, hay que mover hacia atrás la corredera y luego hacia adelante. No se pueden hacer lanzamientos de dardos continuos automáticamente. Hay que tener cuidado durante estos movimietos, pues si tienes el dedo sobre la zona del guardamonte (que protege al gatillo) cabe la posibilidad de que te puedas lastimar al momento de accionar la corredera.

Es indispensable utilizar las dos manos al momento de manipular la Ultra Three de Nerf. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Como ya es conocido en este tipo de juguetes, hay una zona para guardar dardos (cinco) y en el lado “blanco”, un botón de emergencia por si se traba la corredera.

La Ultra Three de Nerf promete lanzar dardos a una distancia de hasta 36 metros. Por temas de pandemia y restricciones por fiestas, no pude comprobarlo con exactitud. Pero sí comprobé que la velocidad con la que lanza los dardos es muy superior a otras lanzaderas. Por ejemplo, en reseñas similares anteriores podía captar la salida de los dardos con el efecto de cámara lenta de la cámara de mi celular. En este caso fue imposible.

Debes recordar que este modelo de lanzadera usa unos dardos con un modelo muy particular, que me hace recordar a los torpedos que veíamos en las películas de submarinos. Según información de la marca, solo puedes usar dardos compatibles con la línea Ultra.

Debido a su particular diseño, no es posible tomar con facilidad la Ultra Three de Nerf con una sola mano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

CONCLUSIÓN

La Ultra Three de Nerf es una lanzadera grande, llamativa, aparatosa que ofrece impulsar los dardos de una manera muy veloz a distancias no muy comunes. Sin dudas, una alternativa bastante interesante, sobre todo para los aficionados a este tipo de juguetes.





