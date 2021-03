Después de mucho tiempo, me tocó tener en evaluación una impresora. Y la novedad fue que esta fue la primera con el sistema continuo de tinta, es decir, esos que tienen tanques exteriores que -mediante una serie de tuberías internas- van alimentando los cartuchos de manera constante. El equipo que probé fue la multifuncional Smart Tank 615 de HP. Para los que no tienen mucho tiempo, les cuento que la experiencia en general fue buena, pero que siempre tenemos que evaluar los puntos a favor y en contra antes de elegir algún producto nuevo.

¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si bien muchos no les prestan atención a las impresoras, estas siguen siendo aparatos que en algún momento nos serán de mucha utilidad o que nos pueden sacar de un apuro . ¿Quiénes son los que más la necesitan? Quienes viven con gente en edad escolar [incluso en la etapa preescolar], que van al instituto o a la universidad. También, es útil para quienes tienen pequeños negocios y para muchos de los que continúan haciendo teletrabajo.

A todos estos beneficios, la Smart Tank 615 de HP le suma otras utilidades atractivas, sobre todo, para quienes han iniciado sus propios emprendimientos, pues esta impresora es capaz de imprimir en distintos tipos de papel : funciona con papel bond, papel mate, papel brillante, papel fotográfico, sobres, papel adhesivo, entre otros.

Los tanques de suministro continuo de tinta están finamente integrados en el diseño de la HP Smart Tank 615. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero, antes de continuar con esta reseña, intentaré responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿qué impresora me compro? En mi modesta opinión, creo que todo dependerá del uso que cada quien le vaya a dar. Pero sí hay una recomendación puntual: nunca te vayas por la impresora más barata . ¿La razón? En este segmento, el negocio no es la venta de los equipos, sino de los consumibles (o sea, de las tintas). Es muy común que una impresora de muy bajo costo -además de no tener muchas funcionalidades y solo ofrecer lo básico- utilice consumibles que sean bastante caros o que, en todo caso, requieran cambiarse con mucha frecuencia. Por ello, a veces es mejor averiguar primero cuánto cuestan los repuestos de las tintas antes de saber el precio del equipo . Ahora sí, a lo nuestro.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO HP Smart Tank 615 DIMENSIONES 449 mm x 605,65 mm x 258,7 mm PESO 6,19 kg MEMORIA Integrada 256 MB CARTUCHOS Cuatro (uno negro y tres de color) COMPATIBILIDAD MÓVIL HP Smart App, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria CONECTIVIDAD USB 2.0 de alta velocidad, WiFi (802.11b/g/n), Bluetooth LE FUNCIONALIDADES Impresión, copiadora, escáner, envío de fax REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Windows: versiones 10, 8, 7: 32-bit o 64-bit, 2 GB de espacio de almacenamiento, conexión a Internet, puerto USB, navegador Internet Explorer.

Mac: OS X v10.11 El Capitan y superior; acceso a Internet.

¿Es sencilla la instalación?

Es menos compleja de lo que me imaginé. Empezando porque, físicamente, el paquete trae como elementos a instalar la impresora y el cable de conexión a la corriente. Solo eso. Claro, también incluye las botellas de tinta y dos cabezales que hay que instalar, pero lo bueno es que la guía de instalación impresa es muy gráfica y clara , y no realmente no genera complicaciones. Pero si eso no es suficiente, la pequeña pantalla de la impresora también nos va indicando los pasos a seguir, incluso mostrando pequeños videos instructivos .

Quizás la parte de la instalación física más demandante podría ser la colocación de los dos cabezales internos (uno para la tinta negra y el otro para las tintas de color), ya que hay que retirar previamente una pieza del carrete principal. Pero, luego de eso, nada más.

La HP Smart Tank 615 tiene una pantalla desde la cual podemos controlar todas sus funciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ah, con respecto al tema del llenado de los tanques de tinta, la cosa es simple . Los recipientes para los colores cyan, magenta y amarillo tienen una capacidad de 70 ml, de tal manera que aceptan la totalidad del contenido de las botellitas. Del mismo modo, el tanque para el color negro es de 135 ml (tamaño XL), la misma cantidad que la botella que se incluye con el equipo. Lo positivo es que viene con una botella adicional de color negro, pues es el que más se utiliza. Y no debes temer por derrames: las botellas vienen con un sistema que evita que , aunque las tengas destapadas, el contenido se escape hacia afuera . Tienen una membrana que deja pasar el contenido solo cuando se colocan sobre los tanques respectivos.

El empaque incluye la multifuncional HP Smart Tank 615 así como botellas de tinta de color y negras. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Lo que tomó un poco más de tiempo fue la configuración para emparejar mi PC con la impresora . Cuando la computadora está conectada a la WiFi de casa, es mucho más sencillo pues también se conectará a esta red. En mi caso, fue un poco más complicado porque la PC la conecto por cable y en la habitación donde probé el equipo la señal inalámbrica no es muy estable.

Tras comprobar que la impresora funciona, ahora hay que emparejarla. Para eso, se debe ingresar a una web donde debemos registrarnos para buscar nuestro modelo de impresora y descargar la aplicación HP Smart. Ahí es que le indicaremos al software cómo conectar la impresora con la computadora. Como siempre, el software nos indicará el estado de la conexión, el nivel de las tintas , así como la posibilidad de comprar en línea los consumibles, escanear, imprimir, pedir ayuda, entre otros.

¿Qué tal es su desempeño?

En general, el desempeño de la Smart Tank 615 de HP es bueno. Por los detalles que mencioné antes, estamos frente a una multifuncional muy versátil, que se puede acomodar a las distintas necesidades. La posibilidad de imprimir sin complicaciones en diferentes tipos de papel y con una buena calidad es un importante punto a destacar.

Se entiende que todo depende de las características de la impresión y el tipo de soporte sobre el que se realizará, pero esta impresora de HP ofrece una calidad y colores bastante buenos . Aunque en el caso de la impresión sobre papel fotográfico simple me pareció que faltó un poco de brillo a los colores, el producto final fue bueno para una impresión no industrial.

Sin embargo, hay dos aspectos que me parece que se podría mejorar. El primero tiene que ver con el tiempo que se demora en la impresión . Aunque no estoy seguro si es que se debía a que la señal de Internet inalámbrico no era lo suficientemente buena donde se encontraba la impresora, demoraba bastante entre que se daba la orden y la máquina empezaba a cumplir la tarea (sobre todo en la impresión de fotos de diferentes tamaños). El otro punto en contra es que me pareció que hacía mucho ruido , no necesariamente durante la impresión, sino en las instancias previas. Hay una opción para hacer “silenciosa” a la impresora, pero con la condición de hacerla más lenta. Creo que por ahí no iba la solución.

La promesa de HP en cuanto al rendimiento de la Smart Tank 615 es de 12.000 páginas impresas en blanco y negro y 8.000 páginas a color. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otro aspecto que creo que se puede mejorar tiene que ver con la aplicación móvil : además de tenerla ya en nuestro celular hay que instalar un complemento adicional para recién empezar a enviar tareas desde nuestro dispositivo móvil.

¿Vale la pena?

Me parece que la HP Smart Tank 615 es una alternativa muy interesante y que se debe tomar en cuenta si es que vamos a necesitar imprimir bastante, así como sacar copias o escanear documentos con mucha frecuencia. Para la impresión casera de fotos, creo que ofrece una solución muy buena.

La HP Smart Tank 615 es una multifuncional bastante versátil. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, hay que tener en cuenta dónde la vamos a colocar para tener la mejor conexión y que no se registren demoras en la ejecución de las tareas. Y aunque en el proceso mismo de impresión pueda tomar un mayor tiempo que el esperado -a menos que necesitemos velocidades altísimas de impresión- creo que es un sacrificio que se puede tomar.

Y si lo vemos desde el punto de vista económico, aunque su precio ronda los S/ 1.000 (incluye la impresora, el cable de poder, tres botellas de color de 70 ml y dos botellas de color negro XL de 130 ml), cada botella de repuesto cuesta S/ 34. Entonces, es una alternativa que debemos considerar .





