Este es uno de los casos en los que debo advertir que los G-Shock de Casio siempre me ha llamado la atención entre los relojes tradicionales. Sin embargo, ya son varias veces las que he tenido que dejar de lado para evaluar algunos de estos dispositivos.

Hace unos días tuve la oportunidad de probar el G-SHOCK GBD-H1000, un reloj que actualiza su propuesta y dándole características de smartwatch a un dispositivo tradicional, incluso con algunas funciones muy particulares. ¿En resumen? Un reloj diseñado para el registro de la actividad física (correr, sobre todo) y que puede ser bastante útil , pero que puede ser poco amistoso para los que no conocen la marca por su extrema complejidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODULO CASIO 3475 ESTILO Deportivo COLOR DE LA ESFERA Negro MATERIAL DE LA MICA Cristal mineral COLOR DE LA CAJA Negro MATERIAL DE LA CAJA Resina/Acero inoxidable COLOR DE LA CORREA Negro MATERIAL DE LA CORREA Resina BATERÍA Solar con recarga vía cable USB-A (autonomía hasta 12 meses sin función de ahorro de energía, hasta 34 meses con función ahorro de energía). DIMENSIONES 63 mm x 55 x 20,4 mm. PESO 101 gramos OTROS Resistente a impactos, resistencia al agua de 200 Metros, luz de fondo LED (Super illuminator). Funcionamiento a energía solar, GPS, función de entrenamiento (distancia, la velocidad, el ritmo y otros valores calculados según los datos del GPS o del acelerómetro), medición de ritmo cardíaco en la muñeca, medición VO2Max, brújula digital, altímetro, barómetro, termómetro, Modo avión, Horario mundial (38 zonas horarias), cronómetro de 1 segundo, temporizador, vibrador, cuatro alarmas con función despertador, ahorro de energía, calendario automático completo (hasta el año 2099), formato de 12 y 24 horas.





¿No es un poco grande?

Una de las características que tiene este GBD-H1000 es que mantiene el espíritu de G-Shock en su diseño . Y aunque a primera vista parece que no ha sufrido muchas modificaciones, en realidad sí tiene varias y bastante trascendentes. Como, por ejemplo, que la caja en sus extremos unos aditamentos que le brindan un ángulo muy particular, de manera que al tenerlo colocado no incomode al girar la muñeca. Pese a que se trata de un reloj grande, la correa resulta muy cómoda y sus aperturas permiten una mejor ventilación.

En la parte superior, la estructura del diseño del bisel muestra piezas que se superponen al reloj y que brindan un aire de modernidad a quien lo use.

La pantalla puede ser un elemento polémico y paso a explicar. Tiene alta resolución, alto contraste y buena definición . Permite una clara visualización debajo de la luz solar. Además, cuenta con una iluminación bastante destacable y tiene el plus que puede entrar en modo ‘stand by’ hasta que vuelva a detectar movimiento. Sin embargo, no es a colores, no es táctil, y las animaciones y gráficos son tan complejos como el tamaño de la pantalla lo permite.

¿Qué es lo que puede hacer?

Además de todas las funciones propias de un reloj, este Casio G-SHOCK GBD-H1000 tiene características de r eloj deportivo, brújula, batería solar, GPS, medidor del ritmo cardíaco (justamente por esto último dentro de la línea G-Squad tiene la denominación HR), etc.

Una de las novedades es que este reloj te permite monitorizar actividades físicas, aunque con la limitación de que no se puede elegir más allá del recorrido de distancias. Sin embargo, con la cantidad de datos que recoge, es posible exportarlos a través de una app propia de Casio , compatible con Android e iOS, (pero que también permite interactuar con otras como la de Strava, de Google, de Apple) y saber cuánta actividad en total hemos realizado mientras nos ejercitábamos.

Eso no es todo, porque también es capaz a través de sus sensores de monitorear la saturación de oxígeno en la sangre , sin dudas una funcionalidad muy importante para el contexto de pandemia que estamos viviendo.

Ojo, que es capaz de darte datos de tu ubicación exacta gracias a que tiene conexión directa con GPS satelital . Eso sí, el proceso de reconocimiento demora un poco y es necesario que lo realices en el exterior.

¿Tiene contras?

En particular, considero que lo complejo que tiene este Casio G-SHOCK GBD-H1000 es la cantidad de opciones en su menú . El reloj hace muchas cosas, pero llegar hasta cada función requiere atravesar menús que son poco amistosos con el usuario nuevo. Es decir: no podrás evitar revisar la guía de uso para sacarle el provecho. Eso sí: si ya eres usuario de esta familia de relojes, la lógica de su funcionamiento te será bastante familiar.

¿Y la batería?

Obviamente, no lo he tenido el tiempo suficiente como para decirte cuántos días/meses/años dura la batería. Sin embargo, cuenta con paneles solares para recargar el reloj . Además, incluye un cable de carga [que no me vino en el modelo que evalué].

¿Vale la pena?

Es una pregunta con varias respuestas. Si eres un fanático de los relojes G-Shock, este GBD-H1000 te gustará , lo sentirás muy familiar y te parecerá una alternativa muy interesante, en un mundo donde la importancia de conocer los datos generados por el usuario es cada vez más importante.

Si eres corredor o una persona que suele hacer ejercicios, es posible que te parezca un poco pesado, un poco más grande que otros monitores de actividad física. Sin embargo, y pese a sus limitaciones, verás que este G-Shock GDB-H1000 tiene algunas características propias que lo hacen atractivo.

Y si no estás en los grupos anteriores, es posible que cuando tengas este reloj en tus manos , el diseño que mezcla lo deportivo, con lo resistente y lo futurista te pueda enamorar , y le brindes una oportunidad. Sin embargo, su precio (S/ 3.978 aunque puedes encontrarlo en www.btime.pe en oferta desde los S/ 2.585,70) puede hacer que te lo pienses un poco más.









