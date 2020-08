Una de las cosas interesantes que tiene Motorola -incluso en tiempos de pandemia- es que ha procurado tener actualizadas todas las gamas que componen su portafolio de dispositivos móviles. Se ha actualizado la familia Moto G, hay bastante opción disponible en la familia Motorola One, y ahora ha tocado el turno a la gama de entrada: la serie Moto E.

Hacia finales del año pasado evalué el Moto E6 Plus, el modelo más completo dentro de la gama de entrada (pese a que ya no cuenta con varias de las características que en años anteriores hicieron distintos a los integrantes de esta familia Moto E). Ahora toca el turno del Moto E6s, una versión más de entrada pero que promete brindar una experiencia de smartphone completa. ¿Cumplirá?

UNBOXING Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para empezar, te comparto a continuación un video con el desempaquetamiento del Moto E6s, para que sepas cómo luce el equipo y qué cosa trae en su caja. E inmediatamente después podrás revisar en detalle las especificaciones técnicas de este smartphone.

MODELO MOTO E6s DIMENSIONES 155,6 mm x 73 mm x 8,5 mm. PESO 160 gramos. MATERIALES Vidrio y plástico. SIM Nano SIM simple. PANTALLA Max Vision HD+ de 6,1 pulgadas IPC LCD 720x1560, 19,5:9 (282 ppi). SISTEMA OPERATIVO Android 9 (Pie). PROCESADOR Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm), octa-core 2.0 GHz, Cortex-A53. MEMORIA 2GB RAM. ALMACENAMIENTO 32GB expandible por microSDXC. CÁMARAS Principal doble: 13 MP, f/2.2, 1/3,1″, 1.12um, PDAF; y 2MP (sensor de profundidad). Incluye flash LED, HDR, panorama y grabación de video a 1080 a 30 fps. Frontal: 5MP, f/2,2, 1.12um. Trae HDR y Panorama. Graba video en 1080p a 30 fps. BATERÍA 3.000 mAh, removible de Li-Po. Cargador con adaptador regular de 5V. OTROS Altavoz; conector 3,5mm jack; Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.2; GPS, Radio FM; conector microUSB 2.0, USB-OTG; sensor de huella digital; acelerómetro; sensor de proximidad.





DISEÑO

Enfrentémoslo: normalmente los smartphones más baratos son los menos atractivos. Sin embargo, Motorola parece que ha querido solucionar este problema. Este Moto E6s tiene una pinta bastante simpática. Me tocó revisar el modelo color Azul Arrecife. Pese a ser de plástico, tiene un color degradado en la parte trasera que lo hace bastante interesante. Además, al venir con una carcasa de silicona transparente, este color distintivo no queda cubierto.

Pese a ser un equipo muy básico, el diseño y el color de la carcasa posterior del Moto E6s me dejó bastante impresionado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este Moto E6s es un smartphone delgado, ligero y que no complica mucho al momento de utilizarlo con una sola mano. Tiene las esquinas redondeadas. La pantalla no tiene botones. Su cámara frontal está ubicada en la parte central, dentro de un notch tipo gota. Los bordes no son tan pequeños, sobre todo el inferior… pero ese parece ser un tema propio de Motorola.

En el lado derecho tenemos los botones que controlan el volumen y el botón de encendido y apagado, que cuenta con una trama que permite identificarlo fácilmente con el tacto. En el lado izquierdo está el acceso a la bandeja de la nano SIM y la tarjeta microSDXC.

La cámara frontal está dentro de un notch tipo gota. Es curioso cómo una tendencia que era la novedad hace un par de años, hoy es una característica común hasta en el equipo de gama más básica. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Mientras que en el borde superior del Moto E6s encontramos solo la entrada 3,5mm para conectar por cable los auriculares; en el borde inferior solo encontramos la entrada para el cable microUSB y un micrófono. ¿Falta algo, verdad? Claro, el parlante.

En el caso de este modelo, el parlante (altavoz o bocina, como quieras decirle) está en la parte posterior. Cuando lo vi, sinceramente me pareció muy raro. Desde hace mucho tiempo no me encontraba con un smartphone con el parlante detrás. Pero, cuando lo coloqué sobre una superficie lisa todo cobró sentido, pues se porta bastante bien. Aunque, claro, para obtener mejores resultados hay que procurar que siempre el sonido que emite rebote contra alguna superficie para que tenga mayor alcance. Eso sí, en la posición natural en que se toma el equipo para jugar es muy posible que tapes con los dedos el altavoz, haciendo que la experiencia no sea la adecuada.

Consideré una rareza que el parlante del Moto E6s estuviera colocado en la parte posterior, sin embargo el rebote del sonido contra alguna superficie termina beneficiando la salida del audio. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Se completa la parte posterior -además que con el bonito color que ya comenté- con el pequeño módulo con la cámara principal, acompañado de otro donde se encuentran el sensor de profundidad y el flash LED. Todo en la esquina superior izquierda. Y, como siempre, en el centro, un poco hacia arriba, el sensor de huellas con el logo de Motorola dentro.

DESEMPEÑO

En cuanto al desempeño, debemos recordar que es un smartphone de gama de entrada. Entonces, hay cosas que hará muy bien; otras que le costará trabajo; y otras más que no pueda hacer de manera muy fluida o que, simplemente, no pueda realizar. Pese a que se trata de una configuración bastante básica, el Moto E6s se defiende bastante bien.

Como ya es conocido en los dispositivos de Motorola, la experiencia de uso es de un Android casi puro. Aunque para algunos puede ser un dato intrascendente, para otros es la confirmación de la apuesta de la marca por que todos sus usuarios cuenten con la misma experiencia.

En navegación regular, revisión y actualización de redes sociales, reproducciones de videos y música, todo va sin problemas. Pero hay dos situaciones que empiezan a forzar más las capacidades de este smartphone: cuando se van acumulando tareas o cuando se le empieza a exigir más desde el punto de vista gráfico; y cuando, por el paso del tiempo y el uso, la memoria se va llenando. Con respecto a la primera, llega un momento al tener varias ventanas y aplicaciones abiertas, en que la memoria empieza a sufrir y la fluidez va a empezar a desaparecer. Lo ideal es siempre revisar y cerrar aplicaciones cuando estas no estén en uso.

Ha realizado transmisiones por Instagram Live con este equipo sin ningún tipo de problemas ni recalentamientos. No obstante, las limitaciones de este Moto E6s empiezan a ser más evidentes sobre todo cuando llega la hora de los videojuegos. Los más simples y ligeros, son manejados sin complicaciones. Aunque se pueden jugar algunos títulos más demandantes, la limitación es que no podrás disfrutarlos en calidades superiores.

Aunque, como suele pasar con los Motorola, este Moto E6s nos brinda la posibilidad de extender la memoria a través de una tarjeta externa, los 32 GB de almacenamiento interno quedan cortos rápidamente.

CÁMARAS

Ponte una mano en el pecho y respóndeme esta pregunta: ¿esperas que la cámara del Moto E6s te brinde unas fotos buenas? Si tu respuesta ha sido “no”, pensando en que no se le puede pedir mucho a un smartphone de entrada, te equivocas. A ver: tal como ya se ha convertido en una constante en Motorola, en este equipo las cámaras te dan buenos resultados sobre todo si es que cuentan con el apoyo de una buena iluminación.

Este es el módulo de cámaras traseras del Moto E6s. Como verás, la cámara principal está separada del sensor secundario y el flash LED. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La aplicación nativa de las cámaras es la misma que en otros modelos de la marca, así que si ya eres usuario de Motorola no te sentirás extraño. Sin embargo, el gran cambio es que la cantidad de opciones disponibles es mucho menor que en otros equipos: solo tienes el modo de foto regular, el modo retrato y el modo panorama. Sí, mantiene el modo belleza.

Como comentaba antes, las buenas condiciones de luz juegan a favor de esta cámara. El HDR ayuda bastante a que las tomas muestren colores más equilibrados. Para mi gusto, los colores alcanzados son pálidos. Pero, al final, es un tema de gustos. Eso sí, cuando tomes las fotos en ambientes con poca iluminación sentirás cómo se le exige al smartphone, pues se tomará unos segundos en terminar la tarea.

En el tema de los videos los resultados tampoco son sobresalientes. Recordemos, una vez más, que se trata de un equipo de entrada. La falta de brillo o la ausencia de un estabilizador es lo que más podrías extrañar. Pero, eso no quiere decir que no sean capaces de registrar adecuadamente imágenes en movimiento, sobre todo cuando haya buena luz. Esa será siempre la clave.

BATERÍA

Una de las características saltantes de algunos modelos anteriores de la familia Moto E era su batería. En el caso del Moto E6s viene con una de 3.000 mAh. ¿Es poco? No, porque por la configuración y por todo lo que es capaz de hacer, se las ingenia para extender su autonomía por un día sin complicaciones.

Aquí una muestra del uso de la batería del #MotoE6s. pic.twitter.com/LH6HsywveC — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 28, 2020

Pero, aquí hay otro elemento que nos recuerda que estamos en un segmento básico: el cargador tiene un adaptador regular. Por ello, el tiempo de carga completa puede demorar hasta tres horas.

El Moto E6s tiene un conector micro USB y su adaptador de pared es uno simple, de 5V. Esto hace que la carga completa demore unas tres horas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

EN CONCLUSIÓN: ¿VALE LA PENA?

El Moto E6s es un smartphone que viene a refrescar el segmento de entrada, con una configuración ya conocida, que resuelve bien y sin complicaciones los problemas para los que está diseñado. En lo personal, considero que es un equipo que vale la pena para quien no necesita realizar trabajos muy complejos, sino que requiere estar conectado a todo momento y sin gastar mucho (Precio referencial desbloqueado al momento de escribir este análisis: S/ 369).