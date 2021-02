Después de la irrupción de los primeros teléfonos inteligentes con pantallas flexibles, la pregunta se caía de madura: ¿a qué más se le puede poner una pantalla que se doble? Hemos visto ya prototipos de televisores que se enrollan y hace unos meses atrás Lenovo presentó por todo lo alto un producto que lo coloca completamente a la vanguardia. Se trata de la ThinkPad X1 Fold, la primera computadora portátil con pantalla que se dobla .

Tuve la oportunidad de tenerla por algunos días y, debo decir, que me sentí deslumbrado, abrumado y esperanzado al mismo tiempo. Sí. Primero, porque a los días de empezar a probarla caí en cuenta en su precio actual en el Perú. Luego, porque al ir descubriendo todo lo que se puede hacer con ella vas cambiando de a pocos la emoción de tener lo último en tecnología por la expectativa de saber qué más podrás hacer con ese aparato. Y, finalmente, darte cuenta que no es descabellado pensar en que se pueda convertir -en el mediano plazo- en el nuevo formato de las laptops pensadas para llevarlas de un lado a otro.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO ThinkPad X1 Fold PANTALLA 13,3 pulgadas, pantalla táctil OLED, resolución 2048 x 1536, refresco 60 Hz DIMENSIONES 11,43 mm x 299,72 mm x 236 mm PROCESADOR Intel Core i5-L16G7 1,4 GHz PROCESADOR DE GRÁFICOS Gráficos Integrados Intel UHD RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256 GB SSD PESO Aproximadamente 1 kilo SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro.





¿Qué tal el diseño?

Sin dudas, es lo que más llama la atención. Amigos: es una computadora con pantalla que se dobla. Pero, pero, pero: lo que nos vamos a encontrar es algo similar a lo que ya hemos visto en las hoy populares 2 en 1, híbridas o como quieras llamarle. ¡Hey!, pero no me malinterpretes. Si bien puede adoptar posiciones que ya hemos visto en las híbridas, su gran diferencial es la impresionante pantalla plegable. ¿Pero es solo eso?

La versatilidad de la ThinkPad X1 Fold de Lenovo hace que, aunque se trate de una laptop, el usuario la emplee como si se tratara de una tableta... solo que un poquito más grande. (Foto: Lenovo)

No. Se trata, sin dudas, de un equipo premium. Y eso queda en claro con el resto del diseño. La parte trasera de la pantalla tiene un recubrimiento de cuero que le da un aire muy elegante , pero que cumple dos funciones muy interesantes: al momento de doblar la pantalla, este recubrimiento se corre ligeramente de un lado para dejar ver una franja del equipo, dándole otro detalle de distinción. Pero, además, cuenta con una especie de aleta que se puede desplegar de manera que, cuando la pantalla esté totalmente desdoblada, se pueda apoyar sobre una superficie plana sin complicaciones.

Cuando la ThinkPad X1 Fold de Lenovo se pliega, se convierte en una especie de libro o agenda (gracias a su cubierta de cuero), con un estilo muy elegante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El pliegue de la pantalla está justo en el medio de la pantalla. Realmente no es tan notorio. Al menos, en mi percepción logra una mejor ejecución que algunos símiles en versión smartphone . Sin embargo, cuando te alejas demasiado de la pantalla puedes notar que no se trata de una superficie tan lisa como aparentaba.

La bisagra de la ThinkPad X1 Fold de Lenovo está muy bien elaborada. Asimismo, el acabado del pliegue de la pantalla es muy bueno y casi imperceptible. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Al estar plegado tiene dos entradas USB tipo C, que sirven del mismo modo para la recarga de la batería como para la transmisión de datos. No tiene entrada para auriculares, tiene una ranura para la nano SIM, un botón para el encendido y dos para los controles del volumen. Cuenta con una sola cámara web en la cara interna.

Cuando la ThinkPad X1 Fold de Lenovo esta doblada, se asemeja a una agenda, un pequeño libro. Queda en una posición bastante compacta, aunque con un pequeño espacio entre los lados de la pantalla que se tocan. ¿Es un error? No. Porque la idea es que puedas colocar ahí el teclado inalámbrico que se incluye en la caja. Este queda fijado gracias a un sistema magnético y encaja de manera perfecta, haciendo mucho más portátil este equipo.

La caja del ThinkPad X1 Fold de Lenovo trae la computadora, con pantalla plegable; un teclado Bluetooth más un lápiz táctil, y el cable más un cargador. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y, efectivamente, esta ThinkPad X1 Fold viene con dos accesorios básicos: el teclado Bluetooth y un lápiz táctil. En cuanto al primero, es un accesorio muy ligero, que se carga de manera inalámbrica cuando está colocado sobre la pantalla del dispositivo o cuando se conecta vía micro USB a la electricidad. La disposición del teclado y su funcionamiento son muy cómodos , aunque se sacrificó el espacio el mouse pad, tiene bastante precisión.

Con respecto al lápiz táctil, es algo tosco y hay que hacer algo de fuerza para quitar la tapa que permite acceder al conector USB-C para recargarlo. Más allá de eso, no es molesto en la mano y también ofrece bastante precisión al contacto con la pantalla. Para no perderlo, se coloca en un pequeño lazo elástico que está al lado izquierdo del teclado.





¿Cuáles son las ventajas de que se doble la pantalla?

En líneas generales, te brinda bastante versatilidad para usarla en diferentes circunstancias . Así, puedes usar la ThinkPad X1 Fold de Lenovo en “L” como si fuera una laptop tradicional, colocando el teclado Bluetooth sobre una de las mitades de la pantalla. En ese caso, la zona magnética que mantiene al teclado fijo sobre la pantalla, hará que la mitad sobre la que se encuentre quede desactivada. Si no quieres usar el teclado físico, puedes usar el teclado virtual, aunque no sería mi mejor opción.

La ThinkPad X1 Fold de Lenovo puede usarse en la posición de una laptop tradicional. (Foto: Bruno Ortiz B.)

También la puedes usar en forma de libro (tomándola con las dos manos o incluso ayudándonos con el lápiz táctil), en forma de “V” (apoyada sobre un lado) para consumir contenido, sobre todo. Hay la posibilidad de desplegar completamente la pantalla para sacarle el jugo por completo, para lo cual se necesitará usar el teclado Bluetooth. Además, esta computadora trae el software Lenovo Mode Switcher, que permitirá dividir la pantalla de acuerdo a lo que necesite el usuario.

Hoy empieza una actividad lúdica que requiere conexión por Zoom. Sin dudas, la #ThinkPadX1Fold de Lenovo se presta para la ocasión. pic.twitter.com/v8XFSKQf5s — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) February 13, 2021

La pantalla muestra imágenes muy brillantes , colores muy vívidos y con gran contraste (debido a que se trata de un panel OLED). Sin embargo, debajo de la luz natural sufre un poco.

Así es la cámara web de la #ThinkPadX1Fold de Lenovo. pic.twitter.com/uOb8vYNY4u — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) February 13, 2021





¿Qué tal el desempeño?

Si bien la pantalla flexible es lo más atractivo de la ThinkPad X1 Fold, es necesario saber cómo es el funcionamiento del equipo. Trae el procesador Intel Core i5 diseñado especialmente para dispositivos plegables o de varias pantallas. El equipo trabaja de manera correcta, fluida y sin complicaciones, como se espera de una máquina con estas características.

El Lenovo Mode Switcher es un software propietario clave en el funcionamiento de la #ThinkPadX1Fold. pic.twitter.com/QhuPmpuMvv — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) February 15, 2021

Sin embargo, su principal problema tiene que ver con el sistema operativo . Windows 10 Pro no está listo para reaccionar de manera veloz y propicia a las diferentes maneras que se puede utilizar esta ThinkPad X1 Fold, es decir, demora en adaptarse a la orientación de la pantalla. Por la versatilidad de esta máquina de Lenovo, más que en una laptop podemos pensar que es una gran tableta. Y el sistema operativo sigue funcionando como si se tratara de una computadora de escritorio.





¿Qué tal la autonomía?

Este es uno de los aspectos en los que, como usuario, siento que la ThinkPad X1 Fold de Lenovo parece quedar en deuda. Una vez más, no me malentiendan: el equipo te puede dar una autonomía de unas seis horas continuas [con el modo de batería óptimo, navegación web, reproducción de música y de video, etc.]. Sin embargo, una vez más, debido a la versatilidad del equipo -muy similar a la de una tableta- uno esperaría que la batería dure un poco más… quizás, como una tableta.

Reemplazando la tele de la cocina por la #ThinkPadX1Fold de Lenovo ✅ pic.twitter.com/6Ljyf5O5zZ — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) February 13, 2021

Trae un cargador de 65 W [que, en lo particular, me parece de un diseño muy bonito], que el cual no podremos olvidar en casa si es que queremos salir a la calle con este nuevo dispositivo.





¿Cuál es el veredicto?

La ThinkPad X1 Fold de Lenovo es , sin lugar a dudas, uno de los dispositivos de vanguardia más atractivos que he tenido la suerte de probar . Al ser el primero en su tipo, resulta muy interesante la posibilidad de experimentar sobre su uso; las diferentes opciones que tenemos para aprovechar no solo la pantalla flexible, sino los accesorios para cumplir con nuestras diferentes tareas. Sin bien su rendimiento desde el punto de vista de la configuración no es lo más resaltable, termina siendo una base ideal para la propuesta con este tipo de dispositivos.

Así funciona la bisagra de la #ThinkPadX1Fold de Lenovo. pic.twitter.com/cSOnCAp0OS — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) February 13, 2021

¿Cuál es su principal punto en contra? Su elevadísimo precio. Elevadísimo, que se puede justificar en el hecho de que es realmente un dispositivo único en su tipo. Pero más allá de este aspecto, lo importante es que Lenovo ha materializado algo que años atrás solo podía ser imaginado en obras de ciencia ficción. Está marcando la línea de partida de un nuevo segmento de pantallas flexibles que, si bien tiene bastante por mejorar, en cuestión de pocos años se puede convertir en una categoría popular. Entonces, ¿está bien una laptop con pantalla que se dobla? Yo digo que sí.





TE PUEDE INTERESAR













SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER