He tenido la oportunidad no solo de probar los últimos dos modelos de auriculares ‘over-ear’ de Sony [los WH-1000XM3 y WH-1000XM4], los cuales, además de ser muy cómodos y con una autonomía muy interesante, cuentan con un sistema de cancelación de ruido activo [ANC, por sus siglas en inglés] muy destacable.

En el 2019 probé también los WF-1000XM3, la propuesta ‘in-ear’ de Sony. Con un diseño muy particular, esos dispositivos repetían la propuesta: mucha comodidad y un gran trabajo del ANC. Sin embargo, me parecieron aspectos por mejorar los de su propuesta particular en cuanto al diseño y algunas limitaciones en particular.

Sony ha reformulado el diseño del estuche y los audífonos WF-1000XM4, reduciendo el tamaño y ajustando sus dimensiones. (Foto: Bruno Ortiz B.)





En las últimas dos semanas he tenido conmigo la nueva versión de estos audífonos de Sony, los WF-1000XM4. ¿El veredicto? En resumen, en mi opinión siguen siendo los líderes en cuanto a cancelación de ruidos y han intentado “normalizar” un poco el diseño tanto de la carcasa como de los mismos audífonos, sin perder su esencia . En esta nota te voy a contar más en detalle mi experiencia con estos audífonos ‘true wireless stereo’ (inalámbricos), para que así tengas más información que te ayude a decidir si pueden ser la opción que estabas buscando.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO WF-1000XM4/BMUC PESO 41 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 6 mm DSEE EXTREME Sí RESPUESTA EN FRECUENCIA (COMUNICACIÓN BLUETOOTH) 20 Hz - 20 000 Hz (muestreo de 44,1 kHz)/20 Hz - 40 000 Hz (muestreo LDAC de 96 kHz, 990 kbps) CÓDECS SBC, AAC, LDAC TIPO DE AUDÍFONOS Totalmente inalámbricos (TWS) SISTEMA MAGNÉTICO Neodimio de alta potencia RESISTENCIA AL AGUA Sí, con certificación IPX4 BATERÍA Tiempo de carga: 1,5 horas apróximadamente.

Compatible con carga inalámbrica Qi.

Duración en reproducción de música continua: 8 horas (con ANC) y 12 horas (sin ANC)

Duración en comunicación continua: 5,5 horas (con ANC) y 6 horas (con ANC). CANCELACIÓN DE RUIDO Modo de sonido ambiente: sí

Quick attention: Sí





EL UNBOXING





AJUSTES EN EL DISEÑO

Es claro que Sony ha escuchado a sus clientes. El muy buen modelo del 2019 pasó por un rediseño que era bastante necesario. El estuche de carga es más compacto que el modelo anterior (casi un 40% más pequeño) y, según he podido encontrar en algunos artículos, abandonó el aspecto brillante por uno un más mate, debido a que ahora están hechos de un material reciclado.

Sony ha reducido el tamaño del estuche de los WF-1000XM4 y ha modificado, además, el material utilizado. Ahora es también más ligero. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte frontal cuenta con un LED que indica -según el color que tenga- el estado de la carga de energía. Pese a su forma, es posible abrirlo con una sola mano. En la parte posterior cuenta con una entrada USB tipo C para alimentarla por cable, aunque también es compatible con carga inalámbrica Qi.

También se han rediseñado los audífonos en sí. Los WF-1000XM4 de Sony han “redondeado” más su forma, pero han ganado en volumen. Y aquí es donde podemos encontrar un punto que puede ser negativo para muchos usuarios: son grandes, a menos que tengas una oreja... grande.

El diseño y dimensiones de los WF-1000XM4 también han cambiado. Sin embargo, pueden parecer muy voluminosos para algunos usuarios. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Pero ojo, cada caso es particular. Si bien los WF-1000XM4 son voluminosos y hasta pesados -en comparación con audífonos de otros fabricantes-, son bastante cómodos . No obstante, al inicio toma un poco su tiempo hasta que encuentres cuál es la posición más adecuada para sellar el ingreso de ruido y no se lastime el oído. También hay que aceptar como contraparte, que son los que más autonomía ofrecen en la actualidad. Aunque de eso te hablaré en detalle más adelante.

Los WF-1000XM4 de Sony han adoptado una forma más convencional, pero por sus dimensiones puede que no sea para todas las orejas. (Foto: Bruno Ortiz B.)





MUY BUEN DESEMPEÑO

Para empezar, se emparejan sumamente rápido. Cuentan con la tecnología Google Fast Pair, que permite ser detectados por otros dispositivos Android [la notificación incluye una parte gráfica bastante simpática] y solo basta aceptar para emparejar. Ojo: algo que no tienen estos audífonos de Sony y ya empiezan a tener otros que son su competencia directa es la posibilidad de emparejarse en simultáneo con dos dispositivos al mismo tiempo.

Aunque los WF-1000XM4 de Sony se pueden emparejar rápidamente con los dispositivos de Android, es recomendable que te descargues la aplicación Sony Headphones. Con ella podrás controlar mejor las configuraciones de los audífonos. (El Comercio)





La otra manera es utilizando la aplicación Sony Headphones [compatible para iOS y Android], que permite acceder a una serie de configuraciones para que la experiencia de uso sea mejor . La curiosidad me llevó a activar casi todo lo posible y, según fueron pasando los días, fui desactivando algunas funciones que no me eran útiles o que no sumaban a la experiencia que estaba buscando.

Como parte de la configuración de los WF-1000XM4 de Sony puedes preparar tus audífonos para el 360 Reality Audio. Incluso la aplicación te da una "probadita" de esa manera particular de escuchar. (El Comercio)

Por ejemplo, puedes decidir los modos de cancelación [de lo cual te hablo unos párrafos más abajo], activar y calibrar la función de hablar y pausar los auriculares [hablar por chat], o el aprendizaje automático, que le permite a los audífonos detectar qué tipo de actividad estás haciendo [y en dónde], y según eso ajustar las configuraciones. En el caso de la función hablar y pausar, debes desactivarla si eres de los que canta a voz en cuello mientras escuchas la música . Y en el caso del Sonido Adaptativo, yo aprendí que no debo tenerlo encendido mientras estoy limpiando la sala de mi casa. El sonido de suaves campanitas para avisar que se ha registrado un cambio de actividad fue tan constante [debido a que avanzaba y me detenía mientras aspiraba los pisos] llegó a ser molestoso para mí.

La aplicación Sony Headphones hace un análisis de tus orejas para que puedas disfrutar mejor el contenido. (El Comercio)

La principal virtud de los WF-1000XM4 es su cancelación de ruido activa y pasiva. Esta última se se logra gracias a sus puntas con un nuevo material (poliuretano), que permiten amoldarse a la parte externa del canal auditivo para sellarlo completamente, impidiendo el ingreso de ruidos desde el exterior . En este sentido, agradezco a Sony mostrar de manera amigable los otros tamaños de esas puntas de goma y hasta diferenciarlas con un color en su interior. En mi caso, solo puedo usar esas puntas en tamaño pequeño. Hay que recordar que la misma aplicación hace pruebas para saber si es que las almohadillas elegidas son del tamaño correcto para tu oreja y si están ejecutando de manera eficiente la cancelación de ruido.

Los WF-1000XM4 de Sony ahora incluyen unas puntas que son de un material que se amolda fácilmente. Esto facilita un mejor sellado al momento de colocarlos en la entrada del canal auditivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque no son los más potentes, una vez más los audífonos de Sony presumen de un gran desempeño. El WF-1000XM4 ofrece sonidos que son muy claros con bajos bastante agradables. Para tratar de entregar al usuario el mejor sonido posible, durante la configuración el dispositivo le toma fotos a tus orejas [para conocer su morfología] y hacer un análisis, adecuándose a tus necesidades. Y si además te animas a activar la compatibilidad con 360 Reality Audio [y aprovechar el cupón incluido para tener unos meses gratis en la suscripción premium a los pocos servicios de streaming que tienen contenido en ese formato], tu experiencia será mucho mayor.

Esto me encantó: en el empaque tienen separadas por tallas -e identificadas por colores- las otras puntas que incluyen los nuevos WF-1000XM4 de Sony. En mi caso, siempre debo cambiarlas por las más pequeñas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Cuando aún no reproduces nada, notas cómo estos audífonos de Sony te aislan bastante del exterior. Cuando empiezas con la música o con un podcast, literalmente estás en otro mundo. O sea, no son perfectos, pero se acercan mucho. Cualquier ruido rebelde que se pueda colar termina haciéndolo muy bajito. Para mí, una prueba importante es usarlos con la cancelación al máximo mientras estoy usando la aspiradora y escucho música. El ruido del electrodoméstico pasó -incluso, pese a la cercanía- a un segundísimo plano.

La aplicación te pide fotografiar tus orejas, para analizar su forma y poder adaptar el sonido a tus necesidades particulares. (El Comercio)

Eso sí, la cancelación es super eficiente mientras tengas el rostro apuntando a la fuente del ruido exterior que, en mi caso, era la aspiradora. Sin embargo, cuando levantaba la cabeza y la fuente del ruido quedaba por debajo de los audífonos, todo el sonido exterior se colaba sin problemas.

Hay tres opciones para el control del sonido ambiente: supresión de ruido, sonido ambiente [que deja pasar el ruido exterior para tener algún nivel de alerta de nuestro alrededor] o desactivarlo.

Otra función interesante de la app, es que te permite confirmar si es que las almohadillas están colocadas de manera correcta. (El Comercio)

Los controles táctiles van bien, pero deberían ser más sensibles al tacto. A veces tuve que marcar bastante el toque para que la tarea se cumpla. Se pueden ejecutar distintas tareas según sea la unidad de la derecha o de la izquierda. En el audífono de la izquierda con un toque largo se enciende o se apaga la ANC. Con el doble toque se avanza de canción. El triple toque es configurable. En el caso del audífono de la audífono de la derecha, un toque es para reproducir o pausar una canción; dos toques para avanzar de canción, así como contestar y colgar llamadas; mientras que el triple toque es para ir a la canción anterior. Con un toque largo se activa el asistente inteligente.

En el caso de los micrófonos incorporados para las llamadas o videoconferencias, los audífonos de Sony se centran en la voz del usuario, pero los resultados no son sobresalientes .

En el empaque del WF-1000XM4 de Sony se incluye también un cable USB tipo C para recargar el estuche. Sin embargo, ese cable está pensado para usarlo con una computadora portátil y es demasiado corto. (Foto: Bruno Ortiz B.)





LARGO TIEMPO

Otro de los aspectos destacables de los WF-1000XM4 de Sony es su batería. Aunque el fabricante promete una autonomía de ocho horas, en mi experiencia su duración ha estado alrededor de las siete horas , con la cancelación de ruiso y otras funciones activas.

Ese rectángulo que aparece en la esquina superior izquierda es el que suele aparecer en los dispositivos Android cuando se detectan los WF-1000XM4 de Sony. (El Comercio)

En combinación con su estuche, tranquilamente superas las 20 o 22 horas de uso. Y si a todo eso le sumas que, además de su carga vía cable USB tipo C, lo puedes recargar de manera inalámbrica y que es compatible con la carga rápida -incluso extender la autonomía con solo algunos minutos de carga-, este apartado no debe ser un problema.





¿DEBES IR POR ELLOS?

Desde mi punto de vista, la cosa es bastante clara: si lo que buscas es un gran sonido, una autonomía destacable y la mejor cancelación de ruido en estos momentos, entonces debes apostar por los audífonos WF-1000XM4 de Sony. Sin embargo, también es cierto que muchos no se sienten cómodos con el formato ‘in-ear’ y que podría parecerles que estos audífonos son demasiado voluminosos en diseño. Su precio de lista en la Sony Store es de S/ 1.299.

Los WF-1000XM4 de Sony son los más destacables audífonos true wireless en el mercado local. (Foto: Bruno Ortiz B.)





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Muy buen sonido Son un tanto grandes y voluminosos Excelente cancelación de ruido La reacción a los toques se puede mejorar Emparejamiento rápido y sencillo No permite emparejar con dos dispositivos en simultáneo Gran duración de la batería - Carga rápida -





