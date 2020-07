Hace poco tuve la oportunidad de reseñar el Moto G8 Plus, el teléfono insignia de los Moto G, la familia más popular de Motorola. Poco después he tenido la posibilidad de tener conmigo el Moto G8 Power, el smartphone con 5.000 mAh de batería que promete autonomía hasta por dos días.

Teniendo en cuenta que el Moto G es buscado por mucha gente -sobre todo por su propuesta de buenas características a un precio no tan alto- había la necesidad de un modelo con mayor autonomía. Ahí es donde apareció la subcategoría Power, en donde se privilegia una gran batería. Sin embargo, se dejaban de lado otras características, y algunos usuarios de Motorola pensaban que faltaba algo más para tener una experiencia completa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pero como es costumbre, empezamos este análisis revisando primero las características técnicas del Moto G8 Power.

DIMENSIONES 156 mm x 75,8 mm x 9,6 mm

156 mm x 75,8 mm x 9,6 mm PESO 197 gramos

197 gramos MATERIALES Vidrio, plástico y aluminio

Vidrio, plástico y aluminio PANTALLA IPS LCD 6,4 pulgadas, resolución 1080 x 2300 píxeles

IPS LCD 6,4 pulgadas, resolución 1080 x 2300 píxeles SISTEMA OPERATIVO Android 10

Android 10 PROCESADOR Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core.

Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core. RAM 4GB

4GB ALMACENAMIENTO 64GB Expandible vía micro SD

64GB Expandible vía micro SD CÁMARAS Principal (cuádruple) 16 MP (angular); 8 MP (telephoto); 8 MP (ultrawide); 2 MP (macro). Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@30fps (con giroscopio y estabilizador de imagen electrónico). Frontal 16 MP (angular wide). Video 1080p@30fps

(cuádruple) 16 MP (angular); 8 MP (telephoto); 8 MP (ultrawide); 2 MP (macro). Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@30fps (con giroscopio y estabilizador de imagen electrónico). 16 MP (angular wide). Video 1080p@30fps AUDIO Altavoz en estéreo

Altavoz en estéreo RADIO FM Sí

FM Sí BATERÍA 5.000 mAh con carga rápida de 18w.

DISEÑO

Aquí es donde he detectado una de las más interesantes novedades del Moto G8 Power. Como ya les comenté, los Power privilegiaban la batería a otras cosas, como el diseño. Pero en este modelo la cosa mejora bastante, sobre todo en la parte posterior. Aunque la cubierta es de plástico (lo cual también atrae huellas), esta trae un diseño bastante simpático: una trama que lo hace muy atractivo a la vista.

Siguiendo con esa parte del equipo, ahí encontraremos el lector de huellas en la parte central, justo donde se encuentra el logo tradicional de Motorola. Las cámaras están ubicadas en un módulo vertical sobre la esquina superior izquierda.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte frontal, se nota el diseño bastante simple del Moto G8 Power: bordes delgados (a excepción del inferior, que es ligeramente más ancho). La cámara frontal está ubicada en la esquina superior izquierda, en un hoyo hecho en la pantalla.

En el borde derecho tenemos las teclas de volumen y el botón de encendido. En el izquierdo está la bandeja para la SIM y la memoria micro SD. Arriba tenemos la entrada para audífonos (jack 3,5 mm). Abajo tenemos el micrófono principal, el conector USB tipo C y el altavoz.

Una de las cosas que se agradece es que el equipo venga con una carcasa de silicona para seguridad. El Moto G8 Power de Motorola es ligeramente alargado y permite tomarlo con mucha comodidad.

DESEMPEÑO

Empecemos por la pantalla. El Moto G8 Power ofrece una calidad de imagen bastante buena, aunque hay la posibilidad de que el usuario pueda modificar la configuración (ajuste de brillo, el fondo de pantalla, saturación de colores, incluso el tamaño de la pantalla y de la fuente).

Como ya es una costumbre en los equipos de Motorola, viene con una versión de Android 10 casi puro. La única personalización -que también se ve en otros modelos de esta gama- son las Acciones Moto, que permiten activar algunas funciones bastante útiles.

El sensor de huellas dactilares en la parte posterior del Moto G8 Power de Motorola es la principal medida de seguridad. Funciona muy rápido. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Moto G8 Power es bastante fluido y el trabajo del Qualcomm Snapdragon 665 -del año pasado- ofrece un rendimiento en general es bueno y estable. Sin embargo, en momentos se presentan lags o se sentirá algo lento, sobre todo con aplicaciones corriendo en segundo plano.

Este smartphone ofrece como principal medida de seguridad el lector de huellas dactilares, que hace el reconocimiento muy rápido. Este Motorola no tiene reconocimiento facial.

CÁMARAS

En particular, considero que aunque Motorola busca mejorar cada año sus cámaras, no necesariamente este aspecto se convierte en uno de los puntales en su oferta. En el caso del Moto G8 Power ensaya con una combinación de cuatro sensores principales (16mp+8mp+8mp+2mp).

Esta es una foto tomada con el lente angular del Moto G8 Power de Motorola. Los colores se notan más claros. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta es una foto tomada con el gran angular del Moto G8 Power de Motorola. Es notorio el cambio de la calidad en este nuevo lente. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El gancho es la oferta de lentes con angular, gran angular y un macro, sensor que permite tomar fotos de muy cerca. Algo que, en lo personal, me gusta que esté presente en las cámaras de los smartphones, pero que no muchos modelos ofrecen.

En resumen, las cámaras de este Motorola funcionan bastante bien cuando cuentan con la iluminación adecuada. Cuando la luz escasea, queda todo muy al azar: es decir, o puedes captar tomas con mucho ruido y poca definición, u obtener imágenes bastante simpáticas, en las que el equilibrio entre las luces y sombras brindan resultados interesantes.

Es posible que, aunque se tenga poca luz, el Moto G8 Power de Motorola pueda entregar imágenes bastante interesantes. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La ausencia del modo noche, hace que el #MotoG8Power sufra bastante con la falta de luz. pic.twitter.com/HWRACZhSZB — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) July 5, 2020

En el video la cosa se pone interesante, sobre todo porque se nota la presencia del estabilizador (aunque electrónico) y ayuda mucho para el resultado final. Sin embargo, las grabaciones en 4K son de buena calidad, pero ya no cuentan con este apoyo de la estabilización. Mi experiencia con el sensor macro no fue muy buena: para captar una buena foto era necesario demasiado esfuerzo (pulso, ubicación, luz, etc.).

El lente macro del Moto G8 Power de Motorola no siempre ofrece buenos resultados. Hay que ponerle mucho esfuerzo para obtener la toma que buscamos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

No obstante, me llevé una grata sorpresa con el lente delantero. La cámara de selfies (16 mp) captó autorretratos de calidad bastante buena, en sus diferentes modalidades, hasta incluso en la grabación de videos.

La calidad de la cámara frontal del Moto G8 Power es muy destacable, tanto para imágenes fijas como para video. (Foto: Bruno Ortiz B.)

BATERÍA

Este es, sin duda, el aspecto principal para quienes buscan el Moto G8 Power como alternativa de nuevo smartphone. He tenido el dispositivo, con carga de trabajo de moderada a intensa, funcionando sin problemas hasta por casi dos días completos. Para los más detallistas, en promedio he logrado hasta alrededor de las 9 horas de pantalla.

Necesité, en promedio, de más de una hora con 40 minutos para recargar desde 0% a 100% la batería de 5.000 mAh del Moto G8 de Motorola. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La carga rápida no es tan rápida como deseaba, pero igual es cumplidora. Para completar los 5.000 mAh de batería, necesité poco más de una hora con 40 minutos.

Son las 3:20 pm y he puesto a cargar el #MotoG8Power, que estaba con la batería a cero. Está con el cable y adaptador de la caja. Veremos cuánto demora. pic.twitter.com/sEdY5JFEdz — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) June 26, 2020

CONCLUSIÓN

Me parece que con el Moto G8 Power Motorola ha intentado empezar a darle “más cariño” a un modelo que le funciona bien. El hecho de que el usuario busque mayor autonomía no significa que no tenga interés en otros aspectos del smartphone. Aquí se nota que el fabricante ha querido hacer más equilibrados otras características del equipo, para que la experiencia final sea mejor. Sin embargo, sigue siendo de las principales opciones para quienes privilegian los móviles con baterías de muy larga duración.

VIDEO RECOMENDADO

TEC: conoce son las mejores aplicaciones para hacer ejercicio en casa

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...