He tenido la suerte de tener en mis manos por poco menos de una hora el Galaxy Fold -específicamente la segunda versión, que salió a mediados del 2019- y, luego, tener por varios días el Galaxy Z Fold 2. En el interín publiqué una opinión sobre cómo veía la tendencia de las pantallas plegables.

Hasta que, este año, a pocas semanas de su presentación internacional, tuve una sesión de primeras impresiones con el nuevo Galaxy Z Fold3 5G y el Galaxy Z Flip3 5G. Este nuevo encuentro me generó una pregunta: ¿hemos llegado a la madurez de este nuevo segmento de dispositivos con pantallas que se doblan? Mis opiniones las pueden consultar en la nota que escribí al respecto. Solo unos días después, llegó a casa el Galaxy Z Fold3 5G y pude tenerlo como dispositivo principal para saber si ese “depende” con el que respondí en mi columna de opinión se mantenía o era reemplazado por otra posición.

El nuevo Galaxy Z Fold3 5G tiene disponible una serie de accesorios que permiten sacarle el jugo. Se vuelven necesarios para aprovecharlo al máximo. (Foto: Samsung)

Poco más de una semana después, devolví el teléfono y es momento de compartir mis impresiones. ¿El veredicto? Como ya lo adelanté en el titular, el Galaxy Z Fold3 5G es un equipo que ya tiene el camino trazado y que en breve debe alcanzar su cenit. Para conocer cuáles son las cosas que yo considero que tiene aún pendientes por resolver, te invito a leer completa esta nota. Eso sí, te lo adelanto: esta no será una reseña normal, porque de esas abundan en internet. Aquí voy a intentar dar respuesta a las preguntas que surgen tras intentar incorporarlo a las rutinas diarias de una persona común y silvestre, como yo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO GALAXY Z FOLD 3 5G DIMENSIONES Cerrado: 67,1 x 158,2 x 16 mm / 14,4 mm

Abierto: 128,1 x 158,2 x 6,4mm PESO 271 gramos PANTALLAS Interior : 7,6 pulgadas QXGA Dynamic AMOLED 2X Display (22.5:18)

Resolución: 2.208 x 1.768 píxeles

Densidad: 374 ppi

Tasa de refresco: 120Hz

Exterior : 6,2 pulgadas HD+ Dynamic AMOLED 2X Display (24.5:9)

Resolución: 2.268 x 832

Densidad: 387 ppi

Tasa de refresco: 120Hz CÁMARAS Principal triple: Ultra ancha 12MP + Gran angular 12 MP y Telefoto 12MP Doble: 12MP Ultra ancha + 12MP Gran angular

Exterior: 4MP

Selfie: Debajo de la pantalla de 4MP PROCESADOR Snapdragon 888 5G con litografía 5 nm 64 bit Octa-Core (2,84 GHz + 2,4 GHz + 1,8 GHz) RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 BATERÍA 4.400 mAh





EL UNBOXING





¿CUÁNTO REALMENTE HA MEJORADO EN DISEÑO?

Creo que bastante. Debemos empezar reconociendo que este tipo de dispositivos serán gruesos y, por lo tanto, pesados. Sin embargo, Samsung se las ha ingeniado para que en este Galaxy Z Fold3 5G el grosor y el peso sean menores que la versión anterior. Pero sigue siendo un dispositivo grande.

La parte externa de la bisagra sigue viéndose muy bien. Es un segmento de tecnología muy bien desarrollado. ¿El doblez sigue siendo un problema? Eso te lo cuento más adelante.

Aunque es ligeramente más “esbelto” cuando está cerrado, es posible que resulte algo incómodo o difícil de manipular para quienes tengan manos pequeñas. Si a eso le sumamos que es un dispositivo con acabados muy lisos, es probable que pueda convertirse en resbaloso para algunos.

Samsung ha logrado que el Galaxy Z Fold3 5G sea más delgado y ligero que su versión anterior, afinando el diseño. Sin embargo, sigue siendo un dispositivo robusto. (Foto: Samsung)

Otro aspecto a considerar: quizás se te pueda hacer más cómodo trabajar la mayoría del tiempo con la pantalla exterior (o sea, con el Galaxy Z Fold 3 5G cerrado). Para revisar notificaciones, navegar por apps o páginas web o recorrer interminables chats de WhatsApp, queda genial. Sin embargo, cuando quieres responder un mensaje empiezan los problemas . El teclado virtual se tiene que acomodar a un espacio tan estrecho que escribir puede convertirse en una actividad un tanto frustrante.

Cuando está la pantalla desplegada, se hace indispensable tomar el Galaxy Z Fold 3 5G con las dos manos. Un aspecto que suma al mejor disfrute del contenido desde el punto de vista del diseño, es la manera en que han camuflado la cámara selfie, colocándola debajo de la pantalla . Pero sobre eso te contaré más adelante.

La mejor manera de sostener el Gaalxy Z Fold3 5G es con las dos manos, como si se tratara de un libro. El menor peso de esta versión ayuda a que sea una posición cómoda. (Foto: Samsung)

En mi experiencia personal, para temas de entretenimiento, el Galaxy Z Fold 3 5G se adapta a muchas condiciones : plegándolo ligeramente puedes mantenerlo “de pie” sin distorsionar tanto la pantalla; puedes ponerlo en forma de “L” para, por ejemplo, visualizar un video en la parte de la pantalla que se encuentra en vertical, mientras visitas una página web en la parte horizontal.

El foco puesto con Samsung para el Galaxy Z Fold3 5G está en la productividad. (Foto: Samsung)

Tomarlo en forma de “libro” me sigue pareciendo más adecuado . Para más comodidad, cuando intentas escribir con el dispositivo en esta posición, el teclado virtual se parte en dos, de manera que las manos no tengan que adoptar una posición “poco natural”. Pero para algunos puede llevar un tiempo acostumbrarse a interactuar con un teclado así.

En conclusión, en el apartado de diseño me parece que Samsung ya encontró lo que quiere para la línea Fold y sobre esta base más firme empezará a construir lo que se viene.





¿EL DOBLEZ SIGUE SIENDO UN PROBLEMA?

Hasta la generación anterior, el doblez seguía siendo un tema de discusión: que si se ve, que si no se ve, que si es muy feo, etc. La buena noticia es que, en esta oportunidad, no ha sido un tema de discusión.

¿Se ve el doblez en la pantalla principal? Sí, se ve. ¿Se siente cuando se pasa el dedo sobre él? Sí, se siente. ¿Perjudica la experiencia? No, y creo que ahí está la clave. Pero permíteme explicarme: vas a notar el doblez si es que lo buscas en la pantalla. Si te concentras en él, siempre lo verás, ahí, presente.

El Galaxy Z Fold3 5G es un smartphone que tiene no solo muchas funciones, sino muchas maneras de utilizarlo. Es por eso que nos encontraremos con bastantes guias de utilidad. (El Comercio)

Lo interesante es que cuando empiezas a utilizar el Galaxy Z Fold 3 5G, cuando reproduces un video, visualizas un mapa, o te metes con todo a un videojuego, el doblez es lo último en lo que te fijarás. La pantalla interna avasalla por su tamaño y por sus colores. Todo lo demás quedará a un lado.





¿REALMENTE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD?

En este punto tengo mis dudas, que están basadas en mi experiencia personal con el Galaxy Z Fold 3 5G. Una de las justificaciones que brinda Samsung para este tema es el aprovechamiento de la gran superficie de la pantalla interna. Para ello te permite colocar hasta tres aplicaciones corriendo al mismo tiempo, dos compartiendo las mitades de la pantalla, la posibilidad de cargar dos apps juntas al mismo tiempo, ‘drag and drop’ de contenido, etc.

En lo personal, me sentí cómodo solo con dos aplicaciones corriendo al mismo tiempo y, claro, con las aplicaciones de Samsung optimizadas para este nuevo formato. Pero si yo necesito hacer más cosas con un mismo dispositivo, prefiero buscar una computadora (incluso una laptop). Claro, esta solo es mi posición. Conozco muchas personas a las que el Galaxy Note les cayo de perillas desde la primera versión y supieron cómo exprimirlo al máximo, para ser más productivos. Quizás, en este caso, suceda lo mismo: debe haber un tipo de usuarios para el que lo que hoy ofrece el Galaxy Z Fold 3 5G sea que lo necesitaban para ser más productivos.

Lamentablemente, no conté con los nuevos lápices táctiles de Samsung para probarlos con el Galaxy Z Fold3 5G. Se trata de accesorios que pueden ayudar a ser más productivos con el smartphone. (El Comercio)

Pero, necesito hacer otra salvedad. No he tenido la oportunidad de probar este Galaxy Z Fold 3 5G con un S Pen [ninguno de los dos con los que es compatible]. Considero que ese accesorio podría marcar una gran diferencia en el tipo de tareas que se pueden hacer y encontrarle más provecho a este dispositivo en el tema de productividad.





¿SE SOLUCIONARON LOS PROBLEMAS DE SOFTWARE?

Mi respuesta es: siguen en ello y van por buen camino. Uno de los temas pendientes para esta nueva categoría -pero en particular para la familia Fold- es el tema del software . Samsung ya ha mejorado todo lo que está de su parte: su capa de personalización, menús emergentes, configuraciones que se pueden modificar para obligar a las apps que estén listas a saltar entre pantallas, la aplicación de cámaras con funciones exclusivas que aprovechan las el hardware, etc. Pero falta.

Aplicaciones populares como TikTok no están optimizadas para el nuevo formato que propone el Galaxy Z Fold3 5G. Por ejemplo, en el caso de las transmisiones en vivo la imagen sale descuadrada y desperdicia mucho espacio. (El Comercio)

Pero el problema de TikTok con el Galaxy Z Fold3 5G no solo se limita a cómo muestra las transmisiones en vivo. La aplicación muestra el contenido centrado, con barras negras a los lados, tal como sucede con Instagram. (El Comercio)

Falta que quienes hacen las aplicaciones se pongan las pilas. Pero sobre todo las apps más populares. ¿Por qué? Porque al no estar optimizadas para la pantalla más grande, hace que la experiencia no sea la mejor y que termines dándote cuenta del doblez. Así, puedes ver Instagram con unas barras negras a los lados y mostrando varios errores al pasar entre pantallas. Algo similar pasa con Tik Tok, que cuando entras a una transmisión en vivo, la app no sabe donde colocar la imagen y termina acomodándola en la esquina superior izquierda.

Luego de que Instagram tuviera una relación cercana con Samsung -la que se vio reflejada en modelos anteriores-, en este Galaxy Z Fold3 5G parece que hubo un divorcio. La app no está optimizada para el nuevo formato y ni siquiera es capaz de saltara entre las pantallas. Este aviso me apareció mucho. (El Comercio)

Cosa totalmente contraria pasa, por ejemplo, con las aplicaciones de Microsoft. No solo están listas para adaptarse al tamaño de pantalla, sino que le sacan provecho y guian al usuario para que le pierda el miedo al nuevo formato.

En conclusión: aún tienen cosas por mejorar, pero la evolución continúa . Sin dudas, es solo cuestión de tiempo.





¿QUÉ TAL VA PARA EL ENTRETENIMIENTO?

Confieso que es para lo que más utilicé el Galaxy Z Fold 3 5G. Me pareció una delicia consumir contenido de diferentes servicios de streaming, sobre todo, con la pantalla interior. Sin embargo, ese contenido al estar preparado para el formato 16:9 hace que se desperdicie gran espacio de la pantalla.

En algunos videojuegos, la experiencia con el Galaxy Z Fold3 5G es bastante placentera. (El Comercio)

En videojuegos es otra cosa [aunque, lamentablemente, solo en algunos] . Probé con un juego de moda como Genshin Impact y se acomoda perfecto. Luego, con uno más simple como Hitman Sniper y la experiencia fue muy buena. Una vez más, solo hace falta que los desarrolladores de juegos y de apps puedan adaptar sus trabajos al nuevo formato y la historia cambiará.

El Galaxy Z Fold3 5G puede compartir energía con otros dispositivos (El Comercio)

¿HAY MEJORA EN LAS CÁMARAS?

Si hay algo por lo que se pueden reconocer los smartphones de las gamas más altas de Samsung, además de la calidad de sus pantallas, son sus cámaras. Sin embargo no noté que sea el aspecto más destacable del Galaxy Z Fold 3 5G .

Sus cámaras principales, sin dudas, son las mejores. Pero, tanto la exterior como la del selfie solo son cumplidoras. Aunque en la aplicación hay funciones que aprovechan la pantalla flexible, extrañé un lente macro [un gusto netamente personal]. Ojo: hay que acostumbrarse a manipular de manera particular el dispositivo para las diferentes opciones de fotos.

Lo más llamativo es cómo Samsung ha escondido debajo de la pantalla el hoyo en donde está la cámara del selfie . Le han colocado algunos píxeles que se encienden y adoptan, convenientemente el color de la imagen proyectada, para camuflar el orificio. Muy inteligente, aunque no son los primeros en hacerlo.





¿Y LA BATERÍA?

En el tema de la autonomía no hay mucho qué decir. Va a depender exclusivamente del uso que le da al Galaxy Z Fold 3 5G. Mientras más se use la pantalla principal, más se consumirá la batería. Ahora, hay que considerar que además tiene una tasa de refresco de 120 Hz, lo cual también contribuye a que se drene más rápido. ¿Cuánto puede durar? Llega al día entero. La clave será meterle mano a la configuración, para trata de limitar todas las funciones que se tiren abajo más rápido la batería.

El Galaxy Z Fold3 5G tiene muchas características que se "comen" la batería. Sin embargo, tiene una autonomía de hasta un día. (El Comercio)

El Galaxy Z Fold3 5G tiene muchas características que se "comen" la batería. Sin embargo, tiene una autonomía de hasta un día. (El Comercio)





¿PARA QUIÉN VALE LA PENA?

Como ya lo he mencionado, este Galaxy Z Fold 3 5G debe ser lo más cercano a lo que alguna vez imaginaron los expertos en Samsung cuando idearon su concepto de teléfono inteligente plegable . No es un teléfono perfecto, pero luce bien y hace muchas cosas muy bien. Está muy cerca de su madurez.

Desde mi punto de vista, Samsung está demasiado cerca de encontrar "lo que debe ser" y "cómo debe ser" un teléfono flexible. En el momento en que todas las piezas estén completas veremos el nacimiento de un nuevo y popular estándar. (Foto: Samsung)

Su precio [que al día de la publicación original de esta reseña aún no se conoce en el Perú] y sus características lo ubican en la punta de la pirámide del portafolio de productos de la compañía surcoreana. pero, por sus funcionalidades y todo lo que hoy se puede hacer con él me parece que todavía está dirigido a un nicho específico del mercado : quienes quieren siempre tener lo último de la tecnología y los que se arriesgan siempre por formatos nuevos, y están abiertos a adoptar rápidamente nuevas maneras de hacer las cosas.

Cuando se solucionen los temas pendientes con el software, no tengo dudas de que el formato de las pantallas plegables se hará más popular y hasta podría convertirse en el nuevo estándar.





EL RESUMEN

A FAVOR EN CONTRA Tecnología de punta en tus manos Apps populares aún no se adaptan Tiene un gran hardware La batería no dura tanto como se esperaría Gran desempeño en general -









