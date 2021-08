Aunque ya estaba disponible desde hace algunos días a través de tiendas en línea, Huawei oficializó la comercialización de su renovada tableta MatePad 11, con interesantes especificaciones, que se convierte en el segundo dispositivo de la marca que cuenta con su nuevo sistema operativo Harmony OS.

Esta nueva tableta -que no llega exactamente hasta las 11 pulgadas, pues solo tiene 10,95″ en diagonal- ofrece una experiencia fullview, que aprovecha el 86% de la pantalla, con un diseño simétrico, una tasa de refresco de 120 Hz, resolución 2K (2560 x 1600), una amplia gama de colores y contraste de 1.500:1 . Además, cuenta con las certificación Low Blue Light y Flicker Free de TÜV Rheinland, que aseguran una constante baja emisión de luz azul y una pantalla libre de parpadeos.

La principal novedad es que esta tableta trae el nuevo sistema operativo Harmony OS de Huawei. Este no es -como se pensaba- un sistema operativo basado en Android, aunque sí ha tomado algunos de sus elementos para su desarrollo. No obstante, Harmony OS es compatible con todas las aplicaciones que hayan sido desarrolladas para Android . De esa manera, no solo ofrece una interfaz particular, sino la posibilidad de acecder a funciones especiales.

Otra de las particularidades esa que esta MatePad 11 de Huawei usa un cuero vegano en su carcasa posterior, dándole un toque distintivo y muy llamativo. Viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 y 6 GB de RAM , además de una batería de 7.250 mAh.

COLORES, PRECIO Y DISPONIBILIDAD

La nueva MatePad 11 de Huawei está disponible desde en dos versiones y en dos colores. En el color gris mate está disponible la versión de 128 GB de almacenamiento, mientras que en el color verde oliva la de 256 GB de almacenamiento . En ambos casos, se puede expandir la memoria hasta 1TB a través de tarjetas microSD.

A manera de promoción, ambos modelos forman parte de un pack bastante interesante. La MatePad 11 de 256 GB de almacenamiento (color verde oliva), junto con un Smart Magnetic Kayboard de Huawei (teclado inalámbrico), un M-Pencil 2, la segunda versión del lápiz táctil de la marca-, y unos audífonos FreeBuds Pro se pueden encontrar a S/ 2.899.

Mientras que la versión de 128 GB de almacenamiento (gris mate) , también junto a un Smart Magnetic Kayboard de Huawei (teclado inalámbrico), un M-Pencil 2, la segunda versión del lápiz táctil de la marca-, y unos audífonos FreeBuds 4 s e pueden encontrar a S/ 2.599 . La oferta es válida hasta el 26 de setiembre, en diferentes tiendas por departamentos y de retail, así como en las tiendas oficiales de Huawei.

Conforme a los criterios de Saber más





TE PUEDE INTERESAR