Después un largo tiempo probando bandas de monitoreo de actividad física, llegó el momento de evaluar un nuevo reloj inteligente. Huawei retoma, después de varios años, el desarrollo de su familia Watch [porque los más recientes productos eran de la serie GT]. La versión anterior -el Huawei Watch 2- apareció en el 2017 y la versión inicial en el 2015. Desde entonces, han cambiado muchas cosas en el segmento de los smartwatches.

Tuve por un par de semanas el nuevo Huawei Watch 3. ¿El veredicto? Fue una muy buena experiencia, tanto en funcionamiento como en uso . Pero, en esta nota también te contaré cuáles son las cosas que aún tiene para mejorar este dispositivo.

El Huawei Watch 3 mantiene el tradicional empaque de los smartwatches de la marca. (Foto: Bruno Ortiz B.)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO HUAWEI WATCH 3 [GLL-AL03] DIMENSIONES 46,2 mm x 46,2 mm x 12,15 mm PESO 63 gramos sin correa PANTALLA AMOLED de 1,43 pulgadas. Resolución 466 x 466 píxeles. 326 ppp. Tasa de refresco de 60 Hz. 1.000 nits PROCESADOR Hisilicon Hi6262 MEMORIA RAM 2 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 16 GB BATERÍA 450 mAh SISTEMA OPERATIVO HarmonyOS 2.0 CONECTIVIDAD Wi-Fi 2,4 GHz. Bluetooth 5.2, BR+BLE. NFC. eSIM (4G) RESISTENCIA AL AGUA 5 ATM CONTROLES Un botón y una corona giratoria SENSORES Aceleración, giroscópico, sensor geomagnético.

Sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de luz ambiental. Sensor de presión barométrica.

Sensor de temperatura de la piel EXTRAS Asistente Celia.

GPS, Glonass, Galileo, Beidou.

Carga inalámbrica

Más de 100 modos deportivos.

Altavoz. Micrófono





EL UNBOXING Y PRIMERA CONFIGUACIÓN





SE VE Y SE SIENTE BIEN

¿Qué tanto se puede innovar en el diseño de un reloj inteligente? Yo solo sé que siempre se le puede dar una nueva vuelta de tuerca a todo. En este caso Huawei, ha construido una caja de acero inoxidable, con vidrio curvo en la parte superior y abajo, la zona con los sensores y que tiene contacto con la piel, lleva cerámica. En resumen, se ve muy elegante, sofisticado, premium.

Aunque parece que no hay mucha innovación, el Huawei Watch 3 se ve bastante llamativo. (Foto: Bruno Ortiz B.)





A esto se le suma -sobre el lado superior derecho- una corona que funciona como botón de acceso al menú de aplicaciones y, si lo giras, te puede servir para navegar entre los menús o para hacer aceramientos o alejamientos [la función es muy fluida, pero ya la hemos visto en otros fabricantes]. Sin dudas, la opción de usar el giro de la corona para activar ciertas funciones lo encuentro “más natural” que tener un bisel giratorio.

En el lado derecho de la caja tienes una corona -que tiene el nombre del modelo impreso en ella-, en el medio tiene un altavoz y, más abajo, un botón de acceso rápido. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Debajo, al mismo lado, hay el único botón del dispositivo, que brinda acceso directo a alguna de las funciones y que es configurable. Al mantenerlo presionado por tres segundos, automáticamente se activa Celia , el asistente inteligente de Huawei. Su funcionamiento aún es bastante limitado.

Como pasa en otros modelos de la marca, el Huawei Watch 3 tiene la hebilla impresa. (Foto: Bruno Ortiz B.)





El Huawei Watch 3 me vino con unas correas de silicona, en donde no hay mucha novedad pero asegura comodidad [a menos que tengas algún tipo de alergia o, simplemente, no te gusten las correas de este tipo]. En la hebilla sigue incluyéndose el nombre impreso de la marca. Ah, y mantiene el mecanismo super sencillo de un solo gancho para reemplazar las correas incluidas por otras.

Evidentemente, es más pesado que una banda para el monitoreo de actividades físicas, pero lo suficientemente ligera para llevarlo todo el día puesto sin causar molestias. Sus dimensiones son muy similares a las de un reloj convencional, pero es bastante cómodo para tenerlo puesto incluso al dormir, para realizar un monitoreo de nuestro sueño . Si es por su usabilidad y el diseño, este Huawei Watch 3 de todas maneras jala las miradas.





MUCHO POR DESTACAR

Este Huawei Watch 3 se empareja sin ningún problema con cualquier dispositivo, sea iOS o Android . Lo único que hace falta es instalar la aplicación Huawei Salud. Eso sí, si tienes un smartphone Huawei, el emparejamiento será casi automático. Lo probé emparejándolo con un teléfono de Realme y todo funcionó sin problemas. En un Samsung, tuve problemas con algunas funciones de la aplicación de Salud.

El emparejamiento del Huawei Watch 3 con un smartphone se hace a través de la aplicación Huawei Salud. Es compartible con iOS y Android. (El Comercio)





La pantalla es de 1,43″ AMOLED, muestra colores muy vívidos y bastante brillo. Alcanza hasta los 1.000 nits de brillo, por lo que en los días muy bien iluminados no tiene ningún problema. Su tasa de refresco es de 60 Hz y le suma bastante a la sensación de fluidez en el manejo del Huawei Watch 3, sobre todo en las animaciones. Además, tiene una protección antirayaduras y antigolpes . Estos último me cae preciso a mí, que suelo golpear los relojes por todos lados.

Una de las novedades del Huawei Watch 3 es que tiene acceso a App Gallery y puede instalar directamente aplicaciones al dispositivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Aquí voy a empezar a hablar del nuevo sistema operativo Harmony OS. ¿Hay cambios? ¿Son notorios? Debo decir la verdad: por lo menos en esta versión para smartwatch, el flamante sistema operativo de Huawei no se aleja mucho de la lógica que podemos encontrar en los otros ya existentes. ¿Entonces, dónde está la novedad? En parte, en que se siente que es mucho más ágil y, al no haberlo visto antes en ningún otro dispositivo, lo hacen aún más particular . Pero la gran diferencia tiene que ver con algunas funcionalidades que incluye.

El Huawei Watch es compatible con el servicio eSIM [que se espera esté disponible en el Perú a inicios de setiembre] y que no es otra cosa que una tarjeta SIM virtual. Esto quiere decir que podrás utilizar tu reloj inteligente para, por ejemplo, conectarte a Internet 4G, hacer y contestar llamadas sin necesidad de que tu teléfono esté cerca . O sea, el sueño de salir a correr solo con tus audífonos y tu reloj, pero aún así llevar contigo funciones importantes de tu smartphone, lo podrás cumplir.

Como el Huawei Watch 3 puede sumergirse en el agua, cuenta con una función para drenar la humedad. Al activarse, el smartwatch emite un sonido que lo hace vibrar, empujando el agua hacia afuera. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Y será posible también porque el Huawei Watch 3 tiene 16 GB de almacenamiento y podrás cargarle, por ejemplo, música y emparejarlo vía Bluetooth con tus audífonos [que podrían ser los FreeBuds 4, que están preparados para trabajar con Harmony OS]. Totalmente independiente .

Otra novedad es que tienes acceso a App Gallery y puedes instalar directamente aplicaciones al reloj inteligente . También puedes conectar el Huawei Watch 3 a tu Wi-Fi local para, por ejemplo, acceder a actualizaciones de manera más directa.

Estas son algunas de la configuraciones adicionales que se pueden hacer con el Huawei Watch 3. Además, hay un espacio que permite solucionar problemas que se presenten con la aplicación en smartphones de diferentes fabricantes. (El Comercio)





¿Qué más hace el Huawei Watch 3? Hace cosas que vemos en otros smartwatches: registro del ritmo cardíaco, más de 100 modos de entrenamiento [seis de los cuales son detectados automáticamente], control de la saturación de oxígeno en sangre [que además de manual se puede hacer de manera constante y automática], medida del estrés, control de la temperatura corporal, entre otros. A todo esto se le suma una serie de otros datos que quedan registrados, como el monitoreo del sueño [que detecta hasta siestas] .





Como este reloj inteligente cuenta con micrófonos y parlantes incorporados, te permite contestar llamadas [todo vía Bluetooth mientras el servicio eSIM esté habilitado]. Además puede ser sumergido en el agua [resiste hasta 5 ATM de profundidad] sin problemas . Incluso, el Huawei Watch 3 tiene una función que facilita drenar cualquier resto de agua que pudiera quedar en el dispositivo.

Como en otros dispositivos, el Huawei Watch 3 permite convertir en una animación la actividad física que hagas en exteriores. Se conecta directamente con el GPS. (El Comercio)





ALGUNAS LIMITACIONES

Pero si bien el Huawei Watch 3 muestra una destacable ejecución de lo que debemos esperar en un smartwatch, también tiene algunas limitaciones que, probablemente, se puedan mejorar en futuras actualizaciones.

En el Modo Inteligente, el Huawei Watch 3 ofrece alrededor de tres días de autonomía. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Probé Celia, el asistente inteligente de Huawei, pero aún tiene muchas limitaciones. El Huawei Watch 3 te permite recibir notificaciones provenientes de tu smartphone. Sin embargo, solo pueden leerlas y no responderlas. Una tarea pendiente que aún tiene Harmony OS.

El Huawei Watch 3 permite recibir todo tipo de notificaciones. Lamentablemente, solo se pueden revisar y no se puede interactuar con ellas. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Pero quizás el principal tema para afinar en este dispositivo de Huawei sea el de la autonomía. El fabricante promete hasta tres días de funcionamiento con el Modo Inteligente [con los sensores principales activos, así como otras funciones clave del dispositivo], pero en todos los días que lo he tenido bajo esa modalidad, la energía solo alcanzó hasta los dos días y medio.

Cuando se activa el modo de ahorro extremo, la autonomía del Huawei Watch 3 se amplía por varios días más. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Una duración más prolongada es posible activando la función de ultra ahorro de energía, que mantiene activo el monitoreo de la salud, pero limita algunas conexiones y el uso de varias apps. Sé que esto no necesariamente es una tragedia, pues gracias a su carga rápida, puedes usar el tiempo que te demoras en tomar una ducha en dejar cargando el reloj inteligente y darle un boost para unos días más.





¿VALE LA PENA?

Luego de pasar varios días con el Huawei Watch 3, creo que sí vale la pena ir por este smartwatch , sobre todo para quienes están buscando alguna experiencia nueva con este tipo de dispositivos , pero sin alejarse mucho de lo que uno ya conoce. Y todo eso, usando un aparato con un diseño muy llamativo, bastante cómodo y que tiene muchas potencialidades para su uso, según se vayan habilitando ciertas funciones que escapan de su control [como la disponibilidad de una eSIM, que depende de un operador].

Pese a que no lo parece, Huawei Watch 3 es bastante cómodo hasta para dormir. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Además, experimentar una nueva plataforma como Harmony OS en un dispositivo que se acerca mucho a la promesa de tener un smartwatch que pueda funcionar correctamente sin estar atado por la cercanía a un smartphone, es atractivo. Es decir, estamos por fin ante un reloj inteligente de Huawei en el que se ha preferido no sacrificar la inteligencia del mismo en favor de su autonomía .

Hoy lo puedes encontrar a S/1.599, en color negro o café, o en S/ 1.699 en pack junto con unos FreeBuds Pro. Aunque parece alto, se trata de un precio competitivo frente a las propuestas de otros fabricantes.

EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Su diseño premium Las limitaciones en las notificaciones Compatibilidad con iOS y Android Con iOS hay algunas limitaciones en la funcionalidad Comodidad - Compatible con eSIM - Tiene carga inalámbrica Qi -









