Conforme a los criterios de Saber más

Desde hace un par de semanas tuve para evaluación el televisor Crystal UHD 4K TU8500 de 55 pulgadas. A primera vista (incluso sin abrir la caja) podría parecer que se trata de un televisor más. Sin embargo, la clave está en ese nuevo término “Crystal” ¿De qué se trata? ¿Cuál es la propuesta? En líneas generales, la familia Crystal define el nuevo estándar que plantea Samsung para sus televisores de gama de entrada y gama media, pero 4K: incluir algunas características propias de equipos más sofisticados así como un nuevo tipo de tecnología en la pantalla.

Como ya es una costumbre en estas reseñas, empezamos repasando cuáles son las especificaciones técnicas del Crystal UHD de Samsung.

-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-

MODELO TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV 2020 PANTALLA 55 pulgadas TECNOLOGÍA LED RESOLUCIÓN 3.480 x 2.160 (4K UHD) DIMENSIONES 1.230,1 mm x 793 mm x 340,4 mm PESO 18,8 kilos MOTOR DE IMAGEN Crystal Processor 4K SOPORTE HDR HDR 10+, HDR HLG. COLOR Dynamic Crystal Color LED DUAL Sí SISTEMA OPERATIVO Tizen Smart TV OS, incluye Bixby. ALMACENAMIENTO 3,82 GB CONECTIVIDAD 3 HDMI; 1 HDMI A; HDMI Quick Switch; eARC; 2 USB; 1 conexión A/V compuesta; entrada Ethernet, salida de audio digital; entrada para antena TDT/cable/satélite; Wi Fi 5 (reconoce redes de 5GHz); Bluetooth 4.2; Anynet+. OTRAS FUNCIONES Mirroring del celular a la TV (DNLA); Multiview; acceso remoto; Bluetooth de baja energía; Wi Fi Direct; Mirroring de audio; envío del audio de la TV al móvil. ACCESORIOS Control remoto TM2050A con baterías.





-DISEÑO-

Si hay algo que ha diferenciado a los televisores de Samsung a lo largo de los últimos años es el tema del diseño. La idea siempre ha sido que el televisor deje de ser un aparato extraño en diferentes ambientes y que, de alguna u otra manera, se convierta en parte de estos. En un momento se planteó que se conviertan en “obras de arte decorativas” y ahora se busca que se mimeticen con el espacio en donde estarán colocados.

Los nuevos Crystal UHD 4K buscan establecer un nuevo estándar entre los televisores de gama media de Samsung. Tiene varias características que aparatos de más alta gama. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y es en este punto en donde empiezan a aparecer los aspectos interesantes de esta nueva línea de televisores Crystal UHD 4K de Samsung. El modelo TU8500 de 55″ que probé tiene un diseño moderno, limpio, elegante y minimalista. Sus bordes oscuros son bastante delgados (menos de 0,5 cm). Esto genera la impresión de que la imagen que estamos viendo se mezcla con el fondo del espacio donde está ubicado el televisor. Ojo, sí se notan los bordes, pero son bastante delgados. Esta suele ser una característica propia de los aparatos de gamas más altas.

Los bordes del Crystal UHD 4K de Samsung son bastante delgados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su parante se inicia en la parte central del televisor con patas en forma de V que se extienden hacia adelante. Esto me parece muy adecuado, porque no te obliga a tener un mueble especial, que sea tan largo como el tamaño de la pantalla (como sucede cuando las patas están a la altura de los lados de la pantalla). Incluye en la parte posterior las guías para montarlo en la pared. Otro aspecto interesante es que en la parte posterior del parante hay un espacio que permite ocultar los cables.

El soporte del Crystal UHD 4K tiene patas en forma de V, que avanzan hacia el frente de la pantalla. Pero no solo eso, sino que la parte posterior del soporte permite esconder los cables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Toda la zona posterior es de plástico, redondeado, con una trama bastante llamativa. Sobre el lado izquierdo se encuentran las conexiones HDMI, un USB y la entrada para la antena/cable, que están colocadas en paralelo a la orientación de la pantalla.

Así luce la parte posterior del Crystal UHD 4K de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Al lado, está otro espacio de conexiones. Esta vez podemos encontrar las entradas de audio y video compuesto, una entrada óptica digital, otra entrada USB y la entrada Ethernet.

Esta es la zona de las conexiones en el Crystal UHD 4K. A la izquierda los puertos HDMI y USB. Al lado, el puerto óptico, el Ethernet y las entradas del componente de audio y video. (Foto: Bruno Ortiz B.)

-DESMPEÑO-

Aquí hay que comprender que Samsung está proponiendo el Crystal UHD 4K -en sus distintas presentaciones- como el nuevo estándar para los televisores de gama media. Entonces, su apuesta es ofrecer imágenes con una gama de colores más amplia y un muy buen contraste.

Para esto combina dos tecnologías: por un lado, el Dynamic Crystal Display (con la que se quieren mostrar más colores) y la retroiluminación dual LED (con la que se busca un mayor contraste). En esta última se usan dos luces, con diferente temperatura de color, para ajustar el tono del color para adaptarlo al tipo de contenido que se está viendo, potenciando el contraste.

Debemos tener en cuenta que en los televisores de gama de entrada y media no necesariamente te va a ofrecer mucho brillo, por eso la clave es tratar de mejorar el contraste (es decir, qué tan negro se podrá interpretar el color negro). En el caso de este televisor Crystal UHD, el brillo y el contraste son bastante buenos, pero no los mejores.

La función Ambient Mode permite mostrar fotografías de nuestras galerías, optar por tomas previamente cargadas o mostrar colores y tramas que permitan la mimetización de la pantalla con su entorno. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El equipo viene con la función Ambient Mode, que permite desde mostrar tus fotos cuando el televisor está en modo de espera o puede mostrar tonos y colores similares al espacio en donde está ubicado. Además, tiene el Modo Juego que no solo configura los temas de brillo y color de imagen, sino que tiene que ver con la tasa de latencia.

Al tratarse de una pantalla 4K, este televisor tiene la posibilidad de escalar imágenes de menor resolución con un resultado bastante bueno. Pero, claro, si es que la fuente de la imagen es 4K podrás sacarle el jugo a tu equipo. Tienes disponibles varios modos preconfigurados, pero los modos estándar y natural son los más equilibrados.

Aquí. Probando el #CrystalUHD 8 Series TU8500 de 55 pulgadas de @SamsungPeru. Pinta muy bien. pic.twitter.com/fdCbCHWuh1 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 30, 2020

El sistema operativo Tizen no es complicado de utilizar. Su curva de aprendizaje es bastante corta. Eso sí, la tienda de aplicaciones disponibles para descarga no es tan amplia. Sin embargo, encontrarás las aplicaciones más populares y (hoy) necesarias en cualquier Smart TV, aunque la oferta general no me parece tan amplia como debería. Ojalá eso se solucione a futuro mediante actualizaciones.

Navegar a través de los menús del sistema operativo Tizen que trae el Crystal UHD 4K no es complicado. Sin embargo, no hay una gran variedad de aplicaciones disponibles. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra función bastante interesante es la Multiview, que permite mostrar lo que ves en el smartphone en la pantalla del televisor, siempre y cuando ambos equipos estén conectados a la misma Wi Fi. Pero, no solo eso, sino que es una función restringida a determinados modelos. ¿Es compatible de manera nativa con Chromecast? No.

Viene con un control remoto de la línea One Remote. Esta es otra de las características similares a gamas superiores: es muy parecido al que viene incluido en modelos QLED 8K. La diferencia principal es el material: los de la línea Crystal son de plástico.

El control remoto de la Crystal UHD 4K es el de la izquierda. El de la derecha es el de un QLED 8K. Son bastante parecidos y con los mismos botones. La principal diferencia es el material. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Incluye el control de voz, que responde de manera bastante bien. Aunque pese a que hayas configurado el televisor en español, siempre es necesario pasar por la configuración de Bixby (sobre todo) para que sea compatible con el español (de España).

Ahora, repasemos algunos puntos en contra. Por ejemplo, al reproducir contenidos HDR noté que las imágenes no brillaban tanto, aunque si tienes el equipo en una habitación muy iluminada no será un problema.

El audio es bueno, pero me pareció que no es lo suficientemente potente y necesitas subirle demasiado el volumen. Por ello, probablemente para tener una mejor experiencia será necesario conectar la TV a accesorios como barras de sonido o equipos de sonido.

Y, finalmente, los conectores HDMI de este Crystal UHD 4K no son 2.1, lo que se podría convertir en una limitante si es que tu intensión es conseguir un televisor para utilizar junto a consolas de videojuegos de última generación.}





-CONCLUSIÓN-

El Crystal UHD 4K TU8500 Smart TV 2020 de 55 pulgadas es un televisor que ofrece una buena calidad de imagen, le saca provecho al contenido en 4K, y brinda acceso a distintas funciones que antes solo se encontraban en gamas superiores.

Estas son las características de los diferentes equipos que componen el portafolio de la línea Crystal UHD de Samsung.





Es una alternativa muy buena para quienes buscan un televisor eficiente en la visualización de contenido en línea, en streaming y hasta para videojuegos en casa, dentro de un precio razonable en la proporción costo-beneficio.





VIDEO RECOMENDADO

Mira el análisis completo del Samsung Galaxy A71. (Foto: La Prensa)





TE PUEDE INTERESAR