Hace pocas semanas tuve la oportunidad de probar el Galaxy A52, un muy interesante dispositivo de gama media, que Samsung ha traído al mercado peruano. Ahora toca el turno de probar el A32, el hermano menor, dentro de la misma gama. Ojo, hay que tener en cuenta que se trata de la versión 4G, que tiene algunas características muy distintas a su versión 5G [que aún no está disponible en el Perú].

¿Cuál es la impresión que me dejó el Galaxy A32? En líneas generales, es un buen dispositivo. Si bien se trata de un aparato ubicado en la gama media baja -de acuerdo con la organización del portafiolio de Samsung-, tiene características muy interesantes que lo convierten en una opción a considerar dentro de su rango de precio . A lo largo de esta reseña te contaré cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de este teléfono inteligente.

El Galaxy A32 de Samsung mantiene las líneas características de los nuevos modelos, pero cambia de materiales, propone otro tipo de módulo de cámaras y promete un desempeño destacable. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO SM-A325M DIMENSIONES 158,9 mm x 73,6 mm x 8,4 mm PESO 184 gramos MATERIALES Vidrio, plástico PANTALLA 6,4″ Super AMOLED, resolución 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco 90Hz, 800 nits SISTEMA OPERATIVO Android 11, One UI 3.1 PROCESADOR Mediatek Helio G80 (12 nm) CPU Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2 RAM 4GB ALMACENAMIENTO 128 GB expandible por microSDXC CÁMARAS Principal cuádruple 64 MP, f/1.8, 26mm (angular); 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra gran angular); 5 MP, f/2.4, (macro); 5 MP, f/2.4, (profundidad). Grabación de video a 1080p@30fps.

Frontal simple 20 MP, f/2.2, (angular). Grabación de video a 1080p@30fps. BATERÍA 5.000 mAh, con carga rápida de 15 W OTROS Altavoz; conector 3,5 para auriculares; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0; GPS; NFC; Radio FM; sensor de huella en pantalla, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula.





EL UNBOXING





DISEÑO LLAMATIVO

El diseño del Galaxy A32 es bastante llamativo. No solo porque me tocó en el mismo color que el A52, sino porque mantiene la idea que vemos en dispositivos del resto de la familia Galaxy A e inclusive en la Serie S. Aunque su material principal es el plástico, este tiene un acabado que lo asemeja mucho al cristal. Junto al borde brillante que lo acompaña, le dan un look bastante llamativo . Sin embargo, deben saber que es un imán de huellas.

El Galaxy A32 es muy similar a su hermano mayor, el Galaxy A52. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin dudas, es un dispositivo que se ve bien y se siente bien en la mano. Tiene las esquinas redondeadas. En el frente tiene la cámara en la parte superior central, en un notch o cerquillo, manteniendo los bordes lo más delgado posible. En el borde derecho está el botón de encendido y los controles de volumen; en el borde superior solo encontramos un micrófono; en el borde izquierdo está la bandeja para la SIM y la tarjeta microSD; y en el borde inferior está el conector para auriculares, otro micrófono, el puerto USB-C y un altavoz.

En el lado derecho del Galaxy A32 están ubicados el botón de encendido y los controles de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte superior del Galaxy A32 se encuentra solo un micrófono.(Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado izquierdo del Galaxy A32 se encuentra el acceso a la bandeja de la SIM y de la microSD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte inferior del Galaxy A32 está la entrada para auriculares, otro micrófono, el puerto USB-C y un parlante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Así luce la bandeja de la SIM y el micro SD de la Galaxy A32. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El principal cambio está en el módulo de las cámaras… porque no hay. Bueno, no es un módulo como tal. Tres de los cuatro lentes sobresalen ligeramente del cuerpo del equipo. En el acabado final se ven bien, pero ese espacio que se forma entre la superficie de la carcasa y los bordes alrededor de cada lente se convierten en una guarida de polvo, fibras y demás elementos. Así como sucede con otros Samsung, será necesario contar con una carcasa desde el inicio.

Esos anillos que sobresalen del cuerpo del Galaxy A32 se convierten en lugares en donde se almacena el polvo y las fibras. (Foto: Bruno Ortiz B.)





UN DESEMPEÑO JUSTO

Empecemos por la pantalla. El Galaxy A32 LTE [que es la versión disponible en esta parte del mundo] cuenta con un impresionante panel AMOLED 1080p FHD+ . Esto es muy importante pues ofrece una calidad de imagen muy buena, colores vívidos y brillantes, y un desempeño muy bueno incluso bajo la luz del sol, gracias a sus 800 nits. Pero eso no es todo, pues permite tener una tasa de refresco de pantalla de 90 Hz (se puede reducir a 60 Hz), haciendo que la navegación se note más fluida. ¿Se convertirá en un estándar para dispositivos de gama media?

Una de las novedades de este Galaxy A32 es que tiene una tasa de refresco de 90 Hz. (El Comercio)

Este Galaxy A32 de Samsung ofrece esta combinación: procesador MediaTek Helio G80 + 4GB de RAM + 128 GB de almacenamiento. ¿Qué obtenemos? Un desempeño correcto. No es extraordinario y no es malo. Es correcto, teniendo en cuenta el segmento y el precio en el que se ubica este dispositivo.

Navegación web, uso de redes sociales, servicio de mensajería, reproducción de servicios de streaming de audio y video, trabajo multimedia, etc., todo se realiza de manera correcta, pero con tomándose un tiempo para saltar entre aplicaciones. Por más que la pinta y la pantalla del dispositivo te hagan creer lo contrario, no le puedes exigir como a un equipo de gama alta. Son esos momentos, los que evitar que la reacción sea automática, los que te ponen los pies de nuevo sobre la tierra.

Uno de los puntos positivos es que este Galaxy A32 recibe constantes actualizaciones. (El Comercio)

¿Cómo va con los videojuegos? En juegos incidentales funciona sin problemas y mientras vas optando por títulos de mayor trabajo gráfico, la respuesta será inferior. Las configuraciones en calidades de media a baja serán la única alternativa para disfrutar con el smartphone. La multitarea es su punto débil y si le exiges más que lo debido, el procesador sufrirá.





CAPAS DE SEGURIDAD

Al estilo de otros modelos de Samsung, este Galaxy A32 ofrece varias capas de seguridad . Cuenta con el sensor de huellas digitales debajo de la pantalla que es bastante preciso la mayoría de veces, aunque puedes sentir que su reacción no es automática. En el caso del reconocimiento facial funciona bien siempre y cuando haya buena iluminación.





CÁMARAS SOLO CUMPLIDORAS

Aquí debo confesar que tengo sentimientos encontrados (que se hacen evidentes en el video donde pruebo la app de cámara nativa). Ojo, me parece que son buenas cámaras , pero quiero empezar por algunas cosas que no me gustaron. Mientras que la gran pantalla de este dispositivo me hacía ver que las fotos y, sobre todo, los videos se estaban registrando en buena calidad, al momento de visualizar y procesar las grabaciones en la computadora, los resultados no eran tan buenos.





Uno de sus principales problemas en la grabación de video es la ausencia de estabilización de imagen. Como sucedía en algunos smartphones de alta gama hace varios años atrás, se puede “esconder” esa falencia haciendo las grabaciones con el ultra gran angular. Sin embargo, es una característica que se extraña. Otra de las limitaciones -comprensible también por el segmento en el que está el Galaxy A32- es que no tiene muchas opciones en cuanto a resoluciones y cuadros por segundo (fps) disponibles.

Fotos con el Galaxy A32 de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, el Galaxy A32 toma fotos bastante buenas, con colores vibrantes. Es decir, sentirás que estás utilizando un teléfono Samsung . Se defiende bastante bien, pese a sus limitaciones [no hay acercamiento óptico real, modo pro muy básico, modo noche correcto]. Entonces, en cuanto a cámaras, su punto más bajo está en el video.

Fotos con el Galaxy A32 de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Una última observación: la app nativa de cámaras -que es la misma que tienen el resto de dispositivos del portafolio de la empresa coreana- es bastante fluida para su segmento.

Fotos con el Galaxy A32 de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Fotos con el Galaxy A32 de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Fotos con el Galaxy A32 de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

BUENA AUTONOMÍA

El Galaxy A32 de Samsung tiene una batería de 5.000 mAh , compatible con carga rápida de 15 W, por lo que necesitarás unas dos horas para recargarlo de 0% a 100%. Utilizado como dispositivo principal -en un uso intenso durante la jornada de trabajo-, recién me animé a recargarlo a la mañana siguiente o por la noche si es que había sido un día complicado.





¿VALE LA PENA COMPRARLO?

(Foto: Bruno Ortiz B.)

Sí, sobre todo si es que lo que estás buscando es un dispositivo en el que se privilegie la pantalla y la autonomía, más la posibilidad de tomar buenas fotos, a un precio muy interesante (alrededor de los S/ 1.000) para un dispositivo Samsung, este Galaxy A32 es para ti.

No esperes un buen rendimiento para videojuegos pesados ni la mejor cámara para grabación de videos. Las limitaciones de su procesador le juegan en contra. Pero, para las necesidades de un usuario estándar, es una buena opción .





