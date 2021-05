Conforme a los criterios de Saber más

Esta vez no es un equipo para usuario final, que se pueda encontrar con facilidad en cualquier tienda. Es un dispositivo para trabajo extremo, pensado para responder en condiciones adversas y que es compatible con varias tecnologías para no perder nunca la comunicación. Se trata del PNC 370 de Hytera.

No es un smartphone, es un PoC. Esto significa un ‘push to talk over cellular’, es decir que es un equipo ‘push to talk’ o PTT, que permite establecer una comunicación de radio, pero que es compatible con la cobertura de la red celular en 2G, 3G y LTE (utiliza una micro SIM) y también con conexiones Wi-Fi.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO HYTERA PNC 370 PANTALLA 2.0″, 320 x 240 píxeles, TFT (no táctil) DIMENSIONES 121 mm x 55,5 mm x 24 mm PESO 185 gramos (con la batería) SISTEMA OPERATIVO Android 5.1 PROCESADOR MSM8909, Quad-core, 1,1 GHz MEMORIA RAM 512 MB ALMACENAMIENTO 4 GB SIM card Micro SIM CONECTORES Micro USB 2.0, conexión de audio de 2,5 mm; interfaz para el cargador de seis unidades. BATERÍA 3.100 mAh. Autonomía esperada: 18 horas. CONEXIONES LTE FDD LTE: B1/3/5/6/7/8

WCDMA B1

WLAN 2.4 GHz, 802.11 b/g/n

Bluetooth BT 4.1 LOCALIZACIÓN GPS/BDS/GLONASS OTROS Protección IP54 (contra polvo y humedad); resistencia a caídas desde 1,2 metro de altura.





DISEÑO

Más que un smartphone, el PNC 370 de Hytera parece un walkie talkie, bastante ligero y de gran ergonomía. Tiene la pinta de esos dispositivos de comunicación tácticos, que vemos en las películas. Se le nota robusto, resistente.

El Hytera PNC370 es un dispositivo pensado para las comunicaciones críticas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte frontal encontramos la pantalla, que es pequeña (recordemos que no es táctil y menos un smartphone), pues lo que busca es solo facilitar la navegación entre funciones. Cuenta con dos botones de selección y una tecla central que me hace acordar a la antigua tecla ‘Navi’ que traían los Nokia.

El Hytera PNC370 tiene un diseño muy compacto. Sobre la pequeña pantalla hay una luz LED indicadora. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Luego, una rueda pata la navegación, botones para contestar y encender la linterna [verde], colgar y encender/apagar el equipo [rojo], y dos botones más que son programables, para contactos de emergencia. En la parte frontal inferior está el parlante y un pequeño micrófono.

El Hytera PNC370 tiene una tecla de acción en la parte central y además una "rueda" para navegar entre las funciones del equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el borde derecho están -cubiertos con unas tapas de jebe- el conector para auriculares y la entrada para el cable micro USB (que sirve para la carga). En el lado izquierdo está el botón PTT (naranja) y debajo los botones de control de volumen. En el borde inferior están los contactos para la base cargadora múltiple.

Las conexiones del Hytera PNC370 están cubiertas, debido a que está preparado para resistir salpicaduras. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte posterior tenemos una tapa rugosa que se puede retirar, para quitar la batería (y colocar la micro SIM). Además, hay dos pequeños tornillos para colocar el accesorio con el clip para el cinturón. En la parte posterior de la antena encuentras un pequeño lente que amplifica la luz de la linterna.

Sobre el lado izquierdo el Hytera PNC370 tiene, en color naranja, el botón push-to-talk. (Foto: Bruno Ortiz B.)





¿QUÉ ES LO QUE HACE?

El PNC370 PoC de Hytera es un dispositivo para esas labores en las que la comunicación es lo último que se puede perder. Trabaja como un dispositivo de comunicación por radio, pero que también funciona sobre las redes 2G, 3G, 4G (LTE) y Wi-Fi. Comunicaciones críticas, les dicen.

Eso quiere decir que, aunque trabaje sobre Android, no tienes Google Play Store ni acceso a ninguna otra tienda de aplicaciones. Las aplicaciones se descargan directamente.

Parece una lupa, pero en la parte posterior de la antena del Hytera PNC370 se encuentra la potente linterna. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Lo interesante es que te permite comunicarte desde cualquier lugar, gracia a su compatibilidad con las diferentes tecnologías celulares disponibles. Y cuando estás no sean accesibles, puede utilizar una red Wi-Fi para concretar la comunicación.

La parte posterior del Hytera PNC370 cuenta con una tapa que se puede retirar. Los dos tornillos de atrás sirven para colocar un clip que permite llevarlo en el cinturón. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Permite comunicación por grupos de usuarios y no importa la ubicación. Incluso, puedes estar en otro país y si estás conectado a Internet a través del Wi-Fi, puedes recibir llamadas sin ningún problema, aunque no tengas datos en tu SIM. La comunicación la puedes hacer de dos maneras: con llamadas regulares o a través de mensajes cortos, utilizando el botón PTT. Este tipo de comunicación sirve cuando se tienen que enviar reportes, brindar o recibir indicaciones directas. En ambos casos, la calidad es muy buena.

La tapa posterior del Hytera PNC370 se retira. La batería se puede quitar y así se accede al espacio para colocar la SIM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A todo esto, se le suma el diseño y las características propias PNC370 PoC de Hytera, que te dejan en claro que se trata de una herramienta más de trabajo.

En cuanto a la autonomía, el dispositivo promete hasta 18 horas de vida útil. Su batería de 3.100 mAh se puede recargar utilizando el cable micro USB o a través de una estación de carga múltiple.

El Hytera PNC370 no solo se puede cargar a través de un cable USB, sino también en una base cargadora múltiple. (Foto: Bruno Ortiz B.)





CONCLUSIÓN

El PNC370 PoC de Hytera es un interesante dispositivo, diseñado exclusivamente para las comunicaciones críticas, que cuenta con ciertas características que le brindan cierta versatilidad.





