Esta reseña es distinta a las otras. Primero, porque no la estoy publicando dos o tres semanas después de haberlo recibido para las pruebas, sino poco más de tres meses después. Esto me permite compartir una experiencia de uso un poco más completa, considerando que -pese a que en todo este tiempo he venido probando también otros teléfonos- este Redmi Note 10 Pro era al que siempre regresaba.

Luego, es distinta porque el equipo que ha sido objeto de esta reseña es un Redmi Note 10 Pro MFF. ¿Qué significan esas letras? Hacen referencia a que son una edición especial por el Mi Fan Festival , una semana en la que Xiaomi realiza una serie de ofertas y regalos para los fanáticos de la marca. Como parte de esa celebración, vendieron de forma limitada esta edición especial de este smartphone que tiene algunas particularidades (y que hasta lo hacen coleccionable): un empaque especial, un serigrafiado especial y la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno, ampliable vía microSD.

¿Cuál es el veredicto? Puede leerse como un desgastado lugar común, pero es la verdad: si lo que estás buscando es un teléfono en el que la relación costo-beneficio sea la mejor, llegaste a tu objetivo. Ahora, ¿repetir esto una vez más bastará para convencer a los usuarios? Pero, ojo, eso no quiere decir que este dispositivo no tenga aspectos negativos. Por ello, para que tengas una idea más amplia de cuál fue mi experiencia, te invito a leer lo que viene a continuación.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO REDMI NOTE 10 PRO DIMENSIONES 164 mm × 76,5 mm × 8,1 mm PESO 193 gramos PANTALLA 6,67″ AMOLED DotDisplay, resolución 2400 x 1800, 20:9, tasa de refresco de 60 Hz y 120 Hz SISTEMA OPERATIVO Android 11, capa de personalización MIUI 12 PROCESADOR Snapdragon 732G de 8nm MEMORIA RAM 8GB LPDDR4X [también hay versión de 6GB] ALMACENAMIENTO 128 GB [también hay versión de 64GB], expandible vía microSDXC UFS 2.2 CÁMARAS Principal cuádruple 108MP 1/1.52″ sensor, 2.1μm 9-in-1 Super Pixel ƒ/1.9

8MP (ultra gran angular de 118°) FOV ƒ/2.2

5MP (telemacro) ƒ/2.4 AF

2MP (sensor de profundidad)

Delantera 16MP ƒ/2.45 BATERÍA 5020 mAh, compatible con carga rapida de 33W carga rápida [incluye cargador en caja] OTROS Radio FM, certificación IP53, sensor lateral, compatibilidad con HDR10.





EL UNBOXING





DISEÑO

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, hay muchos aspectos interesantes en el apartado del diseño . Hay dos aspectos que me llamaron mucho la atención: el color [bronze gradient] y, luego, el módulo de cámara. Sobre el color, ‘jala mucho el ojo’. Tiene un degradado que reacciona muy bien ante la luz y el acabado mate hace que las huellas no sean tan notorias [y, en todo caso, se puedan limpiar más rápido]. Y sobre el módulo de la cámara, quienes leen mis reseñas saben que no he sido muy fan desde su aparición, pero que en los equipos de este año han mejorado mucho en su integración al diseño. En el caso del Redmi Note 10 Pro, el módulo llama la atención [resalta el sensor de 108 megapíxeles] pero queda -a mi entender- muy bien.

Los cambios con respecto al modelo del año pasado son varios. Por ejemplo, el módulo de cámaras pasa de la zona central a la esquina superior izquierda. Se mantienen las esquinas redondeadas, el equipo se siente un poco más ligero y bastante cómodo en la mano, aunque su acabado liso lo hace un poco resbaladizo. Por eso, recomiendo aprovechar la carasa de silicona que viene incluida en el empaque para evitar caídas inesperadas . Y no debes preocuparte por que no se vea el llamativo color del teléfono, porque es transparente.

En el lado derecho del Redmi Note 10 Pro tiene el botón de encendido y apagado [que es también el sensor de huellas y que además se puede programar para acceso rápido a determinadas funciones] y los controles de volumen más arriba. En el lado superior está la entrada para los auriculares, un parlante, un micrófono y un sensor infrarrojo. En el lado izquierdo tenemos el acceso a la bandeja de la nano SIM y la tarjeta microSD. Finalmente, en el borde inferior se encuentra otro micrófono, la entrada USB tipo C y otro parlante.





DESEMPEÑO

En líneas generales, este Redmi Note 10 Pro tiene un muy buen desempeño. Empecemos por la pantalla: es AMOLED y tiene una tasa de refresco de 120 Hz que le brinda una evidente fluidez, pero que también drena la autonomía de la batería. Por supuesto, se ve mucho mejor, pero no pasa nada si lo tienes ajustado a 60 Hz para que tengas energía por más tiempo. Bajo la luz natural le va muy bien, aunque me pareció que le faltó un poco más de brillo. Pero nada muy grave.

Un aspecto positivo es que este dispositivo recibe actualizaciones y parches con bastante frecuencia . A muy poco tiempo de sacarlo de la caja me pidió unas actualizaciones.

El Redmi Note 10 Pro trae un procesador Snapdragon 732G de Qualcomm , que en combinación con los 8GB de RAM, hace un buen trabajo. El uso en todo este tiempo ha sido fluido, rápido, sin lags para el uso normal que le doy a los smartphones que pruebo: navegación web, redes sociales, uso de servicios de streaming de audio y de video, así como las cámaras para foto y video.

Ya saben que no soy muy fan de los videojuegos para móviles, pero pude probar algunos de los que me recomendaron para ver qué tal era la respuesta del dispositivo. Aunque cuenta con la funcionalidad Game Turbo, para aprovechar al máximo las capacidades del equipo en este tipo de tareas, no va a la perfección con todos los juegos . Con el Asphalt 9 no hubo problemas y tanto la reacción en las órdenes como en la reproducción de los gráficos fue buena. Lo mismo sucedió con el Call of Duty Mobile. En ambos casos, el equipo no calentó demasiado. De otro lado, con el popular Genshin Impact sí se notó que le costó más trabajo. Algunos retrasos en la reproducción [’lags’] y el aumento en la temperatura del smartphone [sin llegar a niveles alarmantes] fueron evidentes.

Con la llegada de cada vez más modelos en el extenso catálogo de Xiaomi hemos podido ver la evolución de su capa de personalización MIUI, la cual se ha desarrollado mucho, pero siempre hay espacio para la mejora. Hace falta que el software se nivele con los avances que viene teniendo la marca a nivel del hardware.





CÁMARAS

En este apartado, los resultados con el Redmi Note 10 Pro son bastante satisfactorios, sobre todo porque son mejores con respecto a los del modelo anterior . Si bien no le da para compatir con las cámaras de smartphones de la gama alta, establece bien cuál es su apuesta y cumple con creces.

Sin dudas, lo que resalta es el sensor de 108 megapíxeles de la cámara principal [que graba hasta en 4K a 40 fps]. Está acompañado de un ultra gran angular de 8MP [con ángulo de visión de 118 grados], el telemacro de 5MP y un sensor de profundidad de 2MP. En fotografía la calidad es bastante buena, con un interesante trabajo del ultra gran angular.

No obstante, los resultados en condiciones de poca iluminación no son muy buenos. El Modo Nocturno trata de hacer su mejor trabajo, aprovechando al máximo cualquier haz de luz, pero no le alcanza. En el caso de parques con un poco más iluminación, las fotos salen con demasiado ruido. En donde tiene aún mucho techo para mejorar es en cuanto al video.





BATERÍA

Tiene una batería de 5.500 mAh, una cantidad que no es extraña en la gama media y que ha acostumbrado al usuario a tener autonomía hasta para dos días. Sin embargo, en el caso del Redmi Note 10 Pro, si se tiene activa la tasa de refresco a 120 Hz la batería sufrirá bastante .

Podrás culminar la jornada sin problemas y, quizás, llegar con alguito de poder hasta la mañana siguiente, pero no se le puede exigir más. Si esa tasa de refresco de la pantalla se ajusta a 60 Hz, notarás una mejora sustancial. Sin embargo, al ser compatible con la carga rápida de 33 W, en cualquiera de los casos no te tomará mucho tiempo recargar completamente tu smartphone.





CONCLUSIONES

Después de haber tenido la oportunidad de probar varios otros modelos de la familia Redmi y, en particular, las versiones 8 y 9 de los Redmi Note Pro, puedo afirmar dos cosas: esta es la serie en la que tienes más posibilidades de encontrar un buen hardware con buenas prestaciones a precios razonables . Y en el caso del Redmi Note 10 Pro, considero que se trata del mejor smartphone de gama media que puedes encontrar en el mercado local. Teniendo en cuenta que tiene varias limitaciones, son más los beneficios que encontrarás en esta propuesta de Xiaomi.









