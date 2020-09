Justo antes de que todo cambiara, a inicios de este año, tuve la oportunidad de probar el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro. Con ambos equipos me quedó en claro la intención de Xiaomi de ofrecer equipos de buen desempeño a precios bastante competitivos. Sin embargo, si bien noté muchas mejoras, el salto desde la generación anterior no era muy radical.

Desde hace varias semanas tengo el nuevo Redmi Note 9 Pro y, como usualmente se espera que suceda con equipos de una misma línea, se nota un crecimiento en todo sentido. Pero ¿hay una evolución en comparación con la versión anterior? [Spoiler alert: sí.]

Pero empecemos revisando qué trae en la caja este nuevo Redmi Note 9 Pro de Xiaomi.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO M2003J6B2G DIMENSIONES 165,8 mm x 76,7 mm x 8,8 mm PESO 209 gramos SIM Nano Dual PANTALLA 6,67 pulgadas IPS LCD. Resolución 1080 x 2400 píxels, Corning Gorilla Glass 5. SISTEMA OPERATIVO Android 10 con MIUI 11 y Google Mobile Services. PROCESADOR Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G Octa-core. GPU Adreno 618. RAM 6 GB ALMACENAMIENTO 64 GB expandible vía microSDXC CÁMARA PRINCIPAL Cuádruple: 64 MP, f/1.9, 26mm (angular), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm; 5 MP, f/2.4, (macro), autoenfoque; 2 MP, f/2.4, (profundidad). Flash LED, HDR, panorama. Grabación de video 4K a 30fps, 1080p a 30/60/120fps, 720p a 960fps. Estabilización de imagen electrónica. CÁMARA FRONTAL 16 MP, f/2.5, (angular), 1/3.06″ 1.0µm. HDR, panorama. Grabación de video 1080p a 30/120fps. BATERÍA 5.020 mAh Li-Po, con carga rápida de 30W OTROS Altavoz; conector 3,5 mm; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac doble banda; Bluetooth 5.0; GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; conectividad NFC; puerto infrarrojo; Radio FM; grabación de llamadas; sensor de huellas; acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad; brújula; USB On-The-Go.





DISEÑO

Aquí es en donde encontrarás las primeras diferencias con respecto al modelo anterior. Básicamente es como si se hubiera decidido recomponer o retocar los mismos elementos para hacer que sea distinto. El Redmi Note 9 Pro tiene esquinas redondeadas, es muy cómodo en la mano, aunque también se siente un poco pesado.

Aunque no parece haber sufrido muchos cambios a primera vista, el Redmi Note 9 Pro trae varias novedades en cuanto al diseño. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra de las diferencias es que deja de lado el notch (cerquillo) superior para incorporar la cámara en un orificio dentro de la pantalla, haciendo que esta gane un poco más de espacio. Los bordes son delgados, aunque el inferior es ligeramente más grande.

La cámara delantera del Redmi Note 9 Pro ahora viene dentro de un orificio en la pantalla. Así gana algo más de espacio de visión. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra diferencia: si bien ambos modelos tienen sobre el borde derecho los controles de volumen, hay un cambio en el botón de encendido. En el Redmi Note 9 Pro se convierte en un sensor de huellas. Aquí se corrige la propuesta del modelo anterior, que lo tiene en la parte inferior del módulo de cámaras y hacía que constantemente se tocara uno de los lentes con el dedo.

En el nuevo Redmi Note 9 Pro, el botón de inicio es también un sensor de huellas digitales muy preciso y rápido. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En los otros bordes no hay novedad: arriba un micrófono; a la izquierda la bandeja para la nano SIM y la microSD; y abajo la entrada de los auriculares (jack 3,5mm), la entrada USB tipo C y un altavoz.

En parte posterior vuelve a haber cambios. Como lo adelanté, se ha cambiado la forma del módulo de cámaras traseras. Deja de ser una tira vertical, para agrupar las cuatro cámaras como si fuera la cara de un dado, dejando un espacio adicional para el flash LED. El principal problema en este punto es que este módulo sobresale bastante del cuerpo del equipo. Claro, entonces, cuando lo apoyamos sobre una superficie plana, el equipo no queda estable. Otro punto en contra es que en los ángulos de este módulo y de la zona del LED se puede acumular mucho polvo.

El Redmi Note 9 Pro de Xiaomi trae cuatro cámaras traseras. La principal es de 64MB. (Foto: Bruno Ortiz B.)





El módulo de las cámaras principales del Redmi Note 9 Pro sobresale bastante del cuerpo del equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Eso sí, el color que me tocó probar (el Interstellar Gray) es bastante bonito a la vista, sobre todo por su brillo. Pero, como te imaginarás, es un imán de huellas. Sin embargo, un punto a su favor es que en la caja se incluye una funda de silicona para que no se empiece la protección del equipo desde cero. Lo malo es que es de un tono oscuro. Aunque es traslúcido, le quita el encanto al color original de la carcasa. La parte buena es que esta carcasa nivela bastante el módulo de cámaras que sobresale del equipo.

La unidad que probamos era del color Interestellar Grey. Con un acabado brilloso y muy llamativo, pero también un gran imán de huellas digitales. (Foto: Bruno Ortiz B.)





DESEMPEÑO

La configuración del Redmi Note 9 Pro hace que, por lo menos desde el papel, se pueda prever que ofrecerá un rendimiento destacado. El equipo que tuve a prueba vino con la combinación de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Sin dudas, se trata de un espacio que puede parecer limitado con respecto a otras marcas, pero lo aproveché al máximo sin que defraudara.

El Redmi Note 9 Pro que tuvimos a prueba tenía una combinación de 6BG de RAM y 64GB de almacenamiento. Hay otra versión con 128GB. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la multitarea el dispositivo responde bien, incluso con varias aplicaciones de diverso tipo abiertas. Ninguna app pidió reiniciarse. Es más, incluso lo utilicé para la edición de varios videos sin dificultades (salvo que a mi parecer tomó un poco más de tiempo del normal al momento de renderizarlos y exportarlos).

La configuración del Redmi Note 9 Pro me permitió editar, renderizar y subir directamente videos a YouTube. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este dispositivo viene con Android 10 y los servicios de Google (es más, esto se ha convertido en un diferencial para la marca, tanto que lo han colocado en la caja). Sobre este corre la capa de personalización MIUI 11, la misma que está en otros dispositivos de la marca. Si bien esto no cuenta como novedad, por otro lado, es de esos detalles que cuentan para que los usuarios se sientan “en casa” aunque cambien de modelos dentro del portafolio de la marca.

En un evidente movimiento para atacar a uno de sus competidores, en la caja del Redmi Note 9 Pro claramente se indica que es un dispositivo que viene con todos los servicios móviles de Google preinstalados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Redmi Note 9 Pro cuenta con una pantalla Full HD+. ¿Es la mejor? No, pero personalmente me parece que está bastante arriba de la media en esta gama. Sus colores tiran un poco hacia el frío, pero es algo que se puede corregir en la configuración. Tiene tecnología IPS que permite buenos ángulos de visión.

La pantalla del Redmi Note 9 Pro es bastante solvente, pero su paleta de colores por defecto es un tanto fría. Sin embargo, esto se puede corregir en la configuración del equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al audio, mi experiencia no fue la mejor. Si bien soy consciente de que todo depende de la fuente de sonido, me pareció que los niveles en la reproducción eran bastante desiguales. Pero, sé que hay a quienes no les pareció un problema, así que hay puedes tomarlo como un tema de gustos. Eso sí, con auriculares todo fue muy bien.

El Redmi Note 9 Pro ofrece varias capas de seguridad y, las más sensibles funcionan muy bien. El sensor de huellas es bastante preciso y rápido, y además puede usarse para acceder a un segundo espacio [perfil secundario para usar aplicaciones y archivos de manera privada]. El reconocimiento facial funciona bien.

Permite reemplazar los botones de navegación de Android por la navegación por gestos sobre la pantalla: retroceder, cambiar entre aplicaciones y volver al home. Se pueden configurar los botones físicos como accesos directos a diferentes funciones (como activar la cámara, realizar capturas de pantalla o iniciar el asistente de Google, entre otras). Puedes cambiar toda la interfaz al Modo Oscuro, Trae el acelerador de rendimiento de juegos Game Turbo; además, puedes activar el control del círculo flotante para navegar por el sistema, así como la función para manejo con una sola mano, que reduce el tamaño de la pantalla.

En el Redmi Note 9 Pro viene una función ya conocida: Game Turbo. Esta permite optimizar los recursos del equipo para que la experiencia del juego sea buena. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin ser un ‘gamer’ experto, te puedo decir que en el caso de los videojuegos su desempeño fue bueno. Tanto aquellos que son más incidentales y que no hacen trabajar tanto al equipo, como aquellos con más requerimientos de procesamiento gráfico. Creo que el Redmi Note 9 Pro está hecho para no decepcionar dentro de su gama.





CÁMARAS

En este apartado es donde los cambios propuestos por el Redmi Note 9 Pro no son tan notorios con respecto a la versión anterior. Ojo, eso no quiere decir que los resultados sean malos. A mí me gustaron bastante. Claro, teniendo siempre en cuenta las limitaciones que muestra y en comparación con otros equipos de la misma gama.

La cámara cuádruple, me parece, hace un buen trabajo en general. Sin embargo, tiene aún espacio para mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, en las tomas con poca iluminación se apoya en el Modo Nocturno, con el que trata de aprovechar al máximo cualquier resquicio de luz en la toma, iluminando lo más que se pueda la toma para mostrar más detalles. Pero esto puede dar como resultado que se mantenga el ruido lógico por la falta de luz y que los colores queden poco naturales.

Aquí les dejo algunas fotos tomadas con el #RedmiNote9Pro de @XiaomiPeru pic.twitter.com/pRFoISyQ6F — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 30, 2020

El Redmi Note 9 Pro trae un sensor principal de 64 MB que brinda muy buenas tomas, sobre todo cuando hay buena iluminación. Las imágenes muestran gran detalle y calidad. Otro aspecto que me gusta cómo queda son las fotos en Modo Retrato. Se nota que han trabajado mucho en que el recorte de los bordes del objeto sea cada vez más preciso. Una cosa que no me gustó es que la opción del Modo Macro no esté en el menú de modos principales. Pero no solo eso, sino que solo hace un trabajo justo.

Aquí les dejo algunas fotos tomadas con el #RedmiNote9Pro de @XiaomiPeru pic.twitter.com/eH263r0ieE — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 30, 2020

La cámara delantera va bien, aunque las tomas se muestran con colores muy pálidos (incluso como si fuera una especie de modo belleza automático). Todavía sufre con las tomas a contraluz.

En video la cosa ha mejorado un poco más. Hay más opciones de grabación (sobre todo en la resolución de 1080) y hasta cuenta con estabilización electrónica que imágenes que se agradece bastante. Este equipo también puede grabar en 4K, pero sin estabilización y las tomas, pese a la gran calidad, tiemblan demasiado.

BATERÍA

Esta es una de las características muy importantes en el nuevo Redmi Note 9 Pro. Tiene una batería es de 5.020 mAh, esto quiere decir que dura bastante. En mi experiencia personal, pude obtener una autonomía de hasta un par de días con un uso de moderado a intenso. Aunque solo cuenta con el modo de ahorro de energía, dudo mucho que lo vayas a utilizar.

El Redmi Note 9 Pro trae una batería de 5.020 mAh, que le brinda una autonomía de dos días. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero es en este apartado donde este dispositivo de Xiaomi marca otra diferencia. Trae carga rápida de 30 W lo que permite que puedas cargar de 0 % a 100 % en poco más de una hora.

El cargador del Redmi Note 9 Pro de Xiaomi es de 30W, lo que le permite cargar de 0% a 100% en poco más de una hora. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Incluso, utilizando otros cargadores, se nota la recuperación de un interesante porcentaje de la batería en corto tiempo. En realidad, en este apartado ya no vas a tener que preocuparte.





CONCLUSIONES

El Redmi Note 9 Pro viene en la caja con una carcasa protectora de silicona. Si bien sirve para empezar a usar el equipo con algo de protección, oculta el bonito color de su parte posterior. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con algunos cambios, Xiaomi ha sabido marcar la diferencia con este Redmi Note 9 Pro. Como es lógico, podrías notarla más si tu anterior teléfono fue un 7 Pro, pero incluso si es que vienes desde el 8 Pro [aunque no será tan notorio]. Considero que se trata de un smartphone bastante sólido en cuanto diseño y desempeño, y muy atractivo por su precio en el mercado. Sin dudas, es una muy buena opción para quienes están buscando un equipo bueno en el segmento de gama media. En cuanto a las operadoras, se comercializará con Claro Perú.





VIDEO RECOMENDADO

Así es como luce una tienda de Xiaomi en China

Xiaomi en China. Así es como luce una tienda en un centro comercial de Beijing. (Foto y video: Christian Lengua)





TE PUEDE INTERESAR