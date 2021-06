Conforme a los criterios de Saber más

Dispositivos para la automatización del hogar existen desde hace muchos años. Pero es, desde hace relativamente poco -con la mayor penetración del Internet en el hogar, el afianzamiento de los smartphones y de los asistentes de voz- que todo el proceso se ha hecho mucho más sencillo.

Durante las últimas semanas he probado los focos o bombillas inteligentes LED NHC-C120 [su nombre oficial es Smart Wi-Fi LED Color Bulb] de Nexxt Solutions Connectivity, marca que tiene en el mercado un amplio portafolio de dispositivos para la automatización y la seguridad del hogar. ¿Cuál es el veredicto? Son dispositivos con una configuración muy sencilla y que pueden encargarse de tareas simples que dejarán de ser un problema diario.

El foco LED inteligente Wi-Fi NHB-C120 de Nexxt Solutions ya se encuentra disponible en diversas cadenas de tiendas físicas y virtuales del país. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO NHB-C120 TIPO DE BOMBILLA A19 PODER 9W (equivalente a 60W) BRILLO 800 lúmenes TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 802.11n COLOR 2.700K SOCKET E26/E27 VOLTAJE 220V APP Nexxt Home (iOS y Android) TIEMPO ESTIMADO DE VIDA 22,5 años/25.000 horas (basados en un uso promedio de 3 horas al día).





EL UNBOXING





INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DESEMPEÑO

Como se imaginarán, la instalación de estas bombillas inteligentes de Nexxt Solutions Connectivity es tan sencilla como… cambiar un foco.

Aquí, la clave de todo el proceso es tener instalado en nuestro teléfono inteligente la aplicación Nexxt Home, que está disponible para iOS y Android. Con eso listo y el foco recibiendo alimentación eléctrica, solo resta el emparejamiento. Solo hay que indicar en la app cuál es el dispositivo que se va a configurar y seguir los pasos, que son sumamente sencillos y los puedes ven en detalle a continuación.





El encendido y apagado frenético que el foco muestra en las primeras instancias mientras busca la conexión puede ser la fase más llamativa, pero nada más.

Luego de que ya tienes todo configurado ¿qué puedes hacer? Puedes establecer un horario (por días y horas exactas) de encendido y apagado de las bombillas. Además, la aplicación te permite controlar la intensidad (dimmer), la temperatura de luz (entre los 2.700K, más cálido, hasta los 6.500K, más frío), así como el color. También cuenta con una serie de configuraciones preseteadas, dependiendo de la actividad que se va a realizar.

Desde la app Nexxt Home se pueden configurar una amplia gama de dispositivos inteligentes. Además, a través de allí recibiremos las notificaciones sobre las tareas ejecutadas. (El Comercio)

Lo importante es podrás configurar y emparejar la cantidad de bombillas que desees, siempre y cuando cada una sea identificada de manera independiente , sobre todo para los comandos de voz.

Sí, porque estos focos NHB-C120 de Nexxt Solutions Connectivity son compatibles con los asistentes inteligentes Google Assistant y Alexa de Amazon , los cuales puedes usar desde tu dispositivo móvil o desde su parlante inteligente.

El manejo de los focos LED inteligentes de Nexxt Solutions es muy sencillo a través de la app. Además de encenderlo y apagarlo, podremos controlar la intensidad, temperatura y color de la luz. (El Comercio)

Debo confesar que mi experiencia con estos focos ha sido muy favorable. ¿Cómo los uso? Los tengo instalados en tres lámparas de mi casa -con horarios fijos y escalonados- por las que ya no me tengo que preocupar, en medio de la noche, si no recuerdo si las llegué a apagar.

Los focos LED inteligentes de Nexxt Solutions están hechos principalmente de plástico. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Solo hay que recordar que si uno de los focos deja de tener alimentación de electricidad por más de un día, hay que volver a configurarlo.

VEREDICTO FINAL

Los focos LED inteligentes NHB-C120 de Nexxt Solutions Connectivity son ese tipo de dispositivos que, cuando los tienes, te das cuenta la gran cantidad de usos que puedes darle.

Si eres como yo, puedes usarlos en zonas de tu casa donde la automatización te quitará una preocupación más de encima. Pero también puedes usarlos en una habitación para tener desde la iluminación adecuada para trabajar, para leer o para descansar, hasta un sistema que complemente de manera versátil la decoración de un determinado ambiente.

Los focos LED inteligentes de Nexxt Solutions Connectivity los puedes encontrar en diferentes cadenas de tiendas -físicas y electrónicas- en paquetes individuales, o de dos y tres unidades, que van desde los S/ 69 en adelante.

Estos son los productos de @NEXXTSOLUTIONS que acaban de llegar para reseña. Prometen tener mi casa conectada. ¿Será? Pronto las reseñas en @elcomercio_peru pic.twitter.com/k0yYZjhLQd — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) May 10, 2021









