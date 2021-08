Cada mes trae consigo nuevos estrenos en cuanto a videojuegos. Luego de julio, un mes marcado por el lanzamiento de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, toca agosto, que no se queda atrás y ofrece novedades para los gamers de consolas como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Entre algunos de los títulos más esperados encontramos a Hades en PlayStation y Xbox, el estreno de Ghost of Tsushima Director’s Cut en PS4 y PS5 y más.

A continuación, los cinco videojuegos más esperados de agosto:

Hades

13 de agosto

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series

Luego de un exitoso estreno en 2020 para Switch y PC, el laureado Hades aterriza en PlayStation y Xbox este 13 de agosto. Recordemos que este videojuego, desarrollado por Supergiant Games, se ha llevado diversos premios a Juego del año a lo largo de 2020 y 2021.

Sobre Hades, se trata de un juego protagonizado por los dioses griegos y, en específico, por Zagreus, el hijo de Hades, quien tiene la misión de escapar del inframundo.

Humankind

17 de agosto

PC

¿Te gustan los juegos de estrategia, al puro estilo de Civilization? Si es así, Humankind es una opción a considerar. El videojuego desarrollado por Amplitude Studios llega este 17 de agosto luego de una fase de betas en las que los jugadores pudieron probar de antemano la obra.

Acerca de Humankind, se trata de un juego de estrategia y gestión en el que podremos crear nuestra civilización combinando diferentes culturas de todo el planeta, que abarcan periodos desde la Edad de Bronce hasta la Edad Moderna.

12 Minutes

19 de agosto

PC, Xbox One y Xbox Series X/S

Uno de los videojuegos de corte independiente más esperados del año está por llegar. 12 Minutes, obra del portugués Luis Antonio (recordado por The Witness) y de Annapurna Interactive, verá la luz el próximo 19 de agosto en exclusiva para PC y consolas Xbox One y Series X/S.

Esta aventura narrativa nos muestra la historia de un hombre atrapado en un bucle temporal de 12 minutos. Durante este tiempo, seremos testigos de cómo asesinan a nuestra esposa y la misión será detener su asesinato.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

20 de agosto

PlayStation 4 y PlayStation 5

La nueva expansión de Ghost of Tsushima llega este 20 de agosto y lo hace junto a la Director’s Cut del juego, una reedición completa que incluye todo el contenido post lanzamiento, así como mejoras gráficas en su edición para PlayStation 5.

Entre las novedades de la expansión encontramos la isla de Iki y un nuevo arco argumental en la aventura de Jin Sakai, el fantasma de Tsushima.

No More Heroes III

27 de agosto

Nintendo Switch

A más de 10 años del lanzamiento de No More Heroes II, la tercera entrega de la saga está por debutar este 27 de agosto en exclusiva de la Nintendo Switch. No More Heroes III está en las manos del japonés Suda51 y el estudio Grasshopper Manufacture.

En este título, Travis Touchdown vuelve a Santa Destroy tras 10 años en los que estuvo lejos y descubre una metrópolis gigante sobre una isla artificial.

