Luego de más de un año de pandemia, y con la necesidad de empezar a trabajar o a estudiar desde casa, muchas personas se dieron cuenta de que no contaban con los implementos necesarios para realizar esas labores de manera óptima. Y en este año, en el que el teletrabajo y la educación a distancia continúan, no lo ideal es mejorar nuestras estaciones de trabajo para mejorar la calidad en la transmisión.

Por varios días estuve probando una webcam que me dejó una muy buena impresión. Se trata de la nueva UVC 30 de Yealink, una marca que es comercializada en el Perú a través de Sumtec. Es un dispositivo muy simple de instalar y de configurar, que brinda una gran calidad de imagen (incluso hasta en 4K). En esta reseña te contaré mi experiencia con esta webcam.

La webcam UVC30 de Yealink no tiene el diseño que solemos encontrar en este tipo de dispositivos, pero su desempeño es muy destacable. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO Yealink UVC30 4K USB Camera DIMENSIONES 59 mm x 45 mm (diámetro) CÁMARA 1/2,5″ CMOS, 8.51M píxeles APERTURA F/2.4 PROTOCOLO UVC 1.1 CABLE USB 1 x 1,6 metros USB 3.0 INFRARROJO Incluido MICRÓFONO Incorporado CAMPO DE VISIÓN 120° MOVIMIENTO PTZ (pan-tilt-zoom) electrónico ZOOM 3x Digital SALIDA DE VIDEO 4K 30, 1080p60/30, 720p60/30 MÁXIMA RESOLUCIÓN 4K FPS MÁXIMO 60 FPS REQUISITOS Windows 7, Windows 10, MacOS 10.10 o superior.

EL UNBOXING DEL EQUIPO





DISEÑO

Esta webcam tiene forma de un cilindro que cabe en la mano. Pese a ser plástico tiene un aspecto bastante serio y, a la vez, moderno. Sin dudas, llama la atención su gran lente en la parte frontal.

Pese a su forma cilíndrica, la UVC30 de Yealink se puede colocar con mucha facilidad sobre un monitor o pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El cable USB -de más de un metro y medio de longitud- no se puede desconectar de la webcam. Sobre el lado izquierdo tiene dos orificios que sirven como micrófonos incorporados. En el lado derecho no hay nada más una banda decorativa. En la parte frontal está el gran lente, debajo del cual hay un pequeño LED que indica cuando la cámara está encendida.

La UVC30 de Yealink cuenta con dos micrófonos incorporados al lado derecho. Si bien tienen un buen desempeño, se recomienda usar un micrófono externo adicional. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte inferior de la webcam UVC30 de Yealink es en donde está la parte más interesante del diseño: se puede desplegar una plataforma que permite acomodar la cámara en el borde de una pantalla o monitor. Pero no solo eso, sino que incluye una rosca de tamaño estándar, que permite colocarlo sobre un trípode sin necesidad de utilizar adaptador alguno.

En la parte inferior, la webcam UVC30 de Yealink tiene unas piezas qeu se despliegan y permiten acomodarla sobre un monitor. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La UVC30 de Yealink cuenta con una rosca de tamaño estándar, que permite colocarla en un trípode. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El empaque de esta webcam incluye dos accesorios . El primero es una bolsita negra que permite transportar la cámara de una manera sencilla. El segundo es una tapa de seguridad para ese gran lente.





CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

La conexión de la webcam UVC30 de Yealink es bastante sencilla : solo conectar, esperar que la computadora reconozca al dispositivo, y empezar a usarla.

Sin embargo, tras la primera vez que utilices la cámara te darás cuenta que falta “retocar” un poco más el funcionamiento del equipo. Para ello, deberás descargar el software desde la página oficial del fabricante [Yealink USB Connect], compatible con Windows y Mac.

Para mejorar el desempeño de la UVC30 de Yealink es recomendable descargar el software oficial de la marca. Este es compatible con Windows y Mac. (El Comercio)

Este software permitirá tener un poco más de control de la webcam . Podrás saber si el firmware de la cámara está correctamente actualizado, así como tener acceso a una configuración avanzada. Allí podrás modificar varios valores: la exposición, campo de visión, configuración de la imagen, balance de blanco, entre otros. Con esto, podrás definir los acercamientos y hasta tener una serie de encuadres ya preestablecidos, por ejemplo.

El entorno del software de Yealink permite modificar diferentes ajustes de la webcam UVC30. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Así me pasó a mí. Arranqué con pruebas en video y para tomar fotos que estuvieron interesantes, pero no me convencían, pero fue recién tras “meterle mano” con el software que pude empezar a sacarle provecho a la webcam UVC30 de Yealink.

Si bien la UVC30 trata de trabajar con la poca luz que encuentra en la habitación, a veces necesitará un poco de ayuda para mejorar los resultados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aquí queda demostrado que con la ayuda de una lámpara simple, la calidad final de la imagen captada con la UVC30 mejora muchísimo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra cosa importante es que te permitirá decidir cuál es el ángulo de visión que tendrá la webcam (podrás elegir entre 70°, 90° y 120°, esta última es la que viene activa por defecto) y además te permitirá tener activa la función de auto-framing. ¿No sabes qué es el auto-framing?

Ahora, ¿por qué es importante tener la posibilidad de elegir el ángulo de visión? Porque si estás en una videollamada con más gente en la habitación, es posible que el ángulo más amplio permite a los demás ser captados en la toma sin recortes. Si a eso le agregas el auto-framing, automáticamente la webcam se acercaría a quién estuviera gesticulando y hablando para centrar la atención durante la comunicación.

La webcam UVC30 de Yealink funciona sin ningún problema con los programas más populares para videollamadas y teleconferencias. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Eso sí, aunque sus micrófonos incorporados permiten una captura de audio muy decente, tiene sus limitaciones. Por eso, mi recomendación es utilizar esta webcam en conjunto con un micrófono externo, conectado a tu computadora.

La webcam UVC30 de Yealink incluye una tapa para su gran lente frontal. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La probé desde el espacio de trabajo que tengo destinado en mi casa, pequeño y con muy mala iluminación. Aunque moviendo la configuración es posible que la webcam UVC30 de Yealink trate de mejorar la calidad, la inclusión de una lámpara simple hizo que mejore sustancialmente la calidad de la toma. Hay que recordar que la cámara es capaz de alcanzar hasta 4K de resolución , aunque eso no se puede predeterminar por el software de configuración, sino que depende la plataforma que estemos usando, así como de la robustez de nuestra conexión a Internet.

Otro de los accesorios que incluye la webcam UVC30 de Yealink es un adaptador que convierte el cable USB-A que está conectado al dispositivo en USB-C, para conectarlo a una laptop. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿VALE LA PENA?

Pese a que, a todas luces, Yealink no es una marca “conocida” en el mercado local, su webcam UVC30 es una muy buena opción para quien quiera mejorar la calidad de sus comunicaciones en video. Aunque su precio puede considerarse alto (US$ 200), debemos tener en cuenta todos los beneficios que ofrece: una buena calidad de imagen, resolución hasta en 4K, gran ángulo de visión y una sencillez extrema para la instalación y la configuración.





