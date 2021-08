Conforme a los criterios de Saber más

Dadas las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria global que aún seguimos atravesando, en casa empezamos a considerar la posibilidad de optar por alternativas para movilizarnos por la ciudad, sobre todo cuando la presencialidad se vuelva a hacer común. En lo que pensábamos cómo hacer para poner en buen estado la vieja bicicleta de la casa y empezar a ver otras opciones para el resto de los integrantes del hogar, me contactaron de Greenline para ofrecerme la posibilidad de probar una de sus bicicletas eléctricas. Nunca había probado una, así que inmediatamente acepté.

Miento. Alguna vez manejé una, dando un par de vueltas a un parque, pero nada más. Ahora habría la posibilidad de tenerla unos días conmigo y usarla con calma. Pero, lo que me interesaba por sobre otras cosas, era saber si valdría la pena hacer la inversión pensando en evitar usar el transporte público lo más posible. ¿El veredicto? Yo creo que sí. ¿La FL1 Plus de Tailg sería la adecuada? Es una bicicleta que me gustó bastante, pero con algunos aspectos por mejorar. Como es la única que he probado hasta ahora, por supuesto que está en la lista de posibilidades. A continuación, te voy a contar un poco más de mi experiencia con esta bicicleta. Te dejo un video en donde estoy probando una cámara de acción, pero usando la bicicleta en cuestión.





Esta bicicleta eléctrica me fue prestada por 20 días por Greenline , empresa especializada en la importación y venta de vehículos menores eléctricos en el país. Ellos son los encargados de realizar el servicio técnico autorizado cuando se requiera de mantenimiento o alguna reparación en particular. Del mismo modo, comercializan todos los accesorios necesarios [como el casco que me prestaron para estas pruebas] y hasta se encargan de facilitar los trámites en los casos de aquellos vehículos que requieran placas de circulación, así como brindan asesoría para la expedición de licencias para quienes adquieran vehículos de mayor potencia. Ahora sí, empecemos.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO Tailg FL1 Plus MOTOR Motor HUB DC sin escobillas.

Con potencia nominal de 240 W y máxima de 445 W.

Torque Máximo 20 N.m BATERÍA Litio LCM, extraíble, 36V/10.4Ah. Capacidad 0.374 KWH. Vida útil de 800-1.000 ciclos de carga completa. CARGA Tiempo entre 3 y 5 horas, si se carga con la batería al 50% y hasta ocho horas con la batería al 20%. VELOCIDAD MÁXIMA 25 km/h (gps verificado). AUTONOMÍA 30 km a 40 km a velocidad media con todos los componentes en perfectas condiciones. CARGA MÁXIMA 120 kg MODOS DE MANEJO Cinco CARACTERÍSTICAS Bicicleta de Aro 20, SHIMANO 7 velocidades, plegable, velocidad crucero, amortiguador delantero, 100% eléctrica pero funciona a pedal, faro delantero y faro de freno LED, cláxon, puerto USB, asientop regulable, timón regulable, manubrio ergonómico con acelerador de pulgar. DIMENSIONES Altura del piso a la base 15 cm.

Altura del asiento al piso 72 cm a 100 cm. ARO 20 con cámara PESO EN SECO 31 kilos TABLERO DE INFORMACIÓN Pantalla Digital que muestra nivel de batería, velocidad y kilomemtraje referencial. CAMBIOS Shimano de 7 velocidades OTROS Puerto USB para cargar celular, frenos de disco, incluye cable cargador y adaptador.





Antes de continuar

Si tienes dudas, vayamos por partes. Ya sabes lo que se dice, eso de que uno nunca se olvida de manejar bicicleta. Y así es. En este caso en particular, incluso la probó quien hace más de 20 años no se montaba en una bicicleta y mucho menos había usado jamás una eléctrica. Bastaron pocos minutos para que esa persona recordara cómo mantener el equilibrio. ¿Y el mecanismo eléctrico? No es para nada complicado. Solo es cuestión de aprender a controlar el acelerador y a identificar el impulso adicional gracias al pedaleo asistido. Así que si tus dudas van por no haber manejado nunca una bicicleta eléctrica, eso lo solucionas en unos minutos. Créeme.





Es una bicicleta plegable

Esto lo debes tener en cuenta desde el inicio. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero y más evidente (si es que vienes de años de bicicletas convencionales) es su forma. Las bicicletas plegables tienen una forma nada convenciona l: ruedas que no parecen lo suficientemente grandes; un marco que parece corto, y desde donde emergen, larguísimos, los tubos que sostienen el asiento, por un lado, y el timón por el otro. Sin contar que, exactamente al medio, tienen una especie de palanca que, al soltarla, hace que la bicicleta se doble.

Me había formado una imagen equivocada de las bicicletas plegables debido a su forma poco convencional. Pero tras probar la FL1 Plus de Tailg, quedé convencido de su funcionalidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Debo confesar que siempre he dudado de las bicicletas plegables . Un poco por mi complejo al ser gordo: me subo a una de esas y, en pleno viaje, se abre la palanca, se dobla la bici y ¡paf!, quedo en un sánguche de fierros. Sin embargo, al subirme a esta FL1 Plus de Tailg mi percepción cambió totalmente.

Esta es la palanca de seguridad que permite plegar la FL1 Plus. Hay uqe presionar un botón con algo de fuerza para que se active la palanca. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El mecanismo de pliegue tiene cierta complejidad, lo que le transmite al usuario la tranquilidad de que la bicicleta se va a mantener firme durante el tiempo de uso. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Es justamente la forma de la bicicleta la que permite ajustar todas las partes clave (asiento y timón) para adoptar la postura más cómoda posible, así seas de baja estatura o más alto que lo normal. En cuanto a la palanca, se mantiene firme, estoica, indomable, sosteniendo el doblez de la bicicleta y resistiendo al paso de calles irregulares, con baches y rompemuelles. Y no hay (no tengo) que preocuparse (preocuparme): la carga máxima que soporta la FL1 Plus de Tailg es de 120 kilos.

¿Cómo es el tema de doblar la bicicleta? Es una alternativa bastante útil para quienes no tienen espacio para guardar una bicicleta de dimensiones y forma convencional. Al tener la posibilidad de no solo descender la altura del asiento, sino también del timón (y en este caso en particular, incluso abatirlo), el vehículo termina ocupando la mitad del espacio que emplea al estar completamente armado. Hay que tener cuidado y no olvidar doblar también los pedales.

Al tratarse de una bicicleta plegable, la FL1 Plus de Tailg tiene una serie de llaves y palancas que permiten no solo ajustar alturas y posiciones de ciertas piezas, sino también abatirlas para facilitar el doblado del vehículo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, aquí hay un tema que no me gustó. Si bien le llegas a agarrar el truco a la doblada de la bicicleta, para hacerlo cada vez más rápido, extrañé la ausencia de algún aditamento que permita mantener unidas las partes que se juntan tras plegarla. Aunque, justo en la zona donde está la palanca, el marco cuenta con una especie de asa para levantar con facilidad la bicicleta doblada, hay que ingeniárselas para tomar con la otra mano los dos lados del marco que se tocan, complicando todo el proceso. Desde el punto de vista del diseño creo que es una falla importante, pero que a la vez se puede corregir de una manera sencilla para los modelos que vengan en el futuro.

Al tratarse de una bicicleta plegable, la FL1 Plus de Tailg tiene una serie de llaves y palancas que permiten no solo ajustar alturas y posiciones de ciertas piezas, sino también abatirlas para facilitar el doblado del vehículo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y ya que estamos viendo algunos aspectos negativos, me pareció que el asiento es demasiado duro [lo cual se hace más evidente al no contar con una suspensión trasera]. Aunque uno llega a acostumbrarse, igual se trata de una incomodidad que podría evitarse con algún accesorio.

En mi experiencia particular, sentí que el asiento era demasiado duro lo que hacía que la experiencia no fuera lo suficientemente cómoda. Nada que no se pueda solucionar con algún accesorio. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Es, también, una bicicleta eléctrica

Una cosa que noté desde el primer momento es que se trata de una bicicleta pesada . Claro, considerando que dentro lleva una batería extraíble, es comprensible. Entonces, los primeros arranques fueron algo complejos, sobre todo en la primera pedaleada... hasta que se me ocurrió mover “un poquito” el acelerador. [Esta parte debes leerla imaginando la voz del narrador de “Los Años Maravillosos”... y si nunca viste esa serie, me refiero a esto] Y entonces sucedió... descubrí las mieles de la asistencia eléctrica .

El panel a la izquierda del timón nos permitirá activar las funciones eléctricas y monitorearlas. Saber la velocidad, la carga de la batería y el modo de empuje que estamos usando. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ya no había que hacer ese esfuerzo para empezar. Bastaba con girar ligeramente el acelerador, para obtener ese empuje inicial y empezar a moverse sin un esfuerzo muy grande. A esto se le suma el pedaleo asistido. ¿Qué es eso? Pues que cuando enciendes la bicicleta eléctrica , cada pedaleada que des tendrá un empuje adicional, un ‘boost’ que le dará más energía y te permitirá recorrer una mayor distancia, haciendo un menor esfuerzo y haciendo un consumo mínimo de la batería. Sí, porque no estás dependiendo del acelerador para avanzar, sino de tu propio pedaleo... solo que con un ayudín.

Los manubrios son sumanete ergonómicos. Al lado del ubicado a la derecha está el acelerador, que se puede accionar solo girando una especie de anillo con el dedo pulgar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero si es que ya no quieres realizar ningún tipo de esfuerzo, también tienes la posibilidad de utilizar esta FL1 Plus de Tailg como si se tratara de una moto eléctrica, es decir, solo utilizando el acelerador y los frenos; sin pedelear para nada. Si bien, por un lado, esto permitirá que te puedas movilizar entre dos puntos a una velocidad más constante y con el mínimo esfuerzo, por otro lado este tipo de uso le generará un mayor y más rápido consumo a la batería. Sumado a eso, debo decir que, al no tratarse de una moto o scooter, sino de una bicicleta , es inevitable mantener colocados los pies sobre los pedales y si la vas a usar en “modo moto”, pasar largo tiempo en esa posición tan particular puede ser fastidioso. Siempre te va a llamar el pedaleo.

Debajo del pequeño panel se encuentra una entrada USB tipo A, que está cubierta, con una tapita de plástico, que te puede ayudar a cargar tu smartphone mientras usas tu bicicleta. Claro, eso ayudará a que la batería se consuma más rápido. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Seguramente te preguntarás ¿qué tal la conducción? Pues, desde mi experiencia con la FL1 Plus, ha sido muy buena. Esta bicicleta se siente muy firme y segura , incluso cuando es llevada hasta su máximo de velocidad posible. El agarre de las llantas ha sido muy bueno, incluso en superficies mojadas por la lluvia.

La FL1 Plus de Tailg cuenta con iluminación delantera bastante potente. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sobre el lado izquierdo del timón encuentras la pantallita con la que se maneja toda la parte eléctrica. Tiene un botón para encender y apagar la bicicleta, y otros dos para cambiar los modos de marcha. Es como si fueran los cambios cuando estás avanzando solo con el acelerador, sin embargo, ese empuje adicional no es tan perceptible. En esa zona tienes una entrada USB tipo A que te permitirá darle energía a su smartphone. Más abajo tienes el botón para encender las luces y el cláxon.

Los controles para encender las luces (delanteras y traseras, aunque estas últimas se activan además cuando se usan los frenos) y utilizar el cláxon se encuentran debajo del manubrio izquierdo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Al lado derecho del timón tienes los cambios de velocidad manuales. Puedes hacerlos de dos maneras: la tradicional, que es ir moviendo la palanca del cambio mientras pedaleas para que la cadena vaya saltando a otro engranaje en la catalina; o pulsar un botón que realizará la misma función, solo que sin tanto esfuerzo. En la zona interior del manubrio del mismo lado, como si se tratara de un anillo, encontrarás el acelerador . Es lo suficientemente resistente para accionarlo con un toque firme del pulgar o, si te es más cómodo, combinando el toque con el dedo índice, aunque eso podría quitarte agarre del timón.

También cuentas con un control manual para hacer los cambios de velocidades en la FL1 Plus. Puedes utiliza la palanca de siempre o un botón, ubicado debajo, que se acciona presionándolo con el pulgar si tener que mover la mano del manubrio. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué velocidad alcanza esta bicicleta eléctrica? De acuerdo con la información proporcionada por Greenline, la FL1 Plus de Tailg alcanza hasta los 25 km/h. Sin embargo, durante las pruebas que le realicé, se movió hasta alrededor de los 24 km/h. Claro, hay que considerar que no todas las calles por las que fui eran planas (muchas eran de subida) y sumarle el peso del usuario (o sea, yo). Desde mi perspectiva, es una velocidad más que suficiente para ir por la ciudad con bastante seguridad . Ojo, que puede mantenerse a una velocidad constante o ‘crucero’, de la cual se sale rápidamente con un movimiento del acelerador.

La Fl1 Plus de Tailg cuenta con luces de seguridad posteriores, que se activan cada vez que frenas y cuando enciendes la luz frontal. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Cuánta autonomía tiene la batería? De acuerdo con Greenline, debería alcanzarte para recorrer entre 30 km y 40 km por cada carga , pero con ciertas condiciones muy controladas. Durante el tiempo que la tuve para las pruebas recorrí alrededor de unos 25 kilómetros y al indicador de carga aún le restaban dos barritas. Entonces, si lo que requieres es un aparato que te sirva para recorrer de manera más fluida zonas urbanas, de preferencia cercanas, una bicicleta eléctrica como esta puede serte útil.

Cuando pliegas la FL1 Plus de Tailg, queda expuesto el compartimento en donde va la batería. Esta puede ser removida para que la recargues con mayor comodidad. Para eso, necesitas utilizar una llave, presionar un botón y jalar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Y cómo es el tema de la recargada de la batería? La FL1 Plus de Tailg viene con una batería que puede ser retirada de la bicicleta para que la puedas recargar con mayor comodidad. Para eso, tienes unas llaves que te permitirán retirar la batería. Pero si no quieres hacerlo, en un lado del marco hay un conector en el que deberás colocar el cable del adaptador y, luego, enchufar el otro extremo a un tomacorriente. Sí, solo un tomacorriente regular. No se necesita ningún dispositivo adicional en particular. El adaptador tiene un indicador LED que cambiará de rojo a verde para señalar que la carga está completa.

También puedes recargar la FL1 Plus de Tailg conectando directamente el cable a la bicicleta. Se recomienda no esperar a que la batería tenga menos del 20% para recargarla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Eso sí, hay que tener cuidado, pues el fabricante recomienda recargar la batería antes de que sus niveles sean menores de 20%, de manera que se ampliará su vida útil. Los tiempos de carga varían, y puede tomar entre tres o seis horas. Y aquí hay otra ventaja: según los cálculos hechos por Greenline, cada carga completa de tu FL1 Plus significará en tu tarifa del servicio eléctrico el equivalente a menos de dos soles.

El cable y adaptador para la recarga de la FL1 Plus de Tailg tiene un indicador para avisar cuando la batería ya está en óptimas condiciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Entonces ¿vale la pena o no?

Si lo que estás buscando es un aparato que te permita movilizarte dentro de la ciudad de una manera relativamente rápida y segura, sobre todo en maniobrabilidad, una bicicleta eléctrica como esta FL1 Plus de Tailg puede ser lo que necesitas. Incluso si tu preocupación es no llegar sudado al trabajo o al lugar donde te dirijas, alternativas como la que ofrece esta, comercializada por Greenline, calzan perfecto. Otra ventaja es que, al tratarse de un vehículo que circula a menos de 25 km/h no se requiere de ningún permiso especial o licencia para la circulación, solo portar el DNI.

Ha sido una experiencia muy interesante utilizar una bicicleta plegable y eléctrica por primera vez. Me ha hecho considerar seriamente la posibilidad de tener una. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La facilidad de adaptación a las funciones eléctricas -incluso si es que no se ha tenido experiencia previa- destaca. Pero lo que me parece más importante de todo es que, al ser una bicicleta, no puedes temer por quedarte ‘botado’. Si usas el modo mixto, usando el pedaleo asistido, la batería te durará más. Y en el caso de que estés solo usando la aceleración eléctrica, en el supuesto caso que te quedes sin energía, podrás seguir movilizándote pues los pedales seguirán operativos.

Sin embargo, tomar la decisión de ir por una FL1 Plus requiere una buena inversión. Hoy, Greenline la vende a S/ 2.750. Considerando que es una bicicleta eléctrica y plegable, está dentro de un promedio de precios que manejan varias tiendas y fabricantes . Pero, ante la oferta creciente de scooters y otras bicicletas de diseño tradicional (no plegables) eléctricas, es probable que tengas que analizar bien cómo y para qué las vas a usar, antes de tomar una decisión.





