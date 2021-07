Conforme a los criterios de Saber más

Es la primera vez que uso un cepillo de dientes eléctrico. Luego de tres meses de uso continuo, puedo decir que va a ser muy difícil que vuelva a usar un cepillo convencional. Desde abril pasado vengo utilizando el cepillo eléctrico sónico P1001 uSmile de Honor Choice. Como saben, esta es la denominación de gadgets que son desarrollados por Honor junto con otras empresas. Y como ya se habrán dado cuenta, mi experiencia ha sido muy satisfactoria.

Aunque mi posición es favorable hacia este producto, también debo decir que tiene varias cosas por mejorar. Así que si quieres conocer en detalle cuál ha sido mi experiencia con este gadget de Honor, te recomiendo que sigas leyendo esta reseña.

Este cepillo eléctrico P1001 uSmile de Honor Choice se encuentra en el mercado desde hace más de dos meses. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO uSmile P1001 DIMENSIONES 252 mm x 27,5 mm x 27,5 mm PESO 141 gramos. FRECUENCIA De 32.000 a 38.000 vibraciones por minuto CERTIFICACIÓN IPX7, protegido contra efectos de la inmersión. BATERÍA 2.500 mAh (estimado de seis meses bajo ciertas condiciones). COLORES Blanco y negro. OTROS Incluye en la caja dos cabezales intercambiables, cable USB de carga y manual de instrucciones.





EL UNBOXING





DISEÑO

El cepillo eléctrico P1001 de uSmile Honor Choice se divide en dos partes: la inferior, que es la más grande, pues es la que incluye el motor, el botón y los indicadores de luz; y la superior, que es la del cabezal con el cepillo.

El P1001 uSmile de Honor Choice es algo pesado, pero se justifica porque es lo que se necesita para tener un mejor control al momento de cepillarse los dientes. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La parte más grande tiene forma cilíndrica y cuenta con una gran área texturizada para brindar un mejor agarre y control durante su uso. En comparación con un cepillo tradicional, el P1001 de uSmile Honor Choice es mucho más pesado. Pero durante el uso te darás cuenta que tiene el peso necesario para maniobrar de la manera adecuada y lograr una mejor limpieza dental.

El cepillo P1001 uSmile de Honor Choice cuenta con un solo botón para encenderlo y apagarlo, así como para cambiar entre los modos de uso. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Justo donde termina la zona texturizada tiene un gran botón, orientado de manera diagonal, que sirve para encender, cambiar de modo de empleo y apagar el cepillo. Sobre este botón hay tres indicadores LED que nos permiten saber el modo elegido: modo suave, modo limpieza y modo blanqueamiento.

Hay una etiqueta que explica los modos y cómo acceder a ellos, este P1001 uSmile de Honor Choice. Si esta se cae, podría perjudicar a los usuarios. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Hacia la parte superior, el diámetro del cilindro se va haciendo cada vez más pequeño. Desde allí emerge una clavija con una muesca, que es en donde encajará la segunda parte de este P1001: el cabezal del cepillo.

Del cuerpo principal del P1001 uSmile de Honor Choice emerge una clavija. En esta se tendrá que colocar a presión el cabezal del cepillo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el empaque vienen dos cabezales, uno ‘Whitening clean’ y el otro ‘Soft sensitive’, con cerdas más suaves si es que el usuario tiene encías más sensibles. Con respecto a los cabezales, hay dos cosas importantes: primero, que se enganchan de manera muy firme a la clavija y en ningún momento tienes la sensación de que vayan a salirse de lugar. Segundo, el tamaño de la zona de las cerdas del cepillo P1001 uSmile Honor Choice es bastante pequeño en comparación con un cepillo tradicional. Según odontólogos, esto es mejor porque permite una limpieza más profunda para cada pieza dental.

El empaque del P1001 uSmile de Honor Choice incluye dos cabezales del cepillo con sus respectivos estuches para mantenerlos limpios y sin contacto con el exterior. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La base del cilindro es plana y en la parte inferior tiene la entrada para la recarga de la batería vía un cable USB Tipo-C. Sin embargo, esta se encuentra bien protegida por una tapa de jebe, que evitará el ingreso de agua a esta parte tan importante del equipo.

La base del cepillo P1001 uSmile de Honor Choice permite que este se pueda colocar sobre una superficie plana sin temor a que se caiga. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Punto a favor: la base del equipo es completamente plana, por lo que se puede dejar apoyado sobre el lavabo o algún espacio en el baño, sin temor a que se caiga y manteniendo las cerdas lejos de elementos que puedan contaminarlas. Adicionalmente, en la parte posterior tiene una protuberancia que permite apoyarlo contra la pared y así tener mayor estabilidad.

Una tapa de jebe protege la entrada USB tipo-C del cepillo eléctrico uSmile de Honor Choice. (Foto: Bruno Ortiz B.)





DESEMPEÑO

Teniendo en cuenta que es mi primera experiencia con un cepillo eléctrico, es inevitable que -para empezar- traiga a colación algunos motivos por los cuales los fabricantes de este tipo de productos en general dicen que son mejores en comparación con sus contrapartes tradicionales.

Lo más evidente tiene que ver con las vibraciones: ese movimiento rítmico, casi frenético, sería imposible alcanzarlo moviendo las manos. Pero, en el caso del P1001 de uSmile Honor Choice, además incluye un sensor que evita que las cerdas hagan demasiada presión sobre los dientes y los puedan lastimar.

El P1001 uSmile de Honor Choice incluye dos cabezales. Uno para limpieza más profunda y otro para encías suaves. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Además, por el tamaño del espacio de las cerdas y el cabezal en general, es más sencillo que el cepillo llegue a zonas complicadas de la boca, para darle una limpieza adecuada a los dientes. Por ejemplo, no es un problema llegar de manera cómoda a la cara posterior de las últimas molares.

¿Todavía no estás convencido que usar un cepillo eléctrico será siempre una mejor idea? No me hagas caso a mí. Mejor, mira lo que nos tiene que decir un profesional calificado .

Una cosa interesante es que, aproximadamente, cada 30 segundos sentirás como si el motor del cepillo eléctrico “metiera un cambio” (haciendo una burda analogía con un automóvil). Ese ligero cambio en el ritmo de las vibraciones es una alerta para que continúes con la limpieza en otra zona de la dentadura.

Este aviso tiene que ver con que la batería de 2.500 mAh del P1001 de uSmile Honor Choice debería tener una autonomía de seis meses , bajo el cálculo de que se use dos veces al día, en sesiones de dos minutos. Entonces, cambiar la posición del cepillo cada 30 segundos te permitiría limpiar correctamente tus dientes en dos minutos.

La parte baja del P1001 uSmile de Honor Choice tiene unas protuberancias que permiten apoyarlo contra la pared y mantenerlo más estable. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Y realmente la batería dura 180 días? No lo sé. Yo lo estoy usando desde abril y hasta ahora no siento ninguna degradación en la energía del equipo. Por supuesto, planeo usarlo hasta que quede en cero de batería. De acuerdo con el fabricante, los LED indicadores pasarán de blanco a rojo cuando la energía se esté acabando [y hará el cambio de color contrario cuando la batería pase de estar agotada a completamente cargada]. El fabricante indica también que el tiempo necesario para una carga completa es de unas cinco horas . Parece bastante, pero razonable si es que -en teoría- solo vas a cargarlo dos veces al año.

COSAS POR MEJORAR

Lo primero es el tema de los LED y el señalamiento de los modos de uso . Este detalle viene en un sticker, al lado del botón principal. Si con el uso [o por otro motivo] esta etiqueta se cae o se pierde, el usuario podría quedar desorientado. Asimismo, la ausencia de algún otro indicador que nos dé una certeza más clara del estado de la carga del equipo es un problema.

Esta es una constante en todas las reseñas sobre este P1001 que puedas encontrar en la web, pero no es una exageración. Una de las cosas en las que pensé días después de empezar a usarlo fue: “este aparato automáticamente pasa a ser uno de los dispositivos que de todas maneras llevo cuando me vaya de viaje. ¡Adiós al cepillito compacto que se dobla!”. Pero después pensé “¿cómo lo voy a llevar?” Si bien los cabezales vienen con estuches compactos que mantienen la zona de las cerdas aisladas, hace falta un estuche especial que permita llevar el cepillo a donde queramos.

Sin dudas, uno de los principales problemas del P1001 uSmile de Honor Choice es que, aunque sus cabeceras sí tienen estuche, el aparato en sí no y hace difícil llevarlo de un lugar a otro. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otro punto negativo para mí -aunque pueda ser discutible- es que solo tenga un botón de comando. ¿Por qué? Porque para cambiar entre modos tienes que presionar una vez más el botón. Así, lo enciendo con una presión y arranca en el modo Suave. Si dejo correr unos segundos y vuelvo a presionarlo, el cepillo entra en pausa. Y si lo dejo así por unos segundos más, se apaga. Además, si quiero moverme entre modos, inevitablemente empezaré por el Suave; tendré que presionar una vez más para pasar al modo Limpieza; y una vez más si quiero llegar al modo Blanqueado. Si quiero que el equipo se apague debo presionar de nuevo el botón y dejar que pasen unos segundos hasta que se apague solo, o, en todo caso recorrer hasta el último modo, y tras la cuarta presión, se apagará.

CONCLUSIONES

Mi experiencia usando todos los días el cepillo eléctrico sónico P1001 de uSmile Honor Choice es sumamente positiva. Se siente la diferencia en comparación con el cepillado convencional y al requerir menor esfuerzo, te invita realizar la rutina completa, el tiempo suficiente y con la constancia debida. Si tenemos en cuenta la recomendación de los especialistas y consideramos que se trata de un aparato por debajo de los S/ 200, es, sin dudas, una buena inversión. Esto último se reforzará si es que Honor cuenta con los repuestos y componentes necesarios para la atención ante cualquier situación.





