Tal como ha venido sucediendo en otros países de la región, Samsung ha organizado sesiones para que la prensa especializada pueda experimentar de cerca con los dos más recientes smartphones con pantalla plegable lanzados por la compañía surcoreana: los nuevos Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3. El Comercio participó de esa sesión y, a continuación, te contamos cómo fue la experiencia.

Esta es la segunda vez, en lo que va de la pandemia, que Samsung realiza una actividad presencial. Una vez más, en un espacio amplio de un hotel sanisidrino, con muy pocas personas presentes, con protocolos sanitarios muy estrictos y, ahora, con espacios individuales para realizar este primer acercamiento a los nuevos modelos con pantalla flexible de la marca. Pese a que ambos dispositivos fueron presentados recientemente, pudimos experimentar con ellos por espacio de una hora.

Un Fold con muchas novedades

El Galaxy Z Fold3 sigue manteniendo su aspecto elegante. En la mano se siente igual de robusto y firme, pero -en comparación con el modelo anterior- se siente ligeramente más ligero. Se notan los ajustes que se han hecho para estilizar el diseño . El módulo de cámaras principales -a mi modesto entender- ha sido muy bien ejecutado.

El Galaxy Z Fold 3 de Samsung mantiene su estilo, pero con ligeras mejoras en el diseño. Eso sí, es un poquito más ligero. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El único problema, como viene sucediendo desde las versiones anteriores, es que este queda bastante fuera del cuerpo principal del equipo, lo que origina que al apoyarlo sobre una superficie plana, el equipo quede “tamborileando” . Entonces, se hará indispensable que cuente con alguna carcasa de protección.

El proceso de abrir y cerrar el teléfono sigue siendo bastante bueno: la bisagra no es tan rígida como para requerir un esfuerzo especial, ni queda tan suelta para dar la impresión de fragilidad en una zona tan delicada. Eso sí, se nota el trabajo en cada generación para que el mecanismo haga que el pliegue en la pantalla cada vez sea más delicado. ¿Se nota el doblez en la pantalla? En realidad, solo cuando le prestas atención. Considero que hoy -y, además teniendo en cuenta las mejoras que se le han hecho a la pantalla- ese no es tema por el cual hay que discutir [aunque eso no quita que se siga investigando para que en algún momento sea imperceptible].

El #GalaxyZFold3 de @SamsungPeru trae como una de sus novedades su cámara interior no solo debajo de la pantalla, sino que está cubierta por píxeles. De esa manera ese punto negro de antes desaparece y no hay distracciones al momento de consumir multimedia.





Pero lo que más me llamó la atención fue cómo han “escondido” la cámara interior [la de la pantalla grande, cuando se tiene el teléfono desplegado]. Si bien esta ya estaba colocada debajo de la pantalla, siempre se veía el orificio y, al momento de reproducir cierto tipo de contenido a pantalla completa, un pequeño círculo negro se convertía en un lunar que, para algunos, podría ser una molestia. En este Galaxy Z Fold3, Samsung ha utilizado un “truquito” que algunos otros fabricantes ya habían experimentado: colocar encima píxeles que se encienden cuando la cámara no está en uso. Este es el resultado:

En cuanto al software no puedo decir mucho, porque para ello se necesita un uso constante . Sin embargo, la posibilidad de compartir aplicaciones en el mismo espacio, multitarea, y continuidad entre la pantalla frontal y la interior al momento de consumir multimedia se sienten un poco más “naturales”. Espero tener la posibilidad de contar con una unidad de prueba para analizar más a fondo este aparato.

Un refresco importante

Debo confesar que, desde que apareció, siento mayor preferencia por el modelo Flip, debido a que lo encuentro más versátil, más portátil y para actividades más mundanas. En el caso del nuevo Galaxy Z Flip3, hay novedades sobre todo en el diseño que también nos hablan sobre el camino de madurez a la que está llegando este particular segmento que domina la empresa surcoreana.

El Galaxy Z Flip3 también ha sufrido retoques en su diseño, pero esto no ha hecho que pierda su aire de equipo para cualquier ocasión. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Manteniendo su forma, el marco metálico parece haberse ampliado un poco más, dando una sensación de mayor solidez. Otro de los cambios visibles está en el módulo de cámaras principales: son más grandes y ya no están organizadas una al lado de la otra, sino una debajo de la otra. De esa manera deja un poco más de espacio en esa zona de la tapa. ¿Para qué?

Una de las novedades en el Galaxy Z Flip3 es que su pantalla exterior ha crecido. Además, se ha reordenado la posición de las cámaras en esa zona. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pues, para que la pantalla frontal crezca hasta cuatro veces y permita hacer más cosas, sin necesidad de abrir el teléfono. Leer que la pantalla creció cuatro veces suena a un montón, pero, en realidad, la pantalla frontal en el Galaxy Z Flip era mínima. Una de las funciones más interesantes de este equipo es la posibilidad de tomarse selfies con las cámaras principales, sin abrir el equipo. Para ello, la pantalla frontal era clave, pero solo podías verte los ojos. Ahora, el espacio es mucho más amplio. No solo puedes ver más espacio al momento de hacerte una autofoto, sino que la pantalla puede albergar más notificaciones y te brinda la posibilidad de ejecutar más funciones mientras el smartphone está cerrado.





Colores y accesorios

La gente de Samsung Perú indicó que esperan tener disponibles los equipos en cuestión de semanas -tradicionalmente, los nuevos lanzamientos llegan al Perú dentro de las cuatro o seis semanas luego de la presentación global-, y entonces se conocerá también con exactitud el precio. Hay que tener en cuenta que, de por sí, los equipos son un poco más baratos que sus versiones anteriores, pero habrá que calcular según el tipo de cambio de ese momento.

Una de las novedades es que estará disponible en el mercado peruano una amplia gama de accesorios para estos nuevos dispositivos plegables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

De otro lado, señalaron que tanto el Galaxy Z Fold3 como el Galaxy Z Flip3 vendrán en diversos colores. El Fold estará disponible en Phantom Black, Phantom Silver y Phantom Green, mientras que el Flip vendrá en Cream, Green, Lavender y Phantom Black.

Pero eso no es todo. También se venderán accesorios, como las carcasas. Ya no solo encontraremos las de color oscuro, sino algunas de otros materiales y más coloridas, incluso hasta con anillos para un mejor manejo con la mano. Durante la presentación pudimos ver los Galaxy Buds2 y el nuevo Galaxy Watch4, que esperemos que también estén disponibles pronto en el mercado local.

Corolario

Hace unos días escribí una columna de opinión, en la que me preguntaba si es que el segmento de los dispositivos con pantallas plegables había llegado a su madurez. Ahora, luego de haber tenido la oportunidad de probar -aunque sea por algunos minutos- estos nuevos smartphones, me reafirmo en que este nuevo segmento va por buen camino.

Tal como hizo Samsung algunos años atrás, cuando inventó el segmento Note, ahora apuesta en serio por las pantallas flexibles. Se nota su interés en escuchar a los usuarios, sobre todo para mejorar la experiencia de uso y lograr, no solo que tener un dispositivo con la pantalla que se dobla tenga sentido, sino que se pueda incorporar de manera exitosa en sus rutinas diarias, de manera que se cree una conexión mayor con el usuario.

Por mi parte, solo me queda esperar a que lleguen los equipos y tener la oportunidad de probarlos con mucha más calma.





