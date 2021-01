Ya hacía bastante tiempo desde que no tenía un televisor de Sony para evaluación. Es claro que por décadas la marca japonesa se convirtió en el sinónimo de calidad, en especial en todos los aparatos que tuvieran que ver con la imagen. Pero todos sabemos también, que con el paso del tiempo otras marcas han ido mejorando y hasta imponiéndose en este segmento cada vez más luchado.

Esta vez ha tocado la oportunidad de probar el modelo Bravia X90H de 55″ de Sony. ¿Qué cosas trae? Es 4K HDR (Ultra HD), cuenta con el procesador X1, compatible con Netflix, YouTube, Chromecast y hasta con Apple Airplay y Homekit.

Hace algunas semanas pudimos probar el Bravia X90H de Sony. Es bastante sencillo de desempacar y de configurar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero quizás el punto en el que debemos detenernos un momento es en la tecnología que utiliza: Full Array LED. ¿Qué significa eso? Este tipo de televisores cuentan con una serie de focos LED en la parte trasera, pero con muchos más diodos haciendo que la iluminación esté mejor distribuida, con un mejor control para encender o apagar bloques de LED de manera independiente y así lograr mejores resultados.

El Bravia X90H de Sony tiene bordes metálicos en su construcción. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y para no hacerla más larga: ¿qué tal la experiencia? Sinceramente, muy buena. Es muy raro que en televisores Sony decepcione. Tiene tres cosas que lo hacen interesante y las mencionaré desde la que es del interés del público en general hasta lo que le interesa a un grupo específico: ofrece una muy buena calidad de imagen , si ya has usado alguna cajita de TV Smart basada en Android la interfaz de usuario se te hará super familiar, y puede funcionar con videoconsolas de última generación al tener soporte para HDMI 2.1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO XBR-55X90H PANTALLA LCD 55″ (139 cm en diagonal) Full Array LED. Resolución 3.840 x 2.160 DIMENSIONES 1.231 mm x 780 mm x 338 mm (con las patas) PESO 23,2 kilos (con las patas) CONECTIVIDAD Wi Fi 802.11a/b/g/n/ac, entrada Ethernet, Bluetooth 4.2 (también para mouse y teclado), 4 HDMI, salida de audio digital, salida para auriculares, 2 puertos USB. Compatible con búsqueda por voz. AUDIO 10 W + 10 W. Parlante acústico multiaudio, 2 parlantes Full Range Bass Reflex. Compatible con Dolby Audio, Dolby Atmos y DTS Digital Surround. SISTEMA OPERATIVO Android ALMACENAMIENTO 16 GB interno





¿Qué necesitas saber?

En cuanto al diseño hay varias cosas a tener en cuenta. Este Bravia X90H de Sony no es plano . Tiene un ligero abultamiento en la parte posterior. Sobre el lado izquierdo encontrarás todos los conectores disponibles orientados en paralelo con la pantalla, de manera si deseas colocarlo en un rack y pegarlo a la pared no tendrás mucho problema.

Este Sony Bravia X90H tiene los conectores al lado izquierdo, con orientación en paralelo a la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la caja solo viene la pantalla, el control remoto, la guía de instalación y garantías, algunos cable y accesorios, y las dos patas de apoyo. Estas son de metal y tienen un diseño muy particular, que las asemeja a cuchillas.

Las patas del Bravia X90H tienen un diseño bastante particular, que se asemeja a unas cuchillas. Su instalación es muy sencilla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El modelo que probé fue el de 55″ y debido a que las patas de apoyo se colocan casi a cada extremo de la pantalla, era imprescindible contar con una superficie lo suficientemente larga para que entrara de manera cómoda. A favor tiene que las patas no tienen que atornillarse ni nada por estilo: se enganchan haciendo presión hacia el televisor [y se retiran jalando un poco hacia afuera].

La configuración inicial del Bravia X90H de Sony es muy simple. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Y qué tal va el televisor?

Sin entrar en muchos detalles técnicos, su desempeño es muy bueno. Imágenes claras, colores brillantes, un buen contraste que ayuda a la imagen. No es la calidad que podrías tener en un panel OLED , pero está bastante bien. Viendo contenido de mi proveedor de cable, desde servicios como YouTube, desde plataformas de streaming de videos y desde fuentes como un reproductor de Blu-ray, la calidad de imagen y de sonido fue muy gratificante. Sentí que a veces los colores no eran lo suficientemente vivos, pero no fue una constante.

La visualización de contenido en streaming se realizó sin problemas y mostrando una buena calidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Es compatible con HDR10, HLG y Dolby Vision. Tiene un montón de tecnología propia para mejorar la calidad de la imagen (además del procesador el 4K X-Reality Pro, la tecnología Live Colour, el mapeado de precisión de color, pantalla Triluminos, un mejorador dinámico de contraste, entre muchos otros) y todo va en orden.

Contar con Android TV hace que tanto la instalación inicial como el entorno para el usuario sea muy familiar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su configuración inicial es sencilla, dándote la posibilidad de emparejarlo desde el inicio con un dispositivo móvil Android. Eso puede hacer, inclusive, más simple el proceso. En cuanto a la interfaz de usuario, te va a resultar bastante familiar si es que hay has usado alguna “cajita Smart para TV” basada en Android.

Luego de configurar la parte Android de la tele, toca configurar al aparato en sí (detección de señal de imagen, entre otros). pic.twitter.com/NF03OzE5QO — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) December 11, 2020

Tiene exactamente la misma lógica y funcionamiento, pues usa Android TV . Brinda acceso directo a las diferentes aplicaciones, funciones y aparatos que estén conectados con el televisor. No sentí ‘lag’ o demoras en ejecutar ninguna de las funciones. Algo interesante es que puedes modificar la configuración relacionada con alguna aplicación en particular de manera sencilla.

La interfaz del usuario en el Bravia X90H es simple y clara. La curva de aprendizaje es muy corta. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su control remoto es bastante largo, delgado y ligero. Está hecho en plástico, pero su delgadez hace que quepa sin problemas en la mano y sus botones grandes y fácilmente identificables ´le hacen ganar algo de ergonomía. Eso sí tiene todos los botones posibles dentro del control. Es compatible con los comandos de voz. Tiene botones de acceso directo a Netflix y a Google Play.

En el tema del control remoto Sony no se complicó: optó por un diseño simple, que se sienta bien en la mano y que tenga todos los botones a la vista. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Funciona con el PS5?

Aquí debo aclarar que no tengo Playstation 5. Menos una PS4, así que no pude probarlo en su desempeño con estas consolas de videojuegos. Sin embargo, el equipo recibió una actualización de firmware que le permitió contar con una entrada compatible con HDMI 2.1 , característica importante para aprovechar al máximo las mejoras técnicas que ofrece el PS5.

Pros y contras

En el lado positivo puedo indicar que se trata de un televisor que funciona muy bien, cumpliendo con su cometido. Es muy sencillo de instalar y de configurar , y tiene un diseño minimalista que lo puede hacer encajar en cualquier habitación, con cualquier decoración. Además, recibirá actualizaciones de Android y es compatible con Chromecast, así como con AirPlay y HomeKit de Apple.

La selección de fuentes de señal de imagen se realiza sin complicaciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado negativo coloco el precio , pero es algo predecible. Con Sony se sabe que suele haber un precio mayor al del resto. En este caso es de S/ 3.999 y ya dependerá de quien está buscando un nuevo televisor si “paga capricho”. Ah, otra cosa: si vas a tener varias consolas de última generación, vas a tener que compartir conector HDMI 2.1.

CONCLUSIÓN

El televisor Bravia X90H de Sony es un muy buen televisor , que tiene como objetivo aplacar tanto las necesidades de quienes (sobre todo) consumen contenido en streaming de una manera sencilla y eficiente, como de los que están buscando nuevas pantallas para sacarle el jugo a consolas de última generación, como la Playstation 5. El precio, en este caso, es el principal escollo.





VIDEO RELACIONADO

Sale a la venta la PlayStation 5





Sony lanza su PlayStation 5, comienza el duelo con Microsoft









TE PUEDE INTERESAR





SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER