En lo que va de este extraño 2020 he tenido la oportunidad de probar los dos equipos de las gamas más altas de Huawei (el Mate 30 Pro y el P40 Pro), ambos con la particularidad de no contar con los servicios móviles de Google debido al veto que sufren por parte de Estados Unidos, desde hace más de un año. Y como la situación sigue tensa, era solo cuestión de tiempo que esas limitaciones en cuanto a software alcance a smartphones de gamas inferiores.

Hace unos meses atrás se terminó de completar el portafolio del segmento de entrada de Huawei en nuestro país, con la renovada Serie Yp. Esta incluye -yendo desde el más básico hasta el más sofisticado- a los modelos Y5p, Y6p, Y7p, Y8p. En este caso, he tenido la posibilidad de revisar por varias semanas el Y6p. ¿Mi veredicto con spoilers? Es un buen equipo para su gama, demuestra que no es complicado vivir sin Google, y se justifica por qué Huawei está poniendo todas sus fichas en este modelo para asegurarse la preferencia en esta gama.

El smartphone Huawei Y6p es la apuesta de la empresa china para conquistar el mercado de la gama baja. Apela a un buen diseño con una configuración interesante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por un problema logístico, en esta oportunidad no hay video de unboxing. Pero, más allá de eso, continuaré con el acostumbrado recuento de las especificaciones técnicas del Huawei Y6p.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MED-LX9 DIMENSIONES 159,1 mm x 74,1 mm x 9 mm PESO 185 gramos MATERIALES Frente de vidrio, marco y cubierta posterior de plástico. SIM Dual nano-SIM PANTALLA 6,3 pulgadas IPS LCD; resolución de 720 x 1600 píxels, ratio 20:9. SISTEMA OPERATIVO Android 10 con EMUI 10.1, sin Google Play Services. PROCESADOR Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) Octa-core MEMORIA 3GB de RAM ALMACENAMIENTO 64GB expansible con microSD CÁMARA PRINCIPAL Triple 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF; 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide); 2 MP, f/2.4, (profundidad). Flash LED, HDR, panorama. Grabación de video 1080p a 30fps. CÁMARA FRONTAL 8 MP, f/2.0, (wide). HDR y grabación de video 1080p a 30fps. BATERÍA Li-Po 5000 mAh, cargador de 10W y carga reversa. OTROS Conector 3,5mm jack; Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC, Radio FM, con antena incorporada. Conexión microUSB 2.0, USB On-The-Go. Sensor de huellas, acelerómetro, proximidad.





DISEÑO

En este apartado queda claro que Huawei sabe que el grueso de su público está en el segmento medio y de entrada. Es agradable ver cómo en las gamas más de entrada hay interés por darle al usuario no solamente un buen aparato, sino uno que se vea bien. El Huawei Y6p tiene un diseño simple, pero bastante atractivo. Vidrio por delante, marcos y carcasa trasera de plástico. No parece nada del otro mundo, pero en realidad sí hace la diferencia.

Aunque su parte trasera es netamente de plástico, en el Huawei Y6p consigue un acabado bastante atractivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El vidrio viene con una lámina protectora que, aunque muy simple, sumada a la carcasa de silicona que incluye el paquete deja sentir que la intención del fabricante por cuidar nuestra inversión. En la parte de atrás, el plástico está tratado de una manera especial, que muestra un acabado brillante, atornasolado, con algunas vetas que hacen juguetear la luz con el movimiento.

No solo trae un diseño con bordes redondeados, sino que además incluye una mica para proteger la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Algo que llama poderosamente la atención es que este Huawei Y6p traiga conector micro USB. Se podría justificar al tratarse de un equipo de gama baja, sin embargo, la adopción del USB-C ha sido tan arrolladora en los últimos años que habría sido un detalle bastante importante. Pero, fácil, eso encarecía un poco más el equipo.

Teniendo en cuenta la rápida adopción de los cables USB-C, llama la atención de que el Huawei Y6p traiga un conector micro USB. Pero recordemos que se trata de un equipo de gama de entrada. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este smartphone todavía trae la cámara delantera en un notch tipo gota en la parte superior central de la pantalla. Sin embargo, no es una molestia al momento de ver videos o jugar. Pero si aún así llegara a ser una distracción, el software EMUI del Y6p permite convertirlo en parte de una barra negra. Aunque sus bordes no son los más delgados, resultan armoniosos con el resto del diseño.

La cámara frontal del Huawei Y6p está dentro de un notch tipo gota, que no interrumpe para nada la visualización. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las cámaras traseras están en un módulo que no sobresale del cuerpo del equipo, igual que el sensor de huellas trasero. ¿Qué contras se le puede encontrar en este apartado? Que sin la carcasa de silicona, el equipo puede ser bastante escurridizo de las manos; y que tanto la parte trasera como la frontal son un gran imán de huellas dactilares.

En suma, pese a tratarse de un smartphone de entrada, el Huawei Y6p tiene un diseño particular que puede convertirse en otro de los motivadores de una compra.





DESEMPEÑO

Empecemos por la pantalla. Este Huawei Y6p ofrece solo 720p, es decir alta resolución (HD). No ofrece los colores más brillantes y vívidos, pero su funcionamiento es lo bastante correcto para que no se convierta en un problema. Los videos y los juegos se reproducen bastante bien. Además, al ser un panel IPS tiene unos ángulos de visión muy buenos.

El diseño frontal del Huawei Y6p está dentro de lo que se suele encontrar en smartphones de esta misma gama. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al audio, pese a tener un solo altavoz (parlante, bocina), este Huawei Y6p ofrece un buen desempeño, sin sonidos que saturen o que se revienten. No es de los mejores, pero una vez más cumple. Hay que recordar que este smartphone incluye conector de 3,5mm para auriculares. El usuario puede aprovechar la función Histen, que permite ecualizar la salida del audio según sus necesidades, cuando está usando los auriculares. Además, debemos recordar dos datos importantes: este dispositivo trae Radio FM y no necesita tener conectado los auriculares para funcionar, pues ya trae antenas radiales incorporadas.

En cuanto a su desempeño general, el Huawei Y6p va más allá de la media. Me atrevo a decir que es muy bueno. La combinación entre su procesador y su RAM permite mucha fluidez. Si bien no cuenta con una configuración demasiado potente, en las tareas que se espera que pueda hacer un usuario de un smartphone de entrada, responde sin ningún problema.

El sensor de huellas del Huawei Y6p es bastante rápido y preciso. Sirve como medida de seguridad también para acceder a aplicaciones y archivos que queremos mantener en privado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a sus tiempos de reacción, si bien al levantar la aplicación de la cámara y procesar ciertas imágenes se puede tomar un poco más de tiempo, creo que este no es exagerado. En el caso del sensor de huellas, es bastante rápido y preciso, pero eso ya no es novedad en los dispositivos móviles de Huawei. Otra de las características interesantes es que la huella se convierte en la llave para acceder a las aplicaciones y a ciertos archivos que quedemos proteger.

En el caso de los videojuegos, como es lógico, los más demandantes no podrán usarse en este dispositivo. Sin embargo, para los juegos más casuales el Huawei Y6p responderá sin ninguna complicación.

El Huawei Y6p es ideal para juegos casuales, muchos de los cuales ya vienen preinstalados en el equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Videojuegos populares como FreeFire están disponibles para el Huawei Y6p y corre sin ningún problema. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este Huawei Y6p viene con su propia versión de Android 10. ¿Es distinta a otras versiones del sistema operativo? En realidad, no. Como está desarrollada a partir de EMUI (la capa de personalización de la empresa china) te encontrarás, básicamente, con el mismo entorno que ya has visto en otros smartphones de la marca. Viene con 64 GB de almacenamiento.

¿Cuál es uno de los importantes puntos en contra que le encontré? La cantidad de aplicaciones semiinstaladas con las que llegó el Huawei Y6p. Es decir, en la pantalla principal del equipo encuentras organizadas por temas a las distintas aplicaciones.

En el Huawei Y6p vienen aplicaciones preinstaladas y organizadas en varias carpetas. Pero muchas otras vienen "semi instaladas". Es decir, listas para descargar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, muchas de ellas estarán con una pequeña flecha en una de sus esquinas, indicándote que están listas para descargarse y que las puedas usar. Sinceramente, no me llamó la atención ninguna. Entonces, sospecho que solo me consumían espacio en el disco.





¿VALE LA PENA SIN SERVICIOS DE GOOGLE?

Parece una pregunta recurrente, pero en la situación en la que se encuentra Huawei se convierte en un cuestionamiento pertinente. Aunque depende qué tan enganchado a tus rutinas están los servicios de Google, considero que sí vale la pena la alternativa propuesta para este año por Huawei. Me explico a continuación.

Mmmm. La cosa no salió como esperaba con el #Y6p. No pasaron las apps que sí funcionaban en el P40 Pro (y que importé desde el P30 Pro). Les seguiré informando. pic.twitter.com/DtdOiVwGhb — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 2, 2020

Primero que nada, tendrás que crearte un Huawei ID. Sí -así como el Gmail es cuenta de Google o que para los dispositivos iOS necesitas un Apple ID-, necesitarás aquí una cuenta de identificación para Huawei de manera que así no te pierdas las novedades, las actualizaciones y puedas, además, utilizar ciertas funciones interesantes (la caja fuerte, almacenamiento en Huawei Cloud, acceso a App Gallery, etc.).

La tienda de aplicaciones de Huawei, App Gallery, está en constante evolución y actualización de contenido. Todavía le falta mejorar en la parte gráfica. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Si bien hay muchas aplicaciones que no son de Google, pero que igual no podrás usarlas (porque en su logueo están vinculadas con cuentas de Google), es probable que puedas acceder a ellas descargándote el archivo instalador (APK) directamente desde las páginas autorizadas. ¿Cómo las encuentras? Tienes que descargar desde App Seeker, una especie de buscador de APK de aplicaciones. Por ahí, y sin necesidad de “sacarle la vuelta” a nadie, puedes acceder a los instaladores de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook y otros. Recuerda que aplicaciones como Netflix ya están disponibles para descargar y usar en smartphones de Huawei; y que la aplicación Amazon Prime Video también funciona sin problemas.

AppSeeker es una aplicación que permite hacer una búsqueda de las aplicaciones que podemos instalar en dispositivos con Huawei Mobile Services. Te indica si está en App Gallery, si puedes descargar directamente la APK de un sitio oficial o si solo puedes acceder a través de un navegador web. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué no podrás usar desde una app? YouTube, Mapas, Drive, Gmail y cualquier otra aplicación/servicio de Google. Pero eso no quiere decir que no tengas acceso. Puedes ingresar a ellas a través de un navegador web, como si estuvieras desde una computadora. No es la mejor alternativa, pero funciona. En el caso del Gmail, puedes configurar la aplicación de Correos que viene por defecto en el Huawei Y6p y listo.

En mi caso personal, consumo mucho YouTube, Gmail y Netflix. Para el primer caso, todo lo consumía a través del navegador web. En el segundo caso, lo configuré en la app nativa de correos. En el tercer caso, estuve trabajando con una versión anterior y más estable, pero ese tema ya se solucionó.

Si buscamos la app de YouTube en AppSeeker encontraremos que no está disponible la aplicación, ni mucho menos la posibilidad de descargar directamente un APK oficial. La única opción es visualizarlo a través de un navegador. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta es la manera en que se pueden visualizar los videos de YouTube en el Huawei Y6p. Se puede crear un acceso directo desde la pantalla principal. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Vale la pena ir por este dispositivo, teniendo en cuenta estas limitaciones? Yo creo que sí, porque se pueden encontrar alternativas a lo que ya estamos acostumbrados (por ejemplo, trae la suite completa de Office preinstalada) y, por la inversión versus lo que podremos hacer con el Huawei Y6p, creo que es tema de habituarse.

Incluso, pensando en aquellos hogares en donde no hay computadora y el smartphone es el único elemento de comunicación que hay, que hasta a veces es compartido entre los adultos y los niños de la casa para temas de trabajo, estudio y entretenimiento, este dispositivo tiene diversas funciones que permiten establecer horarios de uso, restricción de accesos a aplicaciones y otras herramientas parentales. Ojo, no te quiero convencer de nada. Solo te recomendaría que no le cierres las puertas sin ni siquiera mirarlo.





CÁMARAS

En cuanto a las cámaras, sabemos que Huawei se caracteriza en sus gamas más altas en hacer la diferencia en cuanto a fotografía y que ha mejorado bastante en el campo del video. Pero no debemos olvidar que este es un equipo de entrada. Encontraremos muchos puntos positivos con respecto a las cámaras, pero también muchas limitaciones lógicas debido al segmento en el que se encuentra.

El Huawei Y6p trae un módulo de triple cámara principal. Este no sobresale mucho del cuerpo del equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las cámaras principales ofrecen un lente amplio (que es el que se activa por defecto), de 13MP; el segundo que es ultra amplio (de 5MP) y un sensor de 2MP que se encarga de dar la profundidad en las capturas con el fondo desenfocado.

Ahora es el turno del #Y6P de @HuaweiMobilePe. Algunas fotos tomadas con ese equipo. pic.twitter.com/qopedl5aJL — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 30, 2020

Como ya es costumbre en este tipo de equipos, las cámaras responden muy bien cuando están acompañadas de condiciones de luz muy favorables. A la luz natural o con mucha iluminación interna, los resultados son bastante llamativos. La cosa va cambiando cuando hay menos luz. Las imágenes empiezan a llenarse de ruido y poca nitidez.

Ahora es el turno del #Y6P de @HuaweiMobilePe. Algunas fotos tomadas con ese equipo. pic.twitter.com/Pfi12G661c — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 30, 2020

Estas cámaras no cuentan con inteligencia artificial, pero sí traen la función HDR, con la cual las tomas ganan bastante en calidad, pero el único inconveniente es que no se activa de manera automática. Sin tener una función macro específicamente, el Huawei Y6p toma fotos con acercamiento interesantes, aunque se requiere de una combinación especial entre buenas condiciones de luz y buen pulso para obtener los mejores resultados.

Pese a ser una toma bastante complicada, el Huawei Y6p se las arregla para conseguir una foto muy llamativa. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el tema del video, las cámaras no traen estabilizador de imagen. Aunque si usas el lente ultra amplio para grabar, el movimiento se disimula. Ojo, una vez que hayas empezado a grabar, no vas a poder saltar entre lentes. Solo graba en 1080 (Full HD) a 30 fps.

Una prueba de video con la cámara principal del #HuaweiY6p. pic.twitter.com/zew7EtSbHK — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) September 4, 2020

En el caso de la cámara frontal, los resultados son buenos, aunque el lente de 8MP sufre más con los problemas de iluminación. También tiene grabación a Full HD a 30 fps, tampoco trae estabilizador y se puede llegar a complicar en las tomas a contraluz.

MIRA : La galería completa de videos y fotos del Huawei Y6p





BATERÍA

Este es quizás uno de los principales atractivos del Huawei Y6p. Viene con una batería de 5.000 mAh. Esto hace que su autonomía sea mucho más que cumplidora. Sin mucho esfuerzo, puedes tener al dispositivo funcionando en un uso intensivo hasta dos días. Aunque, como saben, todo depende del tipo de tareas que estemos ejecutando. Pero, con seguridad, debería alcanzarte por lo menos para rondar las 24 horas. Recuerda que tienes los modos Máximo Rendimiento, Normal y Ultra para exprimir al máximo a la batería, sobre todo cuando no tengas un enchufe cerca. Pero como siempre, por cada pro hay una contra. En este caso, la gran batería del Huawei Y6p no viene acompañado de un cargador rápido, por lo que recargar desde 0% al 100% demora unas tres horas.





CONCLUSIONES

Considero que el Huawei Y6p es una muy buena alternativa para quienes buscan un smartphone de entrada con el cual realizar tareas muy puntuales, sumándole un diseño atractivo y una configuración interesante. ¿Entonces, vale la pena comprar un Huawei Y6p? Particularmente para las necesidades de usuario de dispositivos de esta gama, considero que sí vale la pena. Sobre todo, si lo que se busca es un equipo que esté rondando los S/ 600.





