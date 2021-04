Conforme a los criterios de Saber más

Una de las estrategias más reconocibles de Huawei en los últimos años ha sido diversificar su oferta de dispositivos electrónicos. En este caso, hay una apuesta interesante por los equipos de sonido. Durante los últimos días he tenido la oportunidad de probar los nuevos Huawei Sound (el hermano menor del modelo Huawei Sound X). Se trata de unos parlantes que ofrecen una sobresaliente calidad de audio.

Mi experiencia en general ha sido muy buena y es, sin dudas, un dispositivo al que se le puede sacar mucho provecho y se puede disfrutar. Sin embargo, el Huawei Sound tiene algunas cosas por mejorar y que podrían convertirlo realmente en un aparato de vanguardia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO AIS-BW80-90 DIMENSIONES 147 mm x 186,7 mm PESO 2,2 kilos MEMORIA 512 GB de RAM y 8GB de ROM PARLANTES 1 woofer, 3 tweeters y 2 unidades pasivas

Frecuencia de respuesta: 55 hz - 40 Khz

Efecto de sonido: Devialet SPACE Soundstage, 360° Surround PANEL DE CONTROL Botón de silencio, controles de volumen y tecla multifunción. CONECTIVIDAD WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz and 5 GHz | Bluettoth 5.0 | UPnP | NFC | Cable 3,5 mm AUX-in SOFTWARE AI Life App

DISEÑO ATRACTIVO

En cuanto al diseño, es imposible no encontrarle al Huawei Sound un parecido al HomePod de Apple . Sin embargo, el equipo de la marca china tiene algunas características que lo hacen muy particular.

Por su diseño y construcción, el Huawei Sound puede ser colocado en cualquier habitación sin alterar de manera negativa la decoración. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Huawei Sound tiene forma cilíndrica, que tiene dos zonas bastante bien identificables: la zona superior, que abarca más de la mitad del equipo, que tiene un acabado plástico y brillante. Bonito, pero que es un imán de huellas y que tiene la pinta de no ser muy resistente a golpes, raspones o arañazos ligeros. La parte inferior, de la base, tiene el clásico enmallado que nos recuerda que estamos frente a un parlante. En la cara inferior tiene el conector para el cable de poder.

El panel táctil, en la parte superior del #HuaweiSound, se ilumina para avisarnos si está inicializando, si se está emparejando o el nivel del volumen. pic.twitter.com/PSD4ANFza3 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) April 28, 2021

En la cara superior tiene una circunferencia que se diferencia del resto del cuerpo . Este se ilumina cuando el Huawei Sound está en funcionamiento y según las opciones que se vayan seleccionando. Allí encontrarás una serie de controles táctiles para distintas cosas: subir y bajar el volumen, silenciar el equipo o enviar el audio vía Wi Fi.

El enmallado inferior del Huawei Sound nos recuerda que se trata de un altavoz. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tiene un sensor de proximidad que cada vez que colocas tu mano sobre la parte superior, esta se iluminará . Y si posas la palma de la mano completa sobre la zona superior del parlante, este se silenciará automáticamente. Otro toque similar restaura el sonido.

La parte superior tiene una zona táctil multiusos, que se apoya en la señales sonoras y de luz para indicarnos diversas funciones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Cada vez que acciones alguna función la iluminación te guiará de manera intuitiva . Por ejemplo, si mantienes presionada la zona para silenciar el equipo por algunos segundos, la circunferencia se iluminará de naranja y el equipo podrá ser reconocido por la aplicación AI Life para el emparejamiento. Pero sobre eso te cuento más adelante.

Lo malo es que no existen controles de reproducción de música (avanzar y retroceder pistas, reproducir, pausar y detener), por lo que esas tareas se deben realizar exclusivamente desde el dispositivo móvil al que tengamos emparejado el Huawei Sound.

En la parte frontal tiene el nombre de la marca y arriba un símbolo que marca la zona con la que podrás reemparejar el equipo con tu móvil a través del NFC. En la parte posterior encontrarás la marca que indica que el Huawei Sound fue construido en colaboración con Devialet, empresa francesa especialista en equipos de este tipo y que gracias a la cual ha podido conseguir un sonido más envolvente.

Si tienes la app AI Life instalada en tu celular, y este tiene la función NFC, es posible reemparejarlo con el Huawei Sound con un solo toque. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Un espacio que probablemente pase desapercibida es la entrada auxiliar de línea de 3,5 mm que se encuentra en la parte posterior, aunque con una cubierta de goma.

En la parte posterior, tras una cubierta de goma, está una entrada 3,5 mm que permite conectar vía cable el Huawei Sound con otro aparato, como por ejemplo una PC. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A los lados tiene unas aberturas que dejan entrever unos discos internos, que parece que fueran unos diales. Pero en realidad son dos unidades pasivas SAM que resuenan junto con el woofer para enriquecer los tonos graves y quitar distorsión.

DESEMPEÑO DESTACABLE…

…pero con una configuración inicial un tanto complicada. En este tipo de dispositivos, uno esperaría encenderlo, activar el Bluetooth emparejarlo con tu dispositivo móvil y empezar a utilizarlo . Como podrás ver en el video que te dejo abajo, lo intenté y ¡¡funcionó!! Pero cuando terminé de grabar y quise hacer otro video, la conexión se plantó ahí. Nada se reproducía en mi celular y, por supuesto, nada se escuchaba en el Huawei Sound.

Sucede que es necesario, para emparejar correctamente el parlante, descargar la app AI Life de Huawei . Leyendo el código QR en la parte inferior del parlante puedes acceder a una página que te permite descargar el apk desde allí mismo o instalar App Gallery para descargarlo por ahí.

Es necesario instalar en un teléfono inteligente la aplicación AI Life de Huawei para realizar el emparejamiento correcto con el Huawei Sound. (El Comercio)

Y, bueno, si eres usuario de algún dispositivo de la marca, podrás usar Huawei Share, ya que el parlante sí tiene esa compatibilidad.

A través de AI Life se puede tener un control completo de las características del Huawei Sound. (El Comercio)

Dentro de todo, lo bueno es que al levantar la app no es necesario crear una Huawei ID, sino que puedes usar la app sin registro y aún así rastrear, encontrar y emparejar tu Huawei Sound. La conexión se realizará vía Bluetooth (aunque también está la opción UPnP) y usando la red casera de WiFi, de manera que el rango de alcance de la conexión sea mayor y más robusto.

El Huawei Sound ofrece distintas posibilidades de emparejamiento. Además, trae tres preajustes de ecualización, para disfrutar mejor el audio dependiendo de la fuente. (El Comercio)

Luego de todo el trámite podrás comprobar que el Huawei Sound ofrece una gran calidad de audio . Sin necesidad de ser un experto, es posible darse cuenta desde el primer momento. Tienes la posibilidad de elegir entre tres efectos de sonido: Hi-Fi, Vocal o Devialet SPACE SoundStage. En lo personal, este último es el que me dejó más satisfecho con la calidad recibida. Mientras que en espacios pequeños no requiere subir mucho el volumen para colmar la habitación con un sonido muy equilibrado; para espacios más amplios necesitas darle a todo el volumen, pero sin que este se distorsione o reviente.

Internamente, el Huawei Sound tiene tres tweeters que rodean al Woofer, que están conectados con dos unidades pasivas SAM que, todas juntas, enriquecen los tonos y quitan distorsión. (Foto: Huawei)

De acuerdo con Huawei, todo esto se logra con tres tweeters que están en la parte baja rodeando a un woofer que apunta hacia arriba. El sonido empuja a esas dos unidades pasivas SAM -que te mencioné líneas arriba- de manera que los graves agarran más cuerpo y se eliminan las distorsiones. que resuenan junto con el woofer para enriquecer los tonos graves y quitar distorsión. Su diseño y toda esta tecnología que lleva adentro, hacen posible que el ofrecimiento de sonido envolvente sea una realidad.

El Huawei Sound lo pude emparejar sencillamente con un televisor de una marca coreana. (Foto: Bruno Ortiz B.)

SU PRINCIPAL FALENCIA

Si has llegado hasta esta parte de esta revisión, es posible que hayas intuido qué es lo que más se extraña en el -hasta este punto- impresionante Huawei Sound. Efectivamente, este parlante no es Smart.

El punto más bajo del Huawei Sound es que simplemente es un parlante. No es smart y, pese a su extraordinario desempeño, puede quitarle algunos puntos entre el público. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y en realidad, en lo personal, no me parece poca cosa. Sobre todo, porque en el mercado, otros dispositivos similares ya son “inteligentes”. Entonces, dependes del dispositivo al que estás enlazado (seguramente tu smartphone), pues desde allí controlarás todo y el Huawei Sound solo servirá para escuchar mejor lo que compartas desde allí.

CONCLUSIÓN

