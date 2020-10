Conforme a los criterios de Saber más

Hace unas semanas atrás publiqué la reseña del Y6P, uno de los nuevos teléfonos de entrada de Huawei. En esa reseña contesté a la gran pregunta que se hacen, sobre todo algunos fanáticos de la marca: ¿vale la pena comprar un dispositivo sin los servicios de Google? “No te quiero convencer de nada. Solo te recomendaría que no le cierres las puertas sin ni siquiera mirarlo”, escribí pues todo depende de qué tan enganchado estés a los servicios del gigante de Internet.

Ahora toca publicar la reseña del P40 Pro, dispositivo de alta gama de la marca china, que tiene la misma limitación. En este caso tendrás que sopesar esta circunstancia y todo lo que te ofrece Huawei, sobre todo en cuanto al hardware. ¿Entonces, vale la pena? En mi opinión, este es un dispositivo que puede ser considerado como casi el mejor en su categoría. Y aunque ya intuyas a qué me refiero con ese “casi”, lo desarrollaré en detalle a continuación.

El P40 Pro de Huawei ofrece algunas novedades en su diseño, pero sigue manteniendo una misma propuesta desde hace algunas generaciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero antes de continuar, vamos a dejar las cosas en claro: este equipo lo recibí en calidad de préstamo ya hace algunos meses (incluso antes del Y6p). Recién publico la reseña porque durante esta segunda mitad de lo que va de la pandemia lo he utilizado bastante y quería saber, justamente, qué tal era la experiencia, primero, como teléfono principal por varias semanas, y luego como secundario en circunstancias que la conexión a Internet móvil es sumamente constante.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





MODELO ELS-NX9 DIMENSIONES 158,2 mm x 72,6 mm x 9 mm. PESO 209 gramos. MATERIALES Vidrio delantero y trasero, marco de aluminio. PANTALLA OLED de 6,58″ resolución de 1200 x 2640 pixels, comptible con HDR10 y tasa de refresco de 90Hz. SISTEMA OPERATIVO EMUI 10.1 basado en Android 10, sin Google Play Services. PROCESADOR Kirin 990 5G (7 nm+). RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB (expandible vía NM card). CÁMARA PRINCIPAL Cuádruple: 50 MP, f/1.9, 23mm (angular), 1/1.28″, 2.44µm, PDAF omnidireccional, estabilización de imagen óptica (OIS); 12 MP, f/3.4, 125mm (periscopio), PDAF, OIS, 5x de zoom óptico; 40 MP, f/1.8, 18mm (gran angular), 1/1.54″, PDAF; sensor de profundidad Time of Flight 3D (TOF). Ópticas Leica, flash LED y HDR. Grabación de video en 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps. CÁMARA FRONTAL Dual de 32 MP, f/2.2, 26mm (angular), 1/2.8″, 0.8µm, autoenfoque, TOF 3D infrarrojo (sensores de profundidad y biométricos). Grabación de video en 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps. BATERÍA 4.200 mAh, con carga rápida de 40W; carga rápida inalámbrica de 27W; carga reversa inalámbrica de 27W. OTROS Certificación IP68, con resistencia al polvo y al agua (hasta 1,5 metros de profundidad por 30 minutos).





DISEÑO

A primera vista no parece tener mucho cambio en el diseño -con respecto al P30 Pro- pero sí hay. Este nuevo P40 Pro tiene cristal curvo en sus laterales. Esta vez, se abandona el notch para darle espacio a las cámaras frontales dentro de la pantalla. Sin embargo, estas se encuentran sobre la esquina superior izquierda, ocupando un espacio un tanto alargado [porque albergan también sensores de luz y de profundidad], pero en el uso diario termina interrumpiendo el trayecto de mi pulgar izquierdo cuando intento desplegar el menú o las notificaciones, ensuciando bastante la zona. Eso sí, en comparación con el modelo anterior, este nuevo tiene los bordes más delgados.

Todavía no hay muchas aplicaciones preparadas para interactuar con pantallas que tienen esta configuración de cámaras fuera de un notch. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Siguiendo con lo visto en modelos anteriores, este P40 no trae absolutamente nada en el borde izquierdo. En el derecho están en botón de encendido y apagado [que tiene una línea roja para diferenciarlo a la vista] y, sobre él, el control de volumen.

Uno de los distintivos de los smartphones de alta gama de Huawei es dotar de color rojo al botón de encendido y apagado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte superior del dispositivo encontraremos solo un sensor infrarrojo [para, por ejemplo, usar el smartphone como control remoto] y justo al ladito un micrófono. En la parte inferior están la bandeja para la nano SIM y la NM Card [las Nano Memory que Huawei introdujo desde hace unos años como alternativa a la necesidad de almacenamiento], el conector USB tipo C y el único altavoz que tendrá este dispositivo.

Huawei insiste en aceptar solo NM Cards para expandir la memoria de sus dispositivos de alta gama. Este P40 Pro tiene 256 GB de almacenamiento interno, más que suficiente. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y, finalmente, en la parte posterior nos encontramos con un acabado brillante [que es un imán de huellas], aunque el color Ink Blue que me tocó probar es bastante bonito a la vista. Quizás, la parte que más me llama la atención es el módulo de las cámaras principal. En particular, yo no soy muy partidario de esta tendencia, pero la manera en que se presenta en el P40 Pro es de las pocas que me agrada.

El módulo de cámaras principales propuesto por Huawei es uno de los que mejor ejecutado está, en opinión del autor de la reseña. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aprovecho para comentar que, una vez más, en este modelo también se incluye una carcasa de silicona transparente, para no empezar desde cero en el tema de la seguridad del equipo, sin perjudicar el aspecto del equipo.

El diseño del P40 Pro es bastante atractivo a la vista, pero por sus materiales la parte trasera es un imán de huellas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

PANTALLA

Tiene una pantalla de 6,58″ OLED Full HD+. Muestra muy buena calidad de colores y contrastes, con una tasa de refresco de 90 hz. Si bien hay otros smartphones de la misma gama que ya ofrecen tasas de hasta 120 hz, la alternativa del equipo de Huawei es más que suficiente porque además permite un menor consumo de batería. Es compatible con HDR 10.

En la reproducción de videos grabados con la aplicación nativa del teléfono se aprovecha la totalidad de la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su desempeño general es destacable. El brillo y sus ángulos de visión hacen que se trate de una buena experiencia. Sin embargo, nos vamos a chocar con un primer problema: al no contar con los servicios de Google, por ejemplo, para ver los videos de YouTube se tiene que usar un navegador web (tal como lo haces en tu computadora). El tema es que esa opción de visualización no permite aprovechar la pantalla completa y tienes que soportar las dos gruesas barras que aparecen a los lados.

En el caso de YouTube, al no tener disponible la aplicación oficial, la reproducción se hace desde el navegador web. Al colocar la opción de pantalla completa, aparecen esas barras negras a los costados. (Foto: Bruno Ortiz B.)





DESEMPEÑO

Es en este apartado en donde el potencial usuario de un P40 Pro deberá sopesar los puntos a favor y en contra para tomar una decisión. Yo te dejaré la mía líneas más abajo.

Quienes ya han usado teléfonos de Huawei se sentirán muy familiarizados con la propuesta de personalización de EMUI. En particular, se notan sus mejoras. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El P40 Pro viene con Android 10 y su capa de personalización EMUI 10.1, pero sin servicios móviles de Google. Por si no sabes de qué trata esto, quiere decir que no cuenta con Google Play Store y, por consiguiente, no podrás descargar las aplicaciones que necesites de esa tienda ni mucho menos podrás utilizar aquellas apps que requieran de Google para funcionar.

¿Vale la pena el P40, así no tenga los servicios de Google?

Esta es, sin dudas, una pregunta que he respondido en detalle en la reseña del Y6P (dado que los equipos de la familia Yp y el Mate 30 Pro están en las mismas circunstancias), pero yo creo que todo dependerá de qué tan enganchado a tus rutinas están los servicios de Google. Teniendo en cuenta que cada vez hay más aplicaciones disponibles en la App Gallery (tienda de aplicaciones de Huawei), que es posible acceder a varias de nuestras aplicaciones preferidas por medios legales, y que es posible encontrar alternativas a algunas apps de Google (o simplemente usar sus servicios a través de navegador, aunque es super incómodo), es posible sacarle provecho a este dispositivo.

Una de las novedades importantes con respecto a la App Gallery es que cada día se encuentran más aplicaciones disponibles. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En líneas generales, EMUI ha mejorado bastante y se ha sabido integrar de manera interesante a Android, brindando al usuario una experiencia bastante similar a la que probablemente ya estaba acostumbrado. Además de App Gallery, viene con una app de Temas para personalizar más tu equipo, una aplicación de Música que ahora luce mucho más nutrida que el año pasado, la aplicación de Salud que te permite una conexión precisa con pulseras de actividad física, relojes inteligentes y otros dispositivos orientados al buen estilo de vida de Huawei y más. Además, incluye opciones de descanso visual y la posibilidad de optar por la interfaz oscura (aunque esa es una característica propia de Android 10).

Muchas aplicaciones nativas, además de App Gallery, como la de Salud o Música pueden guardarnos algunas sorpresas debido a las diferentes funcionalidades que ofrecen. (El Comercio)

Luego, en desempeño en general, el P40 Pro no decepciona. Básicamente continúa con lo mostrado en los últimos teléfonos “grandes” de Huawei, en el sentido de haber encontrado una personalidad propia: equipos que se sienten robustos en la mano, pero que son muy ágiles en su funcionamiento. No hay lags, hay respuestas casi inmediatas, mucha fluidez. No cabe duda que cuando el fabricante tiene control sobre varios aspectos del dispositivo el resultado es mucho mejor.

Usar la aplicación de música de Huawei ha sido una sorpresa. Requiere una suscripción (pero hay un periodo de prueba y se puede cancelara antes del primer cobro), pero tiene un interesante catálogo disponible. Además, cuenta con muchas funciones para mejorar la experiencia auditiva. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Utiliza el procesador Kirin 990 5G. Este es clave en la rapidez y fluidez del dispositivo. Además, es responsable del poco calentamiento (salvo en situaciones muy puntuales). Pese a que solo tiene 8GB de RAM, se las ingenia para seguir como si nada, pese a tener varias ventanas y aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Tiene 256 GB de almacenamiento interno. Basta y sobra.

La presencia de aplicaciones peruanas (sobre todo utilitarias) es cada vez mayor en la App Gallery. (El Comercio)

Sin embargo, uno de sus puntos bajos es el audio. Solo cuenta con un altavoz (el que está en la parte inferior) y lo que se esperaría para un dispositivo de gama alta es un poco más de “cariño” en este apartado. Sí, porque el altavoz que está debajo de la pantalla solo sirve como auricular al momento de las llamadas. Un dato adicional: tiene certificación IP68, es decir que resiste al agua y al polvo.

Otro aspecto en el que debemos tener cuidado: varios juegos requieren los servicios de Google para funcionar (no solo para iniciar la sesión, sino incluso para grabar los avances). Este puede ser un problema serio. Es mejor elegir juegos que estén disponibles en la App Gallery.





CÁMARAS

Es por todos conocido que desde el (hoy prehistórico) P9, Huawei se puso como meta ser el smartphone que tome mejores fotografías. Con el paso del tiempo, hemos sido testigos de diferentes mejoras al respecto, aunque los arreglos que hace la inteligencia artificial en el tratamiento de ciertos colores a veces no es del agrado de todos [en lo particular, no me molesta para nada].

El Modo Retrato del P40 Pro puede reconocer mucho mejor los bordes de los objetos a fotografiar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su cámara principal es de 50 megapíxeles. Como era de esperarse, su desempeño es sobresaliente en especial cuando las condiciones de luz son buenas. Algo en lo que ha trabajado mucho Huawei es en las tomas a contraluz. Todavía hay espacio para mejorar, pero los resultados son mucho mejores de los que se mostraban, por ejemplo, en el P20 Pro.

La cámara ultra amplia ofrece muy buenos resultados, sin deformar los bordes. Sorprendentemente, con menos luz y con iluminación artificial (en interiores) también logra captar buenas tomas.

El lente gran angular hace un muy buen trabajo, sobre todo si las condiciones de iluminación son las apropiadas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Permite hacer acercamientos gracias a su zoom 50x. El efecto es interesante, pero en todas las pruebas que hice no encontré la definición en las formas que yo esperaba (además de que se requiere un buen pulso para tener una toma decente). Sé que tiene que ver también el tipo de objeto que se está fotografiando, su iluminación y sus formas, pero yo esperaba alguito más. Igual, en lo personal, no es una función que me anime a usar demasiado.

El P40 Pro permite saltar desde un ultra gran angular (0.6x) y tener una toma como esta... (Foto: Bruno Ortiz B.)

...hasta lograr 50 acercamientos (50x). Si bien la calidad y nitidez no es la mejor, es una funcionalidad bastante interesante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Todo va muy en orden en las fotos de retrato, sobre todo para la detección del objeto a fotografiar (los bordes cada vez son más precisos) y en la difuminación del fondo, que se nota más natural. Las cámaras permiten hacer acercamientos, pero no tiene un Modo Macro tal cual. Tiene un Modo Noche -cuyas capacidades ya las conocíamos-, pero que cada vez es menos necesario usarlo, pues en el Modo Automático y con Inteligencia Artificial se activa al detectar poca iluminación. Ah, todavía incluye el Modo Luna (que vimos en el P30 Pro).

Me había olvidado que el #P40Pro también podía tomarle fotos bastante buenas a la Luna. pic.twitter.com/ETUe6xOoz5 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) July 5, 2020

En el apartado de video es en donde Huawei ha tenido mucho más techo para crecer en esta familia P. En el caso del P40 Pro, permite grabar utilizando el lente ultra amplio, brindando un resultado muy agradable a la vista. Utilizando las funciones de la aplicación nativa, se puede realizar una grabación con el fondo desenfocado, logrando un efecto bastante bueno. Como siempre, el desempeño en cámara lenta es muy destacable. Además, permite grabar en 4K hasta a 60 cuadros por segundo.

¿Qué cosas tiene aún por mejorar en video? Los cambios de lente y los acercamientos. Cuando se está realizando una grabación y se quiere hacer un alejamiento o acercamiento, los cambios de notan de manera muy brusca. Además, la grabación con poca luz se hace sentir en el producto final.

El Modo Noche del P40 Pro sigue sorprendiendo. No solo por sus resultados, sino porque incluso no es necesario activarlo ya que en el Modo Automático se reconoce la iluminación y se configura en automático. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a la cámara frontal, ofrece resultados muy buenos. Aquí sí se nota el salto en comparación a las dos versiones anteriores. En el modo automático ofrece un buen enfoque sin requerir colocar el celular a una determinada distancia. Aquí el recorte del objeto, en el Modo Retrato, aún no es tan preciso pero el desenfoque también es bastante natural. En las noches puede sorprender con buenas tomas. Se defiende bastante bien.





BATERÍA

La batería que trae el P40 Pro es de 4.200 mAh, la misma capacidad que el P30 Pro. No obstante, el dispositivo logra manejar con creces una exigencia mayor, como la de su pantalla, la tasa de refresco mayor y un nuevo procesador, por ejemplo.

Casi las 3 am, y con 8% de batería en el #P40Pro. Hasta el momento poco más de 18 horas de batería, desde la última carga completa. Más de seis horas de pantalla. Bastante bien, se comporta el muchachito. pic.twitter.com/En8TdBXzNa — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) June 28, 2020

En promedio, el P40 Pro me dio una autonomía general de alrededor de 30 a 34 horas, con un tiempo de pantalla sobre las 5 horas. ¿Alcanza? No se compara a lo que se puede encontrar en su competencia directa, queda un poco detrás, pero tiene como elemento de equilibrio una capacidad de carga rápida envidiable. No hay que olvidar que trae diversos modos de ahorro de batería, que si los aprendemos a usar bien podremos sacarle aún más provecho al equipo.

Para cargar la batería de 0% a 100% le toma una hora. Hay que recordar que también permite carga rápida inalámbrica y carga inalámbrica reversa, una característica muy importante.





CONCLUSIÓN

En mi opinión personal, la cosa me queda clara: el P40 Pro es un muy buen smartphone, que tiene esa desconexión de los servicios de Google como su principal punto débil. ¿Esto quiere decir que es un dispositivo que no vale la pena? No, ya lo mencioné líneas arriba: se puede vivir sin Google (o en todo caso, buscando alternativas). Solo hay que tener la disposición para hacerlo.





