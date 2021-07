AMD lanzó este 2021 las tarjetas de video RX 6000, con las que apuntan al segmento gama alta del mencionado mercado y con las que esperan posicionarse como una de las compañías más ‘bravas’ del sector. Así, entre los varios modelos que componen la serie, encontramos a la gráfica RX 6700 XT, que es de la que te hablaremos hoy y que está enfocada al gaming a resolución 2K. ¿Cómo le fue en nuestras pruebas? Aquí te contamos los resultados.

Antes de empezar, recordemos que las tarjetas gráficas RX 6000 incluyen a la RX 6700 XT, RX 6800, RX 6800 XT y la RX 6900 XT, equipos que se comparan de manera directa con la serie RTX 3000 de Nvidia.

Por otro lado, entre las principales características de la serie RX 6000 encontramos que las tarjetas están basadas en la arquitectura RDNA 2, que -según AMD- le permite a los gamers alcanzar un rendimiento por vatio de un 54% superior que la serie RX 5000. No falta, tampoco, el soporte para ray-tracing, la tecnología que simula la iluminación en tiempo real, y la reciente FidelityFX Super Resolution, herramienta que aumenta el rendimiento de los juegos mediante inteligencia artificial.

Especificaciones técnicas de la AMD RX 6700 XT

Especificaciones AMD RX 6700 XT Unidades de cómputo 40 Frecuencia base 2.321 MHz Aceleradores de rayos (ray-tracing) 40 Memoria (infinity cache) 96 MB Tamaño de memoria 12 GB Tipo de memoria GDDR6 Interfaz de memoria 192-bit Conectividad - DisplayPort 1,4

- HDMI 4K hasta 120Hz / 8K 60Hz Dimensiones 267 mm de largo (utiliza 2 slot) Familia de productos AMD Radeon 6000 Series Fecha de lanzamiento Marzo 2021

Ahora bien, estamos frente a un producto de gama alta, que incluye lo último en cuanto a tecnología de AMD para gaming. Pero, ¿será tan potente como aparenta? Para comprobar ello, realizamos pruebas con la RX 6700 XT en 10 videojuegos en calidad ULTRA (la más alta posible) a una resolución 2K (2.560 × 1.440p). Asimismo, la PC incluye un procesador AMD Ryzen 9 5900X, 16 GB de memoria RAM y Windows 10.

Aquí la lista completa de los videojuegos que compramos y el minuto en el que empieza su prueba:

Resident Evil Village (0:01)

Red Dead Redemption 2 (1:32)

Horizon Zero Dawn (3:08)

Cyberpunk 2077 (4:33)

Call of Duty: Black Ops Cold War (5:36)

Days Gone (7:24)

Grand Theft Auto V (9:40)

Assassin’s Creed: Odyssey (11:06)

The Witcher 3 Wild Hunt (12:11)

Shadow of the Tomb Raider (14:00)

Como vemos, en términos prácticos, la RX 6700 XT no tiene problemas para mover los videojuegos más pesados de la actualidad, tales como Resident Evil Village, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Red Dead Redemption 2. Si apuntamos a una tasa de refresco de 60 FPS, aunque coloquemos todo en ULTRA, no tendremos problemas.

Por ejemplo, con Resident Evil Village vamos a 60FPS estables en la resolución 2K, sacándole el máximo provecho a la GPU. Asimismo, podemos desactivar el límite de los fotogramas por segundo y conseguir más FPS

Resident Evil Village con la RX 6700 XT. (Captura de pantalla)

Los ventiladores, por su parte, generan un ruido aceptable y que no molestará durante las jornadas intensas a los jugadores.

Sumado a esto, podemos hacer algunos ajustes en los gráficos avanzados y alcanzar cifras mucho mayores en FPS, lo cual dependerá -finalmente- de cada uno.

Resident Evil Village con la RX 6700 XT. (Captura de pantalla)

Preferimos jugar con el ray-tracing desactivado, ya que con este la cantidad de fotogramas se reduce significativamente. No obstante, AMD ha mejorado el rendimiento de la mencionada tecnología, puesto que se trata de la primera generación en incluir la herramienta y todavía está por afinar detalles. Asimismo, los desarrolladores de cada juego también tendrán que encargarse de la optimización, para sacar provecho al máximo a la serie RX 6000.

¿Y en otros juegos? Tomemos los casos de Red Dead Redemption 2 y Horizon Zero Dawn, ambos títulos superan con tranquilidad los 60 FPS con todos los ajustes en ULTRA y con los filtros más pesados activos. Incluso en Horizon podemos llegar hasta los 80 FPS.

Red Dead Redemption 2 con la RX 6700 XT. (Captura de pantalla)

En el videojuego que sí encontramos algunas dificultades fue Cyberpunk 2077, título que estrenó en diciembre del año pasado con serios problemas de optimización y que al día de hoy todavía sus desarrolladores trabajan por mejorar el rendimiento. En este juego, con todo los gráficos en ULTRA y sin el ray-tracing, tenemos entre 35 y 55 FPS. Claro que podemos hacer cambios y aumentar la tasa (punto que recomendamos).

Y ¿sobre las temperaturas? Sigamos con el caso Resident Evil Village. Jugando en resolución 2K y con todo en ULTRA alcanzamos unos números de 77 / 78 grados centígrados, lo cual se ubica en parámetros completamente normales. Con Red Dead Redemption 2 y Horizon Zero Dawn, dos de los más exigentes de la lista, igual llegamos hasta los 77 grados. En títulos menos pesados como Dota 2 obtenemos 70 grados, a pesar de estar en ultra y de llegar hasta los 220 FPS.

