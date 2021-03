Conforme a los criterios de Saber más

En esta historia hay que dar un poco de contexto, pero no mucho: Honor era una división de Huawei, e incluso comercializaban smartphones bastante interesantes en algunas partes del mundo. La cuestión es que hace unos meses se separaron formalmente y ahora Honor es una empresa independiente (al menos en el papel). Mientras esperamos que presenten su primer dispositivo móvil en su nueva condición empresarial, han puesto a disposición de los consumidores peruanos sus audífonos Moecen True Wireless Stereo Earbuds.

Ojo, ese es el nombre que traen en la caja que me facilitaron para hacer las pruebas. Es mucho más posible que los encuentres en otras partes con el nombre de True Wireless Stereo Earbuds X1 (o solo TWS Earbuds X1), pero al final son los mismos audífonos. Eso sí, verás que la marca es Honor Choice. Según nos explicaron fuentes de la flamante empresa, ese nombre lo llevan algunos productos en los que Honor se une con otras marcas para el desarrollo de ciertos aparatos.





Luego de todas las explicaciones pertinentes, pasamos a lo que nos interesa: ¿qué tan bien funcionan? Sin dudas, los Honor Choice TSW Earbuds X1 son audífonos bastante buenos para el tipo de tecnología y las funciones que ofrecen. Se trata de un serio candidato en el nuevo y cada vez más nutrido segmento de los audífonos inalámbricos.

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 se perfilan como una alternativa en el competitivo mercado de los audífonos inalámbricos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO CE79 PESO 4,4 gramos (auriculares) | 38,3 gramos (estuche de carga) DIMENSIONES 60,3 mm x 43,2 mm x 28 mm PROCESADOR BES2300IU CANCELACIÓN DE RUIDO Tecnología de micrófonos duales para cancelación de ruido en llamadas CÓDECS SVC/AAC IMPEDANCIA 16 ohmios CAPACIDAD DE BATERÍA En los auriculares: 55 mAh | en el estuche de carga: 500 mAh AUTONOMÍA 6 horas continuas en uso | 24 horas con el estuche DIAFRAGMA DEL PARLANTE 7mm TIEMPO DE CARGA 1,5 horas SALIDA 5V/1A PUERTO DE CARGA USB Tipo C DISTANCIA DE COMUNICACIÓN 10 metros BLUETOOTH Versión 5.0, protocolos BLE / HFP / A2DP / AVRCP ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN IP54 TIEMPO DE USO EN LLAMADAS TELEFÓNICAS 4 horas CONTROL Táctil









VAMOS A LO QUE IMPORTA

Como siempre, empezamos por el diseño. Es innegable encontrarles un parecido -tanto en el estuche como en los audífonos en sí- a los AirPods Pro de Apple . Pero, también debemos ser sinceros, el inspirarse en el “diseño” de productos otras marcas es algo que pasa bastante seguido.

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 son bastante ligeros y muy cómodos para utilizar. Además, cuenta con tres pares de puntas de goma (en distinto tamaño) para adecuarse a cualquier oído. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Me gustó mucho cómo se presentaron los Honor Choice TWS Earbuds X1 en su empaque [separados del estuche]. El producto se siente bastante bien en la mano. Tiene un acabado brillante, cuenta con un LED frontal [que cambia de color según la cantidad de carga que tenga] y la tapa cuenta con un cierre magnético que es bastante seguro. Otro aspecto importante del estuche es que cuenta con una entrada USB tipo C , conector que usualmente no se encuentra en productos de bajo precio.

Una de las características del estuche de los Honor Choice TWS Earbuds X1 es que cuenta con un conector USB tipo C. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pasando a los audífonos, no hay tanta sorpresa: tenemos unos dispositivos in-ear (que ingresan a la parte externa del conducto auditivo) y con unos “bastoncitos” que no son extremadamente largos.

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 son bastante ligeros y muy cómodos para utilizar. Además, cuenta con tres pares de puntas de goma (en distinto tamaño) para adecuarse a cualquier oído. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 son bastante ligeros. En su cara externa tienen un LED que ayuda a saber si están conectados con algún dispositivo y si están con poca carga. En esa cara externa también tienen un panel táctil, que permite ejecutar algunas acciones básicas : pausar o reproducir, contestar o colgar llamadas (doble toque); activar el asistente inteligente del teléfono (tres toques); rechazar llamadas entrantes (un toque largo); regresar a la pista anterior (toque de dos segundos en audífono izquierdo); avanzar a la siguiente pista (toque de dos segundos en audífono derecho).

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 cuentan con un panel táctil en la cara exterior. Ahí también está uno de los micrófonos que permite la cancelación activa de ruido durante las llamadas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero, bueno, ¿cómo van? Tienen una buena reproducción de audio (tanto música como otro contenido multimedia) y no es necesario llevarlo hasta el máximo del volumen para disfrutar de ellos. Con tenerlo entre el 60% y 70% del volumen, basta (aunque no tenemos cómo determinar exactamente si están a ese nivel, por la falta de una app… aunque ya nos dedicaremos a eso). Te avisa con un simpático efecto de gota de agua cuando los audífonos han pedido la conexión y cuando la recuperan.

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 cuentan con una serie de gestos ya definidos, para ordenar ciertas tareas tocando los audífonos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por cierto, tienen un muy buen alcance y su conexión es robusta. Estos audífonos se emparejan bastante rápido con cualquier smartphone. No hay ‘lags’ o demoras entre lo que uno puede estar viendo, por ejemplo, en video y en lo que escucha. Tiene una latencia de 130 milisegundos . Así, cuando estés utilizándolos no notarás demora. Además, se nota cómo procura de mantenerse conectado como sea posible.

Pero no debemos olvidar que no estamos ante audífonos de alta gama, por lo que tenemos que ser conscientes de que los Honor Choice TWS Earbuds X1 tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, tiene cancelación de ruido activa solo para las llamadas [para eso utiliza un par de micrófonos que tiene en la parte externa]. En la reproducción de audio tiene cancelación pasiva, que se consigue gracias a las puntas de goma que hacen un “vacío” en el canal auditivo. Si se giran ligeramente los “bastoncitos” hacia adelante, se logra un mejor efecto. Si te quitas uno de los audífonos no se detiene la reproducción.

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 son audífonos in-ear. Para generar la cancelación de ruido pasiva utiliza unas puntas de goma que se introducen en el canal auditivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra de las cosas que aún tiene por mejorar es que no cuenta con una aplicación para su funcionamiento . Es por eso que no tenemos cómo controlar exactamente el nivel de carga de los auriculares y el estuche; no hay forma de realizar algunas otras configuraciones específicas como la personalización de gestos o la ecualización. También se pierde la posibilidad de programar una alarma para rastrearlos si es que se nos pierden.

El estuche de los Honor Choice TWS Earbuds X1 cuenta con una luz LED que permite indicar cuándo los audífonos están conectados y cuándo el estuche está con poca carga. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a su autonomía, el fabricante ofrece seis horas de reproducción continua y hasta 24 horas con recargas, gracias al estuche. En mi experiencia personal, he tenido poco más de cinco horas continuas de reproducción sin problemas. Luego, con constantes recargas y escuchas esporádicas, he podido utilizar estos audífonos sin problemas durante unos cuatro o cinco días.

Los Honor Choice TWS Earbuds X1 cuentan con unos terminales magnéticos que permiten fijar los auriculares en su estuche y permitir su recarga. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Entre otras características están su protección IP54, contra el polvo y salpicaduras (o sea, que sí te sirven para hacer ejercicios).

ENTONCES, ¿VALEN LA PENA?

Después de utilizarlos por varias semanas, considero que los Honor Choice TWS Earbuds X1 son muy buenos y se convierten en una muy interesante alternativa a considerar en el competitivo segmento de los audífonos inalámbricos. Estos son audífonos diseñados, principalmente, para quienes se desplazan por la cuidad, en viajes cortos [de entre una o tres horas por tramo]… claro, cuando se podía hacer sin problemas.

Entonces, en ese contexto, estos audífonos deberían funcionar sin problemas durante casi una semana sin necesidad de reconectarlos a la electricidad. Con un precio sugerido de S/139, repito, son una alternativa muy interesante a considerar.









