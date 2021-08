Conforme a los criterios de Saber más

En su camino por encontrar la laptop gamer definitiva, Asus ha probado de todo: con lo último en hardware por dentro, pesos pluma, diseños coloridos, pantallas táctiles, formatos 2 en 1 y más. Ahora, parece que la compañía asiática lo ha conseguido con la Asus ROG Flow X13, su más reciente tope de gama. ¿Cómo fue nuestra experiencia con ella? Aquí te la contamos.

La Flow X13 es una laptop enfocada a los videojuegos y pertenece a la familia Republic of Gamers (ROG), sección en la que la Asus introduce sus principales novedades en cuanto a gaming.

Esta nueva laptop incorpora un procesador AMD Ryzen 9 5980HS, una tarjeta de video Nvidia GTX 1650 y 16GB de memoria RAM. También viene con la ROG XG Mobile, una tarjeta de video externa que nos permite aumentar significativamente el rendimiento del equipo.

Para más detalles, aquí la tabla con las especificaciones:

Especificaciones ASUS ROG Flow X13 Pantalla 13,4 pulgadas, táctil, IPS y con certificación Pantone Resolución 1.920 x 1.200 píxeles 16:10 Procesador AMD Ryzen 9 5980HS Tarjeta de video Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q Tarjeta de video portable (eGPU) ROG XG Mobile / Nvidia GeForce RTX 3080 Memoria RAM 16GB LPDDR4X Almacenamiento 1TB M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 SSD Conectividad - WiFi 6

- Bluetooth 5.1

- Cable LAN (con ROG XG Mobile conectado) Puertos - 1x 3.5mm Audio Jack

- 1x HDMI 2.0b

- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo A

- 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo C

- 1x ROG XG Mobile Interface Batería Ion-litio de 4 celdas, 62Wh Dimensiones 299 x 221 x 15,2 mm. Peso 1,3 KG

Diseño: sobrio

Cada vez son más los modelos premium (y gamer) de Asus que se alejan de los diseños llamativos y con luces RGB por doquier. Una vez en mano, la Flow X13 no parece una laptop gamer por su estilo sobrio y también por sus dimensiones compactas. Al sacarla de su caja, encontramos un fino acabado y un cuerpo robusto.

Además, esta laptop apenas pesa 1,3KG y tiene unas medidas de 299 x 221 x 15,2 mm, unas cifras que la posicionan dentro de la categoría de ultrabooks. Sus números también se traducen en ligereza y portabilidad, ideal para gamers que se movilizan constantemente o para quienes desean un equipo fácil de llevar.

Así es la ROG Flow X13 de Asus. (Foto: Julio Melgarejo)

Luego tenemos la ROG XG Mobile, una tarjeta de video portable (eGPU) que se conecta a la Flow X13 gracias a un enchufe especial (interfaz PCIe 3.0 x8 personalizada, más veloz que Thunderbolt 4). Este equipo mide 280 x 155 x 29,6 mm y pesa 1 KG. No es voluminoso, pero sí hay que tener doble cuidado cuando esté conectado a la laptop, pues el cable no es del todo largo y podríamos tener algún accidente.

Asimismo, esta tarjeta de video portable destaca por su diseño gamer. Uno de los detalles que más gustó fue el acabado de las rendijas para la ventilación que forman las iniciales ROG y que cuentan por dentro por un ventilador con luz LED roja. No dejará indiferentes a los curiosos.

ROG XG Mobile. (Foto: Julio Melgarejo)

En laptops, un punto muy importante relacionado al diseño es la distribución de los puertos de conexión. La Flow X13 tiene un resultado mixto: un puerto USB Tipo A, una entrada USB Tipo C, puerto HDMI y jack para auriculares 3,5mm. De partida, nos quedamos justos para un mouse y el cargador. Sin embargo, al conectar la ROG XG Mobile, conseguimos cuatro puertos USB de alta velocidad, dos HDMI y un puerto para cable LAN adicionales. Gracias a este equipo, podemos estar más que tranquilos.

La tarjeta de video externa ROG XG Mobile incluye 4 puertos USB de alta velocidad, 2 entradas HDMI y un puerto LAN. (Foto: Julio Melgarejo)

Pantalla: táctil, formato 16:10 y buenos colores

Como es costumbre con nuestros revisados en laptops, el siguiente apartado a comentar es la pantalla. A primera vista notamos que es diferente a la gran mayoría de laptops del mercado, ya que disfruta de un formato de 16:10 y una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, en lugar de los clásicos 16:9 y 1.920 x 1.080. En otras palabras, la pantalla es más cuadrada.

Aunque parezca anecdótico, cuando tenemos a la Flow X13 en mano y nos echamos algunas partiditas sí se siente el cambio.

Asus ROG Flow X13. (Difusión)

En números, la Flow X13 tiene una pantalla táctil de 13,4 pulgadas, una resolución ligeramente mayor que el tradicional Full HD y una tasa de refresco de 120Hz. Este último punto es de gran importancia a la hora de jugar, puesto que refleja la cantidad máxima de fotogramas en pantalla.

Hay que mencionar que no estaría mal un modelo con mayor resolución y tamaño de pantalla, para aprovechar aún más la ROG XG Mobile. Sobre este punto, ahondamos líneas abajo.

Asus ROG Flow X13 y la ROG XG Mobile. (Foto: Julio Melgarejo)

Por otro lado, la pantalla de la Flow X13 es IPS, que nos brinda mayor calidad en los colores, así como mejor respuesta a la luz (tanto natural, como solar). A su vez, la máquina de Asus posee la certificación Pantone que nos asegura una buena gestión de colores.

Rendimiento: todoterreno

La Flow X13 es el sueño de todo amante del gaming: potencia al máximo sin perder portabilidad. Nos quedamos contentos por toda la capacidad de la última joya de Asus, que es impulsada por el procesador AMD Ryzen 9 5980HS, 16GB de memoria RAM, una tarjeta de video Nvidia GTX 1650 Max-Q y la ROG XG Mobile.

De fábrica, la Flow X13 llega con una modesta Nvidia GTX 1650, con la que podremos jugar títulos no tan demandantes como Dota 2, League of Legends o juegos en los que modifiquemos la calidad en Medio. Nos quedamos cortos con los juegos más pesados como Red Dead Redemption 2 o Cyberpunk 2077 en configuraciones Ultra.

Para resolver ese detalle, aparece la ROG XG Mobile. Este hardware de última generación lleva en sus entrañas una RTX 3080, lo más moderno y potente por parte de la fabricadora Nvidia.





Forza Horizon 4 en la Asus ROG Flow X13 con la GTX 1650. (Captura de pantalla)

Si quieres jugar en Ultra sin preocuparte de nada, conectar la ROG XG Mobile debes. Gracias a este equipo, duplicamos el rendimiento en videojuegos de la laptop. Claro, requiere de un punto independiente de energía.

Para conectar la ROG XG Mobile solo hace falta enchufar en la interfaz y activar el software. (Foto: Julio Melgarejo)

Los resultados son más que buenos en videojuegos como Doom: Eternal, la beta de Back 4 Blood, Dota 2, Forza Horizon 4, Resident Evil Village o Red Dead Redemption 2.

Doom Eternal en la Asus ROG Flow X13 con la ROG XG Mobile activada. (Captura de pantalla)

Pero como no todo lo que brilla es oro, encontramos un par de inconvenientes con la ROG XG Mobile. El cable con el que se conecta a la laptop es algo corto, lo que limita el espacio de maniobra.

Luego, la resolución de la laptop es de 1.920 x 1.200 píxeles y la tasa de refresco de 120Hz, números que si bien son muy buenos no terminan de sacarle el máximo provecho a la ROG XG Mobile (recordemos: tiene una RTX 3080). Sin embargo, siempre nos quedará la opción de conectarnos vía HDMI a un monitor con mayores prestaciones (Quad HD a 240Hz, por ejemplo).





Dota 2 en la Asus ROG Flow X13 con la ROG XG Mobile activada. (Captura de pantalla)

Cabe resaltar que los resultados en gaming son más que sobresalientes y no tendremos problemas con ningún videojuego, siempre y cuando conectemos la ROG XG Mobile. Si no la usamos, la Flow X13 también defiende bien pero en títulos básicos y con calidades Medio.

Ligado al rendimiento está el apartado de temperaturas. No pasamos de los 73-75 grados cuando utilizamos la ROG XG Mobile. No obstante, el procesador AMD Ryzen 9 5980HS llega hasta los 92-91 grados. No es peligroso e incluso en algunos casos llega a ser lo normal, pero sí es un trabajo pendiente para las próximas versiones de la Flow X13.

Forza Horizon 4 en la Asus ROG Flow X13 con la ROG XG Mobile activada. (Foto: Julio Melgarejo)

Batería: aceptable

Luego de hablar de toda la potencia de la Flow X13, toca su batería. Esta tiene 4 celdas de iones de litio (62Wh) y, para tareas básicas y/o ofimática, nos ofrece -en promedio- 7 horas. Un número aceptable y que se ubica en el rango de lo adecuado. El tiempo es relativo y, finalmente, dependerá de cada usuario.

Si queremos jugar sin conectar el equipo, podremos hacerlo, pero la propia laptop limita la potencia para evitar maltratar la batería.

Apuntes finales sobre la ASUS ROG Flow X13

En términos generales, la Flow X13 es una de las propuestas más sólidas de Asus. Una laptop definitiva que le gustará a los gamers: portable, pantalla táctil, elegante y con potencia de sobra.

Como mencionamos, la tarjeta de video externa ROG XG Mobile hace la diferencia al introducir músculo gráfico para los videojuegos.

En los puntos que no convencieron del todo están las temperaturas mediamente elevadas y el sistema de sonido, que no llega al nivel de los demás componentes.

DATO

En tiendas por departamento del Perú, la Asus ROG Flow X13 se vende a un precio de más de S/.13.000.





