Desde hace varios días estoy probando un nuevo modelo de la familia Redmi de Xiaomi. Se trata del Redmi Note 9T, un dispositivo que se ubica en la gama media del portafolio de la marca china. Y tal como adelanté, pudiera parecer que se trata de un smartphone más, sin embargo, Xiaomi sorprende una vez más no solo por su desempeño, sino por ser uno de los equipos listos para 5G en el mercado local.

El Redmi Note 9T es un smartphone de la gama media en el portafolio de Xiaomi en el Perú. (Foto: Bruno Ortiz B.)

No voy a dar muchas vueltas: no es el smartphone perfecto, pero es un buen teléfono . Ofrece un desempeño muy fluido, toma fotos y videos de buena calidad, tiene una batería de bastante autonomía. Y sí, ahora hay que hacer referencia a que es compatible con las redes 5G ya disponibles en siete provincias de nuestro país.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO M2007J22G DIMENSIONES 161,2 mm x 77,3 mm x 9,1 mm. PESO 199 gramos. PANTALLA 6,53″ IPS, resolución 1080 x 2340. SISTEMA OPERATIVO Android 10, capa de personalización MIUI 12. PROCESADOR MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 128 GB, expandible vía microSDXC. CÁMARA PRINCIPAL Triple: 48 MP (angular), 2 MP (macro), 2MP (profundidad). CÁMARA FRONTAL 13 MP BATERÍA 5.000 mAh con carga rápida de 18W. OTROS Sensor de huella digital, Radio FM, resistente a las salpicaduras, conector de audífonos, conectividad 5G.









¿HAY CAMBIOS EN EL DISEÑO?

En este aspecto no hay demasiada novedad . Es decir, no vas a encontrar muchas cosas disruptivas: al frente una pantalla con bordes delgados (a excepción del inferior) y la cámara está dentro de un orificio en la parte superior izquierda.

Estas son algunas de las características más importantes del nuevo Redmi Note 9T. (Xiaomi)

En el borde derecho tenemos el botón de encendido, que también funciona como sensor de huellas digitales , justo debajo del control de volumen. En el borde superior, tenemos un parlante, un micrófono y un sensor infrarrojo (porque vas a poder utilizar el dispositivo como, por ejemplo, control remoto); en el izquierdo está solo el acceso a la ranura de la SIM y la microSD. Finalmente, en el borde inferior tenemos el conector 3,5 mm para los auriculares, un micrófono, un puerto USB-C y otro altavoz.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

Algunas de las novedades están en la parte posterior del Redmi Note 9T de Xiaomi. Lo más llamativo tiene que ver con la carcasa de policarbonato (plástico) de color Daybreak Purple , a la que se le suma un tramado sensible al tacto y que ayuda a reflejar la luz de distinta forma. Tiene buen agarra y resbala poco. En particular, me parece un dispositivo un poco pesado. Sin embargo, todo esto, hace que el dispositivo sea muy atractivo.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

A esto se le suma el módulo de cámaras. Tiene tres cámaras que, junto con el flash, están agrupadas en un cuadrado que habita dentro de un módulo circular , rodeado de un aro metálico. Sin dudas, una parte posterior que le da un estilo muy particular y atractivo a este dispositivo de gama media.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

¿QUÉ TAL ES SU DESEMPEÑO?

Como ya adelanté, el Redmi Note 9T va muy bien . Empiezo por la pantalla, es no es la más grande, pero brinda la suficiente comodidad para consumir contenido y para realizar las tareas habituales con un smartphone. Sus ángulos de visión son buenos, ofrece un brillo cumplidor que se maneja bien cuando estás en exteriores. Los colores son vívidos y brillantes. El único problema en este aspecto tiene que ver con el ajuste automático de brillo en la pantalla. Cuando hay poca luz se baja casi hasta el mínimo, pero demora demasiado en corregir si es que mejora la iluminación del ambiente. Resulta más fácil hacer el ajuste de manera manual .

(Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al desempeño general, el Redmi Note 9t de Xiaomi ha respondido muy bien. Cuenta con un procesador Mediatek que no tiene nada que envidiarle a los de otras marcas . Parece que el fabricante logró una optimización para su trabajo en conjunto con los 4GB de RAM del equipo. Es un equipo que va bien, lo suficientemente rápido y que no da problemas. Aunque por ahí, un par de veces noté unos ‘lags’ o demoras, no es la constante.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

Los 128 GB de almacenamiento son lo suficiente para las exigencias de un usuario regular. He estado descargando muchas aplicaciones, juegos incidentales y otro tipo de contenido hasta llevar al equipo casi al máximo de su capacidad. Si bien se nota la sobrecarga, el dispositivo sigue dándolo todo.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

Con juegos un tanto pesados gráficamente como Asphalt 9 no he tenido problemas, ni mucho menos con la decena de otros juegos incidentales que le instalé y que corre sin dificultad.

En el caso de la capa de personalización, en el MIUI 12 se nota cómo la marca ha ido evolucionando para adecuarse a las necesidades reales de los usuarios. Como sucede con otras marcas, en este caso MIUI ya ha encontrado su estilo y en esta versión ofrece muchas más opciones para facilitarle al usuario el uso del dispositivo. Te permite tener una ventana flotante para realizar multitarea, pero es necesario familiarizarse con los gestos para saber sacarle provecho .

(Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a las cámaras, en el caso de las principales el que manda es el sensor de 48 MP , que ofrece una gran resolución. Los otros dos lentes son de profundidad y macro, por lo que solo los usarás en ocasiones muy particulares.

Sin embargo, las cámaras del Redmi Note 9T de Xiaomi se portan bastante bien, mostrando colores reales y con un comportamiento muy interesante con poca iluminación . Permiten grabar videos hasta en 4K, con buena calidad, pero sin estabilización. Igual, los resultados de los videos con las cámaras principales son buenos. Lo mismo sucede con la cámara frontal, que brinda gran calidad de detalle, aunque en las fotos de retrato viene con el modo belleza activado.

Esta noche aproveché para probar un poco el #RedmiNote9T. En este hilo compartiré algunas fotos y videos. pic.twitter.com/w70Tw5o69s — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) March 14, 2021

En mi experiencia con las cámaras, solo hallé un problema: debía mantener la cámara enfocando el objeto/persona a fotografiar un momento más (¿cuánto sería? ¿medio segundo, quizás?) luego de haber accionado el disparador. Tomar la foto y dejar de apuntar al objeto hace que lo que quede registrado sea una toma movida.

El Redmi Note 9T tiene una batería de 5.000 mAh que me ha dejado bastante satisfecho . Tanto así que, al tenerlo por varias semanas como teléfono principal, recién he caído en cuenta que lo estoy cargando cada día y medio, aproximadamente. Viene con un cargador de 18W, pero recargar de 0% a 100% te va a demorar unas dos horas, haciendo que el proceso no sea tan rápido como debería.

No dejaré de mencionar que es uno de los pocos dispositivos en el mercado local compatibles con 5G. No he podido comprobar su funcionamiento, debido a que parece que en la zona donde vivo aún no llega la señal, pero a través de la experiencia de otros colegas y amigos que han tenido la oportunidad de probar esta nueva tecnología con el Redmi Note 9T de Xiaomi puedo decir que funciona sin problemas.

Estas son algunas de las características del Redmi Note 9T. (Foto: Xiaomi)

En otros aspectos, tiene bandeja para dos SIM, tiene conectividad Bluetooth 5.1, NFC y aunque tiene doble parlante (en el borde superior y el inferior) no tiene un volumen tan potente.

¿VALE LA PENA?

El Redmi Note 9T de Xiaomi es recomendado para quienes estén buscando un smartphone que permita realizar todo tipo de tareas , de manera muy fluida, a un precio bastante competitivo. Recuerden que este dispositivo en versión de 4GB de RAM y 128 GB de almacenamiento alrededor de los S/ 1.000 en Claro, Entel y Mi Store.





