No les puedo mentir y, a primera vista, fue imposible no comparar a estos nuevos Earbuds 2 Lite de Honor con los X1 que hace unos meses ya habían lanzado en el país, pero en colaboración con Moecen bajo la serie Honor Choice. La forma y el diseño de los estuches son casi exactas. La posición de los audífonos -que no es la convencional- también se repite, aunque el diseño de estos tiene ligeras diferencias.

¿Hay novedad en los primeros audífonos imalámbricos que la renovada marca asiática presenta desde su independencia? La respuesta corta es sí y la propuesta es muy interesante. La justificación, con más detalle, la encontrarás a continuación.

Los Earbuds 2 Lite de Honor debutaron hace pocos días en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO Earbuds 2 Lite T0005/T0005C DIMENSIONES Audífonos: 37,5 mm x 23,9 mm x 21 mm

Estuche: 45,5 mm x 61,2 mm x 25,35 mm DRIVER 10 mm (dinámico) PESO 5,5 gramos cada audífono RESPUESTA DE FRECUENCIAS 20 Hz - 20 KHz CANCELACIÓN Pasiva y activa CÓDECS COMPATIBLES SBC/AAC CONECTOR USB tipo C BATERÍA Audífonos 55 mAh

Estuche 410 mAh

Cuenta con carga rápida.









DISEÑO

Como comenté al inicio de esta reseña, en este aspecto es donde encontramos muchas similitudes. Sobre todo en los estuches. A primera vista son exactamente iguales, salvo por el logo de Honor en letras plateadas que está impreso en el frente de los audífonos Earbuds 2 Lite. El indicador LED también es ligeramente más pequeño en comparación con el de los X1.

A primera vista, los Earbuds 2 Lite de Honor pueden confundirse con los TWS X1 de Honor Choice. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Además, el estuche de los Earbuds 2 Lite tienen esquinas más redondeadas y es menos grueso que el de los X1. Aunque es un poco más cómodo para llevarlo incluso en la mano, el problema es que pierde estabilidad al abrir su tapa , pues el peso de esta hace que todo el estuche caiga hacia atrás. Cuenta con un conector USB tipo C en la parte inferior.

Otra particularidad es que cuenta con un botón de emparejamiento sobre el lado derecho . Si bien los X1 no contaban con este botón, sí se ven en modelos similares de Huawei (empresa de la que Honor se acaba de independizar).

Aquí se puede apreciar los cambios entre los nuevos Earbuds 2 Lite de Honor (izquierda) y los TWS X1 de Honor Choice. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a los audífonos, sí hay diferencias en este aspecto. El ‘palito’ es ligeramente más largo (mide unos 3,5 cm) y la cápsula que se coloca en el oído sobre sale más y la punta -que ingresa en el canal auditivo- tiene una forma ovoide, al igual que las gomitas protectoras.

Esta vez, los puntos de contacto para la carga en el estuche están en uno de los lados, en la zona inferior del ‘palito’ y justo en la unión con el cuerpo del aurífono. Cuenta con unos micrófonos que ayudarán para la cancelación de ruido .





DESEMPEÑO

No vamos a dar muchas vueltas: haciendo las sumas y restas, el desempeño general de estos Earbuds 2 Lite de Honor es muy bueno . Primero mencionaré cuáles son los puntos a favor que tiene. Empiezo por el hecho de que son muy ligeros y con un diseño que permite llevarlos puestos por mucho tiempo, sin que cause molestias en el oído.

El nuevo diseño de los Earbuds 2 Lite de Honor permiten que tengan un mejor calce en la oreja, creando una mayor cancelación de ruido pasiva. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los Earbuds 2 Lite cuentan con sensores que ponen en pausa el contenido que estés reproduciendo [sea música o un video, por ejemplo] si te retiras alguno de los audífonos del oído. La reproducción se reanuda automáticamente al colocar de nuevo el audífono. Eso sí, si pasan un lapso de tiempo desde que te los retiraste [de tres minutos en adelante] debes reiniciar la reproducción manualmente.

Cada audífono cuenta con drivers (altavoces) de 10 mm, que, en general -a un oído no entrenado como el mío- le entregan el sonido en una calidad bastante buena, con mucha potencia, sumando a que la experiencia sea muy agradable . Eso sí, si llevas el volumen al máximo empiezas a perder calidad.

Cada uno de los audífonos de los Earbuds 2 Lite de Honor tiene un driver interno de 10 milímetros. El desempeño en reproducción de audio es muy bueno. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su cancelación de ruido es buena, tanto la activa como la pasiva. Debido al mejor ajuste que tiene en su diseño, sumado a las puntillas de goma [que vienen en bolsas separadas según el tamaño], los Earbuds 2 Lite ofrecen, desde el saque, un buen nivel de cancelación pasiva de ruido externo . Por su parte, la cancelación de ruidos activa es muy destacable. Los aparatos la activan cuando consideran que es necesario y te lo hacen notar a través de una voz, que muchas veces pasa desapercibida.

Llega la hora de hablar de las conexiones y aquí aprovecharé para empezar a mencionar algunos puntos negativos. A ver, no me mal interpreten: los Earbuds 2 Lite se conectan con mucha sencillez. Usando el Bluetooth se emparejan sin problemas a casi cualquier dispositivo. Luego, solo bastará abrir el estuche para que la conexión previa se reactive. Es más, los audífonos se aferran hasta lo último posible para no perder la conexión, cuando te has alejado demasiado del dispositivo.

Una de las caraterísticas principales de los Earbuds 2 Lite de Honor es su autonomía. Los audífonos tienen una autonomía de unas 10 horas, mientras que -en conjunto con las recargas que brinda el estuche- el fabricante promete más de 30 horas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué es lo malo, entonces? Que desde el empaque te sugiere descargar la aplicación AI Life, de Huawei, para controlar mejor las funciones de los Earbuds 2 Lite, pero esta no los reconoce. Entonces, te pierdes la oportunidad de configurar de manera precisa, por ejemplo, la cantidad de toques para determinadas funciones [por defecto, con dos toques a cualquiera de los dos audífonos pausas o reanudas la reproducción, así como contestar o colgar una llamada], o personalizar los temas de volumen o ecualización. Eso sí, si tienes un smartphone Huawei es probable que puedas acceder a cierto nivel de configuración a través del menú de Bluetooth.

En comparación, el estuche de los Earbuds 2 Lite es ligeramente más pequeño que el de los TWS X1 de Honor Choice. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esto sí es bueno. Los Earbuds 2 Lite cuentan con carga rápida y la promesa de una autonomía hasta ahora no antes vista [por mí, en este tipo de dispositivos...¿Ok?] En mi experiencia personal lo he podido usar de manera consecutiva por entre seis y siete horas, sin problemas y todavía con carga para un rato largo más.

La promesa de Honor es hasta 32 horas de autonomía (sumando el tiempo de energía en cada uno de los audífonos y las recargas que se pueden hacer con el estuche) con el volumen al 50% y sin la cancelación de ruido activa. Además, hasta cuatro horas de autonomía (sin la cancelación de ruido activa) con solo 10 minutos de carga. Eso sí, tendrás todo cargado de 0% a 100% de energía en un lapso de hora y media.

CONCLUSIONES

Aquí hay varios aspectos para tomar en cuenta. Por un lado, los Earbuds 2 Lite de Honor son muy buenos audífonos True Wireless , bastante cómodos y ligeros, con una autonomía envidiable, y con un desempeño en temas de reproducción de sonido bastante destacable . Por el otro lado, aunque cuesten S/ 329 [los encuentras en línea o en su primera tienda física en MegaPlaza] y se puedan conectar fácilmente con cualquier dispositivo, no tienen [hasta el momento] una buena integración con una app de gestión y no cuentan con carga inalámbrica.

¿LOS COMPRARÍA?

Sí. Estarían entre mis primeras opciones si tengo que elegir entre dispositivos en ese rango de precio.





