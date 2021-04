Conforme a los criterios de Saber más

Después de bastante tiempo tuve la oportunidad de probar una nueva cámara digital de Sony: la Alpha 7C (A7C). Y como siempre hago algunas aclaraciones desde el saque: me gustan mucho las cámaras fotográficas, pero no soy fotógrafo ni nada parecido. Soy un usuario muy promedio que disfruta mucho usar estas máquinas -cuando las tengo a la mano- pero, por lo general, en su modo automático.

Sin embargo, ello no me impide buscar información, así como ver y probar las diversas funciones que trae la máquina. Para los que paran apurados, les adelanto mi veredicto: la Alpha 7C de Sony es una cámara bastante buena como para tenerla siempre a la mano . No busca convencer a los aficionados a la fotografía o a los profesionales, pero sí a los que buscan una primera experiencia con la marca.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO ILCE-7CL Alpha 7C TIPO DE CÁMARA Cámara digital de lentes intercambiables. MONTURA DE LENTE E-mount. DIMENSIONES 124 mm x 71,1 mm x 59,7 mm. PESO 509 gramos aproximadamente. SENSOR DE IMAGEN Tipo: Full Frame 35 mm (35,6 mm x 23,8 mm) Sensor Exmor R CMOS

Número de píxeles: 24,2 megapíxeles

Ratio de aspecto: 3:2 ISO 100 - 51.200 (se puede expandir hasta 204.800). ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN Mecanismo de 5 ejes. PANTALLA LCD 2,93″ TFT. Táctil solo disparador, enfoque, seguimiento. TIPO DE VISOR Electrónico 0,39″ (XGA OLED). PROCESADOR Bionz X. GRABACIÓN DE VIDEO Formato: XAVC S

Compresión: MPEG-4 AVC/H.264

Formato de audio: LPCM 2ch

Resolución: 4K (30 fps, 24 fps y FPS) y HD (120 fps, 60 fps, 30 fps, 24 fps, 25 fps). ALMACENAMIENTO Ranura para tarjeta de memoria SD (UHS-I/II). CONECTIVIDAD Wi Fi, Bluetooth 4.1, NFC. CONECTORES USB Tipo C 3.2, entrada de micrófono, entrada de audífono, micro HDMI. BATERÍA NP-FZ100. LENTE FE 28-60mm Dimensiones: 66,6 mm x 45 mm

Peso: 167 gramos.





Aunque a primera vista, guarda todas las características de otras cámaras del portafolio de Sony, cuando te detienes a verla te das cuenta de las diferencias. Es pequeña, ligera, con el diseño característico de muchas de las máquinas del fabricante japonés . Su empuñadura se amolda muy bien a la mano derecha y trae una conveniente correa que permitirá evitar cualquier desafortunada caída.

La cámara Alpha 7C de Sony guarda las líneas de diseño de otras máquinas de la marca japonesa. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Buscando más información sobre la cámara confirmé lo que había escuchado: parece el resultado del cruce entre una A7III y la A6600 . Además, observando el diseño y comparándolo con estos modelos, te das cuenta los pequeños cambios: el cambio de lado del visor (ahora en el lado izquierdo)...

La nueva ubicación del visor y de algunos botones, como el del menú, ha llamado la atención sobre todo a los fotógrafos profesionales. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Así es como se ve cuando uno asoma el ojo por el visor de la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

...la eliminación de la rueda delantera, la desaparición de ciertos botones, la reubicación del botón del menú (en la zona sobre la pantalla, quedando en una posición medio complicada), la sutil rebaja de las dimensiones de la empuñadura, entre otras más. Sin embargo, si se trata de una primera experiencia con una cámara Sony no habría problema en adecuarse a estas características .

La cámara Alpha 7C de Sony guarda las líneas de diseño de otras máquinas de la marca japonesa. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La reordenación de los botones y otros elementos de la cámara Alpha 7C también ha llamado la atención de los especialistas. La ausencia de botones y controles que hay en otros equipos se han hecho extrañar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Una de sus características más saltantes es que la pantalla posterior es abatible, permitiendo no solo la toma de fotos y grabación de videos desde posiciones complicadas, sino que además permite utilizar esta Alpha 7C como una cámara para la creación de contenido . Sin embargo, uno de los problemas principales de esta pantalla es que su capacidad de ser “táctil” se restringe a elegir las zonas de enfoque y seguimiento. Nada más.

La pantalla abatible es uno de los principales atractivos de la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La pantalla abatible es uno de los principales atractivos de la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y con respecto al enfoque y el seguimiento, la Alpha 7C de Sony utiliza la inteligencia artificial para hacer un seguimiento de objetos en tiempo real sin que se pierda la nitidez. Además, se incluye una función que permite enfocar de manera rápida tanto a humanos como a animales, así como otra que identifica inmediatamente los ojos y el rostro del sujeto, fijándolos y manteniéndolos siempre enfocados.

Durante los días que la tuve en prueba, aproveché para hacer algunos videos que han ido viendo en este canal. Sí, son esos que “No son un análisis de…” (algunas muestras las pueden ver aquí, aquí, aquí y aquí). Ah, no tiene límite de grabación más que la capacidad de la tarjeta o la energía que quede en la batería.

Sobre el lado izquierdo tiene los compartimientos con la única ranura de la tarjeta de memoria SD, el conector para los audífonos, para un micrófono, la entrada USB tipo C (que permite recargar la batería y hasta conectar la cámara a una powerbank ante alguna emergencia) y el puerto micro HDMI. Por su ubicación no incomoda, ni siquiera cuando el usuario se está grabando a sí mismo , porque permite tener una referencia clara de qué tal está saliendo la grabación.

Todas las entradas y conexiones se encuentran en el lado izquierdo de la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Todas las entradas y conexiones se encuentran en el lado izquierdo de la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Todas las entradas y conexiones se encuentran en el lado izquierdo de la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Todas las entradas y conexiones se encuentran en el lado izquierdo de la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Permite grabación en 4K , tiene micrófonos ambientales en la parte superior, pero también cuenta con una zapata que permite agregarle algunos accesorios según el uso que se le dará a la cámara.

En la parte superior de la Alpha 7C de Sony hay una zapata que permite montar otro tipo de accesorios. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sentí que la A7C es una cámara muy rápida al momento de disparar , incluso sin hacer fotos en ráfaga. Vino con un lente 28-60 que hace un trabajo de enfoque bastante bueno. La Alpha 7C de Sony la utilicé en modo automático y los resultados en general fueron muy buenos.

En el modo de toma nocturna, la A7C de Sony aprovecha muy bien cualquier luz que se cuele en el ambiente para tratar de construir una imagen decente. El problema es que se necesita tener, de preferencia, la cámara en un trípode o sobre una superficie plana para obtener mejores resultados.

Foto con poca luz con la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Foto con poca luz y acercamiento con la Alpha 7C de Sony. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a la batería, no pude aprovecharla al máximo, pero durante los días que la tuve no necesité recargarla . De acuerdo a reportes vistos en otros sitios web, la autonomía no es un problema para este dispositivo.

Los desenfoques con el lente 28-60mm en la Alpha 7C de Sony son destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las fotos captadas con la cámara Alpha 7C de Sony son muy destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los desenfoques con el lente 28-60mm en la Alpha 7C de Sony son destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las fotos captadas con la cámara Alpha 7C de Sony son muy destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las fotos captadas con la cámara Alpha 7C de Sony son muy destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los desenfoques con el lente 28-60mm en la Alpha 7C de Sony son destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las fotos captadas con la cámara Alpha 7C de Sony son muy destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los desenfoques con el lente 28-60mm en la Alpha 7C de Sony son destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los desenfoques con el lente 28-60mm en la Alpha 7C de Sony son destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las fotos captadas con la cámara Alpha 7C de Sony son muy destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los desenfoques con el lente 28-60mm en la Alpha 7C de Sony son destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los desenfoques con el lente 28-60mm en la Alpha 7C de Sony son destacables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque algunos especialistas encuentran, teniendo en cuenta el segmento en el que se ubica esta cámara, que el retiro de ciertas características es el principal problema de la Alpha 7C, desde mi mirada de neófito encuentro que su mayor punto en contra está en sus menús . Durante años Sony se ha caracterizado por brindar una gran cantidad de opciones, que permiten gran versatilidad a sus cámaras. Sin embargo, organizar todas estas alternativas en un menú usable fue por años la deuda de la marca japonesa. Sin embargo, en modelos más actuales se ha optado por una versión mejorada de su menú, por lo que sorprende que se haya optado por la versión anterior para este modelo.

Conclusiones

Muchos expertos coinciden en que la Alpha 7C es una opción interesante para quienes quieren empezar a trabajar con cámaras de lentes intercambiables de Sony . Yo siento que es una máquina muy solvente si es que se busca una cámara de este tipo para tener a la mano, usarla cotidianamente y que se convierta en una buena herramienta. Como muchos productos de la marca, tiene un precio alto, pero en líneas generales brinda una muy buena experiencia.





