En una nota que los amigos de Somos me invitaron a escribir sobre los nuevos AirPods de Apple recordaba cómo en un determinado momento, todos los auriculares de todos los fabricantes de móviles tenían que ser blancos y tipo botón. Es decir, muy parecidos a los que venían con los iPod y luego los iPhone. Si bien es claro que Apple no ha inventado los audífonos inalámbricos, una vez más empezó a marcar tendencia hace un par de años cuando lanzó la primera generación de sus AirPods.

La cuestión es que bastante fabricantes han ido lanzando al mercado sus propias interpretaciones de cómo deberían ser los audífonos inalámbricos. Algunos más “parecidos” a los de la marca de la manzana que otros, pero siguiendo un camino más o menos parecido. En esta tendencia también está Huawei, que hace unas semanas presentó en nuestro país sus FreeBuds 3. Se trata de unos auriculares inalámbricos con un diseño no muy original, pero con desempeño que supera largamente las expectativas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pero antes de continuar con el análisis de los FreeBuds 3 de Huawei, repasemos rápidamente cuáles son sus características principales:

Modelo FreeBuds 3 Dimensiones de los audífonos 41,5 mm x 20,4 mm x 17,8 mm. Dimensiones del estuche de carga 60,9 mm x 21,8 mm. Batería Autonomía de 4 horas continuas de reproducción por carga. Veinte horas de reproducción usando el estuche de carga. Peso de cada audífono 4,5 gramos Peso del estuche 48 gramos Latencia Menor a los 190 ms. Procesador Kirin A1 Colores Blanco y negro

DISEÑO

En este apartado creo que es necesario hacer una clara división en la propuesta de los FreeBuds 3 de Huawei. Primero, concentrarnos en el diseño de los audífonos en sí. No podemos engañarnos: son demasiado parecidos a los AirPods de Apple. Ojo, no exactamente iguales, pero sí muy parecidos.

Más allá del diseño de los audífonos, es con el estuche que se logra la verdadera diferenciación. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿En qué se diferencian? Básicamente en que el bastón o palito del audífono es ligeramente más largo en el dispositivo de Huawei. Del mismo modo, la separación entre el cuerpo del audífono y este bastón también es mayor en el aparato del fabricante chino. Luego, en la punta del bastón también tiene un recubrimiento de metal, que es el que permite la carga dentro del estuche.

En la parte externa del bastón de cada uno de los FreeBuds 3 hay un orificio que sirve de micrófono. En el cuerpo de cada audífono encontramos la salida del altavoz, sensores de proximidad y óseo, entre otros. En este caso, los audífonos de Huawei no utilizan almohadillas de silicona en la punta para mejorar la cancelación de ruido.

Las puntas metalizadas son las que se utilizan en el estuche para realizar la carga. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ahora, en el estuche es en donde están las principales diferencias y se nota la intención de Huawei por diferenciarse. El estuche es redondo. En la parte inferior tiene la entrada USB tipo C que sirve para cargarlo y a su lado tiene un indicador LED pasa saber cómo va la carga.

En la parte inferior del estuche se encuentra el conector USB tipo C y hay un indicador LED que servirá para saber el estado de la carga. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sobre el lado derecho hay un botón que está estupendamente camuflado. Sé que además de mí, por lo menos otras tres personas que se dedican a hacer reseñas de equipos tampoco se dieron cuenta de este botón, que sirve para encender y apagar el cargador, y ayudar a que los audífonos se puedan emparejar de manera manual con otros dispositivos.

En uno de los lados hay un botón casi imperceptible. Este sirve para apagar y encender el estuche y para realizar emparejamientos de manera manual. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte superior se nota el corte que sirve de tapa para poder acceder a los auriculares. Si uno voltea el estuche se encontrará con un cuadrado de acabado metálico, que lleva el nombre del fabricante impreso. Parte de este elemento sirve como bisagra de la tapa.

El estuche es circular y plano. Esto lo hace muy cómodo al momento de transportarlo de un lugar a otro. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Al abrir el estuche, encontraremos los dos audífonos así como un indicador de luz LED en la zona central, que nos ayudará a saber si es que el equipo cuenta con carga y si está listo para emparejarse. La forma circular del estuche hace que transportarlo sea mucho más cómoda. Se puede llevar en el bolsillo del pantalón sin necesidad de ocupar mucho espacio.

DESMPEÑO

Los FreeBuds 3 de Huawei, en resumen, van muy bien. Se trata de unos audífonos True Wireless (es decir, que no requieren ningún tipo de cable para funcionar) y que cuentan con la tecnología de cancelación de ruido activa.

Con respecto al True Wireless, no son los primeros equipos de Huawei que usan esta tecnología. Y sobre la cancelación de ruido activa, esto quiere decir que el audífono genera una frecuencia que pueda anular el ruido ambiental. La diferencia con otras alternativas hoy en el mercado, es que la propuesta de Huawei no utiliza puntas de silicona para ajustarse en el canal auditivo. Esto puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Ventaja porque calza bien sin necesidad de ningún aditamento adicional. Desventaja porque no todos los oídos son iguales y, muchas veces, las puntas de silicona ayudan a la comodidad del usuario.

Los FreeBuds 3 tienen una serie de micrófonos, parlantes y sensores para lograr, entre otras cosas, la cancelación activa de ruido. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La empresa china ha dotado a cada uno de sus FreeBuds 3 de sus procesadores Kirin A1, que además asegura una latencia (demora) mínima y mejor conectividad. En la reproducción de videos, streaming y otro contenido en línea se nota la reacción instantánea. Pero no solo eso, sino que la inteligencia artificial permite que el desempeño en general sea mejor.

¿Funciona la cancelación activa de ruido? Sí, bastante bien y de manera estable. La conectividad Bluetooth 5.1 también es estable. En las llamadas telefónicas el desempeño es muy bueno.

Aunque se puede emparejar usando el Bluetooth, para un mejor desempeño se recomienda descargar la aplicación IA Life de Huawei, para dispositivos Android. Esta app te permite ver el estado de la batería (tanto de los audífonos como del estuche de carga), te permite configurar manualmente el nivel de cancelación de sonido, y también configurar los gestos táctiles para manipular los audífonos.

Vuelvo un toque a los #FreeBuds3 (porque los #FreeLace se descargaron). Para manejarlos correctamente necesitas la app AI Life de Huawei. Disponible para Android. pic.twitter.com/EW3uNK8u94 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) November 28, 2019

Básicamente se usan dos toques en los bastones para controlar los audífonos. Cuando te retiras uno del oído, la reproducción se detiene automáticamente. Eso sí, no te permite subir el volumen mediante gestos sobre el audífono.

BATERÍA

Huawei promete que los FreeBuds 3 tienen una autonomía de cuatro horas de uso continuo, gracias a la batería de 30 mAh que tiene cada uno de ellos. Del mismo modo, el estuche puede realizar hasta cuatro cargas completas de los audífonos, con lo que su autonomía total puede llegar hasta las 20 horas.

Esta AI Life no tenía a Perú entre los países disponibles. Siempre está el confiable "otros". Esta app está hecha para controlar dispositivos smart de la marca china. Das un par de permisos y luego rastrea qué dispositivo está cerca para emparejar. pic.twitter.com/3ieznfTygO — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) November 28, 2019

Otro aspecto interesante es que los FreeBuds 3 son compatibles con la carga inalámbrica. Así que si cuentas con un cargador inalámbrico o tienes un dispositivo compatible con la carga inalámbrica reversa (como el Huawei P30 Pro o el Mate 20 Pro) podrás usarlo para recargarlo.

CONCLUSIÓN

Los FreeBuds 3 de Huawei son unos audífonos sorprendentes, con un gran desempeño, que si bien no tienen un diseño tan original son eficientes en su trabajo. Además, ofrece claridad en las comunicaciones, un bajísimo nivel de latencia y conectividad robusta. Es, sin ninguna duda, una alternativa a considerar por quienes están buscando audífonos de buen funcionamiento y que no necesiten ningún cable para funcionar.