Conforme a los criterios de Saber más

Hace unas semanas publiqué la evaluación de los sorprendentes TWS Earbuds X1 de Honor, el producto debut de esta marca en el Perú. Sin embargo, se trataba de una colaboración con otra marca, como parte de la línea Honor Choice. Ahora, por fin, está disponible en el Perú el primer dispositivo 100% de la nueva marca: se trata de la nueva Honor Band 6.

He venido probando este dispositivo de Honor desde hace más de una semana. ¿Cuál es mi opinión? Se trata de una pulsera deportiva con pinta de smartwatch, pero que se concentra en ser un buen monitor de actividades físicas . Para conocer más en detalle todo lo que trae este nuevo dispositivo, te invito a seguir leyendo este análisis.

Sin dudas, la Honor Band 6 es una pulsera deportiva con pinta de smartwatch, ideal para quienes quieren empezar en el mundo del registro de sus actividades físicas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO ARG-B39 PANTALLA 1,47″ AMOLED. Resolución de 194 x 368 píxeles DIMENSIONES 43 mm x 25,4 mm x 11,45 mm PESO 18 gramos SENSORES acelerómetro, giroscopio y óptico de frecuencia cardíaca. BATERÍA 180 mAH CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0. RESISTENCIA 5ATM (hasta 50 metros de profundidad) COMPATIBILIDAD Android 5.0 o superior OTROS SpO2, asistente de voz, carga magnética.





EL UNBOXING





LO BUENO Y LO MALO DEL DISEÑO

A primera vista, la Honor Band 6 tiene un gran parecido con el Huawei Watch Fit, reseñado en este espacio hace varias semanas atrás. Sin embargo, al tener un contacto más cercano es cuando te das cuenta de los detalles que lo hacen distinto.

Si bien el diseño de la Honor Band 6 no es innovador, significa un cambio radical con respecto a la anterior generación de este dispositivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Por ejemplo: la pantalla crece más del 100% con respecto al modelo anterior [que era más similar a una pulsera deportiva tradicional], pero es ligeramente más pequeña que el Watch Fit de Huawei. Otra diferencia es que lleva el nombre de la marca repujado en el lado izquierdo del dispositivo.

Una de las características distintivas en el diseño de la Honor Band 6 es el nombre de la marca labrado en uno de los lados de la caja del dispositivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sobre el borde derecho tiene un solo botón que activa el menú de aplicaciones, pero que también sirve para despertar al dispositivo o para regresar al inicio. Trae una correa de silicona con un modelo bastante tradicional que, para mi gusto es bastante delgada . El único contra que encuentro aquí es la hebilla: es de plástico, pero con un diseño muy común y, de vez en cuando, una de sus esquinas terminaba incrustándose en mi muñeca.

Como pasa en otros aparatos de este segmento, la Honor band 6 cuenta con un único botón en el lado derecho de la caja. Este sirve para acceder a las aplicaciones de monitoreo y para volver al inicio. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Debajo trae los sensores: el que mide el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno en la sangre . Además, se pueden ver los pines para el cargador magnético propietario que se incluye en la caja.

En la parte posterior, la Honor Band 6 tiene los sensores que le permite monitorear la cantidad de oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿QUÉ TAL ES SU DESEMPEÑO?

La Honor Band 6 es bastante cómoda y ligera. No genera ninguna molestia durante el día ni mucho menos al dormir. La pantalla es brillante, muestra colores muy vívidos y bastante contraste. Bajo la luz del día es muy cumplidora.

La pantalla de 1,47" de la Honor Band 6 permite visualizar de manera bastante cómoda las notificaciones recibidas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La lógica del manejo de este dispositivo no trae ninguna sorpresa: deslizando el dedo sobre la pantalla, de derecha a izquierda (o en viceversa) se podrá recorrer entre los diferentes medidores disponibles, así como acceder de manera rápida a algunas funciones como el control de música. O deslizando de arriba hacia abajo se puede acceder a la configuración, al control de no molestar, al de vibración, activar la pantalla o encender la alarma. En particular, me pareció que la pantalla no era tan sensible como esperaba.

En cuestión de minutos, la Honor Band 6 es capaz de registrar el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre y, al mismo tiempo, nuestro ritmo cardíaco. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Entre las cosas que esta Honor Band 6 puede hacer están el registro de actividades, monitoreo de sueño, del ritmo cardíaco y de la saturación de oxígeno en la sangre. También te ayuda a hacer ejercicios de relajación, monitoreo del estrés, control de música y del disparador de la cámara del smartphone con el que está emparejado. Te permite configurar una alarma, usar la función de cronómetro, de temporizador, de linterna, de rastreo del teléfono e informes del clima.

Espera ¿y no monitorea la actividad física? Sí, solo que merecía un párrafo aparte. Solo cuenta con 10 rutinas de ejercicio para monitorear. Eso sí, te permite determinar objetivos, registrar tiempos, calorías quemadas y distancias. Todo queda en el registro de entrenamiento. Aunque es capaz de detectar automáticamente algunas actividades, no hay que confiarse.

La Honor Band 6 permite hacer el control de hasta 10 diferentes actividades físicas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Es probable que hasta este punto no sientas que hay demasiada novedad, que quizás todo esto lo has visto antes. Y es así, porque esta Honor Band 6 utiliza el sistema operativo LiteOS que hemos visto en otras pulseras inteligentes de Huawei. Y sí, también requieres emparejar esta banda con la aplicación Salud (Health).

La Honor Band 6 permite acceder a información detallada de nuestra actividad física, gracias a su emparejamiento con la aplicación Huawei Salud. (El Comercio)

Pero espera. Si estás pensando que no hay novedades, por el otro lado tienes una buena noticia: se trata de un dispositivo que mide bien lo que tiene que medir y se apoya en un software que trabaja bien. Por ejemplo, en el monitoreo del sueño, la aplicación termina haciendo un desglose de tu calidad de sueño como si la medición la hubiera hecho con un smartwatch de alta gama.

Esta misma aplicación es la que permitirá hacer el emparejamiento inicial con la Honor Band 6. Esta puede ser por reconocimiento vía Bluetooth o escaneando el código QR del producto. (El Comercio)

¿CÓMO VA DE BATERÍA?

La promesa del fabricante es tener hasta dos semanas de autonomía . En mi experiencia personal, lo saqué de la caja y tenía 84% de batería. Solo lo configuré para que recibiera notificaciones de varias redes sociales y no moví nada más. Así, ha tenido energía por nueve días seguidos. ¿En qué condiciones podría cumplir con la autonomía prometida? Con un brillo bajo de pantalla y la función de no molestar activa.

Durante ocho días seguidos tuve trabajando a full a esta Honor Band 6. Al iniciar el noveno día la carga estaba en 5% y se terminó apagando hacia la noche. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Se supone que con 10 minutos de carga puedes tener energía para tres días. Sin embargo, lo importante es que en alrededor de una hora ya tienes tu Honor Band 6 nuevamente cargada.

La Honor Band 6 se carga gracias a un cable propietario magnético. En una hora tienes el dispositivo completamente recargado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿VALE LA PENA?

La Honor Band 6 es una pulsera deportiva ideal para quienes quieren empezar a hacer una medición constante y bastante precisa tanto de su actividad física como otra información importante sobre su salud . Y si tomamos en cuenta que su precio es de S/ 239, es una buena opción. Pero, por la ausencia de ciertos elementos -como el GPS- o al tener mucha dependencia del smartphone, quizás no sea la mejor opción para quienes ya están más metidos en el tema deportivo.





TE PUEDE INTERESAR